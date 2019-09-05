Что приготовить из винограда: лучшие рецепты осенних блюд

Эксперты утверждают, что каждому человеку ежедневно нужно съедать хотя бы горсть винограда

Виноград добавляют в совершенно разные блюда Фото: freepik.com

Не знаете, что можно сделать из винограда, кроме вина? Сладкие осенние ягоды добавляют в салаты, готовят вместе с мясом. С виноградом пекут пироги, варят из него варенье и заготавливают на зиму сок.

Смотрите видео, как выращивают виноград:

Выбирая виноград, обратите внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественного зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. Запах ягод не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.

Куриное филе с запеченным виноградом и луком

Куриное филе с виноградом Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

450 г микса мелкого красного и зеленого винограда

1 маленькая красная луковица

4 веточки розмарина плюс для подачи

2 ст.л. оливкового масла

2 ч.л. бальзамического уксуса

Крупная соль и молотый перец

680 г куриного филе без кожи без костей

1/2 чашки сухого белого вина

1 ст.л. холодного масла

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 230 С. Виноград снять с гроздей. Лук почистить, разрезать на четыре части и нарезать кусочками толщиной 0.5 см. Выложить на противень виноград, нарезанный лук и веточки розмарина. Добавить 2 ч.л. масла, бальзамический уксус, 1/8 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца. Запекать 20-25 минут, один раз перевернув. Тем временем куриные грудки разрезать горизонтально пополам. Поместить мясо между двумя листами полиэтиленовой пленки. Отбить до толщины 0.5-1 см. Приправить 1/4 ч.л. соли и 1/4 ч.л. перца. В большой неглубокой сковороде разогреть оставшиеся 4 чайные ложки масла на среднем огне. Готовить курицу до золотисто-коричневого цвета, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложить на тарелку и накрыть фольгой. Добавить вино в сковороду, где жарилась курица. Готовить на сильном огне около 2 минут. Снять плиты; дать остыть в течение минуты. Добавить сливочное масло; перемешивать, пока масло не растает, около 30 секунд. Выложить винный соус на тарелку, добавить курицу. Подавать с запеченным виноградом и красным луком. Украсить блюдо свежим розмарином и сразу же подавать.

Читайте также: Как приготовить греческий салат с виноградом

Салат "Вальдорф" от Джейми Оливера

Салат "Вальдорф" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

150 г винограда

1 лимон

оливковое масло

морская соль

свежемолотый черный перец

60 г грецких орехов

1 чайная ложка английской горчицы

250 мл натурального обезжиренного йогурта

6 веточек свежего эстрагона

2 стебля сельдерея

2 свежих яблока

1 кочан салата ромэн

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 C. Положить гроздь винограда на противень, мелко натереть сверху цедру половины лимона и сбрызнуть небольшим количеством масла. Приправить солью и перцем. Поместить в горячую духовку на 15 минут, затем добавить грецкие орехи. Готовить еще 5-10 минут или пока виноград не станет мягким, а грецкие орехи – золотистыми. Сделать заправку. Поместить горчицу и йогурт в миску, хорошо взбить. Мелко нарезать и добавить листья эстрагона, выжать лимонный сок и приправить по вкусу. Нарезать сельдерей на куски толщиной 1 см. Яблоки нарезать соломкой. Сложить все в большую миску. Листья салата грубо нарезать и добавить в миску. Снять виноград со стеблей и добавить к остальным ингредиентам. Добавить йогуртовую заправку и хорошо перемешать. Поместить салат на блюдо и посыпать нарезанными грецкими орехами.

Шарлотка с виноградом

Пирог с виноградом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

2 яйца

50 мл масла из виноградных косточек

130 г коричневого сахара

1 ч. ложка ванильного сахара

210 г муки

1 ч. ложка разрыхлителя

0,5 ч. ложки соли

Цедра одного лимона

Цедра одного апельсина

60 мл молока

300 г некрупного красного винограда без косточек

Способ приготовления:

Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры. Яйца смешать с виноградным маслом, сахаром, ванилином и растопленным сливочным маслом, как следует взбить миксером. Просеянную муку смешать с разрыхлителем, солью и двумя видами цедры. Соединить яично-масляную смесь с мукой, влить молоко и энергично очень быстро перемешать. Разъемную форму диаметром 22 см выстелить пергаментом, выложить часть теста, сверху разложить половину винограда, залить оставшимся тестом. Выпекать 10 минут, затем достать форму из духовки, высыпать на тесто оставшийся виноград и выпекать еще 30–40 минут. Дать шарлотке отдохнуть минут 15, достать из формы и полностью остудить на решетке.

Варенье из винограда на зиму

Простое варенье из винограда Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг винограда кишмиш

800 г сахара

1 лимон

200 мл воды

Способ приготовления:

Виноград помыть и снять ягоды с веточек. Лимон помыть и обдать кипятком. С помощью мелкой терки снять цедру. Выжать сок и процедить его от косточек. Насыпать в кастрюлю сахар и влить воду. Довести до кипения на среднем огне, чтобы сахар растворился. Снять с плиты. Добавить виноград, сок и цедру лимона. Перемешать и дать остыть до комнатной температуры. Вернуть на огонь, довести до кипения. Снова снять с огня и дать остыть. Повторить еще два раза. После третьей варки перелить горячее варенье в стерилизованные банки и закатать.

Домашний виноградный сок без сахара

Виноградный сок Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 кг синего винограда

Способ приготовления:

Виноград помыть, снять с веточек и перебрать. Выжать из ягод сок и процедить его через несколько слоев марли. Перелить сок в кастрюлю из нейтрального металла (алюминиевую или эмалированную) и поставить на средний огонь. На слабом нагреве довести сок его до кипения; снять пену и варить 2 минуты. Затем горячий сок перелить в предварительно стерилизованные горячие банки. Банки с соком закупорить стерилизованными крышками, перевернуть, накрыть одеялом и дать полностью остыть. Хранить готовый виноградный сок в сухом прохладном месте.

Напомним, ранее мы делились рецептом виноградного варенья с косточками. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из курицы, винограда и сыра.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram