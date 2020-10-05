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Что приготовить из тыквы: ТОП-5 рецептов осенних блюд

Сегодня, 15:13

Тыква – самый универсальный осенний продукт

Сезон тыквы в самом разгаре. Главный овощ осени богат витаминами, аминокислотами и белками. Как приготовить тыкву, чтобы было и вкусно, и полезно? Мы собрали лучшие рецепты блюд из тыквы.

Фаршированная тыква с мясом и рисом

Тыква с фаршем и рисом
Тыква с фаршем и рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • Крупная тыква – 1 шт.
  • Мясной фарш – 1 кг
  • Рис – 400 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Тыкву тщательно помыть. Срезать ножом верхушку – она будет "крышкой". Семена, волокна и внутреннюю часть удалить ложкой, чтобы толщина стенок была примерно 2-2,5 см.
  2. Натереть внутренние стенки тыквы солью и перцем. Выложить ее на широкий противень и отправить в духовку. Там тыква должна готовиться 30-40 минут при температуре 180 °С.
  3. Пока тыква в духовке, вскипятить воду в кастрюле и засыпать в нее рис, предварительно промытый в холодной воде. Посолить его и варить на маленьком огне 20 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорел.
  4. Помыть и почистить лук и морковь. Лук нарезать мелким кубиком, а морковь натереть на терке. Выложить овощи на сковороду с растительным маслом, посолить и поперчить по вкусу. Помешивая, обжарить их до золотистого цвета.
  5. Мясной фарш размять вилкой, слегка посолить и переложить в сковороду к луку и моркови. Обжаривать 15-20 минут, а в конце добавить мелко нарезанный чеснок.
  6. Перемешать отваренный рис и фарш, обжаренный с овощами.⠀
  7. Достать тыкву из духовки и нафаршировать ее. Чтобы она хорошо протушилась, добавить в тыкву немного воды. Затем выложить на начинку небольшой кусочек сливочного масла.
  8. Растопленным сливочным маслом смазать кожуру тыквы – от этого она покроется румяной корочкой. Накрыть тыкву "крышкой", тоже смазанной маслом, и отправить в духовку на 1-1,5 часа. Запекать при температуре 200 °С.
  9. Подавать фаршированную тыкву горячей.

Суп-пюре из запеченной тыквы

Тыквенный суп
Тыквенный суп
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1/2 мускатной тыквы
  • 2 моркови
  • Тимьян
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 стакана овощного бульона
  • Соль и перец
  • 1 луковица
  • Семечки подсолнечника или тыквы для украшения
  • Чили

Смотрите видео, как испечь сладкий тыквенный хлеб:

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 ºС.
  2. Очистить половину мускатной тыквы и нарезать мякоть крупными кубиками.
  3. Очистить и нарезать две моркови, очистить три зубчика чеснока.
  4. Добавить в форму мускатную тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, приправить солью и перцем. Добавить немного тимьяна. Поставить в духовку и готовить 30 минут до золотистого цвета.
  5. Обжарить одну луковицу и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Добавить в кастрюлю три чашки овощного бульона и немного перца чили.
  6. Когда овощи будут приготовлены, добавить их в бульон и оставить на медленном огне в течение пяти минут. Затем перелить в блендер.
  7. Добавить обжаренный чеснок и взбить на высокой скорости.
  8. Перелить в миску и сверху добавить семена подсолнечника или тыквы для украшения.

Теплый салат из курицы, тыквы и перца

Салат из курицы и овощей
Салат из курицы и овощей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 250 г куриного филе
  • 300 г тыквы
  • 1 синяя луковица
  • 1-2 болгарских перца
  • Соль и перец – по вкусу
  • Оливковое масло
  • Петрушка – несколько веточек
  • Базилик – несколько веточек

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до готовности на сковороде гриль с оливковым маслом, посолив и поперчив по вкусу. Переложите на тарелку и прикройте фольгой, чтобы мясо не остывало.
  2. В той же сковороде обжарьте нарезанный клиньями лук. Добавьте нарезанный полосками перец и жарьте еще 2-3 минуты. Переложите на тарелку.
  3. Обжарьте нарезанную кубиками тыкву до румяной корочки.
  4. Сложите все ингредиенты в салатник. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте рубленую зелень, заправьте оливковым маслом и перемешайте. Украсьте листиками базилика и подавайте.

Тыквенная каша с орехами и сухофруктами

Тыквенная каша пшенная
Тыквенная каша пшенная
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • Пшенная крупа – 0,5 стакана
  • Тыква – 250-300 г
  • Сливки 10% – 1,5 стакана
  • Чернослив – 5-6 шт.
  • Масло сливочное – 40-50 г
  • Мед – 1 ст.л.
  • Орехи миндальные – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Тыкву почистить и разрезать на маленькие кубики.
  2. Залить тыкву сливками, поставить на плиту и дать закипеть. Снять пенку.
  3. Пока сливки с тыквой закипают, крупу сначала помыть в теплой воде, а потом в горячем кипятке. Это нужно для того, чтобы она не горчила.
  4. Когда тыква закипит, выложить к ней крупу, перемешать, снова дать закипеть и готовить под крышкой на средне-медленном огне 20 минут.
  5. Пока каша варится, мелко нарезать чернослив.
  6. Положить чернослив, масло и мед в кашу.
  7. Разогреть духовку до 130 ºС.
  8. Все тщательно перемешать, положить в горшочек, накрыть крышкой и отправить запекаться в духовку на 35-40 минут. Если нет горшочка, выложить кашу в жаропрочную форму и плотно закрыть сверху фольгой.
  9. Готовить в течение 40 минут.
  10. Измельчить орехи, разложить кашу по мискам, посыпать сверху орешками и подавать.

Пряное тыквенное латте

Пряное латте
Пряное латте
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока
  • 2 ст.л. тыквенного пюре
  • 1 ч.л. ванильного сахара или по вкусу
  • 1/8 ч.л. корицы
  • Щепотка имбиря
  • Щепотка мускатного ореха
  • 60 мл эспрессо или очень крепкого сваренного кофе
  • Взбитые сливки – для украшения

Способ приготовления:

  1. В кастрюльке смешать сахар, тыквенное пюре и молоко. На среднем огне довести практически до кипения, но не дать закипеть.
  2. Добавить специи, снять с огня.
  3. В кружку влить эспрессо, затем пряное тыквенное молоко. Украсить взбитыми сливками и корицей.

Напомним, ранее мы делились рецептом оладий из тыквы и гречки, а также писали, как сделать пышную творожную запеканку с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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