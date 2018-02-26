Что приготовить к чаю: брауни с творогом
Готовим чизкейк на основе брауни
Если в шоколадные пирожные брауни добавить творожную прослойку, десерт получится еще вкуснее.
Брауни с творогом
Ингредиенты:
Для шоколадного слоя:
- 100 г шоколада
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 80 г муки
- 2 ст. л. какао-порошка
- 2 яйца
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
Для творожного слоя:
- 200 г творога
- 2 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- 10 г ванильного сахара
Рецепт приготовления:
1. Шоколад поломать на кусочки и сложить в жаропрочную миску. Добавить нарезанное сливочное масло и растопить в микроволновой печи. Размешать до получения однородной блестящей массы.
2. Яйца взбить с сахаром и солью. Добавить шоколадно-масляную смесь. Муку смешать с какао и разрыхлителем. Соединить все ингредиенты, перемешать деревянной ложкой.
3. Для творожной начинки тщательно взбить вместе творог, яйцо, сахар и ванильный сахар.
4. На дно формы, застеленной бумагой для выпечки, выложить шоколадное тесто. Сверху распределить творожную массу. По желанию сделать мраморные разводы зубочисткой.
5. Выпекать шоколадно-творожный пирог при 180 градусах в течение 30-40 минут, не дожидаясь, пока он окончательно затвердеет. Вынуть, когда брауни будет еще подрагивать в середине и пружинить под руками.
6. Остудить до комнатной температуры и поставить в холодильник. Когда десерт достаточно охладится, разрезать его на порционные куски.
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