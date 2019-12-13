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Что приготовить из мандаринов: ТОП-5 зимних рецептов

Лучшие рецепты блюд из мандаринов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:57
Мандарины можно использовать для самых разных блюд
Мандарины можно использовать для самых разных блюд
Фото: freepik.com

Мандарины – отличный источник витаминов, говорят диетологи. Они обладают тонизирующими свойствами и помогают укрепить иммунитет.

Смотрите видео, как сварить компот из мандаринов:

Когда вы вдоволь наедитесь этими цитрусовыми, оставьте немного плодов и для вкусных блюд. Мы подобрали несколько аппетитных рецептов.

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Овсянка в банке с мандарином и апельсином

Овсянка в банке на ночь
Овсянка в банке на ночь
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 5 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1/3 стакана молока
  • 1/4 чашки натурального йогурта
  • 1 столовая ложка апельсинового джема
  • 1 чайная ложка меда
  • 1/4 чашки нарезанных мандаринов без пленок

Способ приготовления:

  1. В банку добавить овсянку, молоко, йогурт, апельсиновый джем и мед. Хорошо перемешать.
  2. Добавить кусочки мандаринов и аккуратно размешать.
  3. Закрыть банку крышкой и поставить в холодильник на ночь (там каша может храниться до 3-х дней).
  4. Подавать овсянку охлажденной, по желанию присыпав молотой корицей или украсив листиками мяты.

Салат из хурмы, мандаринов и сыра

Салат с хурмой
Салат с хурмой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 6-7 мандаринов без косточек
  • 2 больших медовых хурмы
  • 200 г мягкого козьего сыра

Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ч.л. меда
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 ст.л. лимоного сока
  • 3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам.
  2. Очищенную хурму нарезать средними кусочками.
  3. Перемешать все ингредиенты для заправки.
  4. Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр.
  5. Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.

Домашний мандариновый ликер

Мандариновый ликер
Мандариновый ликер
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана мандаринового или апельсинового сока
  • Цедра с 2-х апельсинов
  • 250 мл водки
  • Сахар — 3/4 стакана
  • Вода — 100 мл

Способ приготовления:

  1. Апельсины помойте и снимите с них цедру с помощью мелкой терки.
  2. Выжмите сок из апельсинов или мандаринов.
  3. Цедру смешайте с соком, поставьте на огонь и доведите до кипения. Остудите и добавьте водку.
  4. Накройте крышкой и уберите на 3 дня в темное место.
  5. Затем сварите сироп из сахара и воды. Для этого смешайте сахар с водой и дайте покипеть 3 минуты. Достаньте настойку. процедите ее.
  6. Смешайте сироп с настойкой, который процедили, закупорьте плотно и уберите в темное место на 20-30 дней.
  7. Спустя указанное время мандариновый ликер готов.

Мандариновый джем

Джем из мандаринов
Джем из мандаринов
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг мандаринов
  • 500 г сахара
  • 1 пакетик "Желфикса 2:1"
  • Лимонная кислота – на кончике ножа

Способ приготовления:

  1. Мандарины помыть, очистить и разобрать на дольки. По желанию снять белые пленки.
  2. Переложить в чашу в блендера и хорошо взбить, чтобы получилось однородное пюре.
  3. Мандариновую массу перелить в сотейник или небольшую кастрюльку с толстым дном.
  4. "Желфикс" перемешать с 2 ст.л. сахара, добавить к цитрусовому пюре и перемешать.
  5. Довести до кипения, добавить весь оставшийся сахар. Хорошо перемешать, снова довести до кипения и варить ровно 3 минуты.
  6. В конце добавить лимонную кислоту и специи, если используете. Перемешать.
  7. Переложить джем в подготовленные банки и закатать.

Кекс с мандаринами и сухофруктами

Мандариновый кекс
Мандариновый кекс
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 3 яйца
  • 125 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 2 мандарина
  • 150 г сухофруктов
  • 2 ст.л. апельсинового ликера
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ч. л. сахара

Для украшения:

  • Сахарная пудра
  • Мелкий сахар – 1 ст.л.
  • Яичный белок
  • Мандариновые дольки
  • Цедра лимона
  • Веточки розмарина

Способ приготовления:

  1. Очистить мандарины и разобрать на дольки, оставить на час, чтобы они подсохли. Сухофрукты замочить в ликере на 30 минут.
  2. Масло и сахар взбить в пышную массу. По одному добавить яйца и взбить. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Разогреть сковороду, добавить 20 г масла и чайную ложку сахара. Выложить дольки мандаринов и жарить по несколько минут с каждой стороны. Переложить на тарелку и дать остыть.
  3. Добавить в сковороду сухофрукты с ликером. Нагревать, пока не испарится алкоголь.
  4. Добавить в тесто остывшие сухофрукты и аккуратно перемешать. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить тесто, перекладывая мандаринами. Выпекать около часа при 180 ºС.
  5. Готовность кекса проверить деревянной палочкой. Остудить. Посыпать сахарной пудрой, украсить цедрой лимона, дольками мандарина и слегка смазать яичным белком, посыпать мелким сахаром.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить желейный торт с мандаринами. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового лукума.

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Источник: Сегодня
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