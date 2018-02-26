Что приготовить к чаю: брауни с творогом

Сегодня, 10:03

Готовим чизкейк на основе брауни

Брауни с творожной начинкой Фото: freepik.com
Брауни с творожной начинкой Фото: freepik.com

Если в шоколадные пирожные брауни добавить творожную прослойку, десерт получится еще вкуснее.

Брауни с творогом

Ингредиенты:

Для шоколадного слоя:

  • 100 г шоколада
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 80 г муки
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 2 яйца
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Для творожного слоя:

  • 200 г творога
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 яйцо
  • 10 г ванильного сахара

Рецепт приготовления:

1. Шоколад поломать на кусочки и сложить в жаропрочную миску. Добавить нарезанное сливочное масло и растопить в микроволновой печи. Размешать до получения однородной блестящей массы.

2. Яйца взбить с сахаром и солью. Добавить шоколадно-масляную смесь. Муку смешать с какао и разрыхлителем. Соединить все ингредиенты, перемешать деревянной ложкой.

3. Для творожной начинки тщательно взбить вместе творог, яйцо, сахар и ванильный сахар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4. На дно формы, застеленной бумагой для выпечки, выложить шоколадное тесто. Сверху распределить творожную массу. По желанию сделать мраморные разводы зубочисткой.

5. Выпекать шоколадно-творожный пирог при 180 градусах в течение 30-40 минут, не дожидаясь, пока он окончательно затвердеет. Вынуть, когда брауни будет еще подрагивать в середине и пружинить под руками.

6. Остудить до комнатной температуры и поставить в холодильник. Когда десерт достаточно охладится, разрезать его на порционные куски.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить французские крепы с вишневым соусом. Мы также делились рецептом розовых блинчиков в виде сердец.

Смотрите видео, как приготовить итальянское печенье бискотти:
шоколад, пирог, десерт, творог, пирожные, рецепт
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Банановые кексы Фото: dashu83 / Freepik

Что приготовить детям: творожные кексы с фруктами

24 Февраля, 12:26

Этот десерт не только вкусный, но и полезный

Food

Фаршированные шампиньоны с начинкой Фото: freepik

Рецепт горячей закуски: фаршированные шампиньоны с сулугуни

23 Февраля, 18:27

Готовим грибы с начинкой в духовке
Загрузка...

Food

Безалкогольные коктейли Фото: pixabay.com

Безалкогольные согревающие напитки: готовим фруктовый чай и глинтвейн

23 Февраля, 17:55

Лучшие зимние коктейли для тех, кто не пьет алкоголь

Food

Суп из чечевицы Фото: Halal Home Cooking

Великий пост-2018: суп-пюре из чечевицы

23 Февраля, 14:41

Из чечевицы получаются густые и насыщенные супы
Загрузка...