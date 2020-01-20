Что приготовить из телятины: три рецепта вкусных блюд

Рецепты вторых блюд из телятины

Телятина: рецепты с фото Фото: Depositphotos

Не знаете, как вкусно приготовить телятину? Это мясо относится к диетическому, поэтому обращаться с ним следует бережно и обдуманно.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Котлеты на косточке жарят на сковороде; заднюю часть запекают или томят; грудинку – тушат; вырезку можно отварить или же приготовить в су-вид. Чтобы не пересушить дорогое мясо, телятину часто шпигуют кусочками сала или заворачивают в тонкие ломтики бекона.

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Гуляш из телятины по-венгерски

Венгерский гуляш из телятины Фото: Pixabay

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Телятина – 800 г

Кипяток – 150-200 мл

Сливочное масло – 50 г

Сметана – 2 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Томатная паста – 1 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Перец чили – 1/3 стручка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Разогреть на среднем огне большую глубокую сковороду, растопить в ней сливочное масло. Очистить от шелухи и мелко нарезать репчатый лук. Отправить его на сковороду и, помешивая, обжарить до золотистого цвета. Добавить к луку паприку и чеснок, пропущенный через пресс. Лимон натереть на мелкой терке – полученную цедру добавить к луку и чесноку. Туда же выжать сок из лимона. Продолжить обжаривать. Налить в сковороду кипяток и добавить томатную пасту. Полученный соус хорошо перемешать. Телятину нарезать кусочками среднего размера и выложить в соус. Если нужно – добавить кипяток, чтоб соус полностью покрыл мясо. Посолить и тушить под крышкой в течение 1 часа. В мисочке смешать сметану с мукой и добавить к мясу. Туда же отправить лавровый лист и мелко нарезанный перец чили. Тушить еще 20-30 минут. Подавайте гуляш горячим вместе с картофельным пюре, макаронами или отварным рисом. По желанию блюдо можно посыпать измельченной зеленью.

Телячья корейка в духовке

Запеченная телятина куском Фото: receptam.net

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 кг телячьей корейки

Сок 1 лимона

Несколько веточек тимьяна

1 головка чеснока

5 ст.л. оливкового масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Телятину хорошо промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Смешиваем сок лимона, оливковое масло, соль, перец. Хорошенько смазываем смесью весь кусочек мяса, даем постоять в маринаде минимум 30 минут. Можно отправить на всю ночь в холодильник. Чеснок целиком моем проточной водой и обсушиваем. На противень кладем мясо, головку чеснока целиком, несколько веточек тимьяна и отправляем все в духовку на 60 минут при 180 °С. Если активно выделяется сок из мяса – поливаем им периодически весь кусочек. Если хочется кусочек более румяный и сухой – запекаем дольше. После приготовления даем мясу "отдохнуть". Подаем телячью корейку горячей или холодной.

Рулетики из телятины по рецепту Юлии Высоцкой

Рулетики из телятины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Телятина – 800 г

Лук красный – 1 шт.

Изюм – 2 горсти

Сыр козий твердый – 70 г

Кедровые орехи – 1 горсть

Чеснок – 1 зубчик

Оливковое масло – 4 ст. л.

Домашние панировочные сухари – 2 ст. л.

Лавровый лист – 5 шт.

Перец черный свежемолотый – 1 щепотка

Соль морская – 1 щепотка

Способ приготовления:

Деревянные шпажки предварительно замочить в холодной воде на 30-40 минут. Красный лук и чеснок почистить и мелко порубить. Сыр натереть на мелкой терке. Разогреть в сковороде 2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок. Изюм и кедровые орехи выложить к луку с чесноком, все перемешать и еще немного обжарить. Добавить домашние сухари, все перемешать и выложить в другую посуду. Добавить к изюму с орехами и луком сыр, все перемешать. Телятину, удалив пленки, нарезать тонкими кусками, отбить, посолить и поперчить, затем выложить на край каждой отбивной понемногу начинки и свернуть рулетиками. Сложить вместе два рулетика, вставив между ними лавровый лист, и проткнуть посередине шпажкой. Сбрызнуть рулеты со всех сторон оставшимся оливковым маслом и обжарить на разогретой сковороде гриль до готовности. Затем запечь 15 минут в духовке при 190 °C. Готовому мясу дать немного отдохнуть на теплой тарелке и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тушеную говядину в томатном соусе.

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