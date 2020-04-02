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Что приготовить из курицы на обед: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных блюд и курицы

Ирина Павлина
Сегодня, 14:47

Куриное мясо – одно из самых доступных и популярных. Это простой способ получить свою порцию белка в день. Оно содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью.

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Мы предлагаем рецепты вкусных и полезных блюд из курицы, которые можно приготовить на обед. Все они довольно просты в исполнении и не требуют экзотических ингредиентов.

Рассольник с курицей и перловкой

Куриный рассольник с перловкой
Куриный рассольник с перловкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г курицы
  • 2 л воды
  • 150 г соленых огурцов
  • 0,5 стакана огуречного рассола
  • 2 картофелины
  • 1 репчатый лук
  • 1 морковь
  • 0,5 стакана перловки
  • Соль – по вкусу
  • Перец горошком – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
  • 1-2 ст. л. томатной пасты
  • Зелень – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

Способ приготовления:

  1. Курицу (ножки, крылышки) помыть и выложить в кастрюлю. Залить холодной водой, поставить на огонь. Довести до кипения, снять пену, варить курицу около 20 минут.
  2. Тем временем почистить, помыть картофель. Нарезать кубиками. Перловку хорошо промыть.
  3. К курице выложить перловку и картофель. Варить 20 минут на небольшом огне под крышкой.
  4. Почистить морковь и лук, помыть. Лук нарезать кубиками, а морковь – тонкой соломкой.
  5. Нарезать кубиками соленые огурцы.
  6. Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук и морковь. Тушить на среднем огне, помешивая, три-четыре минуты.
  7. Затем добавить огурцы, тушить около двух минут. Затем добавить томатную пасту и перец горошком. Перемешать.
  8. В кастрюлю выложить зажарку, добавить рассол, посолить. Варить рассольник с перловкой из курицы 10 минут под крышкой на маленьком огне.
  9. Помыть и мелко нарезать зелень. Зелень добавить в кастрюлю перед подачей.

Куриный рулет с черносливом на пару

Куриный рулет с черносливом
Куриный рулет с черносливом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 100 г мясного фарша
  • 8 шт. чернослива
  • 1 зубчик
  • 0,5 ч. л. приправы для курицы

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, обсушить, разрезать вдоль и отбить между двумя слоями пищевой пленки.
  2. Сложить филе внахлест, натереть приправой для курицы.
  3. В фарш добавить измельченный чеснок, перемешать и отбить, чтобы он стал более плотным.
  4. Выложить колбаску из фарша на куриное филе, сверху разложить чернослив.
  5. Аккуратно скрутить рулет, плотно завернуть его в фольгу и положить в пароварку, готовить 20-30 минут.
  6. Готовый рулет разрезать на ломтики и подавать с гарниром.

Куриная грудка с лимоном в духовке

Курица с лимоном в духовке
Курица с лимоном в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • Сок одного лимона
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Пару зубчиков чеснока
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вымойте куриное филе и обсушите.
  2. В миске смешайте лимонный сок со специями, оливковым маслом и чесноком.
  3. Поместите курицу в форму для выпечки и залейте лимонным соусом. При желании, можно помариновать в нем куриные грудки некоторое время.
  4. Прикройте фольгой и поместите в предварительно разогретую духовку.
  5. Запекайте куриную грудку в духовке около 30 минут.

Салат с курицей, овощами и кукурузой

Салат из курицы с кукурузой и свеклой
Салат из курицы с кукурузой и свеклой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 300 г вареной свеклы
  • 200 г варено-копченой курицы
  • 1 свежий огурец
  • 75 г микс-салата
  • 100 г помидоров черри
  • 150 г феты
  • 1 ст. л. горчицы
  • 1/2 ст. л. яблочного уксуса
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
  2. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
  3. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
  4. Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
  5. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы фету. Заправьте оливковым маслом.
  6. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

Куриные ножки по-итальянски

Запеченные куриные ножки в духовке
Запеченные куриные ножки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 6 куриных голеней или бедрышек
  • 2 помидора
  • 100 г маслин
  • 1 головка чеснока + 3-4 зубчика
  • Тимьян
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. В форму для запекания налейте оливковое масло, добавьте соль, черный перец и мелко нарезанные зубчики чеснока. Выложите куриные ножки и тщательно перемешайте.
  2. Помидоры нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разрежьте пополам.
  3. Маслины выложите в два полиэтиленовых пакета и отбейте деревянным молотком. После этого вы сможете легко удалить косточки.
  4. Добавьте к ножкам помидоры, маслины и чеснок.
  5. Добавьте листочки тимьяна, накройте крышкой и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 170 °C.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блинный пирог с курицей и грибами. "Сегодня" также писали, как сварить куриный бульон с яичной паутинкой.

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Источник: Сегодня
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