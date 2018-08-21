Что приготовить из слив: ТОП-5 летних рецептов

Из слив получается вкусное варенье, десерты, пироги, соусы и напитки

Сливы созревают в августе Фото: pixabay.com

В садах отходят абрикосы и персики, а виноград, груши и яблоки еще не вступили в полную силу. А вот для слив как раз самое время. Мы поделимся лучшими рецептами вкусных блюд с этими фруктами.

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Пирог со сливами Фото: Pinterest.com

Ингредиенты:

3/4 – 1 стакан сахара

1/2 стакана несоленого сливочного масла, размягченного

1 стакан просеянной муки

1 чайная ложка разрыхлителя

щепотка соли (по желанию)

2 яйца

24 половинки слив без косточек

сахар, лимонный сок и корица – для посыпки

Рецепт приготовления:

Нагрейте духовку до 180 градусов. Взбейте сахар и масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте. Выложите тесто в разъемную форму диаметром 23-26 см. Положите половинки сливы кожицей вверх на тесто. Слегка посыпьте сахаром и сбрызните лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте примерно 1 чайной ложкой молотой корицы. Выпекайте примерно 1 час. Достаньте и остудите; поставьте пирог в холодильник или заморозьте по желанию. Или остудите до теплого и подавайте просто так или со взбитыми сливками.

Совет: Чтобы заморозить пирог, заверните его в два слоя фольги, поместите в полиэтиленовый пакет и закройте. Перед подачей разморозьте пирог и разогрейте его при 150 градусах.

Панна котта с карамелизированными сливами

Панна котта со сливами Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

300 мл жирных сливок

600 мл нежирных сливок или молока

260 г сахарной пудры

2 стручка ванили

4 листа (20 г) желатина

500 г темных слив без косточек, разрезанных на 2 или 4 части

2 чайные ложки лимонного сока

Рецепт приготовления:

Налейте сливки в кастрюлю с 180 г сахарной пудры и 1 стручком ванили, разрезанным пополам. Нагрейте на слабом огне, помешивая, чтобы растворился сахар. Доведите до слабого кипения, затем снимите с плиты. Поместите желатин в миску с холодной водой на 5 минут. Слейте воду и отожмите, затем добавьте в теплые сливки и перемешайте до растворения. Удалите ваниль и перелейте смесь в 6 формочек емкостью 150 мл. Поставьте в холодильник на 4 часа. Разогрейте духовку до 180 ° С. Поместите оставшуюся сахарную пудру в небольшую миску. Добавьте семена из стручка ванили и перемешайте. Выложите сливы кожицей вниз в неглубокую форму для выпечки. Сбрызните лимонным соком и посыпьте сахарной пудрой с ванилью. Нарежьте стручок ванили мелкими кусочками (около 2 см) и выложите на сливы. Запекайте в духовке в течение 20-25 минут, до готовности. Остудите сливы и подавайте их вместе с панна коттой.

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Оладьи со сливами

Оладьи со сливами Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

5 слив

1 яйцо

50 г (2 ст.л.) сахара

100 г сметаны

0,5 стакана муки (80 г)

0,5 ч ложки разрыхлителя

щепотка соли

щепотка соды

2-3 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

Сливы вымыть, разрезать пополам и вынуть косточки. Нарезать половинки слив небольшими кубиками. Взбить яйцо с сахаром и солью. Добавить сметану. Всыпать муку, смешанную с содой и разрыхлителем. Перемешать. Количество муки зависит от жидкости сметаны. Если сметана очень жидкая, то муки следует добавить больше. Подмешать в тесто кусочки слив. В сковороде на среднем огне разогреть растительное масло и пожарить оладьи.

Сливовое варенье с ванилью

Варенье из слив Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 1/4 кг подготовленных слив без косточек

800 г сахара

1 лимон

1 стручок ванили

Рецепт приготовления:

Сливы разрежьте пополам или на четыре части. Выжмите сок из лимона. Стручок ванили разрежьте пополам и выскребите семена. Засыпьте сливы сахаром, добавьте лимонный сок и выжатые половинки лимона, а также семена и стручок ванили. Перемешайте. Накройте и оставьте на ночь, чтобы сливы дали сок. Несколько раз перемешайте. Удалите половинки лимона. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и варите варенье до желаемой консистенции. Готовность можно проверить, капнув каплю горячего варенья на блюдце, охлажденное в морозилке. Если капля не растекается, значит варенье готово. Удалите стручок ванили и разлейте варенье по стерилизованным банкам, закатайте стерилизованными крышками и укутайте до полного остывания. Храните при комнатной температуре.

Сливовый смузи

Смузи из слив Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 большая спелая слива (свежая или замороженная, без косточки)

1/2 стакана апельсинового сока или другого фруктового сока

1/2 чашки простого йогурта или 1 очищенный банан

1 чайная ложка тертого свежего имбиря

Рецепт приготовления:

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности. Перелейте смузи в стакан и подавайте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сделать и законсервировать сливовый соус на зиму. Мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой.

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино в домашних условиях: