Что приготовить из вчерашнего хлеба: три идеи домашних сладостей

Три быстрых и вкусных рецепта из черствого хлеба

Вдруг захотелось питательных и вкусных пирожков, а дома только несколько яиц и позавчерашний хлеб? Это именно то, что нужно! Не верите? Тогда посмотрите, как опытная кулинарка из Киева Татьяна всего за 10 минут превращает черствый хлеб на печенье, пирожные и пирожки.

Сначала приготовим печенье. Для этого нужно срезать корки с тостового хлеба или батона. Затем нарезать мякиш небольшими кубиками. Обмакнуть каждый кусочек в сметану, после этого обвалять в молотой корице или ванильном сахаре. Отправить в разогретую до 200 С духовку на 10 минут. Получится красиво, но на вкус – еще лучше.

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Из хлеба выйдут не только хрустящие сладости, но и сочные пирожные, похожие на "Треугольник" с повидлом. Возьмите один кусочек батона и покройте его густым джемом или повидлом. Накройте вторым ломтиком хлеба, который намажьте сливочным маслом и присыпьте сахаром. Нарежьте на полоски и отправьте в духовку на 7-10 минут. Не пересушите.

Пока пирожные готовятся, у нас есть 10 минут, чтобы поджарить пирожки. Срежьте корочки из тостового хлеба, замочите в воде и отожмите. Положите в центр начинку, например, яйца с зеленью. Слепите пирожки в виде шариков и обжарьте их во фритюре.

Напомним, ранее мы делились идеями, как использовать черствый хлеб. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как правильно хранить хлеб.

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