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Что приготовить из слив: ТОП-5 летних рецептов

Из слив получается вкусное варенье, десерты, пироги, соусы и напитки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Сливы созревают в августе Фото: pixabay.com
Сливы созревают в августе Фото: pixabay.com

В садах отходят абрикосы и персики, а виноград, груши и яблоки еще не вступили в полную силу. А вот для слив как раз самое время. Мы поделимся лучшими рецептами вкусных блюд с этими фруктами.

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

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Пирог со сливами
Фото: Pinterest.com

Ингредиенты:

  • 3/4 – 1 стакан сахара
  • 1/2 стакана несоленого сливочного масла, размягченного
  • 1 стакан просеянной муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • щепотка соли (по желанию)
  • 2 яйца
  • 24 половинки слив без косточек
  • сахар, лимонный сок и корица – для посыпки

Рецепт приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 180 градусов.
  2. Взбейте сахар и масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте.
  3. Выложите тесто в разъемную форму диаметром 23-26 см. Положите половинки сливы кожицей вверх на тесто. Слегка посыпьте сахаром и сбрызните лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте примерно 1 чайной ложкой молотой корицы.
  4. Выпекайте примерно 1 час. Достаньте и остудите; поставьте пирог в холодильник или заморозьте по желанию. Или остудите до теплого и подавайте просто так или со взбитыми сливками.

Совет: Чтобы заморозить пирог, заверните его в два слоя фольги, поместите в полиэтиленовый пакет и закройте. Перед подачей разморозьте пирог и разогрейте его при 150 градусах.

Панна котта с карамелизированными сливами

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Панна котта со сливами
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 300 мл жирных сливок
  • 600 мл нежирных сливок или молока
  • 260 г сахарной пудры
  • 2 стручка ванили
  • 4 листа (20 г) желатина
  • 500 г темных слив без косточек, разрезанных на 2 или 4 части
  • 2 чайные ложки лимонного сока 

Рецепт приготовления:

  1. Налейте сливки в кастрюлю с 180 г сахарной пудры и 1 стручком ванили, разрезанным пополам. Нагрейте на слабом огне, помешивая, чтобы растворился сахар. Доведите до слабого кипения, затем снимите с плиты.
  2. Поместите желатин в миску с холодной водой на 5 минут. Слейте воду и отожмите, затем добавьте в теплые сливки и перемешайте до растворения. Удалите ваниль и перелейте смесь в 6 формочек емкостью 150 мл. Поставьте в холодильник на 4 часа.
  3. Разогрейте духовку до 180 ° С. Поместите оставшуюся сахарную пудру в небольшую миску. Добавьте семена из стручка ванили и перемешайте. 
  4. Выложите сливы кожицей вниз в неглубокую форму для выпечки. Сбрызните лимонным соком и посыпьте сахарной пудрой с ванилью. 
  5. Нарежьте стручок ванили мелкими кусочками (около 2 см) и выложите на сливы. Запекайте в духовке в течение 20-25 минут, до готовности. 
  6. Остудите сливы и подавайте их вместе с панна коттой.
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Оладьи со сливами

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Оладьи со сливами
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 5 слив
  • 1 яйцо
  • 50 г (2 ст.л.) сахара
  • 100 г сметаны
  • 0,5 стакана муки (80 г)
  • 0,5 ч ложки разрыхлителя
  • щепотка соли
  • щепотка соды
  • 2-3 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

  1. Сливы вымыть, разрезать пополам и вынуть косточки. Нарезать половинки слив небольшими кубиками.
  2. Взбить яйцо с сахаром и солью. Добавить сметану.
  3. Всыпать муку, смешанную с содой и разрыхлителем. Перемешать.
  4. Количество муки зависит от жидкости сметаны. Если сметана очень жидкая, то муки следует добавить больше. Подмешать в тесто кусочки слив.
  5. В сковороде на среднем огне разогреть растительное масло и пожарить оладьи.

Сливовое варенье с ванилью

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Варенье из слив
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 1/4 кг подготовленных слив без косточек
  • 800 г сахара
  • 1 лимон
  • 1 стручок ванили

Рецепт приготовления:

  1. Сливы разрежьте пополам или на четыре части.
  2. Выжмите сок из лимона.
  3. Стручок ванили разрежьте пополам и выскребите семена.
  4. Засыпьте сливы сахаром, добавьте лимонный сок и выжатые половинки лимона, а также семена и стручок ванили. Перемешайте. Накройте и оставьте на ночь, чтобы сливы дали сок. Несколько раз перемешайте.
  5. Удалите половинки лимона. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и варите варенье до желаемой консистенции. Готовность можно проверить, капнув каплю горячего варенья на блюдце, охлажденное в морозилке. Если капля не растекается, значит варенье готово.
  6. Удалите стручок ванили и разлейте варенье по стерилизованным банкам, закатайте стерилизованными крышками и укутайте до полного остывания. Храните при комнатной температуре.

Сливовый смузи

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Смузи из слив
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 большая спелая слива (свежая или замороженная, без косточки)
  • 1/2 стакана апельсинового сока или другого фруктового сока
  • 1/2 чашки простого йогурта или 1 очищенный банан
  • 1 чайная ложка тертого свежего имбиря

Рецепт приготовления:

  1. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности. 
  2. Перелейте смузи в стакан и подавайте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сделать и законсервировать сливовый соус на зиму. Мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино в домашних условиях:

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Источник: "Сегодня"
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