Что приготовить на обед из кабачков: три легких рецепта

Рецепты вкусных и низкокалорийных блюд из кабачков

Благодаря своему нейтральному вкусу, кабачок – очень универсальный овощ. Из него делают супы, рагу, основные блюда, горячие и холодные закуски. Кабачки даже добавляют в сладкую выпечку.

Для приготовления летних блюд желательно выбирать молодые овощи с тонкой нежной кожицей. Однако если шкурка загрубела, срежьте ее.

Кабачковый крем-суп с гренками

Суп из кабачков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг кабачков

1-2 луковицы

1 долька чеснока

2 ст.л. растительного масла

500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)

200 мл сливок

1/2 ч.л. прованских или итальянских трав

Соль, молотый перец

50 г сливочного масла

1 ст.л. муки с горкой

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Для чесночных гренок:

Несколько ломтиков белого хлеба без корок

1 долька чеснока

Оливковое масло

Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:

Способ приготовления:

Кабачок и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером. Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения. В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй. Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки. Подавать суп с крутонами и зеленью.

Пицца диетическая из кабачков

Кабачковая пицца Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг кабачков

1/4 стакана молока

Лук, чеснок, зелень

3 помидора

2 яйца

1 куриная грудка

1 морковь

50 г муки

50 г твердого сыра

Способ приготовления:

Яйцо слегка взбить вилкой. Нашинковать кабачок средними кольцами, окунуть в яйцо, затем в муку, обжарить с обеих сторон, разложить на бумажном полотенце для удаления остатков масла. Натереть очищенную морковь на терке с крупными отверстиями. Порубить как можно мельче чеснок, помидоры порезать кольцами, лук – полукольцами. Смазать форму или большую сковороду маслом, уложить на кабачковую пиццу в два слоя кольца кабачков одно к другому, прикрыть их слоем из вареной и нарезанной тонко поперек грудки курицы. Уложить на мясо слой из лука с морковью, далее помидоры, закончить чесночным слоем. Верх диетической пиццы из кабачка с куриным филе присыпать сыром, залить взбитым с молоком яйцом, присыпать зеленью, отправить кабачковую пиццу в духовку, держать до расплавления сыра.

Рисовая запеканка с кабачками

Рисовая запеканка с кабачками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Ингредиенты:

1/3 стакана риса

1 ст.л. растительного масла

1 луковица

1 средний кабачок

2-3 яйца

100 г тертого сыра

Соль, перец по вкусу

Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом жаропрочную форму для запекания. Рис промойте и отварите в подсоленной воде. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте нарезанный лук. Готовьте, помешивая, пока он не станет мягким. Переложите жареный лук в большую миску, добавьте натертый и отжатый от лишней жидкости кабачок, вареный рис, яйца и половину тертого сыра. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Выложить кабачковую смесь в подготовленную форму для запекания. Посыпьте остатками сыра. Запекайте 30-40 минут. Достаньте из духовки и немного остудите перед подачей. Разрежьте на порционные куски и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом оладий из кабачков с кукурузой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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