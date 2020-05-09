Что приготовить на майские праздники дома: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты для домашнего пикника

Из-за эпидемии и карантина в этом году многие украинцы остались без главного майского развлечения – шашлыков на природе. Но ограничения – не повод не готовить любимые весенние блюда, ведь их можно сделать не только на костре.

Для тех, кому не посчастливилось уехать на дачу, мы собрали лучшие рецепты для пикника, которые можно легко повторить на кухне.

Шашлык из свинины в духовке

Свиной шашлык в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг мякоти свинины

1 ст. л. сметаны

2 ч. л. хмели-сунели

1,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. черного молотого перца

1 ст. л. меда

1 ст. л. лимонного сока

Несколько веточек укропа и петрушки

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Способ приготовления:

Свинину нарежьте довольно крупными кусочками. Переложите мясо в глубокую посуду и добавьте туда соль, черный молотый перец, хмели-сунели, сметану и выдавите лимонный сок. Добавьте мед и мелко порубленную зелень. Перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 1 час. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее замаринованное мясо. Поставьте форму в духовку и запекайте около 1 часа при температуре 180 ºС в режиме конвекции. Затем переверните мясо и запекайте еще несколько минут до образования румяной корочки. Подавайте шашлык из свинины в духовке вместе с любимыми соусами.

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Куриные шашлычки на сковороде

Куриные шашлычки с перцем Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4-5 куриных бедрышек

1 красный болгарский перец

1 зубчик чеснока

1/4 пучка петрушки

2 ст.л. растительного масла

2 ст.л. соевого соуса

Специи для мяса гриль

Способ приготовления:

Куриные бедрышки помыть, убрать кожу и кости. Нарезать мясо кубиками. Болгарский перец очистить от семян и нарезать небольшими кусочками. Перемешать курицу, нарезанный перец и специи. Нанизать поочередно на деревянные шпажки. Для соуса смешать мелко нарезанную петрушку, пропущенный через пресс чеснок, растительное масло и соевый соус. Обжарить шашлычки на сковороде до золотистого цвета. За минуту до готовности полить соусом.

Плов с говядиной в мультиварке

Плов с мясом и овощами Фото: Getty Images

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

320 г пpопаpенного pиса

0,5 кг мякоти говядины

2 больших моpкови

2 луковицы

1 головка чеснока

4 ст. л. растительного масла

1 пеpец чили или сладкий перец

Специи по вкусу

Способ приготовления:

Несколько раз промойте рис в холодной воде. Лук и морковь почистите. Нарежьте лук полукольцами, а морковь – соломкой. Говядину помойте, зачистите от пленок и жира. Нарежьте мясо небольшими кубиками. Налейте в чашу мультиварки растительное масло, добавьте лук и готовьте в режиме "Жарка" в течение 5 минут, пока он не станет прозрачным. Затем добавьте морковь и жарьте еще несколько минут. Обваляйте кусочки мяса в специях и добавьте к овощам. Обжарьте до румяной корочки. Всыпьте рис. Перемешивать не нужно. Добавьте соль и специи по вкусу, воткните в рис очищенную головку чеснока. Влейте столько горячей воды, чтобы она покрывала рис на 1 см. Закройте крышку и готовьте в режиме "Тушение" или "Плов" в течение 1 часа. Когда прозвучит звуковой сигнал, добавьте в плов острый пеpец. Снова закpойте кpышку и оставьте блюдо в pежиме "Подогpев" еще на 40 минут. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной зеленью.

Треугольники с сыром, чесноком и зеленью

Конвертики из лаваша с творогом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 упаковка тонкого лаваша

250 г творога

150 г твердого сыра

3 яйца

4-5 зубчиков чеснока

1 пучок укропа

Соль – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Натереть на крупной терке сыр. Добавить к нему творог, щепотку соли и перемешать. Натереть на мелкой терке чеснок и отправить его в творожно-сырную смесь. Мелко нарезать свежую зелень и добавить ее к начинке. Тщательно перемешать. В отдельной миске взбить два яйца до однородности. Вылить их в емкость с начинкой. Снова тщательно перемешать. Нарезать лаваш на полоски шириной по 15 см и разрезать пополам. В центр получившихся квадратов выложить столовую ложку начинки на край. Свернуть лаваш в виде треугольных конвертиков. Все края треугольника должны быть закрыты, чтобы начинка не высыпалась. В сковороду влить немного растительного масла. Оставшееся яйцо взбить в тарелке до однородности, немного посолить, перемешать. Предварительно обмакнув треугольники во взбитое яйцо, обжарить их на небольшом огне с двух сторон до румяности. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавать конвертики теплыми вместе со сметаной или соусом из йогурта, чеснока и зелени.

Печеная картошка в микроволновке

Печеная картошка в микроволновке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

10 средних картофелин

1 ст.л. соли

2 ст.л. с горкой муки

Немного смеси сухих итальянских трав

2-3 зубчика чеснока

Оливковое или сливочное масло

1 пучок свежего укропа

Способ приготовления:

Картошку помыть с помощью щетки или губки для мытья посуды. Дать немного обсохнуть. Тем временем насыпать в полиэтиленовый пакет муку, соль и сушеные травы. Добавить влажную картошку в пакет и потрясти, чтобы клубни равномерно покрылись мучной смесью. Выложить картофель в подходящую для микроволновки формы. Готовить 10 минут при мощности 850 Вт. Пока печется картошка, приготовить заправку: смешать мягкое сливочное масло с пропущенным через пресс чесноком и измельченным укропом. По желанию посолить. Слегка очистив картофелину, надрезать ее и в середину положить кусочек масла с чесноком и укропом. Повторить с оставшейся картошкой.

Совет: Такой картофель можно запечь в духовке. Это займет около часа.

Напомним, ранее мы делились рецептами лучших салатов для пикника. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как жарить сосиски на гриле.

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