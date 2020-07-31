Что приготовить из невкусных персиков: три простых рецепта

Готовим из персиков кобблер, творожную запеканку и лимонад

Хороший персик выбрать достаточно просто. Спелый фрукт очень ароматный, яркий, при сжатии он слегка пружинит. Его мякоть, в зависимости от сорта, может быть белой, насыщенно желтой или нежно-розовой.

Но что делать, если вам все-таки попались кислые персики? В таком случае можно выйти из положения, приготовив из них вкусные блюда по рецептам из нашей подборки.

Кобблер с персиками и малиной

Кобблер с персиками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Для начинки:

300 г нарезанных персиков (можно консервированных или замороженных)

1/2 стакана малины (свежей или замороженной)

Лимонный сок – по вкусу

Щепотка соли

3-4 ст.л. сахара или по вкусу

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Для теста:

1,5 стакана муки

1 ст.л. сахара

1,5 ст.л. разрыхлителя

Соль

60 г холодного сливочного масла

90 мл молока

1 яйцо

Коричневый сахар – для посыпки

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Способ приготовления:

Все ингредиенты для начинки смешать и выложить в форму для выпечки. Муку, сахар, разрыхлитель, соль и масло соединить и порубить в крошку. Отдельно смешать молоко и яйцо. Жидкую смесь вылить в мучную и быстро замесить тесто. Слишком тщательно перемешивать не нужно. Выложить кусочки теста поверх начинки. Присыпать коричневым сахаром. Выпекать десерт в духовке при 200 ºС около 30-40 минут. Подавать кобблер теплым, дополнив шариком сливочного мороженого.

Запеканка из творога с персиками

Запеканка из творога с персиками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

600 г творога

5 ст.л. сахара

4 яйца

300 мл сметаны

4 ст.л. манной крупы

1 пакетик ванильного пудинга

1 ч.л. с горкой разрыхлителя

2 персика

1 ст.л. муки

Цедра одного лимона

Способ приготовления:

Персики помыть, удалить косточки и нарезать мякоть кубиками. Обвалять в муке. Творог измельчить в блендере до кремообразной консистенции. По одному добавить яйца, каждый раз перемешивая. Добавить сметану, манную крупу, порошковый ванильный пудинг, разрыхлитель, кусочки персиков и мелко натертую лимонную цедру. Форму для выпечки диаметром 23 см смазать маслом. Выложить творожное тесто. Запекать на среднем уровне духовки при температуре 180 ºС до золотистого цвета. Чтобы запеканка не растрескивалась, вниз можно поставить противень с кипятком. Готовую творожную запеканку оставить в полуоткрытой духовке на 20 минут. После этого снять разъемное кольцо с формы и дать остыть.

Персиковый лимонад

Лимонад с персиками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 стакана фильтрованной воды

2 средних персика, нарезанных

1 чашка сахара

3/4 чашки лимонного сока

1 средний лимон, нарезанный

Веточки мяты – по желанию

Способ приготовления:

В маленькой кастрюле довести до кипения 2 стакана воды, персики и сахар. Уменьшить нагрев; накрыть крышкой и готовить 5-7 минут или пока персики не станут мягкими. Снять сироп с огня и остудить. Процедить, выбросив персиковые шкурки. В большом кувшине смешать персиковую смесь, свежевыжатый лимонный сок и оставшуюся воду. Добавить ломтики лимона и мяту по желанию. Подавать вместе со льдом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить песочный пирог с персиками. Сегодня.Lifestyle также публиковали рецепт тирамису с персиками.

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