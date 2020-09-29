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Что приготовить из винограда: три рецепта осенних блюд

Сегодня, 14:36

Готовим из винограда закуску, салат и пирог

Виноград бывает разных цветов и форм. Есть красные, зеленые и фиолетовые ягоды. Готовить виноград весьма удобно, особенно, если он без косточек. А рецепты могут быть самые разнообразные: от салатов и закусок до десертов и напитков.

Сырные шарики с виноградом

Сырные шарики с виноградом
Сырные шарики с виноградом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Виноград розовый (крупный) – 10 шт.
  • Крем-сыр – 150 г
  • Сыр с плесенью "Рокфор" – 130 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Фисташки – 150 г

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Способ приготовления:

  1. Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки.
  2. Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью.
  3. Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек.
  4. Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда.
  5. Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.

Полезный совет

Если вы не любите сыр с плесенью, замените его более нейтральным. Или добавьте не слишком кислый творог.

Пикантный салат из курицы с виноградом

Салат из курицы и винограда
Салат из курицы и винограда
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 копченое куриное бедро
  • Горсть светлого винограда
  • Горсть темного винограда
  • 1/2 шт. красной луковицы
  • 50 мл сметаны
  • Щепотка молотой паприки
  • Руккола или другая салатная зелень
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Смотрите видео, как выбрать вкусный виноград:

Способ приготовления:

  1. Снимите шкурку с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
  2. Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
  3. Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
  4. Заправьте соусом салат и перемешайте.
  5. На тарелку выложите рукколу, а на нее – готовый салат.

Полезный совет

Копченую курицу в рецепте можно заменить отварной, жареной или запеченной.

Тарт с заварным кремом и виноградом

Тарт с заварным кремом и виноградом
Тарт с заварным кремом и виноградом
Фото: mothersbird.gr

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

  • Пшеничная мука – 200 г
  • Сливочное масло – 125 г
  • Сахарная пудра – 30 г
  • Большой апельсин – 1 шт.
  • Большой яичный желток – 1 шт.

Для крема:

  • Молоко – 350 мл
  • Большой яичный желток – 4 шт.
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Пшеничная мука – 15 г
  • Кукурузный крахмал – 15 г
  • Лимонный курд – 3 ст. л.

Для начинки:

  • Зеленый виноград без косточек – 300 г
  • Красный виноград без косточек – 300 г

Способ приготовления:

  1. Положите муку, сливочное масло, сахарную пудру, цедру апельсина и 1 яичный желток в кухонный комбайн и смешайте в единую массу, из которой затем сформируйте шар. При необходимости можно добавить немного воды (буквально 1 ч. л. ).
  2. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм. Приготовьте форму для выпечки диаметром 25 см, выложите на нее равномерный слой фасоли для выпечки (можно взять обычную дешевую фасоль) и покройте ее пергаментом. Охладите тесто в течение 30 минут, а духовку разогрейте до 190 ºС.
  3. Выложите тесто в форму и выпекайте в течение 15 минут. Удалите пергамент и фасоль и выпекайте еще 5 минут. Дайте тесту остыть.
  4. Чтобы сделать заварной крем, доведите молоко почти до кипения, затем дайте ему остыть. В миске взбейте яичные желтки и сахарную пудру до загустения и белого цвета. Добавьте муку и крахмал, взбейте до получения однородной массы. Влейте молоко и постепенно взбейте. Выложите смесь в чистую кастрюлю, поставьте на средний огонь и помешивайте, затем уберите огонь до минимума и варите, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут, пока крем не станет очень густым. Снимите с огня и остудите.
  5. Добавьте лимонный курд, перемешайте, чтобы получился "мраморный" эффект. Вылейте крем в готовое тесто и распределите равномерно по поверхности. Охладите в течение 4 часов.
  6. В конце разложите крупные целые ягоды винограда, аккуратно погружая их в крем. Посыпьте немного сахарной пудрой и подавайте на стол.

Напомним, ранее мы делились рецептом куриных отбивных с виноградом, а также писали, как приготовить салат из печени с виноградом.

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Источник: Сегодня
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