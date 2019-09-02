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Что приготовить из свежего инжира: три рецепта выпечки

С инжиром можно испечь крамбль, клафути и маффины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Свежий инжир можно добавлять в выпечку
Свежий инжир можно добавлять в выпечку
Фото: Depositphotos

Инжир очень полезен для здоровья. Его основной сезон начинается в августе и длится до поздней осени. Свежие зрелые плоды, сочные и сладкие, по виду напоминают небольшую грушу. Они бывают фиолетового, зеленого и желтого цветов. Внутри плодов – множество мелких семян.

Смотрите видео, как законсервировать инжир с дыней:

Инжир чаще всего едят в свежем виде, добавляют в салаты или сочетают вместе с сырами. Но мало кто знает, что эти плоды можно использовать для приготовления вкусной домашней выпечки.

Клафути с инжиром и бананом

Клафути с инжиром и бананом
Клафути с инжиром и бананом
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 чашка кокосового молока
  • 100 г муки
  • 50 г коричневого сахара
  • 2 яйца
  • 2-3 инжира
  • 1 банан
  • 20 г сливочного масла для смазывания формочек

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 С. Формочки (4-6 шт.) смазать сливочным маслом.
  2. Муку смешать с сахаром, добавить по одному яйца, тщательно перемешать.
  3. Постепенно влить молоко и снова перемешать.
  4. Инжир разрезать на восемь частей, банан нарезать кружочками.
  5. Часть фруктов выложит в формочки, разлить по формочкам тесто, сверху выложить оставшиеся фрукты.
  6. Выпекать 20-25 минут.

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Крамбль с инжиром

Крамбль с инжиром
Крамбль с инжиром
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 100 г муки
  • 1 ст.л. крупно порубленного  фундука и сушеного инжира
  • 100 г холодного сливочного масла 
  • 40 г коричневого сахара
  • 2 свежих инжира
  • 1 ч.л. мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. Инжир разрезать на восемь частей.
  2. Духовку разогреть до 180 С, смазать форму сливочным маслом.
  3. Смешать муку с нарезанными орехами и сушеным инжиром (его следует предварительно замочить в воде на 10-15 минут). Затем добавить сахар, мускатный орех и нарезанное кубиками сливочное масло. Быстро перемешать до образования масляных крошек.
  4. В форму выложить инжир, сверху – крошки из теста.
  5. Запекать 20-30 минут.

Чизкейк-маффины с инжиром

Маффины с инжиром
Маффины с инжиром
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для основы:

  • 50 г сливочного масла
  • 50 г коричневого сахара
  • 1 яйцо, немного взбить
  • 70 г муки
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 120 г сливочного сыра
  • 1 ст.л. йогурта без добавок
  • 1 яйцо
  • 20 г ванильного сахара
  • 1 инжир

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 С. Застелить шесть формочек для маффинов бумажными вкладышами.
  2. Для основы смешать масло и сахар до гладкости. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать.
  3. Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут.
  4. Для начинки смешать сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром. 
  5. Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной дольке в кажую формочку с основой, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.
  6. Остудить при комнатной температуре, затем охладить. Перед подачей украсить оставшимися дольками инжира.

Какие блюда можно приготовить из инжира

Инжир широко применяют в кулинарии
Инжир широко применяют в кулинарии
Фото: Depositphotos

Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино. Так как свежий инжир обладает мягким и нейтральным сладким вкусом, он отлично дополняет насыщенные сыры и выдержанные окорока (прошутто, серано).

Сушеный инжир едят так же, как изюм или другие сухофрукты. Чтобы он стал более сочным и мягким, его можно предварительно замочить в воде или фруктовом соке.

Напомним, ранее мы делились рецептом аппетитной закуски из инжира от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить мясной рулет с инжиром и грецкими орехами

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Источник: Сегодня
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