Что приготовить из одуванчиков: ТОП-5 весенних рецептов

Рецепты блюд из одуванчиков с фото

Диетологи советуют есть одуванчики даже сырыми. Специалисты говорят, что они улучшают настроение, дарят заряд энергии и очищают печень.

Для приготовления блюд соцветия одуванчика нужно собирать в солнечную погоду, когда они раскрыты. После сбора мыть их нельзя, иначе можно смыть пыльцу, а ее нужно как раз сохранить.

Также стоить помнить, что одуванчики, как и все растения, склонны накапливать в себе тяжелые металлы, поэтому нельзя срывать их вдоль дорог.

Вино из одуванчиков: рецепт

Вино из одуванчиков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

2 лимона

1 1/2 кг сахара

3-4 веточки мелиссы лимонной или мяты

Литровая банка цветков одуванчика

100 г изюма

Способ приготовления:

Для вина нужны только лепестки одуванчиков. Поэтому прежде всего необходимо отделить их от цветоложа. Это можно сделать с помощью ножа. Прижать лепестки лезвием и сильно дернуть за основание стебля. Положить лепестки в большую кастрюлю и залить 4 л холодной кипяченой воды. Накрыть крышкой и отставить на 24 часа. На следующий день растворить в 1/2 л кипящей воды сахар и варить на маленьком огне до готовности. Готовность сиропа проверяют так: наносят каплю на гладкую поверхность – если она не растекается, сироп готов. Настой из одуванчиков довести до кипения, снять с огня, дать полностью остыть. Затем процедить отвар через сито, лепестки удалить. Срезать с лимонов цедру в виде спирали, из мякоти выжать сок. Добавить в процеженный цветочный отвар сахарный сироп, изюм, мелиссу, цедру и сок лимона. Смесь тщательно перемешать, закрыть марлей и отставить на 2 дня для брожения. После первичного брожения цедру и мелиссу удалить. Перелить жидкость вместе с изюмом в большую бутыль и насадить на горлышко резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставить в темном месте при комнатной температуре для дальнейшего брожения. Когда брожение прекратится, отделить осадок. Перелить вино в бутылки, плотно закрыть и убрать в прохладное темное место на 3-6 месяцев для созревания.

Смотрите видео, как приготовить оладьи с одуванчиками:

Варенье из одуванчиков: рецепт

Варенье из одуванчиков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

300 цветков одуванчиков

1 л кипяченой воды

1 лимон

1 апельсин

1 кг сахара

Способ приготовления:

Свежесобранные цветки одуванчиков (только желтую часть) помыть и залить литром кипяченой воды. Лимон и апельсин хорошо помыть, нарезать дольками и смешать с цветками и водой. Варить в течение 20 минут, снять с плиты и дать постоять 3 часа. Процедить через мелкое сито. В полученную жидкость добавить сахар и варить на медленном огне 6 часов, помешивая. Чтобы проверить готовность, капните немного варенья на блюдце – оно должно застыть как капля меда. Разлить варенье по стерилизованным банкам, в каждую банку добавить дольку лимона. Закрыть прокипяченными крышками.

Мед из одуванчиков: рецепт

Мед из одуванчиков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг одуванчиков

1 л воды

1/2 ч.л. лимонной кислоты или сока

1 кг сахара

Способ приготовления:

Сперва одуванчики следует правильно собрать. Срывать нужно только полностью распустившиеся одуванчики, желательно в середине дня. Затем одуванчики надо аккуратно промыть и замочить на 24 часа, чтобы ушла горечь. Передерживать не нужно, иначе они испортятся. Теперь надо правильно их сварить. На 1 кг одуванчиков и 1 л воды нам понадобится 1/2 ч.л. лимонной кислоты или сока. Кипятить одуванчики следует примерно 30 минут на медленном огне, затем процедить через мелкое сито. В получившийся отвар нужно добавить сахар. На литр жидкости понадобится 1 кг сахара. Варить сироп на медленном огне не больше 40 минут, чтобы сохранить полезные вещества. Затем перелить мед из одуванчиков в подготовленные банки.

Салат из одуванчиков: рецепт

Салат из одуванчиков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 горсти листьев одуванчиков

3 яйца

50 г варено-копченого бекона

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. бальзамического уксуса

1 ч.л. кленового сиропа

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Чтобы в листьях одуванчика совсем не было неприятной горечи, положите их на полчаса в холодную подсоленную воду. Бекон нужно порезать небольшими полосками и обжарить на сковороде до румяности. Каждое яйцо отварить отдельно. Разбить его в маленькую мисочку и аккуратно вылить в тихо кипящую в сотейнике воду. Через полторы минуты выловить яйцо шумовкой на тарелку. Для заправки в мисочке смешать оливковое масло, уксус, кленовый сироп и соль. На порционные тарелки выложить обсушенные листья одуванчика, посыпать беконом и полить заправкой. Положить сверху яйцо пашот.

Салат из цветков одуванчиков: рецепт

Салат из одуванчиков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

80 г листьев одуванчика

8 цветков одуванчиков

1 свежий огурец

5 перьев зеленого лука

2 зубчика чеснока

1 ст.л. винного уксуса

2 ст.л. растительного масла

1/3 ч.л. молотого перца

Способ приготовления:

Листья одуванчиков замочить в холодной воде, затем промыть и обсушить. Свежий огурец и перья лука хорошо помыть. Всю подготовленную зелень нарезать. Оставить три-четыре листочка целыми для декора. С огурца при помощи овощечистки срезать несколько слайсов. Сложить в салатник порубленный зеленый лук, одуванчиковые листья, кусочки огурца. Подготовить цветы одуванчика. Оторвать цветок от стебля, хорошо помыть и обсушить. Удалить зеленую часть – в пищу употребляют лишь желтые лепестки. Высыпать лепестки одуванчика в салатную смесь. Заправить уксусом и растительным маслом, приправить черным молотым перцем, тщательно перемешать. На порционную тарелку выложить салатную смесь. Украсить вымытыми цветками одуванчика и огуречными слайсами. Дать настояться 20 минут и подавать.

Напомним, ранее мы писали, какие гарниры можно приготовить из шпината. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какие цветы считаются съедобными.

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