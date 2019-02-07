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Что приготовить из замороженной стручковой фасоли: четыре простых рецепта

Узнайте, какие блюда можно приготовить из спаржевой фасоли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Из стручковой фасоли можно готовить гарниры, салаты и супы Фото: pixabay.com
Из стручковой фасоли можно готовить гарниры, салаты и супы
Фото: pixabay.com

Стручковая фасоль – очень полезный продукт. Она содержит витамины А, С, Е. В продаже чаще всего ее можно найти в замороженном виде. Замороженная стручковая фасоль почти полностью сохраняет свойства свежей. Из замороженной стручковой фасоли можно приготовить гарнир, салат, суп, гарнир. 

Гарнир из замороженной стручковой фасоли

Гарнир из фасоли Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 700 г замороженной фасоли
  • 1 ч. ложка лимонного сока
  • 50 г сливочного масла
  • перец, соль, зелень петрушки 

Как готовить гарнир из замороженной стручковой фасоли:

  1. Налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Положите соль, замороженную стручковую фасоль. Готовить ее нужно не дольше 8 минут с момента закипания. 
  2. Откиньте фасоль на дуршлаг. Затем налейте в кастрюльку холодную воду и поместите в нее дуршлаг со стручками на несколько минут. 
  3. В результате фасоль восстановит структуру и цвет. Перед подачей на стол подогрейте стручки на сковородке, чтобы выпарилась жидкость. 
  4. Затем положите сливочное масло, лимонный сок, зелень, перец.

В салате этот продукт сочетается с зеленым горошком, помидорами, кукурузой, луком, брокколи, грибами, рыбой, мясом. 

Салат "Быстрый"

Зеленый салат с вареным яйцом Фото: pixabay.com

Ингредиенты: 

  • 150-200 г замороженной стручковой фасоли
  • 2 свежих огурца среднего размера
  • 3 яйца
  • оливковое масло
  • перец, соль – по вкусу 

Как приготовить салат "Быстрый":

  1. Вскипятите воду, слегка ее подсолите, опустите стручки замороженной фасоли и варите ее не дольше 5 минут. Чтобы фасоль сохранила яркий цвет, промойте ее после варки холодной водой, поместив ее в дуршлаг. 
  2. Затем дайте стечь лишней воде. Нарежьте огурцы тонкой соломкой (толщиной в 5-7 мм). Отварите вкрутую яйца, охладите их. 
  3. Разрежьте каждое яйцо пополам, а затем каждую половинку – на ломтики. Соедините все ингредиенты, поперчите и посолите. 
  4. Сбрызните салат лимонным соком и заправьте оливковым маслом.

Суп с замороженной стручковой фасолью готовят на мясном бульоне с добавлением других овощей. 

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Суп из замороженной фасоли

Суп с горошком и фасолью Фото: pixabay.com

Ингредиенты: 

  • 150 г замороженной стручковой фасоли
  • 1 куриный окорочок
  • 150 г цветной капусты (свежей или замороженной)
  • 100 г замороженного зеленого горошка
  • 2-3 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • перец, соль, лавровый лист – по вкусу

Как готовить суп со стручковой фасолью:

  1. Положите куриный окорочок в кастрюлю, добавьте 1 целую очищенную луковицу и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите воду до кипения, убавьте огонь, удалите пену и варите бульон 40 мин. 
  2. Подготовьте овощи: очистите и нарежьте кубиками морковь и картофель. Как только окорочок сварится, выложите его на тарелку. 
  3. Положите в кастрюлю овощи: морковь, картофель, зеленый горошек, цветную капусту. Доведите бульон до кипения и варите 15 минут. 
  4. Отделите куриное мясо от костей, измельчите и положите в суп вместе с замороженной фасолью. Добавьте соль, перец, пару листиков лавра. 
  5. Доведите до кипения, поварите 2 минуты, снимите с огня, оставьте настояться в течение 10 минут.

Стручковая фасоль с мясом

Фасоль с мясом Фото: pixabay.com

Ингредиенты: 

  • 400 г свинины или куриной грудки
  • 400 г фасоли
  • 1 ст. ложка томатной пасты
  • перец, соль – по вкусу

Как готовить стручковую фасоль с мясом:

  1. Прокрутите мясо через мясорубку. Нагрейте сковородку, налейте в нее растительное масло, положите фарш и жарьте его в течение 10 минут, время от времени помешивая.
  2. Добавьте замороженную стручковую фасоль, перемешайте, положите томатную пасту, соль, перец и немного кипятка.
  3. Жидкость не должна полностью покрывать фарш. Накройте блюдо крышкой и тушите в течение 10 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты ни в коем случае нельзя замораживать. Сайт "Сегодня" также писал, как правильно заморозить готовую еду.

Смотрите видео, как правильно выбрать замороженные овощи:

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Источник: domashniy.ru
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