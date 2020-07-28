Что приготовить из замороженной дыни: три простых рецепта

Готовим из дынной мякоти суп-пюре, смузи и мороженое

Дыня для заморозки должна быть очень сладкой и ароматной. Ее следует вымыть, удалить семена и очистить от кожуры. Затем нарезать мякоть кубиками, дольками, или шариками, которые очень удобны в дальнейшем использовании. Такие кусочки разложить на доске и предварительно заморозить по отдельности, а затем сложить в пакеты порциями и использовать по мере необходимости.

Замороженная дыня лучше всего подходит для приготовления супов-пюре, смузи и мороженого.

Дынный суп-пюре

Суп из дыни Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

500 г дынной мякоти, нарезанной кубиками 2,5 см

Сок 1 лайма

Соль

2 чайные ложки качественного бальзамического уксуса

Способ приготовления:

Дать кусочками дыни немного оттаять, чтобы их было легче измельчить. Поместить около четверти кубиков в блендер и взбить на высокой скорости в пюре. Постепенно добавляя оставшуюся дыню, взбивать, пока смесь не станет однородной. Добавить сок лайма и слегка взбить. Приправить солью по вкусу и снова взбить. Разлить по тарелкам и сбрызнуть небольшим количеством бальзамического уксуса.

Смузи из дыни

Смузи из дыни Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

6 чашек замороженной дынной мякоти, нарезанной

1 чашка апельсинового сока

1/2 чашки персикового или грушевого нектара

1/2 чашки ванильного мороженого

1/2 чашки натурального йогурта

1 чайная ложка сока лайма

1/2 чайной ложки лаймовой цедры

Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:

Способ приготовления:

В два приема взбейте все ингредиенты в блендере. Перелейте смузи из дыни в стаканы и сразу же подавайте.

Мороженое из дыни на палочках

Мороженое из дыни в формочках Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

300 г сладкой дынной мякоти

250 мл сливок для взбивания

150 г мелкого сахара

Способ приготовления:

Измельчить дыню в однородное пюре. Налить холодные сливки в миску и взбить их до устойчивых пиков. В середине процесса добавить сахар. Аккуратно перемешать пюре из дыни и взбитые сливки. Взять формочки для фруктового льда, налить в них дынно-сливочную смесь, оставив немного свободного места, и вставить палочки. Отправить в морозильную камеру на несколько часов. Достать дынное мороженое за 15 минут до подачи, чтобы оно оттаяло от стенок формочек. Аккуратно вынуть десерт.

Напомним, ранее мы делились рецептами варенья из арбузов и дыни, а также писали, как сделать дынный напиток с мятой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться