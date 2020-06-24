Что приготовить на обед из кабачков: три легких рецепта
Рецепты вкусных и низкокалорийных блюд из кабачков
Благодаря своему нейтральному вкусу, кабачок – очень универсальный овощ. Из него делают супы, рагу, основные блюда, горячие и холодные закуски. Кабачки даже добавляют в сладкую выпечку.
Для приготовления летних блюд желательно выбирать молодые овощи с тонкой нежной кожицей. Однако если шкурка загрубела, срежьте ее.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 1-2 луковицы
- 1 долька чеснока
- 2 ст.л. растительного масла
- 500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)
- 200 мл сливок
- 1/2 ч.л. прованских или итальянских трав
- Соль, молотый перец
- 50 г сливочного масла
- 1 ст.л. муки с горкой
Читайте также:Как приготовить кабачковую икру с болгарским перцем
Для чесночных гренок:
- Несколько ломтиков белого хлеба без корок
- 1 долька чеснока
- Оливковое масло
Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:
Способ приготовления:
- Кабачок и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером.
- Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения. В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй.
- Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки.
- Подавать суп с крутонами и зеленью.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 1/4 стакана молока
- Лук, чеснок, зелень
- 3 помидора
- 2 яйца
- 1 куриная грудка
- 1 морковь
- 50 г муки
- 50 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Яйцо слегка взбить вилкой.
- Нашинковать кабачок средними кольцами, окунуть в яйцо, затем в муку, обжарить с обеих сторон, разложить на бумажном полотенце для удаления остатков масла.
- Натереть очищенную морковь на терке с крупными отверстиями.
- Порубить как можно мельче чеснок, помидоры порезать кольцами, лук – полукольцами.
- Смазать форму или большую сковороду маслом, уложить на кабачковую пиццу в два слоя кольца кабачков одно к другому, прикрыть их слоем из вареной и нарезанной тонко поперек грудки курицы. Уложить на мясо слой из лука с морковью, далее помидоры, закончить чесночным слоем.
- Верх диетической пиццы из кабачка с куриным филе присыпать сыром, залить взбитым с молоком яйцом, присыпать зеленью, отправить кабачковую пиццу в духовку, держать до расплавления сыра.
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Ингредиенты:
- 1/3 стакана риса
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 луковица
- 1 средний кабачок
- 2-3 яйца
- 100 г тертого сыра
- Соль, перец по вкусу
- Сливочное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом жаропрочную форму для запекания.
- Рис промойте и отварите в подсоленной воде.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте нарезанный лук. Готовьте, помешивая, пока он не станет мягким.
- Переложите жареный лук в большую миску, добавьте натертый и отжатый от лишней жидкости кабачок, вареный рис, яйца и половину тертого сыра. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.
- Выложить кабачковую смесь в подготовленную форму для запекания. Посыпьте остатками сыра.
- Запекайте 30-40 минут. Достаньте из духовки и немного остудите перед подачей. Разрежьте на порционные куски и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом оладий из кабачков с кукурузой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное