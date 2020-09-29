Что приготовить из винограда: три рецепта осенних блюд

Готовим из винограда закуску, салат и пирог

Виноград бывает разных цветов и форм. Есть красные, зеленые и фиолетовые ягоды. Готовить виноград весьма удобно, особенно, если он без косточек. А рецепты могут быть самые разнообразные: от салатов и закусок до десертов и напитков.

Сырные шарики с виноградом

Сырные шарики с виноградом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Виноград розовый (крупный) – 10 шт.

Крем-сыр – 150 г

Сыр с плесенью "Рокфор" – 130 г

Грецкие орехи – 50 г

Фисташки – 150 г

Способ приготовления:

Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки. Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью. Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек. Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда. Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.

Полезный совет

Если вы не любите сыр с плесенью, замените его более нейтральным. Или добавьте не слишком кислый творог.

Пикантный салат из курицы с виноградом

Салат из курицы и винограда Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 копченое куриное бедро

Горсть светлого винограда

Горсть темного винограда

1/2 шт. красной луковицы

50 мл сметаны

Щепотка молотой паприки

Руккола или другая салатная зелень

Оливковое масло

Соль, перец

Смотрите видео, как выбрать вкусный виноград:

Способ приготовления:

Снимите шкурку с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками. Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец. Заправьте соусом салат и перемешайте. На тарелку выложите рукколу, а на нее – готовый салат.

Полезный совет

Копченую курицу в рецепте можно заменить отварной, жареной или запеченной.

Тарт с заварным кремом и виноградом

Тарт с заварным кремом и виноградом Фото: mothersbird.gr

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

Пшеничная мука – 200 г

Сливочное масло – 125 г

Сахарная пудра – 30 г

Большой апельсин – 1 шт.

Большой яичный желток – 1 шт.

Для крема:

Молоко – 350 мл

Большой яичный желток – 4 шт.

Сахарная пудра – 100 г

Пшеничная мука – 15 г

Кукурузный крахмал – 15 г

Лимонный курд – 3 ст. л.

Для начинки:

Зеленый виноград без косточек – 300 г

Красный виноград без косточек – 300 г

Способ приготовления:

Положите муку, сливочное масло, сахарную пудру, цедру апельсина и 1 яичный желток в кухонный комбайн и смешайте в единую массу, из которой затем сформируйте шар. При необходимости можно добавить немного воды (буквально 1 ч. л. ). Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм. Приготовьте форму для выпечки диаметром 25 см, выложите на нее равномерный слой фасоли для выпечки (можно взять обычную дешевую фасоль) и покройте ее пергаментом. Охладите тесто в течение 30 минут, а духовку разогрейте до 190 ºС. Выложите тесто в форму и выпекайте в течение 15 минут. Удалите пергамент и фасоль и выпекайте еще 5 минут. Дайте тесту остыть. Чтобы сделать заварной крем, доведите молоко почти до кипения, затем дайте ему остыть. В миске взбейте яичные желтки и сахарную пудру до загустения и белого цвета. Добавьте муку и крахмал, взбейте до получения однородной массы. Влейте молоко и постепенно взбейте. Выложите смесь в чистую кастрюлю, поставьте на средний огонь и помешивайте, затем уберите огонь до минимума и варите, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут, пока крем не станет очень густым. Снимите с огня и остудите. Добавьте лимонный курд, перемешайте, чтобы получился "мраморный" эффект. Вылейте крем в готовое тесто и распределите равномерно по поверхности. Охладите в течение 4 часов. В конце разложите крупные целые ягоды винограда, аккуратно погружая их в крем. Посыпьте немного сахарной пудрой и подавайте на стол.

Напомним, ранее мы делились рецептом куриных отбивных с виноградом, а также писали, как приготовить салат из печени с виноградом.

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