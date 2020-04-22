Что приготовить из шпината: ТОП-5 весенних рецептов

Лучшие рецепты блюд из шпината

Шпинат едят в сыром виде, добавляя в салат, или в овощном коктейле. Из него можно готовить отдельные блюда или добавлять в супы или выпечку.

Шпинат достаточно просто промыть, слегка встряхнуть, затем уложить в сковороду и прогреть до начала увядания. Если же вы готовите из шпината салат, можно ограничиться промыванием.

Штрудель из слоеного теста со шпинатом и ветчиной

Рулет с ветчиной и шпинатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста

200 г ветчины

100 г твердого сыра

1 яйцо

Кунжут – для посыпки

200 г замороженного шпината

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Способ приготовления:

Готовое тесто разморозьте и раскатайте в тонкий пласт. Ветчину мелко порежьте, натрите сыр. В отдельной емкости перемешайте ветчину, сыр, шпинат. Выложите на тесто и все аккуратно закрутите в рулет. Смажьте сверху яйцом, посыпьте кунжутом и выложите на застеленный пекарской бумагой противень. Поставьте в разогретую до 200 °С духовку на 15-20 минут.

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Стейки из красной рыбы в духовке с овощами

Красная рыба в духовке со шпинатом и черри Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

2 стейка из семги или лосося толщиной 2,5-3 см

300 г шпината

14-16 помидоров черри

4 веточки свежего шалфея

Сок половины лимона

Соль, перец – по вкусу

Оливковое или сливочное масло

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °С. Подготовьте два куска фольги длиной 30-35 см. Шпинат при необходимости разморозьте и поместите его посередине каждого куска фольги, сверху положите стейки, приправьте солью и перцем. Выложите помидоры черри на каждое филе и разложите рядом. Сверху положите по несколько листочков шалфея. Сбрызните лимонным соком и оливковым маслом. Аккуратно и тщательно заверните фольгу в виде конвертов. Переложите на противень и выпекайте 18-22 минут. Переложите рыбные стейки на сервировочную тарелку. Полейте соком, который образовался во время запекания, и сразу же подавайте.

Куриные рулеты с начинкой

Куриные рулетики с начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час + время для маринования

Ингредиенты:

3 куриных филе

1 лимон

2 пучка свежего шпината

2 ст.л. растительного масла

100 г сыра

10 вяленых томатов

6 стеблей свежего тимьяна

2 ст.л.панировочных сухарей

Соль, перец

Способ приготовления:

Замариновать куриное филе. Помыть его, затем разрезать вдоль пополам (чтобы получились стейки примерно одинаковой толщины), положить в контейнер. Выжать из лимона сок, смешать примерно с 1,5 стаканами чистой холодной воды и залить этим маринадом куриные филе. Контейнер закрыть и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 8 часов. Достать мясо его из контейнера, обсушить бумажным полотенцем и как следует отбить. Приготовить начинку. Для этого на сковороде разогреть 2 ст.л. растительного масла и выложить шпинат. Жарить его, помешивая, около пяти минут. Сыр натереть на крупной терке, вяленые томаты нарезать небольшими ломтиками Отбитое куриное филе немного посолить, поперчить и выложить на него сыр, шпинат и вяленые томаты. Свернуть в рулетик и закрепить шпажкой по шву. Обжарить рулетики на сильном огне до румяной корочки. Духовку разогреть до 180 ºС. Выложить в жаропрочную форму обжаренные рулетики. Сверху посыпать панировочными сухарями, выложить несколько веточек тимьяна, налить немного кипятка (около 50 мл) и поставить в разогретую духовку на 15-20 минут. Подавайте рулетики горячими. Для гарнира идеально подойдет рис, а также свежие или тушеные овощи.

Салат из шпината с помидорами черри и перепелиными яйцами

Весенний салат с зеленью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г молодого шпината или рукколы

60 г черемши

150 г шампиньонов

4 ст.л. оливкового масла

горсть помидоров черри

4-5 вареных перепелиных яиц

1 пучок зелени (петрушки, укропа или зеленого лука)

1 ст.л. лимонного сока

Соль, перец

Способ приготовления:

Грибы помыть и нарезать тонкими пластинками. Обжарить до золотистой корочки на разогретой с 2 ст.л. масла сковороде. Зелень хорошо помыть и обсушить. Порвать руками в миску. Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут, затем остудить и почистить. Разрезать пополам. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Зелень помыть и мелко порубить. Добавить жареные шампиньоны, яйца, томаты и зелень в миску к черемше и шпинату. Перемешать 2 ст.л. оливкового масла с лимонным соком, солью и перцем. Полить салат заправкой.

Смузи с яблоками и шпинатом

Зеленый смузи: фото Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 пучок шпината

3 стебля сельдерея

100 мл свежевыжатого яблочного сока

1 ст.л лимонного сока

Половина банана

5 кубиков льда

Способ приготовления:

Шпинат и сельдерей тщательно помыть в проточной воде. Обсушить и произвольно нарезать. В чаше блендера соединить шпинат, сельдерей, кусочки банана, яблочный сок и сок лимона. Взбить до получения однородной массы. Добавить лед и еще раз взбить. Перелить шпинатный смузи в стакан и пить через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто со шпинатом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом заливного пирога со шпинатом.

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