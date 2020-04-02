Что приготовить из курицы на обед: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных блюд и курицы
Куриное мясо – одно из самых доступных и популярных. Это простой способ получить свою порцию белка в день. Оно содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью.
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Мы предлагаем рецепты вкусных и полезных блюд из курицы, которые можно приготовить на обед. Все они довольно просты в исполнении и не требуют экзотических ингредиентов.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г курицы
- 2 л воды
- 150 г соленых огурцов
- 0,5 стакана огуречного рассола
- 2 картофелины
- 1 репчатый лук
- 1 морковь
- 0,5 стакана перловки
- Соль – по вкусу
- Перец горошком – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- 1-2 ст. л. томатной пасты
- Зелень – по вкусу
Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:
Способ приготовления:
- Курицу (ножки, крылышки) помыть и выложить в кастрюлю. Залить холодной водой, поставить на огонь. Довести до кипения, снять пену, варить курицу около 20 минут.
- Тем временем почистить, помыть картофель. Нарезать кубиками. Перловку хорошо промыть.
- К курице выложить перловку и картофель. Варить 20 минут на небольшом огне под крышкой.
- Почистить морковь и лук, помыть. Лук нарезать кубиками, а морковь – тонкой соломкой.
- Нарезать кубиками соленые огурцы.
- Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук и морковь. Тушить на среднем огне, помешивая, три-четыре минуты.
- Затем добавить огурцы, тушить около двух минут. Затем добавить томатную пасту и перец горошком. Перемешать.
- В кастрюлю выложить зажарку, добавить рассол, посолить. Варить рассольник с перловкой из курицы 10 минут под крышкой на маленьком огне.
- Помыть и мелко нарезать зелень. Зелень добавить в кастрюлю перед подачей.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 100 г мясного фарша
- 8 шт. чернослива
- 1 зубчик
- 0,5 ч. л. приправы для курицы
Способ приготовления:
- Куриное филе помыть, обсушить, разрезать вдоль и отбить между двумя слоями пищевой пленки.
- Сложить филе внахлест, натереть приправой для курицы.
- В фарш добавить измельченный чеснок, перемешать и отбить, чтобы он стал более плотным.
- Выложить колбаску из фарша на куриное филе, сверху разложить чернослив.
- Аккуратно скрутить рулет, плотно завернуть его в фольгу и положить в пароварку, готовить 20-30 минут.
- Готовый рулет разрезать на ломтики и подавать с гарниром.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- Сок одного лимона
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Пару зубчиков чеснока
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Вымойте куриное филе и обсушите.
- В миске смешайте лимонный сок со специями, оливковым маслом и чесноком.
- Поместите курицу в форму для выпечки и залейте лимонным соусом. При желании, можно помариновать в нем куриные грудки некоторое время.
- Прикройте фольгой и поместите в предварительно разогретую духовку.
- Запекайте куриную грудку в духовке около 30 минут.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы
- 300 г вареной свеклы
- 200 г варено-копченой курицы
- 1 свежий огурец
- 75 г микс-салата
- 100 г помидоров черри
- 150 г феты
- 1 ст. л. горчицы
- 1/2 ст. л. яблочного уксуса
- 5 ст. л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
- Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
- Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
- Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
- Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы фету. Заправьте оливковым маслом.
- Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 6 куриных голеней или бедрышек
- 2 помидора
- 100 г маслин
- 1 головка чеснока + 3-4 зубчика
- Тимьян
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- В форму для запекания налейте оливковое масло, добавьте соль, черный перец и мелко нарезанные зубчики чеснока. Выложите куриные ножки и тщательно перемешайте.
- Помидоры нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разрежьте пополам.
- Маслины выложите в два полиэтиленовых пакета и отбейте деревянным молотком. После этого вы сможете легко удалить косточки.
- Добавьте к ножкам помидоры, маслины и чеснок.
- Добавьте листочки тимьяна, накройте крышкой и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 170 °C.
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