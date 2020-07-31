Что приготовить из невкусных персиков: три простых рецепта
Готовим из персиков кобблер, творожную запеканку и лимонад
Хороший персик выбрать достаточно просто. Спелый фрукт очень ароматный, яркий, при сжатии он слегка пружинит. Его мякоть, в зависимости от сорта, может быть белой, насыщенно желтой или нежно-розовой.
Но что делать, если вам все-таки попались кислые персики? В таком случае можно выйти из положения, приготовив из них вкусные блюда по рецептам из нашей подборки.
Время приготовления:
- 1 час
Для начинки:
- 300 г нарезанных персиков (можно консервированных или замороженных)
- 1/2 стакана малины (свежей или замороженной)
- Лимонный сок – по вкусу
- Щепотка соли
- 3-4 ст.л. сахара или по вкусу
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Для теста:
- 1,5 стакана муки
- 1 ст.л. сахара
- 1,5 ст.л. разрыхлителя
- Соль
- 60 г холодного сливочного масла
- 90 мл молока
- 1 яйцо
- Коричневый сахар – для посыпки
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Способ приготовления:
- Все ингредиенты для начинки смешать и выложить в форму для выпечки.
- Муку, сахар, разрыхлитель, соль и масло соединить и порубить в крошку.
- Отдельно смешать молоко и яйцо. Жидкую смесь вылить в мучную и быстро замесить тесто. Слишком тщательно перемешивать не нужно.
- Выложить кусочки теста поверх начинки. Присыпать коричневым сахаром. Выпекать десерт в духовке при 200 ºС около 30-40 минут.
- Подавать кобблер теплым, дополнив шариком сливочного мороженого.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 600 г творога
- 5 ст.л. сахара
- 4 яйца
- 300 мл сметаны
- 4 ст.л. манной крупы
- 1 пакетик ванильного пудинга
- 1 ч.л. с горкой разрыхлителя
- 2 персика
- 1 ст.л. муки
- Цедра одного лимона
Способ приготовления:
- Персики помыть, удалить косточки и нарезать мякоть кубиками. Обвалять в муке.
- Творог измельчить в блендере до кремообразной консистенции.
- По одному добавить яйца, каждый раз перемешивая.
- Добавить сметану, манную крупу, порошковый ванильный пудинг, разрыхлитель, кусочки персиков и мелко натертую лимонную цедру.
- Форму для выпечки диаметром 23 см смазать маслом. Выложить творожное тесто.
- Запекать на среднем уровне духовки при температуре 180 ºС до золотистого цвета. Чтобы запеканка не растрескивалась, вниз можно поставить противень с кипятком.
- Готовую творожную запеканку оставить в полуоткрытой духовке на 20 минут. После этого снять разъемное кольцо с формы и дать остыть.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 стакана фильтрованной воды
- 2 средних персика, нарезанных
- 1 чашка сахара
- 3/4 чашки лимонного сока
- 1 средний лимон, нарезанный
- Веточки мяты – по желанию
Способ приготовления:
- В маленькой кастрюле довести до кипения 2 стакана воды, персики и сахар.
- Уменьшить нагрев; накрыть крышкой и готовить 5-7 минут или пока персики не станут мягкими. Снять сироп с огня и остудить.
- Процедить, выбросив персиковые шкурки.
- В большом кувшине смешать персиковую смесь, свежевыжатый лимонный сок и оставшуюся воду.
- Добавить ломтики лимона и мяту по желанию. Подавать вместе со льдом.
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