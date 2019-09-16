Что приготовить из лисичек: рецепты вкусных осенних блюд
Лисички отлично подходят для супов, ризотто и пасты
Сезон лисичек длится с мая до конца сентября. Из них можно приготовить массу вкусных блюд: суп, ризотто, соус к пасте. Лисички жарят, маринуют, добавляют в выпечку и салаты.
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Плюс лисичек в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде. Кроме этого, они меньше всех остальных грибов накапливают вредные для человека вещества, и потому их не нужно отваривать перед жаркой.
Фриттата с лисичками от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 700 г лисичек
- 60 г сливочного масла
- 4 крупных яйца
- 1 лимон
- 2 зубчика чеснока
- 2 веточки свежего шалфея
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ч.л. сухого орегано
- Перец черный молотый
- Соль морская
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 250°С.
- Лисички очистить от земли, вымыть и высушить на бумажном полотенце.
- Чеснок почистить и мелко нарубить.
- Листья шалфея мелко порубить.
- Половину сливочного и половину оливкового масла разогреть в тяжелой сковороде с высокими бортами, выложить грибы и прогревать на сильном огне 3–4 минуты.
- Добавить к грибам нарубленный чеснок, шалфей и орегано, готовить еще 3–4 минуты.
- Из лимона выжать сок.
- Грибы посолить, поперчить, влить лимонный сок и снять с огня.
- Оставшееся сливочное и оливковое масло разогреть в сковороде, которую можно ставить в духовку.
- Яйца слегка взбить, соединить с половиной приготовленных грибов и выложить смесь в сковороду. Держать на медленном огне до тех пор, пока омлет не станет схватываться по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым.
- Выложить оставшиеся грибы сверху на омлет, поставить в разогретую духовку и запекать 2–3 минуты. Как только омлет начнет увеличиваться в объеме (он должен быть довольно мягким, почти жидким внутри), подавать на стол в теплых тарелках.
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Суп с лисичками и сливками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 л воды или куриного бульона
- 500 г лисичек
- 3 шт. картофеля среднего размера
- 1 луковица
- 1 морковь
- 50-70 мл жирных сливок
- 2 ст. ложки сливочного масла
- Соль и перец
- Зелень по вкусу
Способ приготовления:
- Все овощи почистить и помыть. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на средней терке, а картофель нарезать брусочками.
- Лисички перебрать, залить холодной водой и дать им закипеть. После чего воду слить, залить новой холодной водой и после закипания варить 5 минут.
- В сковороде разогреть сливочное масло. Выложить лук и обжарить его до золотистого оттенка. Добавить вареные лисички, перемешать и жарить все вместе около 15 минут. Добавить морковь и обжаривать еще на протяжении 10 минут.
- В кастрюле вскипятить бульон или воду, добавить в нее мелко нарезанный картофель, варить минут 10-15.
- Переложить овощи с лисичками в кипящий бульон. Суп посолить и поперчить. Варить до готовности картофеля.
- Добавить сливки и нагреть до кипения. Прогревать еще в течение 5 минут.
- После чего дать супу настояться и подавать на стол.
- Подавать суп из лисичек, украсив мелко порубленной зеленью, еще сверху можно посыпать зеленым луком. Суп получается очень аппетитным и ароматным.
Маринованные лисички на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 3 кг лисичек
- 1 л воды
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 1 щепотка семян укропа
- 5-6 горошин душистого перца
- 3 ст. л. уксуса 9%
Способ приготовления:
- Свежие собранные лисички перебрать.
- Очистить и хорошо промыть.
- Сложить в кастрюлю, залить водой и варить, после закипания 20-25 минут (пока грибы не осядут на дно).
- Откинуть на сито грибы.
- Сложить грибы в чистую кастрюлю и залить литром чистой воды. Добавить соль, сахар и специи.
- Варить в маринаде 10-12 минут, добавить уксус.
- Разложить по банкам грибы шумовкой.
- Залить маринадом и закатать крышками.
- Остудить при комнатной температуре. Хранить в холоде. Через месяц лисички можно открывать.
Ризотто с лисичками и сливками
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 50 мл оливкового масла
- 1 луковица
- 2 веточки тимьяна
- 2 зубчика чеснока
- 100 мл белого сухого вина
- 250 г риса
- 500 мл грибного или овощного бульона
- 100 мл сливок 20%
- 50 г пармезана
- 500 г лисичек
Способ приготовления:
- Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа.
- Лисички перебрать, помыть и обсушить.
- Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности.
- Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным.
- Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться.
- Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу.
- Добавить жареные лисички и прогреть.
- Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.
Жареные лисички по рецепту Джейми Оливера
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 350 лисичек
- 1 красная луковицы
- 150 мл сливок или сметаны
- Маленький пучок петрушки
- 30 г сливочного масла
- 2 ст.л оливкового масла
- Соль, перец по вкусу
- 1/2 лимона
Способ приготовления:
- Сливочное масло растопить, добавить оливковое.
- Положить грибы и нарезанный лук, посолить, поперчить. Жарить около 8 минут, пока лук и грибы не начнут карамелизоваться.
- Добавить нарезанную петрушку, влить сливки. Довести до кипения и готовить 1 минуту.
- Щедро выдавить лимонный сок, по желанию еще раз посолить и поперчить.
Спагетти с лисичками и оливками: рецепт от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г лисичек
- 300 г спагетти
- 300 г оливок
- сливки – 80 мл
- 1 пучок петрушки
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 сухой перец чили
- 1 щепотка
- 1 ч. л. морской соли
Способ приготовления:
- Зубчики чеснока раздавить плоской стороной ножа и почистить. Петрушку мелко порубить. Из оливок вынуть косточки.
- Разогреть в сковороде оливковое масло и обжарить в нем чеснок, чтобы масло пропиталось его запахом.
- Вынуть чеснок, выложить в сковороду лисички, перец чили и горсть измельченной петрушки, посолить и поперчить, жарить на сильном огне 4-5 минут.
- Слегка остывшие лисички и оливки измельчить ножом или в блендере так, чтобы получились небольшие кусочки.
- Макароны отварить в слегка подсоленной и подмасленной воде.
- Вернуть измельченные лисички и оливки на сковороду, влить сливки и все прогреть.
- Выложить в соус макароны, перемешать. Посыпать спагетти оставшейся петрушкой и немедленно подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить курицу с грибами и тыквой. "Сегодня" также делились рецептом овощной икры с грибами.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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