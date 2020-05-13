Что приготовить из одуванчиков: ТОП-5 весенних рецептов
Рецепты блюд из одуванчиков с фото
Диетологи советуют есть одуванчики даже сырыми. Специалисты говорят, что они улучшают настроение, дарят заряд энергии и очищают печень.
Для приготовления блюд соцветия одуванчика нужно собирать в солнечную погоду, когда они раскрыты. После сбора мыть их нельзя, иначе можно смыть пыльцу, а ее нужно как раз сохранить.
Также стоить помнить, что одуванчики, как и все растения, склонны накапливать в себе тяжелые металлы, поэтому нельзя срывать их вдоль дорог.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 лимона
- 1 1/2 кг сахара
- 3-4 веточки мелиссы лимонной или мяты
- Литровая банка цветков одуванчика
- 100 г изюма
Способ приготовления:
- Для вина нужны только лепестки одуванчиков. Поэтому прежде всего необходимо отделить их от цветоложа. Это можно сделать с помощью ножа. Прижать лепестки лезвием и сильно дернуть за основание стебля.
- Положить лепестки в большую кастрюлю и залить 4 л холодной кипяченой воды. Накрыть крышкой и отставить на 24 часа.
- На следующий день растворить в 1/2 л кипящей воды сахар и варить на маленьком огне до готовности. Готовность сиропа проверяют так: наносят каплю на гладкую поверхность – если она не растекается, сироп готов.
- Настой из одуванчиков довести до кипения, снять с огня, дать полностью остыть. Затем процедить отвар через сито, лепестки удалить.
- Срезать с лимонов цедру в виде спирали, из мякоти выжать сок. Добавить в процеженный цветочный отвар сахарный сироп, изюм, мелиссу, цедру и сок лимона. Смесь тщательно перемешать, закрыть марлей и отставить на 2 дня для брожения. После первичного брожения цедру и мелиссу удалить.
- Перелить жидкость вместе с изюмом в большую бутыль и насадить на горлышко резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставить в темном месте при комнатной температуре для дальнейшего брожения. Когда брожение прекратится, отделить осадок. Перелить вино в бутылки, плотно закрыть и убрать в прохладное темное место на 3-6 месяцев для созревания.
Смотрите видео, как приготовить оладьи с одуванчиками:
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 300 цветков одуванчиков
- 1 л кипяченой воды
- 1 лимон
- 1 апельсин
- 1 кг сахара
Способ приготовления:
- Свежесобранные цветки одуванчиков (только желтую часть) помыть и залить литром кипяченой воды.
- Лимон и апельсин хорошо помыть, нарезать дольками и смешать с цветками и водой.
- Варить в течение 20 минут, снять с плиты и дать постоять 3 часа. Процедить через мелкое сито.
- В полученную жидкость добавить сахар и варить на медленном огне 6 часов, помешивая. Чтобы проверить готовность, капните немного варенья на блюдце – оно должно застыть как капля меда.
- Разлить варенье по стерилизованным банкам, в каждую банку добавить дольку лимона. Закрыть прокипяченными крышками.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг одуванчиков
- 1 л воды
- 1/2 ч.л. лимонной кислоты или сока
- 1 кг сахара
Способ приготовления:
- Сперва одуванчики следует правильно собрать. Срывать нужно только полностью распустившиеся одуванчики, желательно в середине дня. Затем одуванчики надо аккуратно промыть и замочить на 24 часа, чтобы ушла горечь. Передерживать не нужно, иначе они испортятся.
- Теперь надо правильно их сварить. На 1 кг одуванчиков и 1 л воды нам понадобится 1/2 ч.л. лимонной кислоты или сока. Кипятить одуванчики следует примерно 30 минут на медленном огне, затем процедить через мелкое сито.
- В получившийся отвар нужно добавить сахар. На литр жидкости понадобится 1 кг сахара. Варить сироп на медленном огне не больше 40 минут, чтобы сохранить полезные вещества.
- Затем перелить мед из одуванчиков в подготовленные банки.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 горсти листьев одуванчиков
- 3 яйца
- 50 г варено-копченого бекона
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. бальзамического уксуса
- 1 ч.л. кленового сиропа
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Чтобы в листьях одуванчика совсем не было неприятной горечи, положите их на полчаса в холодную подсоленную воду.
- Бекон нужно порезать небольшими полосками и обжарить на сковороде до румяности.
- Каждое яйцо отварить отдельно. Разбить его в маленькую мисочку и аккуратно вылить в тихо кипящую в сотейнике воду. Через полторы минуты выловить яйцо шумовкой на тарелку.
- Для заправки в мисочке смешать оливковое масло, уксус, кленовый сироп и соль.
- На порционные тарелки выложить обсушенные листья одуванчика, посыпать беконом и полить заправкой. Положить сверху яйцо пашот.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 80 г листьев одуванчика
- 8 цветков одуванчиков
- 1 свежий огурец
- 5 перьев зеленого лука
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. винного уксуса
- 2 ст.л. растительного масла
- 1/3 ч.л. молотого перца
Способ приготовления:
- Листья одуванчиков замочить в холодной воде, затем промыть и обсушить.
- Свежий огурец и перья лука хорошо помыть.
- Всю подготовленную зелень нарезать. Оставить три-четыре листочка целыми для декора.
- С огурца при помощи овощечистки срезать несколько слайсов.
- Сложить в салатник порубленный зеленый лук, одуванчиковые листья, кусочки огурца.
- Подготовить цветы одуванчика. Оторвать цветок от стебля, хорошо помыть и обсушить. Удалить зеленую часть – в пищу употребляют лишь желтые лепестки.
- Высыпать лепестки одуванчика в салатную смесь. Заправить уксусом и растительным маслом, приправить черным молотым перцем, тщательно перемешать.
- На порционную тарелку выложить салатную смесь. Украсить вымытыми цветками одуванчика и огуречными слайсами. Дать настояться 20 минут и подавать.
Напомним, ранее мы писали, какие гарниры можно приготовить из шпината. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какие цветы считаются съедобными.
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