Что приготовить из свежего инжира: три рецепта выпечки

С инжиром можно испечь крамбль, клафути и маффины

Свежий инжир можно добавлять в выпечку Фото: Depositphotos

Инжир очень полезен для здоровья. Его основной сезон начинается в августе и длится до поздней осени. Свежие зрелые плоды, сочные и сладкие, по виду напоминают небольшую грушу. Они бывают фиолетового, зеленого и желтого цветов. Внутри плодов – множество мелких семян.

Смотрите видео, как законсервировать инжир с дыней:

Инжир чаще всего едят в свежем виде, добавляют в салаты или сочетают вместе с сырами. Но мало кто знает, что эти плоды можно использовать для приготовления вкусной домашней выпечки.

Клафути с инжиром и бананом

Клафути с инжиром и бананом Фото: Pinterest

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 чашка кокосового молока

100 г муки

50 г коричневого сахара

2 яйца

2-3 инжира

1 банан

20 г сливочного масла для смазывания формочек

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 С. Формочки (4-6 шт.) смазать сливочным маслом. Муку смешать с сахаром, добавить по одному яйца, тщательно перемешать. Постепенно влить молоко и снова перемешать. Инжир разрезать на восемь частей, банан нарезать кружочками. Часть фруктов выложит в формочки, разлить по формочкам тесто, сверху выложить оставшиеся фрукты. Выпекать 20-25 минут.

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Крамбль с инжиром

Крамбль с инжиром Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

100 г муки

1 ст.л. крупно порубленного фундука и сушеного инжира

100 г холодного сливочного масла

40 г коричневого сахара

2 свежих инжира

1 ч.л. мускатного ореха

Способ приготовления:

Инжир разрезать на восемь частей. Духовку разогреть до 180 С, смазать форму сливочным маслом. Смешать муку с нарезанными орехами и сушеным инжиром (его следует предварительно замочить в воде на 10-15 минут). Затем добавить сахар, мускатный орех и нарезанное кубиками сливочное масло. Быстро перемешать до образования масляных крошек. В форму выложить инжир, сверху – крошки из теста. Запекать 20-30 минут.

Чизкейк-маффины с инжиром

Маффины с инжиром Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для основы:

50 г сливочного масла

50 г коричневого сахара

1 яйцо, немного взбить

70 г муки

0,5 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

120 г сливочного сыра

1 ст.л. йогурта без добавок

1 яйцо

20 г ванильного сахара

1 инжир

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 С. Застелить шесть формочек для маффинов бумажными вкладышами. Для основы смешать масло и сахар до гладкости. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать. Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут. Для начинки смешать сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром. Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной дольке в кажую формочку с основой, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут. Остудить при комнатной температуре, затем охладить. Перед подачей украсить оставшимися дольками инжира.

Какие блюда можно приготовить из инжира

Инжир широко применяют в кулинарии Фото: Depositphotos

Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино. Так как свежий инжир обладает мягким и нейтральным сладким вкусом, он отлично дополняет насыщенные сыры и выдержанные окорока (прошутто, серано).

Сушеный инжир едят так же, как изюм или другие сухофрукты. Чтобы он стал более сочным и мягким, его можно предварительно замочить в воде или фруктовом соке.

Напомним, ранее мы делились рецептом аппетитной закуски из инжира от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить мясной рулет с инжиром и грецкими орехами.

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