Что приготовить из свежего инжира: три рецепта выпечки
С инжиром можно испечь крамбль, клафути и маффины
Инжир очень полезен для здоровья. Его основной сезон начинается в августе и длится до поздней осени. Свежие зрелые плоды, сочные и сладкие, по виду напоминают небольшую грушу. Они бывают фиолетового, зеленого и желтого цветов. Внутри плодов – множество мелких семян.
Смотрите видео, как законсервировать инжир с дыней:
Инжир чаще всего едят в свежем виде, добавляют в салаты или сочетают вместе с сырами. Но мало кто знает, что эти плоды можно использовать для приготовления вкусной домашней выпечки.
Клафути с инжиром и бананом
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 чашка кокосового молока
- 100 г муки
- 50 г коричневого сахара
- 2 яйца
- 2-3 инжира
- 1 банан
- 20 г сливочного масла для смазывания формочек
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 180 С. Формочки (4-6 шт.) смазать сливочным маслом.
- Муку смешать с сахаром, добавить по одному яйца, тщательно перемешать.
- Постепенно влить молоко и снова перемешать.
- Инжир разрезать на восемь частей, банан нарезать кружочками.
- Часть фруктов выложит в формочки, разлить по формочкам тесто, сверху выложить оставшиеся фрукты.
- Выпекать 20-25 минут.
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Крамбль с инжиром
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 100 г муки
- 1 ст.л. крупно порубленного фундука и сушеного инжира
- 100 г холодного сливочного масла
- 40 г коричневого сахара
- 2 свежих инжира
- 1 ч.л. мускатного ореха
Способ приготовления:
- Инжир разрезать на восемь частей.
- Духовку разогреть до 180 С, смазать форму сливочным маслом.
- Смешать муку с нарезанными орехами и сушеным инжиром (его следует предварительно замочить в воде на 10-15 минут). Затем добавить сахар, мускатный орех и нарезанное кубиками сливочное масло. Быстро перемешать до образования масляных крошек.
- В форму выложить инжир, сверху – крошки из теста.
- Запекать 20-30 минут.
Чизкейк-маффины с инжиром
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для основы:
- 50 г сливочного масла
- 50 г коричневого сахара
- 1 яйцо, немного взбить
- 70 г муки
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 120 г сливочного сыра
- 1 ст.л. йогурта без добавок
- 1 яйцо
- 20 г ванильного сахара
- 1 инжир
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 180 С. Застелить шесть формочек для маффинов бумажными вкладышами.
- Для основы смешать масло и сахар до гладкости. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать.
- Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут.
- Для начинки смешать сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром.
- Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной дольке в кажую формочку с основой, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.
- Остудить при комнатной температуре, затем охладить. Перед подачей украсить оставшимися дольками инжира.
Какие блюда можно приготовить из инжира
Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино. Так как свежий инжир обладает мягким и нейтральным сладким вкусом, он отлично дополняет насыщенные сыры и выдержанные окорока (прошутто, серано).
Сушеный инжир едят так же, как изюм или другие сухофрукты. Чтобы он стал более сочным и мягким, его можно предварительно замочить в воде или фруктовом соке.
Напомним, ранее мы делились рецептом аппетитной закуски из инжира от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить мясной рулет с инжиром и грецкими орехами.
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