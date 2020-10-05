Что приготовить из тыквы: ТОП-5 рецептов осенних блюд
Тыква – самый универсальный осенний продукт
Сезон тыквы в самом разгаре. Главный овощ осени богат витаминами, аминокислотами и белками. Как приготовить тыкву, чтобы было и вкусно, и полезно? Мы собрали лучшие рецепты блюд из тыквы.
Фаршированная тыква с мясом и рисом
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- Крупная тыква – 1 шт.
- Мясной фарш – 1 кг
- Рис – 400 г
- Сливочное масло – 100 г
- Репчатый лук – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Тыкву тщательно помыть. Срезать ножом верхушку – она будет "крышкой". Семена, волокна и внутреннюю часть удалить ложкой, чтобы толщина стенок была примерно 2-2,5 см.
- Натереть внутренние стенки тыквы солью и перцем. Выложить ее на широкий противень и отправить в духовку. Там тыква должна готовиться 30-40 минут при температуре 180 °С.
- Пока тыква в духовке, вскипятить воду в кастрюле и засыпать в нее рис, предварительно промытый в холодной воде. Посолить его и варить на маленьком огне 20 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорел.
- Помыть и почистить лук и морковь. Лук нарезать мелким кубиком, а морковь натереть на терке. Выложить овощи на сковороду с растительным маслом, посолить и поперчить по вкусу. Помешивая, обжарить их до золотистого цвета.
- Мясной фарш размять вилкой, слегка посолить и переложить в сковороду к луку и моркови. Обжаривать 15-20 минут, а в конце добавить мелко нарезанный чеснок.
- Перемешать отваренный рис и фарш, обжаренный с овощами.⠀
- Достать тыкву из духовки и нафаршировать ее. Чтобы она хорошо протушилась, добавить в тыкву немного воды. Затем выложить на начинку небольшой кусочек сливочного масла.
- Растопленным сливочным маслом смазать кожуру тыквы – от этого она покроется румяной корочкой. Накрыть тыкву "крышкой", тоже смазанной маслом, и отправить в духовку на 1-1,5 часа. Запекать при температуре 200 °С.
- Подавать фаршированную тыкву горячей.
Суп-пюре из запеченной тыквы
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1/2 мускатной тыквы
- 2 моркови
- Тимьян
- 3 зубчика чеснока
- 3 стакана овощного бульона
- Соль и перец
- 1 луковица
- Семечки подсолнечника или тыквы для украшения
- Чили
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 ºС.
- Очистить половину мускатной тыквы и нарезать мякоть крупными кубиками.
- Очистить и нарезать две моркови, очистить три зубчика чеснока.
- Добавить в форму мускатную тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, приправить солью и перцем. Добавить немного тимьяна. Поставить в духовку и готовить 30 минут до золотистого цвета.
- Обжарить одну луковицу и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Добавить в кастрюлю три чашки овощного бульона и немного перца чили.
- Когда овощи будут приготовлены, добавить их в бульон и оставить на медленном огне в течение пяти минут. Затем перелить в блендер.
- Добавить обжаренный чеснок и взбить на высокой скорости.
- Перелить в миску и сверху добавить семена подсолнечника или тыквы для украшения.
Теплый салат из курицы, тыквы и перца
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе
- 300 г тыквы
- 1 синяя луковица
- 1-2 болгарских перца
- Соль и перец – по вкусу
- Оливковое масло
- Петрушка – несколько веточек
- Базилик – несколько веточек
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до готовности на сковороде гриль с оливковым маслом, посолив и поперчив по вкусу. Переложите на тарелку и прикройте фольгой, чтобы мясо не остывало.
- В той же сковороде обжарьте нарезанный клиньями лук. Добавьте нарезанный полосками перец и жарьте еще 2-3 минуты. Переложите на тарелку.
- Обжарьте нарезанную кубиками тыкву до румяной корочки.
- Сложите все ингредиенты в салатник. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте рубленую зелень, заправьте оливковым маслом и перемешайте. Украсьте листиками базилика и подавайте.
Тыквенная каша с орехами и сухофруктами
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- Пшенная крупа – 0,5 стакана
- Тыква – 250-300 г
- Сливки 10% – 1,5 стакана
- Чернослив – 5-6 шт.
- Масло сливочное – 40-50 г
- Мед – 1 ст.л.
- Орехи миндальные – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Тыкву почистить и разрезать на маленькие кубики.
- Залить тыкву сливками, поставить на плиту и дать закипеть. Снять пенку.
- Пока сливки с тыквой закипают, крупу сначала помыть в теплой воде, а потом в горячем кипятке. Это нужно для того, чтобы она не горчила.
- Когда тыква закипит, выложить к ней крупу, перемешать, снова дать закипеть и готовить под крышкой на средне-медленном огне 20 минут.
- Пока каша варится, мелко нарезать чернослив.
- Положить чернослив, масло и мед в кашу.
- Разогреть духовку до 130 ºС.
- Все тщательно перемешать, положить в горшочек, накрыть крышкой и отправить запекаться в духовку на 35-40 минут. Если нет горшочка, выложить кашу в жаропрочную форму и плотно закрыть сверху фольгой.
- Готовить в течение 40 минут.
- Измельчить орехи, разложить кашу по мискам, посыпать сверху орешками и подавать.
Пряное тыквенное латте
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан молока
- 2 ст.л. тыквенного пюре
- 1 ч.л. ванильного сахара или по вкусу
- 1/8 ч.л. корицы
- Щепотка имбиря
- Щепотка мускатного ореха
- 60 мл эспрессо или очень крепкого сваренного кофе
- Взбитые сливки – для украшения
Способ приготовления:
- В кастрюльке смешать сахар, тыквенное пюре и молоко. На среднем огне довести практически до кипения, но не дать закипеть.
- Добавить специи, снять с огня.
- В кружку влить эспрессо, затем пряное тыквенное молоко. Украсить взбитыми сливками и корицей.
Напомним, ранее мы делились рецептом оладий из тыквы и гречки, а также писали, как сделать пышную творожную запеканку с тыквой.
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