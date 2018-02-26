Что приготовить к чаю: брауни с творогом

Если в шоколадные пирожные брауни добавить творожную прослойку, десерт получится еще вкуснее.

Брауни с творогом

Ингредиенты:

Для шоколадного слоя:

100 г шоколада

100 г сливочного масла

100 г сахара

80 г муки

2 ст. л. какао-порошка

2 яйца

1/2 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Для творожного слоя:

200 г творога

2 ст. л. сахара

1 яйцо

10 г ванильного сахара

Рецепт приготовления:

1. Шоколад поломать на кусочки и сложить в жаропрочную миску. Добавить нарезанное сливочное масло и растопить в микроволновой печи. Размешать до получения однородной блестящей массы.

2. Яйца взбить с сахаром и солью. Добавить шоколадно-масляную смесь. Муку смешать с какао и разрыхлителем. Соединить все ингредиенты, перемешать деревянной ложкой.

3. Для творожной начинки тщательно взбить вместе творог, яйцо, сахар и ванильный сахар.

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4. На дно формы, застеленной бумагой для выпечки, выложить шоколадное тесто. Сверху распределить творожную массу. По желанию сделать мраморные разводы зубочисткой.

5. Выпекать шоколадно-творожный пирог при 180 градусах в течение 30-40 минут, не дожидаясь, пока он окончательно затвердеет. Вынуть, когда брауни будет еще подрагивать в середине и пружинить под руками.

6. Остудить до комнатной температуры и поставить в холодильник. Когда десерт достаточно охладится, разрезать его на порционные куски.

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