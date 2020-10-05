Что приготовить из тыквы: ТОП-5 рецептов осенних блюд

Тыква – самый универсальный осенний продукт

Сезон тыквы в самом разгаре. Главный овощ осени богат витаминами, аминокислотами и белками. Как приготовить тыкву, чтобы было и вкусно, и полезно? Мы собрали лучшие рецепты блюд из тыквы.

Фаршированная тыква с мясом и рисом

Тыква с фаршем и рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Крупная тыква – 1 шт.

Мясной фарш – 1 кг

Рис – 400 г

Сливочное масло – 100 г

Репчатый лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Тыкву тщательно помыть. Срезать ножом верхушку – она будет "крышкой". Семена, волокна и внутреннюю часть удалить ложкой, чтобы толщина стенок была примерно 2-2,5 см. Натереть внутренние стенки тыквы солью и перцем. Выложить ее на широкий противень и отправить в духовку. Там тыква должна готовиться 30-40 минут при температуре 180 °С. Пока тыква в духовке, вскипятить воду в кастрюле и засыпать в нее рис, предварительно промытый в холодной воде. Посолить его и варить на маленьком огне 20 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорел. Помыть и почистить лук и морковь. Лук нарезать мелким кубиком, а морковь натереть на терке. Выложить овощи на сковороду с растительным маслом, посолить и поперчить по вкусу. Помешивая, обжарить их до золотистого цвета. Мясной фарш размять вилкой, слегка посолить и переложить в сковороду к луку и моркови. Обжаривать 15-20 минут, а в конце добавить мелко нарезанный чеснок. Перемешать отваренный рис и фарш, обжаренный с овощами.⠀ Достать тыкву из духовки и нафаршировать ее. Чтобы она хорошо протушилась, добавить в тыкву немного воды. Затем выложить на начинку небольшой кусочек сливочного масла. Растопленным сливочным маслом смазать кожуру тыквы – от этого она покроется румяной корочкой. Накрыть тыкву "крышкой", тоже смазанной маслом, и отправить в духовку на 1-1,5 часа. Запекать при температуре 200 °С. Подавать фаршированную тыкву горячей.

Суп-пюре из запеченной тыквы

Тыквенный суп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1/2 мускатной тыквы

2 моркови

Тимьян

3 зубчика чеснока

3 стакана овощного бульона

Соль и перец

1 луковица

Семечки подсолнечника или тыквы для украшения

Чили

Смотрите видео, как испечь сладкий тыквенный хлеб:

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 ºС. Очистить половину мускатной тыквы и нарезать мякоть крупными кубиками. Очистить и нарезать две моркови, очистить три зубчика чеснока. Добавить в форму мускатную тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, приправить солью и перцем. Добавить немного тимьяна. Поставить в духовку и готовить 30 минут до золотистого цвета. Обжарить одну луковицу и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Добавить в кастрюлю три чашки овощного бульона и немного перца чили. Когда овощи будут приготовлены, добавить их в бульон и оставить на медленном огне в течение пяти минут. Затем перелить в блендер. Добавить обжаренный чеснок и взбить на высокой скорости. Перелить в миску и сверху добавить семена подсолнечника или тыквы для украшения.

Теплый салат из курицы, тыквы и перца

Салат из курицы и овощей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г куриного филе

300 г тыквы

1 синяя луковица

1-2 болгарских перца

Соль и перец – по вкусу

Оливковое масло

Петрушка – несколько веточек

Базилик – несколько веточек

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до готовности на сковороде гриль с оливковым маслом, посолив и поперчив по вкусу. Переложите на тарелку и прикройте фольгой, чтобы мясо не остывало. В той же сковороде обжарьте нарезанный клиньями лук. Добавьте нарезанный полосками перец и жарьте еще 2-3 минуты. Переложите на тарелку. Обжарьте нарезанную кубиками тыкву до румяной корочки. Сложите все ингредиенты в салатник. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте рубленую зелень, заправьте оливковым маслом и перемешайте. Украсьте листиками базилика и подавайте.

Тыквенная каша с орехами и сухофруктами

Тыквенная каша пшенная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Пшенная крупа – 0,5 стакана

Тыква – 250-300 г

Сливки 10% – 1,5 стакана

Чернослив – 5-6 шт.

Масло сливочное – 40-50 г

Мед – 1 ст.л.

Орехи миндальные – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Тыкву почистить и разрезать на маленькие кубики. Залить тыкву сливками, поставить на плиту и дать закипеть. Снять пенку. Пока сливки с тыквой закипают, крупу сначала помыть в теплой воде, а потом в горячем кипятке. Это нужно для того, чтобы она не горчила. Когда тыква закипит, выложить к ней крупу, перемешать, снова дать закипеть и готовить под крышкой на средне-медленном огне 20 минут. Пока каша варится, мелко нарезать чернослив. Положить чернослив, масло и мед в кашу. Разогреть духовку до 130 ºС. Все тщательно перемешать, положить в горшочек, накрыть крышкой и отправить запекаться в духовку на 35-40 минут. Если нет горшочка, выложить кашу в жаропрочную форму и плотно закрыть сверху фольгой. Готовить в течение 40 минут. Измельчить орехи, разложить кашу по мискам, посыпать сверху орешками и подавать.

Пряное тыквенное латте

Пряное латте Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 стакан молока

2 ст.л. тыквенного пюре

1 ч.л. ванильного сахара или по вкусу

1/8 ч.л. корицы

Щепотка имбиря

Щепотка мускатного ореха

60 мл эспрессо или очень крепкого сваренного кофе

Взбитые сливки – для украшения

Способ приготовления:

В кастрюльке смешать сахар, тыквенное пюре и молоко. На среднем огне довести практически до кипения, но не дать закипеть. Добавить специи, снять с огня. В кружку влить эспрессо, затем пряное тыквенное молоко. Украсить взбитыми сливками и корицей.

Напомним, ранее мы делились рецептом оладий из тыквы и гречки, а также писали, как сделать пышную творожную запеканку с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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