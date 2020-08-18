Что приготовить на обед летом: ТОП-5 рецептов сезонных супов
Готовим вкусные и полезные супы для летнего обеда
Горячие, густые и сытные супы идеальны для зимы, в то время как легкие супы и холодные первые блюда как нельзя лучше подходят для теплого времени года.
Мы поделимся рецептами вкусных и полезных супов из сезонных продуктов, которые можно будет приготовить на обед летом.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 100 г лисичек
- 1/2 шт. репчатого лука
- 20 г растительного масла
- 30 г сливок 18%
- 20 г молока
- 5 г соевого соуса
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Лук нарезать кубиками, обжаривать 5 минут в масле.
- Нарезать кусочками лисички, добавить их к луку, поджаривать еще 10 минут. Залить частью сливок так, чтобы они покрыли грибы, дать закипеть.
- Перелить в блендер и перебить, но не в абсолютно однородную массу, а в такую, где будут еще чувствоваться кусочки грибов.
- Вылить в ковшик, добавить оставшиеся сливки и молоко. Их количество можно варьировать по вашему вкусу — сделать суп боле густым или более жидким.
- Дать закипеть, добавить соевый соус и специи по вкусу, снять с огня.
- Перед подачей положить в суп несколько кусочков отдельно поджаренных грибов (любых, по вкусу).
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 2 молодые картофелины
- 3 сладких помидора
- 100 г стручковой фасоли
- 100 г стручкового горошка
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст.л. растительного масла
- 200 г рубленых томатов в собственном соку
- 1,5 л воды или любого бульона
- 1 лавровый лист
- 2 сваренных вкрутую яйца
- 4 веточки петрушки и укропа
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Молодой картофель хорошо помойте. Не очищая, нарежьте небольшими кубиками. Помидоры нарежьте кубиками крупнее. Фасоль и горошек разрежьте поперек пополам. Чеснок мелко порубите.
- Обжаривайте картофель в хорошо разогретом глубоком сотейнике на растительном масле 4-5 минут. Добавьте чеснок, консервированные и свежие помидоры, обжаривайте все вместе еще 3-4 минуты.
- Залейте овощи горячим бульоном или водой и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите 5 минут. Добавьте горошек, фасоль и варите 15 минут до готовности овощей. В конце посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и снимите с огня.
- Разлейте суп по тарелкам, добавьте в каждую по половинке вареного яйца и рубленую зелень.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- 1 луковица
- Зерна с одного початка кукурузы
- 200 г брокколи
- 2-3 помидора
- 1 зеленый цукини
- 1 желтый цукини
- Горсть мелкой пасты
- Соль, перец – по вкусу
- Сушеные итальянские травы – по вкусу
- 1 ст.л. оливкового масла
- Тертый пармезан – для подачи
Способ приготовления:
- Все овощи нарезать мелкими кубиками.
- Лук мелко покрошить, сельдерей нарезать тонкими дольками.
- В кастрюле с толстым дном обжарить лук и морковь на оливковом масле. Затем добавить сельдерей, цукини и готовить еще 5 минут.
- Добавить помидоры, тушить еще несколько минут.
- Всыпать итальянские травы, соль, перец, остальные овощи и влить 1 л горячей воды. Варить 10 минут на слабом огне, за 5 минут до готовности добавить мелкую пасту.
- Готовый суп разлить по тарелкам, присыпать тертым пармезаном, капнуть оливкового масла и подавать.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)
- 300 г филе курицы или индейки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 50-100 г плавленого сыра
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь.
- Разделите на соцветия кочан капусты.
- Добавьте соцветия в бульон за 5-10 минут до конца варки.
- Готовое филе достаньте, разделите на небольшие кусочки, верните в суп.
- Лук выбросите и пюрируйте суп блендером.
- Добавьте сыр и, помешивая, варите 5 минут на медленном огне. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
- Подавайте блюдо к столу со свежей зеленью и гренками.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1-1,5 л воды
- 1 большая морковь
- 2 луковицы
- 2 картофелины
- 1 лавровый лист
- 1 пучок шпината
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок зеленого лука
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 куриных яйца
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Отварите яйца в течение 8 минут. Остудите и почистите.
- Одну луковицу и половину большой моркови почистите. Морковь произвольно нарежьте, лук оставьте целым.
- Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист и несколько щепоток соли.
- Доведите суп до кипения и варите 20 минут. Затем удалите шумовкой овощи и лавровый лист.
- Оставшуюся морковь и лук нарежьте небольшими кубиками. Такими же кусочками нарежьте очищенный картофель.
- Лук и морковь обжарьте на растительном масле до мягкости.
- Зелень промойте и тонко нашинкуйте.
- Добавьте все овощи и зелень в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения. Варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.
- Положите в каждую тарелку половинку вареного яйца. Подавайте зеленый борщ вместе с хлебом и сметаной.
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