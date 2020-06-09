Что приготовить из ревеня: ТОП-5 летних десертов
Лучшие идеи блюд из ревеня
В Европе ревень невероятно популярен. Кисловато-пряный вкус этого растения удивительным образом напоминает одновременно яблоко и клубнику. Из него готовят десерты, соусы и напитки, делают салаты, гарниры к мясу и рыбе, заготавливают в виде пряных соусов.
Важно помнить, что съедобная часть ревеня – стебель. А вот листья считаются ядовитыми и могут вызвать отравление.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г творога
- 100 г сливочного масла
- 200-250 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 ст.л. сахара
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Для начинки:
- 400 г ревеня
- 3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. молотой корицы
Для безе:
- 3 белка
- 150 мл сахара
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Способ приготовления:
- Размягченное масло смешать с творогом и сахаром. Постепенно добавлять муку, смешанную с разрыхлителем, пока не получится мягкое, не липнущее к рукам тесто.
- Скатать тесто в шар и положить в холодильник минимум на час.
- Очистить ревень, нарезать его небольшими кусочками и засыпать сахаром и корицей.
- Готовое тесто раскатать и выложить в форму или на противень, выстланный бумагой для выпечки, чтобы тесто покрыло дно и бока формы.
- На тесто выложить ревень, слив с него предварительно сок.
- Поставить в духовку, нагретую до 200 ºС, на 20 минут.
- Пока пирог печется, взбить белки с сахаром в крепкую пену.
- Достать через 20 минут полуготовый пирог и покрыть его взбитыми белками.
- Вернуть в духовку, снизив температуру до 180 ºС, еще на 15 минут, пока белок слегка не подрумянится.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 250 г масла
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 1 ст.л. растительного масла
- 2 стакана муки
- 3 ст. л. крахмала
- 1 маленький пакетик разрыхлителя
Способ приготовления:
- Ревень очищаем и нарезаем средними кусочками. Клубнику моем и разрезаем на четыре части. Складываем ревень и клубнику в миску, посыпаем 1 ст.л. крахмала и перемешиваем.
- Яйца взбиваем с сахаром и ванилью. Добавляем размягченное сливочное масло, растительное масло и еще раз взбиваем до получения однородной массы.
- Муку просеиваем с оставшимся крахмалом и разрыхлителем, добавляем в яично-масляную смесь и перемешиваем миксером.
- Форму для выпечки смазываем маслом, присыпаем мукой. Выкладываем тесто и силиконовой лопаткой разравниваем поверхность.
- Выкладываем начинку. Слегка вдавливаем ревень и клубнику в тесто.
- Выпекаем пирог в разогретой до 180 ºС духовке около часа. Готовность проверяем зубочисткой. Разрезаем на порционные куски и подаем.
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Ингредиенты:
- 2 ст.л. гранатового сиропа наршараб
- 500 г ревеня
- 4 желтка
- 400 мл молока
- 160 г сахара
- 1/2 стручка ванили или ванильный экстракт
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- 1/2 лимона
- 100 г сметаны
- 100 г печенья
Способ приготовления:
- Ревень вымыть, очистить стебли от тонкой кожуры и порезать ломтиками по полсантиметра.
- Сложить в небольшой сотейник ревень, всыпать 100 г сахара, выжать половинку лимона и добавить ложку гранатового сиропа.
- Поставить сотейник на небольшой огонь и варить около пятнадцати минут. На выходе должен получится довольно густой конфитюр. Остудить его и убрать в холодильник.
- Для крема довести до кипения молоко с кусочком ванильного стручка.
- Взбить с сахаром яичные желтки до пышности. Всыпать кукурузный крахмал к желткам и перемешать. Тонкой струйкой влить в желтковый крем горячее молоко и снова перемешать.
- Вернуть в кастрюльку молочно-желтковый крем и варить на несильном огне, не забывая помешивать, до загустения. На это уйдет около десяти минут.
- Снять крем с огня, перелить в большую миску и поставить в большую посуду с холодной водой. Взбивать миксером до полного охлаждения.
- Сметану взбить и смешать с кремом.
- Положить в стаканчики или креманки немного ревеневого конфитюра, сверху раскрошить немного печенья, сверху выложить крем. Посыпать еще немного крошки печенья и убрать на несколько часов в холодильник.
Время приготовления:
- 35 минут
Ингредиенты:
- 100 г нарезанного ревеня
- 2 чашки (300 г) нарезанной клубники
- 1 ч.л. ванили
- 1/3 чашки (70 г) сахара
- 1/4 чашки (80 мл) воды
Способ приготовления:
- Поместить все ингредиенты в кастрюлю, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить 30 минут, периодически помешивая.
- Дать остыть и хранить в холодильнике. Подавать с мороженым, тостом, сконами или просто так.
Время приготовления:
- 20 минут + время на охлаждение
Ингредиенты:
- 100 г ревеня
- 120 мл + 500 мл воды
- 50 г сахара
- 1/2 лимона, нарезанного дольками
- Листья мяты
Способ приготовления:
- Ревень нужно мелко нарезать, выложить в кастрюлю, залить небольшим количеством 120 мл воды.
- Добавить сахар и лимон, нарезанный дольками. Довести до кипения и варить 10–15 минут, после чего добавить по вкусу листья мяты и дать настояться несколько часов.
- После этого процедить концентрат и развести его 500 мл воды.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить клубничное варенье. Кроме этого, мы писали, как приготовить творожное суфле с клубникой.
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