Что приготовить из шпината: идеи вкусных блюд

Шпинат можно добавлять в супы, выпечку и пасту

Шпинат содержит много клетчатки Фото: freepik.com

О пользе шпината ходят легенды. Чаще всего эту зелень можно встретить в продаже не в свежем, а в замороженном виде. Как готовить замороженный шпинат? Как ни странно, это еще проще, чем приготовление свежей зелени. С приготовлением справятся даже неопытные кулинары, которые впервые имеют дело со шпинатом.

О шпинате

Эта зелень имеет довольно своеобразную репутацию. С одной стороны, все знают, что шпинат очень полезен, поскольку содержит рекордное количество железа. С другой стороны, всем (даже тем, кто шпинат никогда не ел) известно, что зелень эта довольно неприятная на вкус.

Оба этих утверждения – не более чем мифы. Шпинат и правда полезен, но железа в нем содержится не больше, чем в других продуктах растительного происхождения, и пользы оно приносит ничуть не больше. Зато шпинат очень хорошо усваивается, мягко стимулируя работу поджелудочной железы и кишечника.

Что же касается вкуса шпината, то он довольно приятный, хотя и слабо выраженный. Просто миф о необычайной полезности шпината привел к тому, что многие родители буквально закармливали им детей, вызывая у них вполне естественное отвращение к надоевшей пище.

Калорийность шпината – всего 23 калории, благодаря этому зелень эту очень любят есть те, кто на диете. Впрочем, стоит учитывать, что большинство блюд со шпинатом довольно калорийны, поскольку это растение идеально сочетается с жирными продуктами – сливками, сырами, беконом.

Особенности приготовления мороженой зелени

Курица со шпинатом Фото: Depositphotos

Если сырой шпинат перед приготовлением необходимо вымыть, отжать и нарезать, предварительно вырезав грубые жилки, то с замороженным продуктом все эти манипуляции проводить уже не нужно. Как правило, зелень замораживается уже подготовленной – то есть очищенной и измельченной, в виде большого бруска или отдельных мелких кусочков. Замороженный мелкими порциями шпинат использовать в приготовлении блюд удобнее, чем крупные упаковки.

Замороженные овощи и фрукты вообще не рекомендуется размораживать перед приготовлением, и шпинат – не исключение. Если добавлять его в блюда в замороженном виде, это позволит сохранить максимальное количество витаминов и минеральных веществ.

Вкусные рецепты супов

Замороженный шпинат, как и свежий, идеально подходит для приготовления супов и соусов. Возможно, стоит ненадолго забыть о том, что шпинат долгие годы считался символом здорового питания, и попробовать сочетать эту зелень с жирными и не очень полезными продуктами. Результаты таких экспериментов оказываются обычно весьма интересными.

Так, например, очень вкусны шпинатно-сливочные супы. Готовятся они по одной схеме. Замороженный шпинат нужно отправить на сковороду с каплей растительного масла, чтобы он растаял. После этого залить зелень водой и сварить до готовности. Затем перетереть смесь с помощью блендера, заправить сливками и прогреть. Для улучшения вкуса к такому супу можно добавить сыр (плавленый, обычный тертый, с плесенью, даже рассольный), грибы, ветчину. Вместе со шпинатом можно отваривать любые овощи, но важно, чтобы они не были кислыми, иначе сливки в таком супе свернутся.

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Очень просто приготовить суп из плавленых сырков со шпинатом. Готовится он как обычный сырный суп – из лука и морковки нужно сделать зажарку, добавить к воде, в которой варится нарезанный мелкими кубиками картофель. После этого добавить в кастрюлю при постоянном помешивании натертый на терке плавленый сыр и шпинат, после чего варить суп до готовности. Подается такой суп со свежей зеленью, можно дополнить его и сваренными вкрутую яйцами.

Шпинат хорошо сочетается с мясом или рыбой, в том числе и рыбой благородных сортов. Нужно просто добавить замороженную зелень к бульону вместе с другими овощами, которые необходимы по рецепту – и получится оригинальный и полезный суп.

Соусы, запеканки, оладьи и выпечка

Салат со шпинатом Фото: Pixabay

Соус из шпината готовится просто: нужно потушить зелень с небольшим количеством масла, а затем развести сметаной или сливками. В качестве добавок могут выступать различные овощи, лук, помидоры, сыр, грибы, ветчина, бекон. В любом случае получается вкусный и оригинальный соус красивого зеленого оттенка. Такие соусы прекрасно подходят для картофеля, пасты, риса и даже в качестве самостоятельного блюда с румяными гренками.

При желании можно придумать и блюдо посложнее. Например, использовать шпинатный соус для приготовления запеканки. Он прекрасно сочетается как с различными овощами, так и с крахмалистыми продуктами. Шпинат можно запекать под соусом бешамель, причем как самостоятельно, так и в комбинации с разными видами сыра, яйцами, овощами или изделиями из теста. Просто запеченный с сыром шпинат – тоже очень вкусное и простое в исполнении блюдо.

Шпинат может стать основой для овощных оладий. Они просто готовятся, имеют оригинальный вкус и приносят куда больше здоровью, чем традиционные изделия из теста. Нужно просто приготовить пюре из шпината, смешать его с яйцами и небольшим количеством муки, чтобы получилась полужидкая масса, а потом жарить оладьи на масле или на сковороде с антипригарным покрытием.

Шпинат идеально сочетается с сырами. Начинка из шпината с сыром подойдет и для фарширования крупных макаронных изделий, и для приготовления пирогов из теста фило, и для французских кишей, и в качестве начинки для вареников, и для пиццы.

Наконец, из шпината можно сделать "шубку" для запекания рыбы или мяса. Технология приготовления очень проста: потушить зелень на сковородке, пюрировать, намазать на кусок филе, прикрыть тестом или залить соусом, а потом отправить в духовку. Особенно красиво выглядит запеченная в шпинатном пюре рыба лососевых пород – ее розовый оттенок отлично гармонирует с темно-зеленым цветом пюре из шпината.

Напомним, "Сегодня" делились рецептом сырных маффинов со шпинатом. Мы также писали, как приготовить фриттату с грибами, помидорами и шпинатом.

Смотрите видео, как сохранить зелень свежей надолго:

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