Что приготовить из мандаринов: ТОП-5 зимних рецептов

Лучшие рецепты блюд из мандаринов

Мандарины можно использовать для самых разных блюд Фото: freepik.com

Мандарины – отличный источник витаминов, говорят диетологи. Они обладают тонизирующими свойствами и помогают укрепить иммунитет.

Смотрите видео, как сварить компот из мандаринов:

Когда вы вдоволь наедитесь этими цитрусовыми, оставьте немного плодов и для вкусных блюд. Мы подобрали несколько аппетитных рецептов.

Овсянка в банке с мандарином и апельсином

Овсянка в банке на ночь Фото: Pinterest

Время приготовления:

5 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

1/4 стакана овсяных хлопьев

1/3 стакана молока

1/4 чашки натурального йогурта

1 столовая ложка апельсинового джема

1 чайная ложка меда

1/4 чашки нарезанных мандаринов без пленок

Способ приготовления:

В банку добавить овсянку, молоко, йогурт, апельсиновый джем и мед. Хорошо перемешать. Добавить кусочки мандаринов и аккуратно размешать. Закрыть банку крышкой и поставить в холодильник на ночь (там каша может храниться до 3-х дней). Подавать овсянку охлажденной, по желанию присыпав молотой корицей или украсив листиками мяты.

Салат из хурмы, мандаринов и сыра

Салат с хурмой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

6-7 мандаринов без косточек

2 больших медовых хурмы

200 г мягкого козьего сыра

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

2 ч.л. меда

1 ч.л. дижонской горчицы

1 ст.л. лимоного сока

3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)

Способ приготовления:

Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам. Очищенную хурму нарезать средними кусочками. Перемешать все ингредиенты для заправки. Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр. Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.

Домашний мандариновый ликер

Мандариновый ликер Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1,5 стакана мандаринового или апельсинового сока

Цедра с 2-х апельсинов

250 мл водки

Сахар — 3/4 стакана

Вода — 100 мл

Способ приготовления:

Апельсины помойте и снимите с них цедру с помощью мелкой терки. Выжмите сок из апельсинов или мандаринов. Цедру смешайте с соком, поставьте на огонь и доведите до кипения. Остудите и добавьте водку. Накройте крышкой и уберите на 3 дня в темное место. Затем сварите сироп из сахара и воды. Для этого смешайте сахар с водой и дайте покипеть 3 минуты. Достаньте настойку. процедите ее. Смешайте сироп с настойкой, который процедили, закупорьте плотно и уберите в темное место на 20-30 дней. Спустя указанное время мандариновый ликер готов.

Мандариновый джем

Джем из мандаринов Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг мандаринов

500 г сахара

1 пакетик "Желфикса 2:1"

Лимонная кислота – на кончике ножа

Способ приготовления:

Мандарины помыть, очистить и разобрать на дольки. По желанию снять белые пленки. Переложить в чашу в блендера и хорошо взбить, чтобы получилось однородное пюре. Мандариновую массу перелить в сотейник или небольшую кастрюльку с толстым дном. "Желфикс" перемешать с 2 ст.л. сахара, добавить к цитрусовому пюре и перемешать. Довести до кипения, добавить весь оставшийся сахар. Хорошо перемешать, снова довести до кипения и варить ровно 3 минуты. В конце добавить лимонную кислоту и специи, если используете. Перемешать. Переложить джем в подготовленные банки и закатать.

Кекс с мандаринами и сухофруктами

Мандариновый кекс Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

125 г сахара

3 яйца

125 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

2 мандарина

150 г сухофруктов

2 ст.л. апельсинового ликера

20 г сливочного масла

1 ч. л. сахара

Для украшения:

Сахарная пудра

Мелкий сахар – 1 ст.л.

Яичный белок

Мандариновые дольки

Цедра лимона

Веточки розмарина

Способ приготовления:

Очистить мандарины и разобрать на дольки, оставить на час, чтобы они подсохли. Сухофрукты замочить в ликере на 30 минут. Масло и сахар взбить в пышную массу. По одному добавить яйца и взбить. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Разогреть сковороду, добавить 20 г масла и чайную ложку сахара. Выложить дольки мандаринов и жарить по несколько минут с каждой стороны. Переложить на тарелку и дать остыть. Добавить в сковороду сухофрукты с ликером. Нагревать, пока не испарится алкоголь. Добавить в тесто остывшие сухофрукты и аккуратно перемешать. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить тесто, перекладывая мандаринами. Выпекать около часа при 180 ºС. Готовность кекса проверить деревянной палочкой. Остудить. Посыпать сахарной пудрой, украсить цедрой лимона, дольками мандарина и слегка смазать яичным белком, посыпать мелким сахаром.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить желейный торт с мандаринами. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового лукума.

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