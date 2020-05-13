Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить из одуванчиков: ТОП-5 весенних рецептов

Рецепты блюд из одуванчиков с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 10:07

Диетологи советуют есть одуванчики даже сырыми. Специалисты говорят, что они улучшают настроение, дарят заряд энергии и очищают печень.

Для приготовления блюд соцветия одуванчика нужно собирать в солнечную погоду, когда они раскрыты. После сбора мыть их нельзя, иначе можно смыть пыльцу, а ее нужно как раз сохранить.

Также стоить помнить, что одуванчики, как и все растения, склонны накапливать в себе тяжелые металлы, поэтому нельзя срывать их вдоль дорог.

Вино из одуванчиков: рецепт

Вино из одуванчиков
Вино из одуванчиков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 лимона
  • 1 1/2 кг сахара
  • 3-4 веточки мелиссы лимонной или мяты
  • Литровая банка цветков одуванчика
  • 100 г изюма

Читайте также:
Чипсы и не только: какие блюда можно приготовить из крапивы

Способ приготовления:

  1. Для вина нужны только лепестки одуванчиков. Поэтому прежде всего необходимо отделить их от цветоложа. Это можно сделать с помощью ножа. Прижать лепестки лезвием и сильно дернуть за основание стебля.
  2. Положить лепестки в большую кастрюлю и залить 4 л холодной кипяченой воды. Накрыть крышкой и отставить на 24 часа.
  3. На следующий день растворить в 1/2 л кипящей воды сахар и варить на маленьком огне до готовности. Готовность сиропа проверяют так: наносят каплю на гладкую поверхность – если она не растекается, сироп готов.
  4. Настой из одуванчиков довести до кипения, снять с огня, дать полностью остыть. Затем процедить отвар через сито, лепестки удалить.
  5. Срезать с лимонов цедру в виде спирали, из мякоти выжать сок. Добавить в процеженный цветочный отвар сахарный сироп, изюм, мелиссу, цедру и сок лимона. Смесь тщательно перемешать, закрыть марлей и отставить на 2 дня для брожения. После первичного брожения цедру и мелиссу удалить.
  6. Перелить жидкость вместе с изюмом в большую бутыль и насадить на горлышко резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставить в темном месте при комнатной температуре для дальнейшего брожения. Когда брожение прекратится, отделить осадок. Перелить вино в бутылки, плотно закрыть и убрать в прохладное темное место на 3-6 месяцев для созревания.

Смотрите видео, как приготовить оладьи с одуванчиками:

Варенье из одуванчиков: рецепт

Варенье из одуванчиков
Варенье из одуванчиков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 300 цветков одуванчиков
  • 1 л кипяченой воды
  • 1 лимон
  • 1 апельсин
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Свежесобранные цветки одуванчиков (только желтую часть) помыть и залить литром кипяченой воды.
  2. Лимон и апельсин хорошо помыть, нарезать дольками и смешать с цветками и водой.
  3. Варить в течение 20 минут, снять с плиты и дать постоять 3 часа. Процедить через мелкое сито.
  4. В полученную жидкость добавить сахар и варить на медленном огне 6 часов, помешивая. Чтобы проверить готовность, капните немного варенья на блюдце – оно должно застыть как капля меда.
  5. Разлить варенье по стерилизованным банкам, в каждую банку добавить дольку лимона. Закрыть прокипяченными крышками.

Мед из одуванчиков: рецепт

Мед из одуванчиков
Мед из одуванчиков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг одуванчиков
  • 1 л воды
  • 1/2 ч.л. лимонной кислоты или сока
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Сперва одуванчики следует правильно собрать. Срывать нужно только полностью распустившиеся одуванчики, желательно в середине дня. Затем одуванчики надо аккуратно промыть и замочить на 24 часа, чтобы ушла горечь. Передерживать не нужно, иначе они испортятся.
  2. Теперь надо правильно их сварить. На 1 кг одуванчиков и 1 л воды нам понадобится 1/2 ч.л. лимонной кислоты или сока. Кипятить одуванчики следует примерно 30 минут на медленном огне, затем процедить через мелкое сито.
  3. В получившийся отвар нужно добавить сахар. На литр жидкости понадобится 1 кг сахара. Варить сироп на медленном огне не больше 40 минут, чтобы сохранить полезные вещества.
  4. Затем перелить мед из одуванчиков в подготовленные банки.

Салат из одуванчиков: рецепт

Салат из одуванчиков
Салат из одуванчиков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 горсти листьев одуванчиков
  • 3 яйца
  • 50 г варено-копченого бекона
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. бальзамического уксуса
  • 1 ч.л. кленового сиропа
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чтобы в листьях одуванчика совсем не было неприятной горечи, положите их на полчаса в холодную подсоленную воду.
  2. Бекон нужно порезать небольшими полосками и обжарить на сковороде до румяности.
  3. Каждое яйцо отварить отдельно. Разбить его в маленькую мисочку и аккуратно вылить в тихо кипящую в сотейнике воду. Через полторы минуты выловить яйцо шумовкой на тарелку.
  4. Для заправки в мисочке смешать оливковое масло, уксус, кленовый сироп и соль.
  5. На порционные тарелки выложить обсушенные листья одуванчика, посыпать беконом и полить заправкой. Положить сверху яйцо пашот.

Салат из цветков одуванчиков: рецепт

Салат из одуванчиков
Салат из одуванчиков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 80 г листьев одуванчика
  • 8 цветков одуванчиков
  • 1 свежий огурец
  • 5 перьев зеленого лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. винного уксуса
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1/3 ч.л. молотого перца

Способ приготовления:

  1. Листья одуванчиков замочить в холодной воде, затем промыть и обсушить.
  2. Свежий огурец и перья лука хорошо помыть.
  3. Всю подготовленную зелень нарезать. Оставить три-четыре листочка целыми для декора.
  4. С огурца при помощи овощечистки срезать несколько слайсов.
  5. Сложить в салатник порубленный зеленый лук, одуванчиковые листья, кусочки огурца.
  6. Подготовить цветы одуванчика. Оторвать цветок от стебля, хорошо помыть и обсушить. Удалить зеленую часть – в пищу употребляют лишь желтые лепестки.
  7. Высыпать лепестки одуванчика в салатную смесь. Заправить уксусом и растительным маслом, приправить черным молотым перцем, тщательно перемешать.
  8. На порционную тарелку выложить салатную смесь. Украсить вымытыми цветками одуванчика и огуречными слайсами. Дать настояться 20 минут и подавать.

Напомним, ранее мы писали, какие гарниры можно приготовить из шпината. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какие цветы считаются съедобными.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как запечь картофель в духовке целиком: три простых рецепта Как приготовить вкусную окрошку: ТОП-5 рецептов освежающего супа Что приготовить на майские праздники дома: ТОП-5 рецептов Лаваш с сыром на костре: ТОП-5 рецептов для пикника на даче
рецепты одуванчик что приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Восточная принцесса: волшебные платья Айшварии Рай
Восточная принцесса: волшебные платья Айшварии Рай

Популярные статьи

Сегодня, 09:34Events

Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Сегодня, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Сегодня, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

Вчера, 19:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 12:05Fun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

Вчера, 11:33Техно

Ленивое и скучное: ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

Вчера, 08:15Fun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Вчера, 07:13Fun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

11 маяFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

11 маяТехно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

10 маяШоу-бизнес

Олег Ляшко во второй раз станет отцом: фото

10 маяFun

10 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

10 маяFood

Как приготовить овощи на костре по-армянски

10 маяШоу-бизнес

День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве

Новости партнеров

Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Неожиданный поворот. COVID предложили лечить средством от изжоги
Неожиданный поворот. COVID предложили лечить средством от изжоги
"Горько плакал": смерть близкого от COVID подкосила Буйнова
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time
Коронавірус мутує. Що це означає для всіх нас
Коронавірус мутує. Що це означає для всіх нас
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Что нельзя трогать руками, пока бушует COVID-19?
Что нельзя трогать руками, пока бушует COVID-19?
Чому Лобода недолюблює Тіну Кароль
Чому Лобода недолюблює Тіну Кароль