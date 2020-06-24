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Что приготовить на обед из кабачков: три легких рецепта

Сегодня, 12:09

Рецепты вкусных и низкокалорийных блюд из кабачков

Благодаря своему нейтральному вкусу, кабачок – очень универсальный овощ. Из него делают супы, рагу, основные блюда, горячие и холодные закуски. Кабачки даже добавляют в сладкую выпечку.

Для приготовления летних блюд желательно выбирать молодые овощи с тонкой нежной кожицей. Однако если шкурка загрубела, срежьте ее.

Кабачковый крем-суп с гренками

Суп из кабачков
Суп из кабачков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 1-2 луковицы
  • 1 долька чеснока
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)
  • 200 мл сливок
  • 1/2 ч.л. прованских или итальянских трав
  • Соль, молотый перец
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст.л. муки с горкой

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Для чесночных гренок:

  • Несколько ломтиков белого хлеба без корок
  • 1 долька чеснока
  • Оливковое масло

Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:

Способ приготовления:

  1. Кабачок и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером.
  2. Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения. В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй.
  3. Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки.
  4. Подавать суп с крутонами и зеленью.

Пицца диетическая из кабачков

Кабачковая пицца
Кабачковая пицца
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 1/4 стакана молока
  • Лук, чеснок, зелень
  • 3 помидора
  • 2 яйца
  • 1 куриная грудка
  • 1 морковь
  • 50 г муки
  • 50 г твердого сыра

Способ приготовления:

  1. Яйцо слегка взбить вилкой.
  2. Нашинковать кабачок средними кольцами, окунуть в яйцо, затем в муку, обжарить с обеих сторон, разложить на бумажном полотенце для удаления остатков масла.
  3. Натереть очищенную морковь на терке с крупными отверстиями.
  4. Порубить как можно мельче чеснок, помидоры порезать кольцами, лук – полукольцами.
  5. Смазать форму или большую сковороду маслом, уложить на кабачковую пиццу в два слоя кольца кабачков одно к другому, прикрыть их слоем из вареной и нарезанной тонко поперек грудки курицы. Уложить на мясо слой из лука с морковью, далее помидоры, закончить чесночным слоем.
  6. Верх диетической пиццы из кабачка с куриным филе присыпать сыром, залить взбитым с молоком яйцом, присыпать зеленью, отправить кабачковую пиццу в духовку, держать до расплавления сыра.

Рисовая запеканка с кабачками

Рисовая запеканка с кабачками
Рисовая запеканка с кабачками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Ингредиенты:

  • 1/3 стакана риса
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 луковица
  • 1 средний кабачок
  • 2-3 яйца
  • 100 г тертого сыра
  • Соль, перец по вкусу
  • Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом жаропрочную форму для запекания.
  2. Рис промойте и отварите в подсоленной воде.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте нарезанный лук. Готовьте, помешивая, пока он не станет мягким.
  4. Переложите жареный лук в большую миску, добавьте натертый и отжатый от лишней жидкости кабачок, вареный рис, яйца и половину тертого сыра. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.
  5. Выложить кабачковую смесь в подготовленную форму для запекания. Посыпьте остатками сыра.
  6. Запекайте 30-40 минут. Достаньте из духовки и немного остудите перед подачей. Разрежьте на порционные куски и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом оладий из кабачков с кукурузой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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Источник: Сегодня
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