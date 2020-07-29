Что приготовить из невкусного арбуза: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие рецепты домашних блюд из арбуза с фото

Чтобы выбрать вкусный арбуз, нужно знать некоторые секреты. Но даже соблюдение всех правил не гарантирует, что вам не попадется невкусная ягода. Если вы не хотите выбрасывать неудачный арбуз, приготовьте из него оригинальные блюда из нашей подборки.

Гаспачо из арбуза

Гаспачо из помидоров и арбуза Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

500 г арбузной мякоти без косточек

2 крупных помидора

1 долька чеснока

1 красный перец

2 небольших огурца

1 небольшая луковица

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Базилик

Соль, молотый перец

Соус табаско

Способ приготовления:

Перец и огурцы очистить от семян, с помидоров снять кожицу. Часть овощей и арбуза нарезать маленькими кубиками, оставить для подгарнировки. Измельчить в блендере арбуз вместе с овощами. Добавить соль и перец, уксус, оливковое масло и табаско, хорошо перемешать и охладить. Разлить гаспачо по тарелкам или стаканам, гарнировать кусочками овощей и арбуза.

Желе из арбуза

Желе из арбузного сока Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г мякоти арбуза

Сахар – по вкусу

15-20 г желатина

Сок половины лимона

100 мл воды

Смотрите видео, как сделать арбузное желе с водкой:

Способ приготовления:

Желатин замочить в воде, пока он не набухнет. В это время мякоть арбуза порезать кусочками. Измельчить погружным блендером или протереть мякоть через сито. Полученную массу процедить и добавить лимонный сок. Всыпать сахар по вкусу, перемешать до растворения. Набухший желатин нагреть, чтобы жидкость стала однородной. Не кипятить. Добавить к арбузной массе. Разлить будущее желе по формам и отправить в холодильник до застывания.

Компот из арбуза

Арбузный компот Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2-3 кг арбуза

0,5 стакана сахарного песка

1 л кипятка

2-3 щепотки лимонной кислоты

Способ приготовления:

Арбуз помыть, отделить мякоть от кожуры и семян. В кастрюлю налить 1 л кипятка и добавить нарезанную арбузную мякоть. Сразу всыпать сахарный песок и лимонную кислоту. Еще раз довести до кипения и варить в течение 5-10 минут. Попробовать напиток на вкус, по желанию добавить больше сахара или лимонной кислоты. Затем процедить компот через сито с мелкими ячейками, стараясь удалить из него всю мякоть. Оставшуюся жидкость перелить в кувшин и охладить в холодильнике в течение 1 часа. Подавать арбузный компот вместе с мятой, кубиками льда и кусочками лимона или лайма.

Арбузный сорбет

Арбузный сорбет Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

750 г мякоти арбуза

200-250 г сахара

1 лимон

300 мл воды

Способ приготовления:

Мякоть арбуза, предварительно очищенную от косточек, нарезать ломтиками, добавить сок одного лимона и измельчить все в блендере. Вскипятить воду с сахаром, остудить. Арбузное пюре хорошо перемешать с сиропом. Арбузную массу вылить в мороженицу и приготовить сорбет. Если мороженицы нет, то поставьте в морозилку и перемешивайте каждый час. Подавать с листиками мяты.

Джем из красной смородины с арбузом

Джем из арбуза Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

1 кг мякоти арбуза

1 кг красной смородины

4 стакана сахара

Способ приготовления:

Смородину потолките с сахаром, добавьте мякоть арбуза без косточек и перемешайте. Доведите до кипения и варите 35-40 минут. Дайте немного остыть и протрите через сито. Разложите в чистые банки с пластмассовыми крышками. Храните в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маринованный арбуз с медом, а также делились рецептом сангрии с арбузом.

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