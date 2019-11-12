Что приготовить на обед быстро и вкусно: ТОП-5 рецептов пасты

Простые рецепты с макаронами для обеда

Что приготовить из макарон на обед Фото: freepik.com

Хотите сделать вкусный обед, но не желаете долго возиться у плиты? Тогда приготовьте итальянскую пасту. Ее можно подавать вместе с разными соусами, запекать и добавлять в салаты.

Смотрите видео, как приготовить сливочный салат с пастой:

Самые полезные макароны готовят из твердых сортов пшеницы. Калорийность их в сухом виде составляет 250-350 ккал на 100 г продукта. Это многих пугает. Но после варки 100 г готовых макарон имеют калорийность 130 ккал / 100 г и гликемический индекс 40. А это не более чем в 100 г готовой гречневой, овсяной или рисовой каши.

Запеченная паста с курицей и перцем

Запеченная паста с курицей и перцем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

275 г пасты

2 ст.л. оливкового масла

1 луковица

3 сладких перца разных цветов

1 ч.л. смеси специй (паприка, чили, соль с добавками)

500 г филе куриных бедрышек

1 ст.л. томатной пасты

1 банка томатного соус для пасты

75 г тертого чеддера

Натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления:

Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте нарезанное полосками филе в течение 5 минут, до золотистого цвета, переложите на тарелку. Добавьте в сковороду измельченный лук и нарезанный средними кусочками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около 8 минут. Всыпьте смесь приправ, перемешайте, готовьте 1 минуту, затем верните курицу в сковороду, добавьте томатное пюре и 50 мл воды. Готовьте на медленном огне несколько минут, затем добавьте макароны и перемешайте. Разогрейте духовку в режиме гриль до средней температуры. Переложите пасту в форму для запекания, посыпьте тертым чеддером и поставьте в духовку запекаться до золотистого цвета.

Паста с тунцом, помидорами и зеленым горошком

Спагетти с томатным соусом, тунцом и горошком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Консервированный тунец – 180 г

Лук – 1 шт.

Белое вино – 100 мл

Консервированный зеленый горошек – 200 г

Свежие спелые помидоры – 2-3 шт. или консервированные в собственном соку томаты – 400 мл

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль, пряности – по вкусу

Свежая зелень петрушки или укропа – 2 ст.л.

Макароны из твердых сортов пшеницы – по вкусу

Способ приготовления:

Открыть банки с тунцом и консервированным горошком. Слить лишнюю жидкость. Свежие помидоры помыть, удалить белую часть от плодоножки и нарезать их маленькими кубиками. Если вы используете консервированные в собственном соку томаты, нужно очистить их от кожицы и размять вилкой. Репчатый лук очистить от шелухи, помыть и мелко порезать острым ножом. Разогреть сковороду или сотейник с растительным маслом и обжарить лук до прозрачности. Добавить тунца и белое вино. Готовить, периодически помешивая, пока жидкость почти полностью не выпарится. Затем отправить в сковороду помидоры и зеленый горошек. Посолить, поперчить и добавить пряности по вкусу. В этом рецепте лучше всего использовать свежемолотую смесь перцев и сушеные итальянские травы. Готовить, помешивая, около 10 минут. За минуту до готовности добавить измельченные листья петрушки. Пока готовится тунец с горошком и помидорами, отварить свою любимую пасту. Для этого в подсоленную кипящую воду отправить макароны, через минуту перемешать, чтобы они не прилипли ко дну. Варить пасту нужно до состояния аль денте, то есть она должна оставаться слегка твердой, как за минуту-две до готовности. Слить жидкость. Подавать пасту с соусом из тунца и помидоров.

Теплый салат из пасты с красной рыбой и горошком

Салат из пасты с рыбой и горошком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г филе семги

150 г отваренных макарон фарфалле

100 г свежемороженого зеленого горошка

50 мл сметаны

Мини-грин зеленого горошка

Лавровый лист

Соль

Перец

Способ приготовления:

Филе семги отварите на медленном огне, добавив в воду лавровый лист и соль. Всыпьте в кастрюлю замороженный зеленый горошек и проварите его вместе с рыбой. В большую миску выложите отваренные фарфалле, заправьте сметаной, солью и перцем. Добавьте проваренный зеленый горошек и семгу, разобрав ее руками на небольшие кусочки. Мини-грин разорвите руками пополам и добавьте в теплый салат. Перемешайте и подавайте к столу, по желанию посыпав тертым пармезаном.

Паста с курицей, сыром и кукурузой

Паста с курицей и кукурузой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Куриное филе – 250 г

Репчатый лук – 1-2 шт.

Консервированная кукуруза – 200 г

Сметана – 3-4 ст.л.

Свежая зелень – 1 пучок

Твердый сыр – 50 г

Соль, молотый перец – по вкусу

Итальянская паста – 150 г

Способ приготовления:

Репчатый лук почистить, помыть и мелко порезать. Зелень помыть, удалить стебли и измельчить. Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками. Разогреть сковороду с растительным маслом и готовить лук до прозрачности. Добавить кусочки куриного филе и тушить, пока мясо равномерно не побелеет. Добавить сметану, кукурузу без жидкости и готовить еще 10 минут. Добавить соль и специи по вкусу. Отварить свою любимую пасту в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Подавать с получившимся соусом, посыпав зеленью и тертым сыром.

Карбонара с грибами и беконом

Карбонара с грибами и беконом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 ст.л. растительного масла

1-2 шт. репчатого лука

300 г свежих шампиньонов

1 ст.л. масла

400 г бекона или ветчины

4 яйца

200 мл жирных сливок

1/2 стакана тертого сыра Пармезан

400 г спагетти

Немного петрушки

Молотый красный перец

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Поджарьте нарезанный лук на растительном масле так, чтобы он приобрел золотистый оттенок, и выложите на отдельную тарелку или бумажное полотенце. На той же сковороде поджарьте нарезанные грибы. Когда грибы будут готовы, добавьте на сковороду нарезанный кубиками бекон и жареный лук. Продолжайте поджаривать на среднем огне, пока бекон не приобретет коричневатый оттенок. В отдельной тарелке взбейте вилкой яйца, сливки и тертый сыр. Полученную смесь вылейте на сковороду и готовьте, пока соус не загустеет. Отварите спагетти в подсоленной воде и слейте воду. Добавьте их в соус вместе с петрушкой и красным перцем. Перемешайте. По желанию посыпьте пасту карбонара дополнительной порцией сыра.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасту с беконом и зеленым горошком. "Сегодня" также делились рецептом пасты с креветками и цукини.

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