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Что приготовить из ревеня: ТОП-5 летних десертов

Сегодня, 12:30

Лучшие идеи блюд из ревеня

В Европе ревень невероятно популярен. Кисловато-пряный вкус этого растения удивительным образом напоминает одновременно яблоко и клубнику. Из него готовят десерты, соусы и напитки, делают салаты, гарниры к мясу и рыбе, заготавливают в виде пряных соусов.

Важно помнить, что съедобная часть ревеня – стебель. А вот листья считаются ядовитыми и могут вызвать отравление.

Тарт с ревенем и безе

Пирог с ревенем
Пирог с ревенем
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г творога
  • 100 г сливочного масла
  • 200-250 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л. сахара

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Для начинки:

  • 400 г ревеня
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. молотой корицы

Для безе:

  • 3 белка
  • 150 мл сахара

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Способ приготовления:

  1. Размягченное масло смешать с творогом и сахаром. Постепенно добавлять муку, смешанную с разрыхлителем, пока не получится мягкое, не липнущее к рукам тесто.
  2. Скатать тесто в шар и положить в холодильник минимум на час.
  3. Очистить ревень, нарезать его небольшими кусочками и засыпать сахаром и корицей.
  4. Готовое тесто раскатать и выложить в форму или на противень, выстланный бумагой для выпечки, чтобы тесто покрыло дно и бока формы.
  5. На тесто выложить ревень, слив с него предварительно сок.
  6. Поставить в духовку, нагретую до 200 ºС, на 20 минут.
  7. Пока пирог печется, взбить белки с сахаром в крепкую пену.
  8. Достать через 20 минут полуготовый пирог и покрыть его взбитыми белками.
  9. Вернуть в духовку, снизив температуру до 180 ºС, еще на 15 минут, пока белок слегка не подрумянится.

Пирог с клубникой и ревенем

Пирог с ревенем и клубникой
Пирог с ревенем и клубникой
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 250 г масла
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 2 стакана муки
  • 3 ст. л. крахмала
  • 1 маленький пакетик разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Ревень очищаем и нарезаем средними кусочками. Клубнику моем и разрезаем на четыре части. Складываем ревень и клубнику в миску, посыпаем 1 ст.л. крахмала и перемешиваем.
  2. Яйца взбиваем с сахаром и ванилью. Добавляем размягченное сливочное масло, растительное масло и еще раз взбиваем до получения однородной массы.
  3. Муку просеиваем с оставшимся крахмалом и разрыхлителем, добавляем в яично-масляную смесь и перемешиваем миксером.
  4. Форму для выпечки смазываем маслом, присыпаем мукой. Выкладываем тесто и силиконовой лопаткой разравниваем поверхность.
  5. Выкладываем начинку. Слегка вдавливаем ревень и клубнику в тесто.
  6. Выпекаем пирог в разогретой до 180 ºС духовке около часа. Готовность проверяем зубочисткой. Разрезаем на порционные куски и подаем.

Сметанный десерт с ревенем

Десерт с ревенем
Десерт с ревенем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. гранатового сиропа наршараб
  • 500 г ревеня
  • 4 желтка
  • 400 мл молока
  • 160 г сахара
  • 1/2 стручка ванили или ванильный экстракт
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала
  • 1/2 лимона
  • 100 г сметаны
  • 100 г печенья

Способ приготовления:

  1. Ревень вымыть, очистить стебли от тонкой кожуры и порезать ломтиками по полсантиметра.
  2. Сложить в небольшой сотейник ревень, всыпать 100 г сахара, выжать половинку лимона и добавить ложку гранатового сиропа.
  3. Поставить сотейник на небольшой огонь и варить около пятнадцати минут. На выходе должен получится довольно густой конфитюр. Остудить его и убрать в холодильник.
  4. Для крема довести до кипения молоко с кусочком ванильного стручка.
  5. Взбить с сахаром яичные желтки до пышности. Всыпать кукурузный крахмал к желткам и перемешать. Тонкой струйкой влить в желтковый крем горячее молоко и снова перемешать.
  6. Вернуть в кастрюльку молочно-желтковый крем и варить на несильном огне, не забывая помешивать, до загустения. На это уйдет около десяти минут.
  7. Снять крем с огня, перелить в большую миску и поставить в большую посуду с холодной водой. Взбивать миксером до полного охлаждения.
  8. Сметану взбить и смешать с кремом.
  9. Положить в стаканчики или креманки немного ревеневого конфитюра, сверху раскрошить немного печенья, сверху выложить крем. Посыпать еще немного крошки печенья и убрать на несколько часов в холодильник.

Десертный соус из ревеня и клубники

Соус из ревеня
Соус из ревеня
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 35 минут

Ингредиенты:

  • 100 г нарезанного ревеня
  • 2 чашки (300 г) нарезанной клубники
  • 1 ч.л. ванили
  • 1/3 чашки (70 г) сахара
  • 1/4 чашки (80 мл) воды

Способ приготовления:

  1. Поместить все ингредиенты в кастрюлю, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить 30 минут, периодически помешивая.
  2. Дать остыть и хранить в холодильнике. Подавать с мороженым, тостом, сконами или просто так.

Лимонад с ревенем

Лимонад с ревенем
Лимонад с ревенем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

  • 100 г ревеня
  • 120 мл + 500 мл воды
  • 50 г сахара
  • 1/2 лимона, нарезанного дольками
  • Листья мяты

Способ приготовления:

  1. Ревень нужно мелко нарезать, выложить в кастрюлю, залить небольшим количеством 120 мл воды.
  2. Добавить сахар и лимон, нарезанный дольками. Довести до кипения и варить 10–15 минут, после чего добавить по вкусу листья мяты и дать настояться несколько часов.
  3. После этого процедить концентрат и развести его 500 мл воды.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клубничное варенье. Кроме этого, мы писали, как приготовить творожное суфле с клубникой.

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Источник: Сегодня
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