Что приготовить из замороженной дыни: три простых рецепта
Готовим из дынной мякоти суп-пюре, смузи и мороженое
Дыня для заморозки должна быть очень сладкой и ароматной. Ее следует вымыть, удалить семена и очистить от кожуры. Затем нарезать мякоть кубиками, дольками, или шариками, которые очень удобны в дальнейшем использовании. Такие кусочки разложить на доске и предварительно заморозить по отдельности, а затем сложить в пакеты порциями и использовать по мере необходимости.
Замороженная дыня лучше всего подходит для приготовления супов-пюре, смузи и мороженого.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 500 г дынной мякоти, нарезанной кубиками 2,5 см
- Сок 1 лайма
- Соль
- 2 чайные ложки качественного бальзамического уксуса
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Способ приготовления:
- Дать кусочками дыни немного оттаять, чтобы их было легче измельчить.
- Поместить около четверти кубиков в блендер и взбить на высокой скорости в пюре. Постепенно добавляя оставшуюся дыню, взбивать, пока смесь не станет однородной.
- Добавить сок лайма и слегка взбить. Приправить солью по вкусу и снова взбить.
- Разлить по тарелкам и сбрызнуть небольшим количеством бальзамического уксуса.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 6 чашек замороженной дынной мякоти, нарезанной
- 1 чашка апельсинового сока
- 1/2 чашки персикового или грушевого нектара
- 1/2 чашки ванильного мороженого
- 1/2 чашки натурального йогурта
- 1 чайная ложка сока лайма
- 1/2 чайной ложки лаймовой цедры
Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:
Способ приготовления:
- В два приема взбейте все ингредиенты в блендере.
- Перелейте смузи из дыни в стаканы и сразу же подавайте.
Время приготовления:
- 15 минут + время на охлаждение
Ингредиенты:
- 300 г сладкой дынной мякоти
- 250 мл сливок для взбивания
- 150 г мелкого сахара
Способ приготовления:
- Измельчить дыню в однородное пюре.
- Налить холодные сливки в миску и взбить их до устойчивых пиков. В середине процесса добавить сахар.
- Аккуратно перемешать пюре из дыни и взбитые сливки.
- Взять формочки для фруктового льда, налить в них дынно-сливочную смесь, оставив немного свободного места, и вставить палочки.
- Отправить в морозильную камеру на несколько часов.
- Достать дынное мороженое за 15 минут до подачи, чтобы оно оттаяло от стенок формочек. Аккуратно вынуть десерт.
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