Что приготовить из винограда: три рецепта осенних блюд
Готовим из винограда закуску, салат и пирог
Виноград бывает разных цветов и форм. Есть красные, зеленые и фиолетовые ягоды. Готовить виноград весьма удобно, особенно, если он без косточек. А рецепты могут быть самые разнообразные: от салатов и закусок до десертов и напитков.
Сырные шарики с виноградом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Виноград розовый (крупный) – 10 шт.
- Крем-сыр – 150 г
- Сыр с плесенью "Рокфор" – 130 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Фисташки – 150 г
Способ приготовления:
- Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки.
- Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью.
- Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек.
- Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда.
- Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.
Полезный совет
Если вы не любите сыр с плесенью, замените его более нейтральным. Или добавьте не слишком кислый творог.
Пикантный салат из курицы с виноградом
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 копченое куриное бедро
- Горсть светлого винограда
- Горсть темного винограда
- 1/2 шт. красной луковицы
- 50 мл сметаны
- Щепотка молотой паприки
- Руккола или другая салатная зелень
- Оливковое масло
- Соль, перец
Смотрите видео, как выбрать вкусный виноград:
Способ приготовления:
- Снимите шкурку с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
- Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
- Заправьте соусом салат и перемешайте.
- На тарелку выложите рукколу, а на нее – готовый салат.
Полезный совет
Копченую курицу в рецепте можно заменить отварной, жареной или запеченной.
Тарт с заварным кремом и виноградом
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для теста:
- Пшеничная мука – 200 г
- Сливочное масло – 125 г
- Сахарная пудра – 30 г
- Большой апельсин – 1 шт.
- Большой яичный желток – 1 шт.
Для крема:
- Молоко – 350 мл
- Большой яичный желток – 4 шт.
- Сахарная пудра – 100 г
- Пшеничная мука – 15 г
- Кукурузный крахмал – 15 г
- Лимонный курд – 3 ст. л.
Для начинки:
- Зеленый виноград без косточек – 300 г
- Красный виноград без косточек – 300 г
Способ приготовления:
- Положите муку, сливочное масло, сахарную пудру, цедру апельсина и 1 яичный желток в кухонный комбайн и смешайте в единую массу, из которой затем сформируйте шар. При необходимости можно добавить немного воды (буквально 1 ч. л. ).
- Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм. Приготовьте форму для выпечки диаметром 25 см, выложите на нее равномерный слой фасоли для выпечки (можно взять обычную дешевую фасоль) и покройте ее пергаментом. Охладите тесто в течение 30 минут, а духовку разогрейте до 190 ºС.
- Выложите тесто в форму и выпекайте в течение 15 минут. Удалите пергамент и фасоль и выпекайте еще 5 минут. Дайте тесту остыть.
- Чтобы сделать заварной крем, доведите молоко почти до кипения, затем дайте ему остыть. В миске взбейте яичные желтки и сахарную пудру до загустения и белого цвета. Добавьте муку и крахмал, взбейте до получения однородной массы. Влейте молоко и постепенно взбейте. Выложите смесь в чистую кастрюлю, поставьте на средний огонь и помешивайте, затем уберите огонь до минимума и варите, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут, пока крем не станет очень густым. Снимите с огня и остудите.
- Добавьте лимонный курд, перемешайте, чтобы получился "мраморный" эффект. Вылейте крем в готовое тесто и распределите равномерно по поверхности. Охладите в течение 4 часов.
- В конце разложите крупные целые ягоды винограда, аккуратно погружая их в крем. Посыпьте немного сахарной пудрой и подавайте на стол.
Напомним, ранее мы делились рецептом куриных отбивных с виноградом, а также писали, как приготовить салат из печени с виноградом.
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