Что приготовить из винограда: лучшие рецепты осенних блюд
Эксперты утверждают, что каждому человеку ежедневно нужно съедать хотя бы горсть винограда
Не знаете, что можно сделать из винограда, кроме вина? Сладкие осенние ягоды добавляют в салаты, готовят вместе с мясом. С виноградом пекут пироги, варят из него варенье и заготавливают на зиму сок.
Смотрите видео, как выращивают виноград:
Выбирая виноград, обратите внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественного зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. Запах ягод не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.
Куриное филе с запеченным виноградом и луком
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 450 г микса мелкого красного и зеленого винограда
- 1 маленькая красная луковица
- 4 веточки розмарина плюс для подачи
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ч.л. бальзамического уксуса
- Крупная соль и молотый перец
- 680 г куриного филе без кожи без костей
- 1/2 чашки сухого белого вина
- 1 ст.л. холодного масла
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 230 С.
- Виноград снять с гроздей. Лук почистить, разрезать на четыре части и нарезать кусочками толщиной 0.5 см.
- Выложить на противень виноград, нарезанный лук и веточки розмарина. Добавить 2 ч.л. масла, бальзамический уксус, 1/8 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца. Запекать 20-25 минут, один раз перевернув.
- Тем временем куриные грудки разрезать горизонтально пополам. Поместить мясо между двумя листами полиэтиленовой пленки. Отбить до толщины 0.5-1 см. Приправить 1/4 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца.
- В большой неглубокой сковороде разогреть оставшиеся 4 чайные ложки масла на среднем огне. Готовить курицу до золотисто-коричневого цвета, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложить на тарелку и накрыть фольгой.
- Добавить вино в сковороду, где жарилась курица. Готовить на сильном огне около 2 минут. Снять плиты; дать остыть в течение минуты.
- Добавить сливочное масло; перемешивать, пока масло не растает, около 30 секунд.
- Выложить винный соус на тарелку, добавить курицу. Подавать с запеченным виноградом и красным луком.
- Украсить блюдо свежим розмарином и сразу же подавать.
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Салат "Вальдорф" от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 150 г винограда
- 1 лимон
- оливковое масло
- морская соль
- свежемолотый черный перец
- 60 г грецких орехов
- 1 чайная ложка английской горчицы
- 250 мл натурального обезжиренного йогурта
- 6 веточек свежего эстрагона
- 2 стебля сельдерея
- 2 свежих яблока
- 1 кочан салата ромэн
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 C.
- Положить гроздь винограда на противень, мелко натереть сверху цедру половины лимона и сбрызнуть небольшим количеством масла. Приправить солью и перцем.
- Поместить в горячую духовку на 15 минут, затем добавить грецкие орехи. Готовить еще 5-10 минут или пока виноград не станет мягким, а грецкие орехи – золотистыми.
- Сделать заправку. Поместить горчицу и йогурт в миску, хорошо взбить. Мелко нарезать и добавить листья эстрагона, выжать лимонный сок и приправить по вкусу.
- Нарезать сельдерей на куски толщиной 1 см. Яблоки нарезать соломкой. Сложить все в большую миску.
- Листья салата грубо нарезать и добавить в миску. Снять виноград со стеблей и добавить к остальным ингредиентам.
- Добавить йогуртовую заправку и хорошо перемешать. Поместить салат на блюдо и посыпать нарезанными грецкими орехами.
Шарлотка с виноградом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла
- 2 яйца
- 50 мл масла из виноградных косточек
- 130 г коричневого сахара
- 1 ч. ложка ванильного сахара
- 210 г муки
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 0,5 ч. ложки соли
- Цедра одного лимона
- Цедра одного апельсина
- 60 мл молока
- 300 г некрупного красного винограда без косточек
Способ приготовления:
- Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры.
- Яйца смешать с виноградным маслом, сахаром, ванилином и растопленным сливочным маслом, как следует взбить миксером.
- Просеянную муку смешать с разрыхлителем, солью и двумя видами цедры.
- Соединить яично-масляную смесь с мукой, влить молоко и энергично очень быстро перемешать.
- Разъемную форму диаметром 22 см выстелить пергаментом, выложить часть теста, сверху разложить половину винограда, залить оставшимся тестом. Выпекать 10 минут, затем достать форму из духовки, высыпать на тесто оставшийся виноград и выпекать еще 30–40 минут.
- Дать шарлотке отдохнуть минут 15, достать из формы и полностью остудить на решетке.
Варенье из винограда на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг винограда кишмиш
- 800 г сахара
- 1 лимон
- 200 мл воды
Способ приготовления:
- Виноград помыть и снять ягоды с веточек.
- Лимон помыть и обдать кипятком. С помощью мелкой терки снять цедру. Выжать сок и процедить его от косточек.
- Насыпать в кастрюлю сахар и влить воду. Довести до кипения на среднем огне, чтобы сахар растворился. Снять с плиты.
- Добавить виноград, сок и цедру лимона. Перемешать и дать остыть до комнатной температуры.
- Вернуть на огонь, довести до кипения. Снова снять с огня и дать остыть. Повторить еще два раза.
- После третьей варки перелить горячее варенье в стерилизованные банки и закатать.
Домашний виноградный сок без сахара
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 кг синего винограда
Способ приготовления:
- Виноград помыть, снять с веточек и перебрать.
- Выжать из ягод сок и процедить его через несколько слоев марли.
- Перелить сок в кастрюлю из нейтрального металла (алюминиевую или эмалированную) и поставить на средний огонь.
- На слабом нагреве довести сок его до кипения; снять пену и варить 2 минуты.
- Затем горячий сок перелить в предварительно стерилизованные горячие банки.
- Банки с соком закупорить стерилизованными крышками, перевернуть, накрыть одеялом и дать полностью остыть.
- Хранить готовый виноградный сок в сухом прохладном месте.
Напомним, ранее мы делились рецептом виноградного варенья с косточками. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из курицы, винограда и сыра.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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