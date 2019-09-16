Что приготовить из лисичек: рецепты вкусных осенних блюд

Лисички отлично подходят для супов, ризотто и пасты

Платье с лисичками Фото: Depositphotos

Сезон лисичек длится с мая до конца сентября. Из них можно приготовить массу вкусных блюд: суп, ризотто, соус к пасте. Лисички жарят, маринуют, добавляют в выпечку и салаты.

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Плюс лисичек в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде. Кроме этого, они меньше всех остальных грибов накапливают вредные для человека вещества, и потому их не нужно отваривать перед жаркой.

Фриттата с лисичками от Юлии Высоцкой

Фриттата с лисичками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

700 г лисичек

60 г сливочного масла

4 крупных яйца

1 лимон

2 зубчика чеснока

2 веточки свежего шалфея

4 ст. л. оливкового масла

1 ч.л. сухого орегано

Перец черный молотый

Соль морская

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 250°С. Лисички очистить от земли, вымыть и высушить на бумажном полотенце. Чеснок почистить и мелко нарубить. Листья шалфея мелко порубить. Половину сливочного и половину оливкового масла разогреть в тяжелой сковороде с высокими бортами, выложить грибы и прогревать на сильном огне 3–4 минуты. Добавить к грибам нарубленный чеснок, шалфей и орегано, готовить еще 3–4 минуты. Из лимона выжать сок. Грибы посолить, поперчить, влить лимонный сок и снять с огня. Оставшееся сливочное и оливковое масло разогреть в сковороде, которую можно ставить в духовку. Яйца слегка взбить, соединить с половиной приготовленных грибов и выложить смесь в сковороду. Держать на медленном огне до тех пор, пока омлет не станет схватываться по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым. Выложить оставшиеся грибы сверху на омлет, поставить в разогретую духовку и запекать 2–3 минуты. Как только омлет начнет увеличиваться в объеме (он должен быть довольно мягким, почти жидким внутри), подавать на стол в теплых тарелках.

Суп с лисичками и сливками

Суп с лисичками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 л воды или куриного бульона

500 г лисичек

3 шт. картофеля среднего размера

1 луковица

1 морковь

50-70 мл жирных сливок

2 ст. ложки сливочного масла

Соль и перец

Зелень по вкусу

Способ приготовления:

Все овощи почистить и помыть. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на средней терке, а картофель нарезать брусочками. Лисички перебрать, залить холодной водой и дать им закипеть. После чего воду слить, залить новой холодной водой и после закипания варить 5 минут. В сковороде разогреть сливочное масло. Выложить лук и обжарить его до золотистого оттенка. Добавить вареные лисички, перемешать и жарить все вместе около 15 минут. Добавить морковь и обжаривать еще на протяжении 10 минут. В кастрюле вскипятить бульон или воду, добавить в нее мелко нарезанный картофель, варить минут 10-15. Переложить овощи с лисичками в кипящий бульон. Суп посолить и поперчить. Варить до готовности картофеля. Добавить сливки и нагреть до кипения. Прогревать еще в течение 5 минут. После чего дать супу настояться и подавать на стол. Подавать суп из лисичек, украсив мелко порубленной зеленью, еще сверху можно посыпать зеленым луком. Суп получается очень аппетитным и ароматным.

Маринованные лисички на зиму

Лисички в маринаде на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

3 кг лисичек

1 л воды

1 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

1 щепотка семян укропа

5-6 горошин душистого перца

3 ст. л. уксуса 9%

Способ приготовления:

Свежие собранные лисички перебрать. Очистить и хорошо промыть. Сложить в кастрюлю, залить водой и варить, после закипания 20-25 минут (пока грибы не осядут на дно). Откинуть на сито грибы. Сложить грибы в чистую кастрюлю и залить литром чистой воды. Добавить соль, сахар и специи. Варить в маринаде 10-12 минут, добавить уксус. Разложить по банкам грибы шумовкой. Залить маринадом и закатать крышками. Остудить при комнатной температуре. Хранить в холоде. Через месяц лисички можно открывать.

Ризотто с лисичками и сливками

Ризотто с лисичками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

50 мл оливкового масла

1 луковица

2 веточки тимьяна

2 зубчика чеснока

100 мл белого сухого вина

250 г риса

500 мл грибного или овощного бульона

100 мл сливок 20%

50 г пармезана

500 г лисичек

Способ приготовления:

Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа. Лисички перебрать, помыть и обсушить. Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным. Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться. Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить жареные лисички и прогреть. Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.

Жареные лисички по рецепту Джейми Оливера

Жареные лисички с петрушкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

350 лисичек

1 красная луковицы

150 мл сливок или сметаны

Маленький пучок петрушки

30 г сливочного масла

2 ст.л оливкового масла

Соль, перец по вкусу

1/2 лимона

Способ приготовления:

Сливочное масло растопить, добавить оливковое. Положить грибы и нарезанный лук, посолить, поперчить. Жарить около 8 минут, пока лук и грибы не начнут карамелизоваться. Добавить нарезанную петрушку, влить сливки. Довести до кипения и готовить 1 минуту. Щедро выдавить лимонный сок, по желанию еще раз посолить и поперчить.

Спагетти с лисичками и оливками: рецепт от Юлии Высоцкой

Спагетти с лисичками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г лисичек

300 г спагетти

300 г оливок

сливки – 80 мл

1 пучок петрушки

2 зубчика чеснока

2 ст. л. оливкового масла

1 сухой перец чили

1 щепотка

1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

Зубчики чеснока раздавить плоской стороной ножа и почистить. Петрушку мелко порубить. Из оливок вынуть косточки. Разогреть в сковороде оливковое масло и обжарить в нем чеснок, чтобы масло пропиталось его запахом. Вынуть чеснок, выложить в сковороду лисички, перец чили и горсть измельченной петрушки, посолить и поперчить, жарить на сильном огне 4-5 минут. Слегка остывшие лисички и оливки измельчить ножом или в блендере так, чтобы получились небольшие кусочки. Макароны отварить в слегка подсоленной и подмасленной воде. Вернуть измельченные лисички и оливки на сковороду, влить сливки и все прогреть. Выложить в соус макароны, перемешать. Посыпать спагетти оставшейся петрушкой и немедленно подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить курицу с грибами и тыквой. "Сегодня" также делились рецептом овощной икры с грибами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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