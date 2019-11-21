Что приготовить из тыквы: идеи вкусных осенних блюд

ТОП рецептов из тыквы

Сезон тыквы в самом разгаре. Когда-то с ее помощью давали отпор нежелательным женихам, а теперь готовят модные крем-супы. Главный овощ осени богат витаминами, аминокислотами и белками. Как приготовить тыкву, чтобы было и вкусно, и полезно? Мы собрали необычные рецепты.

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Времена тыквенной каши давно в прошлом, убеждает столичный ресторатор Алексей Тюрин. Он предлагает приготовить главный осенний овощ в трех необычных интерпретациях. Основа всех рецептов – запеченная тыква. Начинаем с крем-супа.

Крем-суп из тыквы

Тыквенный суп Фото: Depositphotos

"Берем семь кусочков – это на одну порцию. Также добавляем запеченный вместе с тыквой лук. Он мягкий, то есть у него нет у такого аромата, как в свежего лука. Чуть-чуть добавляем морковки. Все в блендер. Добавляем немного куриного бульона или воды и сливки", – рассказывает Алексей Тюрин.

Немного сельдерея для пикантности, и суп готов. Подогрейте, посыпьте жареными семечками и влейте чайную ложку тыквенного масла для более богатого вкуса.

Салат из тыквы

Салат с тыквой Фото: Depositphotos

Запеченная тыква может разнообразить любой салат. Весь секрет в заправке, отмечает Алексей.

"Это соус на основе оливкового масла, меда, лимонного фреша и горчицы", – комментирует шеф.

Бросаем зелень – так она полностью впитает в себя вкус заправки. И добавляем сыр фета, тыкву, помидоры и вяленые томаты – их можно купить в магазине.

Пицца с тыквой

Пицца с тыквой, курицей и беконом Фото: Pixabay

Напоследок печем пиццу из тыквы. Можно взять готовую основу, а можно замесить тесто. Корж смазываем соусом из сыра рикотта и укропа. Далее выкладываем сыр, кусочки тыквы, бекон и курицу.

"Эту курочку мы предварительно варили при температуре 65 ºС в кулечке со специями в воде. Эта технология называется сувид", – говорит Алексей Тюрин.

Далее в духовку. Готовую пиццу посыпаем фетой.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде тыквенных семечек.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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