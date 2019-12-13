Что приготовить из мандаринов: ТОП-5 зимних рецептов
Лучшие рецепты блюд из мандаринов
Мандарины – отличный источник витаминов, говорят диетологи. Они обладают тонизирующими свойствами и помогают укрепить иммунитет.
Смотрите видео, как сварить компот из мандаринов:
Когда вы вдоволь наедитесь этими цитрусовыми, оставьте немного плодов и для вкусных блюд. Мы подобрали несколько аппетитных рецептов.
Овсянка в банке с мандарином и апельсином
Время приготовления:
- 5 минут + время для настаивания
Ингредиенты:
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1/3 стакана молока
- 1/4 чашки натурального йогурта
- 1 столовая ложка апельсинового джема
- 1 чайная ложка меда
- 1/4 чашки нарезанных мандаринов без пленок
Способ приготовления:
- В банку добавить овсянку, молоко, йогурт, апельсиновый джем и мед. Хорошо перемешать.
- Добавить кусочки мандаринов и аккуратно размешать.
- Закрыть банку крышкой и поставить в холодильник на ночь (там каша может храниться до 3-х дней).
- Подавать овсянку охлажденной, по желанию присыпав молотой корицей или украсив листиками мяты.
Салат из хурмы, мандаринов и сыра
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 6-7 мандаринов без косточек
- 2 больших медовых хурмы
- 200 г мягкого козьего сыра
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ч.л. меда
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- 1 ст.л. лимоного сока
- 3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)
Способ приготовления:
- Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам.
- Очищенную хурму нарезать средними кусочками.
- Перемешать все ингредиенты для заправки.
- Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр.
- Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.
Домашний мандариновый ликер
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1,5 стакана мандаринового или апельсинового сока
- Цедра с 2-х апельсинов
- 250 мл водки
- Сахар — 3/4 стакана
- Вода — 100 мл
Способ приготовления:
- Апельсины помойте и снимите с них цедру с помощью мелкой терки.
- Выжмите сок из апельсинов или мандаринов.
- Цедру смешайте с соком, поставьте на огонь и доведите до кипения. Остудите и добавьте водку.
- Накройте крышкой и уберите на 3 дня в темное место.
- Затем сварите сироп из сахара и воды. Для этого смешайте сахар с водой и дайте покипеть 3 минуты. Достаньте настойку. процедите ее.
- Смешайте сироп с настойкой, который процедили, закупорьте плотно и уберите в темное место на 20-30 дней.
- Спустя указанное время мандариновый ликер готов.
Мандариновый джем
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг мандаринов
- 500 г сахара
- 1 пакетик "Желфикса 2:1"
- Лимонная кислота – на кончике ножа
Способ приготовления:
- Мандарины помыть, очистить и разобрать на дольки. По желанию снять белые пленки.
- Переложить в чашу в блендера и хорошо взбить, чтобы получилось однородное пюре.
- Мандариновую массу перелить в сотейник или небольшую кастрюльку с толстым дном.
- "Желфикс" перемешать с 2 ст.л. сахара, добавить к цитрусовому пюре и перемешать.
- Довести до кипения, добавить весь оставшийся сахар. Хорошо перемешать, снова довести до кипения и варить ровно 3 минуты.
- В конце добавить лимонную кислоту и специи, если используете. Перемешать.
- Переложить джем в подготовленные банки и закатать.
Кекс с мандаринами и сухофруктами
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 125 г сахара
- 3 яйца
- 125 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 2 мандарина
- 150 г сухофруктов
- 2 ст.л. апельсинового ликера
- 20 г сливочного масла
- 1 ч. л. сахара
Для украшения:
- Сахарная пудра
- Мелкий сахар – 1 ст.л.
- Яичный белок
- Мандариновые дольки
- Цедра лимона
- Веточки розмарина
Способ приготовления:
- Очистить мандарины и разобрать на дольки, оставить на час, чтобы они подсохли. Сухофрукты замочить в ликере на 30 минут.
- Масло и сахар взбить в пышную массу. По одному добавить яйца и взбить. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Разогреть сковороду, добавить 20 г масла и чайную ложку сахара. Выложить дольки мандаринов и жарить по несколько минут с каждой стороны. Переложить на тарелку и дать остыть.
- Добавить в сковороду сухофрукты с ликером. Нагревать, пока не испарится алкоголь.
- Добавить в тесто остывшие сухофрукты и аккуратно перемешать. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить тесто, перекладывая мандаринами. Выпекать около часа при 180 ºС.
- Готовность кекса проверить деревянной палочкой. Остудить. Посыпать сахарной пудрой, украсить цедрой лимона, дольками мандарина и слегка смазать яичным белком, посыпать мелким сахаром.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить желейный торт с мандаринами. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового лукума.
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