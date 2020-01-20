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Что приготовить из телятины: три рецепта вкусных блюд

Рецепты вторых блюд из телятины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Телятина: рецепты с фото
Телятина: рецепты с фото
Фото: Depositphotos

Не знаете, как вкусно приготовить телятину? Это мясо относится к диетическому, поэтому обращаться с ним следует бережно и обдуманно.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Котлеты на косточке жарят на сковороде; заднюю часть запекают или томят; грудинку – тушат; вырезку можно отварить или же приготовить в су-вид. Чтобы не пересушить дорогое мясо, телятину часто шпигуют кусочками сала или заворачивают в тонкие ломтики бекона.

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Гуляш из телятины по-венгерски

Венгерский гуляш из телятины
Венгерский гуляш из телятины
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Телятина – 800 г
  • Кипяток – 150-200 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Перец чили – 1/3 стручка
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогреть на среднем огне большую глубокую сковороду, растопить в ней сливочное масло.
  2. Очистить от шелухи и мелко нарезать репчатый лук. Отправить его на сковороду и, помешивая, обжарить до золотистого цвета.
  3. Добавить к луку паприку и чеснок, пропущенный через пресс.
  4. Лимон натереть на мелкой терке – полученную цедру добавить к луку и чесноку. Туда же выжать сок из лимона. Продолжить обжаривать.
  5. Налить в сковороду кипяток и добавить томатную пасту. Полученный соус хорошо перемешать.
  6. Телятину нарезать кусочками среднего размера и выложить в соус. Если нужно – добавить кипяток, чтоб соус полностью покрыл мясо. Посолить и тушить под крышкой в течение 1 часа.
  7. В мисочке смешать сметану с мукой и добавить к мясу. Туда же отправить лавровый лист и мелко нарезанный перец чили. Тушить еще 20-30 минут.
  8. Подавайте гуляш горячим вместе с картофельным пюре, макаронами или отварным рисом. По желанию блюдо можно посыпать измельченной зеленью.

Телячья корейка в духовке

Запеченная телятина куском
Запеченная телятина куском
Фото: receptam.net

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг телячьей корейки
  • Сок 1 лимона
  • Несколько веточек тимьяна
  • 1 головка чеснока
  • 5 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Телятину хорошо промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.
  2. Смешиваем сок лимона, оливковое масло, соль, перец. Хорошенько смазываем смесью весь кусочек мяса, даем постоять в маринаде минимум 30 минут. Можно отправить на всю ночь в холодильник.
  3. Чеснок целиком моем проточной водой и обсушиваем.
  4. На противень кладем мясо, головку чеснока целиком, несколько веточек тимьяна и отправляем все в духовку на 60 минут при 180 °С. Если активно выделяется сок из мяса – поливаем им периодически весь кусочек. Если хочется кусочек более румяный и сухой – запекаем дольше. После приготовления даем мясу "отдохнуть".
  5. Подаем телячью корейку горячей или холодной.

Рулетики из телятины по рецепту Юлии Высоцкой

Рулетики из телятины
Рулетики из телятины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Телятина – 800 г
  • Лук красный – 1 шт.
  • Изюм – 2 горсти
  • Сыр козий твердый – 70 г
  • Кедровые орехи – 1 горсть
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Оливковое масло – 4 ст. л.
  • Домашние панировочные сухари – 2 ст. л.
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Перец черный свежемолотый – 1 щепотка
  • Соль морская – 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Деревянные шпажки предварительно замочить в холодной воде на 30-40 минут.
  2. Красный лук и чеснок почистить и мелко порубить. Сыр натереть на мелкой терке.
  3. Разогреть в сковороде 2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок.
  4. Изюм и кедровые орехи выложить к луку с чесноком, все перемешать и еще немного обжарить.
  5. Добавить домашние сухари, все перемешать и выложить в другую посуду.
  6. Добавить к изюму с орехами и луком сыр, все перемешать.
  7. Телятину, удалив пленки, нарезать тонкими кусками, отбить, посолить и поперчить, затем выложить на край каждой отбивной понемногу начинки и свернуть рулетиками.
  8. Сложить вместе два рулетика, вставив между ними лавровый лист, и проткнуть посередине шпажкой.
  9. Сбрызнуть рулеты со всех сторон оставшимся оливковым маслом и обжарить на разогретой сковороде гриль до готовности. Затем запечь 15 минут в духовке при 190 °C.
  10. Готовому мясу дать немного отдохнуть на теплой тарелке и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тушеную говядину в томатном соусе.

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Источник: Сегодня
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