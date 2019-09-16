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Что приготовить из лисичек: рецепты вкусных осенних блюд

Лисички отлично подходят для супов, ризотто и пасты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Платье с лисичками
Платье с лисичками
Фото: Depositphotos

Сезон лисичек длится с мая до конца сентября. Из них можно приготовить массу вкусных блюд: суп, ризотто, соус к пасте. Лисички жарят, маринуют, добавляют в выпечку и салаты.

Смотрите видео с лайфхаками от звездных грибников:

Плюс лисичек в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде. Кроме этого, они меньше всех остальных грибов накапливают вредные для человека вещества, и потому их не нужно отваривать перед жаркой.

Фриттата с лисичками от Юлии Высоцкой

Фриттата с лисичками
Фриттата с лисичками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 700 г лисичек
  • 60 г сливочного масла
  • 4 крупных яйца
  • 1 лимон
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки свежего шалфея
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч.л. сухого орегано
  • Перец черный молотый
  • Соль морская

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 250°С.
  2. Лисички очистить от земли, вымыть и высушить на бумажном полотенце.
  3. Чеснок почистить и мелко нарубить.
  4. Листья шалфея мелко порубить.
  5. Половину сливочного и половину оливкового масла разогреть в тяжелой сковороде с высокими бортами, выложить грибы и прогревать на сильном огне 3–4 минуты.
  6. Добавить к грибам нарубленный чеснок, шалфей и орегано, готовить еще 3–4 минуты.
  7. Из лимона выжать сок.
  8. Грибы посолить, поперчить, влить лимонный сок и снять с огня.
  9. Оставшееся сливочное и оливковое масло разогреть в сковороде, которую можно ставить в духовку.
  10. Яйца слегка взбить, соединить с половиной приготовленных грибов и выложить смесь в сковороду. Держать на медленном огне до тех пор, пока омлет не станет схватываться по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым.
  11. Выложить оставшиеся грибы сверху на омлет, поставить в разогретую духовку и запекать 2–3 минуты. Как только омлет начнет увеличиваться в объеме (он должен быть довольно мягким, почти жидким внутри), подавать на стол в теплых тарелках.

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Суп с лисичками и сливками

Суп с лисичками
Суп с лисичками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 л воды или куриного бульона
  • 500 г лисичек
  • 3 шт. картофеля среднего размера
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 50-70 мл жирных сливок
  • 2 ст. ложки сливочного масла
  • Соль и перец
  • Зелень по вкусу

Способ приготовления:

  1. Все овощи почистить и помыть. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на средней терке, а картофель нарезать брусочками.
  2. Лисички перебрать, залить холодной водой и дать им закипеть. После чего воду слить, залить новой холодной водой и после закипания варить 5 минут.
  3. В сковороде разогреть сливочное масло. Выложить лук и обжарить его до золотистого оттенка. Добавить вареные лисички, перемешать и жарить все вместе около 15 минут. Добавить морковь и обжаривать еще на протяжении 10 минут.
  4. В кастрюле вскипятить бульон или воду, добавить в нее мелко нарезанный картофель, варить минут 10-15.
  5. Переложить овощи с лисичками в кипящий бульон. Суп посолить и поперчить. Варить до готовности картофеля.
  6. Добавить сливки и нагреть до кипения. Прогревать еще в течение 5 минут.
  7. После чего дать супу настояться и подавать на стол.
  8. Подавать суп из лисичек, украсив мелко порубленной зеленью, еще сверху можно посыпать зеленым луком. Суп получается очень аппетитным и ароматным.

Маринованные лисички на зиму

Лисички в маринаде на зиму
Лисички в маринаде на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 3 кг лисичек
  • 1 л воды
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 щепотка семян укропа
  • 5-6 горошин душистого перца
  • 3 ст. л. уксуса 9%

Способ приготовления:

  1. Свежие собранные лисички перебрать.
  2. Очистить и хорошо промыть.
  3. Сложить в кастрюлю, залить водой и варить, после закипания 20-25 минут (пока грибы не осядут на дно).
  4. Откинуть на сито грибы.
  5. Сложить грибы в чистую кастрюлю и залить литром чистой воды. Добавить соль, сахар и специи.
  6. Варить в маринаде 10-12 минут, добавить уксус.
  7. Разложить по банкам грибы шумовкой.
  8. Залить маринадом и закатать крышками.
  9. Остудить при комнатной температуре. Хранить в холоде. Через месяц лисички можно открывать.

Ризотто с лисичками и сливками

Ризотто с лисичками
Ризотто с лисичками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 50 мл оливкового масла
  • 1 луковица
  • 2 веточки тимьяна
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл белого сухого вина
  • 250 г риса
  • 500 мл грибного или овощного бульона
  • 100 мл сливок 20%
  • 50 г пармезана
  • 500 г лисичек

Способ приготовления:

  1. Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа.
  2. Лисички перебрать, помыть и обсушить.
  3. Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности.
  4. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным.
  5. Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться.
  6. Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу.
  7. Добавить жареные лисички и прогреть.
  8. Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.

Жареные лисички по рецепту Джейми Оливера

Жареные лисички с петрушкой
Жареные лисички с петрушкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 350 лисичек
  • 1 красная луковицы
  • 150 мл сливок или сметаны
  • Маленький пучок петрушки
  • 30 г сливочного масла
  • 2 ст.л оливкового масла
  • Соль, перец по вкусу
  • 1/2 лимона

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло растопить, добавить оливковое.
  2. Положить грибы и нарезанный лук, посолить, поперчить. Жарить около 8 минут, пока лук и грибы не начнут карамелизоваться.
  3. Добавить нарезанную петрушку, влить сливки. Довести до кипения и готовить 1 минуту. 
  4. Щедро выдавить лимонный сок, по желанию еще раз посолить и поперчить.

Спагетти с лисичками и оливками: рецепт от Юлии Высоцкой

Спагетти с лисичками
Спагетти с лисичками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г лисичек
  • 300 г спагетти
  • 300 г оливок
  • сливки – 80 мл
  • 1 пучок петрушки
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 сухой перец чили
  • 1 щепотка 
  • 1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

  1. Зубчики чеснока раздавить плоской стороной ножа и почистить. Петрушку мелко порубить. Из оливок вынуть косточки.
  2. Разогреть в сковороде оливковое масло и обжарить в нем чеснок, чтобы масло пропиталось его запахом.
  3. Вынуть чеснок, выложить в сковороду лисички, перец чили и горсть измельченной петрушки, посолить и поперчить, жарить на сильном огне 4-5 минут.
  4. Слегка остывшие лисички и оливки измельчить ножом или в блендере так, чтобы получились небольшие кусочки.
  5. Макароны отварить в слегка подсоленной и подмасленной воде.
  6. Вернуть измельченные лисички и оливки на сковороду, влить сливки и все прогреть.
  7. Выложить в соус макароны, перемешать. Посыпать спагетти оставшейся петрушкой и немедленно подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить курицу с грибами и тыквой. "Сегодня" также делились рецептом овощной икры с грибами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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