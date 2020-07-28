Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить из замороженной дыни: три простых рецепта

Сегодня, 13:53

Готовим из дынной мякоти суп-пюре, смузи и мороженое

Дыня для заморозки должна быть очень сладкой и ароматной. Ее следует вымыть, удалить семена и очистить от кожуры. Затем нарезать мякоть кубиками, дольками, или шариками, которые очень удобны в дальнейшем использовании. Такие кусочки разложить на доске и предварительно заморозить по отдельности, а затем сложить в пакеты порциями и использовать по мере необходимости.

Замороженная дыня лучше всего подходит для приготовления супов-пюре, смузи и мороженого.

Дынный суп-пюре

Суп из дыни
Суп из дыни
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 500 г дынной мякоти, нарезанной кубиками 2,5 см
  • Сок 1 лайма
  • Соль
  • 2 чайные ложки качественного бальзамического уксуса

Читайте также:
Заготовки из дыни на зиму: лучшие рецепты консервации

Способ приготовления:

  1. Дать кусочками дыни немного оттаять, чтобы их было легче измельчить.
  2. Поместить около четверти кубиков в блендер и взбить на высокой скорости в пюре. Постепенно добавляя оставшуюся дыню, взбивать, пока смесь не станет однородной.
  3. Добавить сок лайма и слегка взбить. Приправить солью по вкусу и снова взбить.
  4. Разлить по тарелкам и сбрызнуть небольшим количеством бальзамического уксуса.

Смузи из дыни

Смузи из дыни
Смузи из дыни
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 6 чашек замороженной дынной мякоти, нарезанной
  • 1 чашка апельсинового сока
  • 1/2 чашки персикового или грушевого нектара
  • 1/2 чашки ванильного мороженого
  • 1/2 чашки натурального йогурта
  • 1 чайная ложка сока лайма
  • 1/2 чайной ложки лаймовой цедры

Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:

Способ приготовления:

  1. В два приема взбейте все ингредиенты в блендере.
  2. Перелейте смузи из дыни в стаканы и сразу же подавайте.

Мороженое из дыни на палочках

Мороженое из дыни в формочках
Мороженое из дыни в формочках
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

  • 300 г сладкой дынной мякоти
  • 250 мл сливок для взбивания
  • 150 г мелкого сахара

Способ приготовления:

  1. Измельчить дыню в однородное пюре.
  2. Налить холодные сливки в миску и взбить их до устойчивых пиков. В середине процесса добавить сахар.
  3. Аккуратно перемешать пюре из дыни и взбитые сливки.
  4. Взять формочки для фруктового льда, налить в них дынно-сливочную смесь, оставив немного свободного места, и вставить палочки.
  5. Отправить в морозильную камеру на несколько часов.
  6. Достать дынное мороженое за 15 минут до подачи, чтобы оно оттаяло от стенок формочек. Аккуратно вынуть десерт.

Напомним, ранее мы делились рецептами варенья из арбузов и дыни, а также писали, как сделать дынный напиток с мятой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Заготовки из фасоли на зиму: ТОП-5 рецептов Что приготовить на обед из баклажанов: лучшие рецепты летних блюд Как приготовить компот из черники: три простых рецепта Что приготовить на завтрак из авокадо: три необычных рецепта
рецепты мороженое дыня суп смузи что приготовить суп-пюре
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире

Популярные статьи

Сегодня, 12:08Fun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

Сегодня, 09:45Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Сегодня, 08:05Events

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

Сегодня, 07:35Events

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

Сегодня, 07:02Психология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

Сегодня, 05:55Fun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

Вчера, 15:08Шоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

Вчера, 13:18Events

Ильин день-2020: дата, история и традиции

Вчера, 12:01Fun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

Вчера, 10:25Эксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

Вчера, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Вчера, 08:45Техно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

26 июляШоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

26 июляШоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

25 июляFood

Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

Новости партнеров

Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять