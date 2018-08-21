Что приготовить из слив: ТОП-5 летних рецептов
Из слив получается вкусное варенье, десерты, пироги, соусы и напитки
В садах отходят абрикосы и персики, а виноград, груши и яблоки еще не вступили в полную силу. А вот для слив как раз самое время. Мы поделимся лучшими рецептами вкусных блюд с этими фруктами.
Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times
Ингредиенты:
- 3/4 – 1 стакан сахара
- 1/2 стакана несоленого сливочного масла, размягченного
- 1 стакан просеянной муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- щепотка соли (по желанию)
- 2 яйца
- 24 половинки слив без косточек
- сахар, лимонный сок и корица – для посыпки
Рецепт приготовления:
- Нагрейте духовку до 180 градусов.
- Взбейте сахар и масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте.
- Выложите тесто в разъемную форму диаметром 23-26 см. Положите половинки сливы кожицей вверх на тесто. Слегка посыпьте сахаром и сбрызните лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте примерно 1 чайной ложкой молотой корицы.
- Выпекайте примерно 1 час. Достаньте и остудите; поставьте пирог в холодильник или заморозьте по желанию. Или остудите до теплого и подавайте просто так или со взбитыми сливками.
Совет: Чтобы заморозить пирог, заверните его в два слоя фольги, поместите в полиэтиленовый пакет и закройте. Перед подачей разморозьте пирог и разогрейте его при 150 градусах.
Панна котта с карамелизированными сливами
Ингредиенты:
- 300 мл жирных сливок
- 600 мл нежирных сливок или молока
- 260 г сахарной пудры
- 2 стручка ванили
- 4 листа (20 г) желатина
- 500 г темных слив без косточек, разрезанных на 2 или 4 части
- 2 чайные ложки лимонного сока
Рецепт приготовления:
- Налейте сливки в кастрюлю с 180 г сахарной пудры и 1 стручком ванили, разрезанным пополам. Нагрейте на слабом огне, помешивая, чтобы растворился сахар. Доведите до слабого кипения, затем снимите с плиты.
- Поместите желатин в миску с холодной водой на 5 минут. Слейте воду и отожмите, затем добавьте в теплые сливки и перемешайте до растворения. Удалите ваниль и перелейте смесь в 6 формочек емкостью 150 мл. Поставьте в холодильник на 4 часа.
- Разогрейте духовку до 180 ° С. Поместите оставшуюся сахарную пудру в небольшую миску. Добавьте семена из стручка ванили и перемешайте.
- Выложите сливы кожицей вниз в неглубокую форму для выпечки. Сбрызните лимонным соком и посыпьте сахарной пудрой с ванилью.
- Нарежьте стручок ванили мелкими кусочками (около 2 см) и выложите на сливы. Запекайте в духовке в течение 20-25 минут, до готовности.
- Остудите сливы и подавайте их вместе с панна коттой.
Оладьи со сливами
Ингредиенты:
- 5 слив
- 1 яйцо
- 50 г (2 ст.л.) сахара
- 100 г сметаны
- 0,5 стакана муки (80 г)
- 0,5 ч ложки разрыхлителя
- щепотка соли
- щепотка соды
- 2-3 ст.л. растительного масла
Рецепт приготовления:
- Сливы вымыть, разрезать пополам и вынуть косточки. Нарезать половинки слив небольшими кубиками.
- Взбить яйцо с сахаром и солью. Добавить сметану.
- Всыпать муку, смешанную с содой и разрыхлителем. Перемешать.
- Количество муки зависит от жидкости сметаны. Если сметана очень жидкая, то муки следует добавить больше. Подмешать в тесто кусочки слив.
- В сковороде на среднем огне разогреть растительное масло и пожарить оладьи.
Сливовое варенье с ванилью
Ингредиенты:
- 1 1/4 кг подготовленных слив без косточек
- 800 г сахара
- 1 лимон
- 1 стручок ванили
Рецепт приготовления:
- Сливы разрежьте пополам или на четыре части.
- Выжмите сок из лимона.
- Стручок ванили разрежьте пополам и выскребите семена.
- Засыпьте сливы сахаром, добавьте лимонный сок и выжатые половинки лимона, а также семена и стручок ванили. Перемешайте. Накройте и оставьте на ночь, чтобы сливы дали сок. Несколько раз перемешайте.
- Удалите половинки лимона. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и варите варенье до желаемой консистенции. Готовность можно проверить, капнув каплю горячего варенья на блюдце, охлажденное в морозилке. Если капля не растекается, значит варенье готово.
- Удалите стручок ванили и разлейте варенье по стерилизованным банкам, закатайте стерилизованными крышками и укутайте до полного остывания. Храните при комнатной температуре.
Сливовый смузи
Ингредиенты:
- 1 большая спелая слива (свежая или замороженная, без косточки)
- 1/2 стакана апельсинового сока или другого фруктового сока
- 1/2 чашки простого йогурта или 1 очищенный банан
- 1 чайная ложка тертого свежего имбиря
Рецепт приготовления:
- Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности.
- Перелейте смузи в стакан и подавайте.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сделать и законсервировать сливовый соус на зиму. Мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой.
Смотрите видео, как приготовить сливовое вино в домашних условиях: