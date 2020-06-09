Что приготовить из ревеня: ТОП-5 летних десертов

Лучшие идеи блюд из ревеня

В Европе ревень невероятно популярен. Кисловато-пряный вкус этого растения удивительным образом напоминает одновременно яблоко и клубнику. Из него готовят десерты, соусы и напитки, делают салаты, гарниры к мясу и рыбе, заготавливают в виде пряных соусов.

Важно помнить, что съедобная часть ревеня – стебель. А вот листья считаются ядовитыми и могут вызвать отравление.

Тарт с ревенем и безе

Пирог с ревенем Фото: Pinterest

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

250 г творога

100 г сливочного масла

200-250 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л. сахара

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Для начинки:

400 г ревеня

3 ст.л. сахара

1 ч.л. молотой корицы

Для безе:

3 белка

150 мл сахара

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Способ приготовления:

Размягченное масло смешать с творогом и сахаром. Постепенно добавлять муку, смешанную с разрыхлителем, пока не получится мягкое, не липнущее к рукам тесто. Скатать тесто в шар и положить в холодильник минимум на час. Очистить ревень, нарезать его небольшими кусочками и засыпать сахаром и корицей. Готовое тесто раскатать и выложить в форму или на противень, выстланный бумагой для выпечки, чтобы тесто покрыло дно и бока формы. На тесто выложить ревень, слив с него предварительно сок. Поставить в духовку, нагретую до 200 ºС, на 20 минут. Пока пирог печется, взбить белки с сахаром в крепкую пену. Достать через 20 минут полуготовый пирог и покрыть его взбитыми белками. Вернуть в духовку, снизив температуру до 180 ºС, еще на 15 минут, пока белок слегка не подрумянится.

Пирог с клубникой и ревенем

Пирог с ревенем и клубникой Фото: Pinterest

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

4 яйца

1 стакан сахара

250 г масла

1 ч.л. ванильного сахара

1 ст.л. растительного масла

2 стакана муки

3 ст. л. крахмала

1 маленький пакетик разрыхлителя

Способ приготовления:

Ревень очищаем и нарезаем средними кусочками. Клубнику моем и разрезаем на четыре части. Складываем ревень и клубнику в миску, посыпаем 1 ст.л. крахмала и перемешиваем. Яйца взбиваем с сахаром и ванилью. Добавляем размягченное сливочное масло, растительное масло и еще раз взбиваем до получения однородной массы. Муку просеиваем с оставшимся крахмалом и разрыхлителем, добавляем в яично-масляную смесь и перемешиваем миксером. Форму для выпечки смазываем маслом, присыпаем мукой. Выкладываем тесто и силиконовой лопаткой разравниваем поверхность. Выкладываем начинку. Слегка вдавливаем ревень и клубнику в тесто. Выпекаем пирог в разогретой до 180 ºС духовке около часа. Готовность проверяем зубочисткой. Разрезаем на порционные куски и подаем.

Сметанный десерт с ревенем

Десерт с ревенем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

2 ст.л. гранатового сиропа наршараб

500 г ревеня

4 желтка

400 мл молока

160 г сахара

1/2 стручка ванили или ванильный экстракт

1 ст.л. кукурузного крахмала

1/2 лимона

100 г сметаны

100 г печенья

Способ приготовления:

Ревень вымыть, очистить стебли от тонкой кожуры и порезать ломтиками по полсантиметра. Сложить в небольшой сотейник ревень, всыпать 100 г сахара, выжать половинку лимона и добавить ложку гранатового сиропа. Поставить сотейник на небольшой огонь и варить около пятнадцати минут. На выходе должен получится довольно густой конфитюр. Остудить его и убрать в холодильник. Для крема довести до кипения молоко с кусочком ванильного стручка. Взбить с сахаром яичные желтки до пышности. Всыпать кукурузный крахмал к желткам и перемешать. Тонкой струйкой влить в желтковый крем горячее молоко и снова перемешать. Вернуть в кастрюльку молочно-желтковый крем и варить на несильном огне, не забывая помешивать, до загустения. На это уйдет около десяти минут. Снять крем с огня, перелить в большую миску и поставить в большую посуду с холодной водой. Взбивать миксером до полного охлаждения. Сметану взбить и смешать с кремом. Положить в стаканчики или креманки немного ревеневого конфитюра, сверху раскрошить немного печенья, сверху выложить крем. Посыпать еще немного крошки печенья и убрать на несколько часов в холодильник.

Десертный соус из ревеня и клубники

Соус из ревеня Фото: Depositphotos

Время приготовления:

35 минут

Ингредиенты:

100 г нарезанного ревеня

2 чашки (300 г) нарезанной клубники

1 ч.л. ванили

1/3 чашки (70 г) сахара

1/4 чашки (80 мл) воды

Способ приготовления:

Поместить все ингредиенты в кастрюлю, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить 30 минут, периодически помешивая. Дать остыть и хранить в холодильнике. Подавать с мороженым, тостом, сконами или просто так.

Лимонад с ревенем

Лимонад с ревенем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

100 г ревеня

120 мл + 500 мл воды

50 г сахара

1/2 лимона, нарезанного дольками

Листья мяты

Способ приготовления:

Ревень нужно мелко нарезать, выложить в кастрюлю, залить небольшим количеством 120 мл воды. Добавить сахар и лимон, нарезанный дольками. Довести до кипения и варить 10–15 минут, после чего добавить по вкусу листья мяты и дать настояться несколько часов. После этого процедить концентрат и развести его 500 мл воды.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клубничное варенье. Кроме этого, мы писали, как приготовить творожное суфле с клубникой.

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