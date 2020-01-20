Что приготовить из телятины: три рецепта вкусных блюд
Рецепты вторых блюд из телятины
Не знаете, как вкусно приготовить телятину? Это мясо относится к диетическому, поэтому обращаться с ним следует бережно и обдуманно.
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
Котлеты на косточке жарят на сковороде; заднюю часть запекают или томят; грудинку – тушат; вырезку можно отварить или же приготовить в су-вид. Чтобы не пересушить дорогое мясо, телятину часто шпигуют кусочками сала или заворачивают в тонкие ломтики бекона.
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Гуляш из телятины по-венгерски
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Телятина – 800 г
- Кипяток – 150-200 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Перец чили – 1/3 стручка
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогреть на среднем огне большую глубокую сковороду, растопить в ней сливочное масло.
- Очистить от шелухи и мелко нарезать репчатый лук. Отправить его на сковороду и, помешивая, обжарить до золотистого цвета.
- Добавить к луку паприку и чеснок, пропущенный через пресс.
- Лимон натереть на мелкой терке – полученную цедру добавить к луку и чесноку. Туда же выжать сок из лимона. Продолжить обжаривать.
- Налить в сковороду кипяток и добавить томатную пасту. Полученный соус хорошо перемешать.
- Телятину нарезать кусочками среднего размера и выложить в соус. Если нужно – добавить кипяток, чтоб соус полностью покрыл мясо. Посолить и тушить под крышкой в течение 1 часа.
- В мисочке смешать сметану с мукой и добавить к мясу. Туда же отправить лавровый лист и мелко нарезанный перец чили. Тушить еще 20-30 минут.
- Подавайте гуляш горячим вместе с картофельным пюре, макаронами или отварным рисом. По желанию блюдо можно посыпать измельченной зеленью.
Телячья корейка в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг телячьей корейки
- Сок 1 лимона
- Несколько веточек тимьяна
- 1 головка чеснока
- 5 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Телятину хорошо промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.
- Смешиваем сок лимона, оливковое масло, соль, перец. Хорошенько смазываем смесью весь кусочек мяса, даем постоять в маринаде минимум 30 минут. Можно отправить на всю ночь в холодильник.
- Чеснок целиком моем проточной водой и обсушиваем.
- На противень кладем мясо, головку чеснока целиком, несколько веточек тимьяна и отправляем все в духовку на 60 минут при 180 °С. Если активно выделяется сок из мяса – поливаем им периодически весь кусочек. Если хочется кусочек более румяный и сухой – запекаем дольше. После приготовления даем мясу "отдохнуть".
- Подаем телячью корейку горячей или холодной.
Рулетики из телятины по рецепту Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Телятина – 800 г
- Лук красный – 1 шт.
- Изюм – 2 горсти
- Сыр козий твердый – 70 г
- Кедровые орехи – 1 горсть
- Чеснок – 1 зубчик
- Оливковое масло – 4 ст. л.
- Домашние панировочные сухари – 2 ст. л.
- Лавровый лист – 5 шт.
- Перец черный свежемолотый – 1 щепотка
- Соль морская – 1 щепотка
Способ приготовления:
- Деревянные шпажки предварительно замочить в холодной воде на 30-40 минут.
- Красный лук и чеснок почистить и мелко порубить. Сыр натереть на мелкой терке.
- Разогреть в сковороде 2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок.
- Изюм и кедровые орехи выложить к луку с чесноком, все перемешать и еще немного обжарить.
- Добавить домашние сухари, все перемешать и выложить в другую посуду.
- Добавить к изюму с орехами и луком сыр, все перемешать.
- Телятину, удалив пленки, нарезать тонкими кусками, отбить, посолить и поперчить, затем выложить на край каждой отбивной понемногу начинки и свернуть рулетиками.
- Сложить вместе два рулетика, вставив между ними лавровый лист, и проткнуть посередине шпажкой.
- Сбрызнуть рулеты со всех сторон оставшимся оливковым маслом и обжарить на разогретой сковороде гриль до готовности. Затем запечь 15 минут в духовке при 190 °C.
- Готовому мясу дать немного отдохнуть на теплой тарелке и подавать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тушеную говядину в томатном соусе.
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