Что приготовить из курицы на обед: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных блюд и курицы

Куриное мясо – одно из самых доступных и популярных. Это простой способ получить свою порцию белка в день. Оно содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью.

Мы предлагаем рецепты вкусных и полезных блюд из курицы, которые можно приготовить на обед. Все они довольно просты в исполнении и не требуют экзотических ингредиентов.

Рассольник с курицей и перловкой

Куриный рассольник с перловкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г курицы

2 л воды

150 г соленых огурцов

0,5 стакана огуречного рассола

2 картофелины

1 репчатый лук

1 морковь

0,5 стакана перловки

Соль – по вкусу

Перец горошком – по вкусу

Растительное масло – для жарки

1-2 ст. л. томатной пасты

Зелень – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

Способ приготовления:

Курицу (ножки, крылышки) помыть и выложить в кастрюлю. Залить холодной водой, поставить на огонь. Довести до кипения, снять пену, варить курицу около 20 минут. Тем временем почистить, помыть картофель. Нарезать кубиками. Перловку хорошо промыть. К курице выложить перловку и картофель. Варить 20 минут на небольшом огне под крышкой. Почистить морковь и лук, помыть. Лук нарезать кубиками, а морковь – тонкой соломкой. Нарезать кубиками соленые огурцы. Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук и морковь. Тушить на среднем огне, помешивая, три-четыре минуты. Затем добавить огурцы, тушить около двух минут. Затем добавить томатную пасту и перец горошком. Перемешать. В кастрюлю выложить зажарку, добавить рассол, посолить. Варить рассольник с перловкой из курицы 10 минут под крышкой на маленьком огне. Помыть и мелко нарезать зелень. Зелень добавить в кастрюлю перед подачей.

Куриный рулет с черносливом на пару

Куриный рулет с черносливом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 куриное филе

100 г мясного фарша

8 шт. чернослива

1 зубчик

0,5 ч. л. приправы для курицы

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, обсушить, разрезать вдоль и отбить между двумя слоями пищевой пленки. Сложить филе внахлест, натереть приправой для курицы. В фарш добавить измельченный чеснок, перемешать и отбить, чтобы он стал более плотным. Выложить колбаску из фарша на куриное филе, сверху разложить чернослив. Аккуратно скрутить рулет, плотно завернуть его в фольгу и положить в пароварку, готовить 20-30 минут. Готовый рулет разрезать на ломтики и подавать с гарниром.

Куриная грудка с лимоном в духовке

Курица с лимоном в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

500 г куриного филе

Сок одного лимона

2 столовые ложки оливкового масла

Пару зубчиков чеснока

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Вымойте куриное филе и обсушите. В миске смешайте лимонный сок со специями, оливковым маслом и чесноком. Поместите курицу в форму для выпечки и залейте лимонным соусом. При желании, можно помариновать в нем куриные грудки некоторое время. Прикройте фольгой и поместите в предварительно разогретую духовку. Запекайте куриную грудку в духовке около 30 минут.

Салат с курицей, овощами и кукурузой

Салат из курицы с кукурузой и свеклой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы

300 г вареной свеклы

200 г варено-копченой курицы

1 свежий огурец

75 г микс-салата

100 г помидоров черри

150 г феты

1 ст. л. горчицы

1/2 ст. л. яблочного уксуса

5 ст. л. оливкового масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы. Свеклу почистите и нарежьте кубиками. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы фету. Заправьте оливковым маслом. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

Куриные ножки по-итальянски

Запеченные куриные ножки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

6 куриных голеней или бедрышек

2 помидора

100 г маслин

1 головка чеснока + 3-4 зубчика

Тимьян

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

В форму для запекания налейте оливковое масло, добавьте соль, черный перец и мелко нарезанные зубчики чеснока. Выложите куриные ножки и тщательно перемешайте. Помидоры нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разрежьте пополам. Маслины выложите в два полиэтиленовых пакета и отбейте деревянным молотком. После этого вы сможете легко удалить косточки. Добавьте к ножкам помидоры, маслины и чеснок. Добавьте листочки тимьяна, накройте крышкой и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 170 °C.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блинный пирог с курицей и грибами. "Сегодня" также писали, как сварить куриный бульон с яичной паутинкой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться