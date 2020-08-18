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Что приготовить на обед летом: ТОП-5 рецептов сезонных супов

Сегодня, 13:14

Готовим вкусные и полезные супы для летнего обеда

Горячие, густые и сытные супы идеальны для зимы, в то время как легкие супы и холодные первые блюда как нельзя лучше подходят для теплого времени года.

Мы поделимся рецептами вкусных и полезных супов из сезонных продуктов, которые можно будет приготовить на обед летом.

Крем-суп из лисичек

Суп с лисичками
Суп с лисичками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 100 г лисичек
  • 1/2 шт. репчатого лука
  • 20 г растительного масла
  • 30 г сливок 18%
  • 20 г молока
  • 5 г соевого соуса
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Лук нарезать кубиками, обжаривать 5 минут в масле.
  2. Нарезать кусочками лисички, добавить их к луку, поджаривать еще 10 минут. Залить частью сливок так, чтобы они покрыли грибы, дать закипеть.
  3. Перелить в блендер и перебить, но не в абсолютно однородную массу, а в такую, где будут еще чувствоваться кусочки грибов.
  4. Вылить в ковшик, добавить оставшиеся сливки и молоко. Их количество можно варьировать по вашему вкусу — сделать суп боле густым или более жидким.
  5. Дать закипеть, добавить соевый соус и специи по вкусу, снять с огня.
  6. Перед подачей положить в суп несколько кусочков отдельно поджаренных грибов (любых, по вкусу).

Легкий овощной суп с яйцом

Летний суп с яйцом
Летний суп с яйцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 2 молодые картофелины
  • 3 сладких помидора
  • 100 г стручковой фасоли
  • 100 г стручкового горошка
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 200 г рубленых томатов в собственном соку
  • 1,5 л воды или любого бульона
  • 1 лавровый лист
  • 2 сваренных вкрутую яйца
  • 4 веточки петрушки и укропа
  • Соль, перец

Смотрите видео, как приготовить турецкую чорбу:

Способ приготовления:

  1. Молодой картофель хорошо помойте. Не очищая, нарежьте небольшими кубиками. Помидоры нарежьте кубиками крупнее. Фасоль и горошек разрежьте поперек пополам. Чеснок мелко порубите.
  2. Обжаривайте картофель в хорошо разогретом глубоком сотейнике на растительном масле 4-5 минут. Добавьте чеснок, консервированные и свежие помидоры, обжаривайте все вместе еще 3-4 минуты.
  3. Залейте овощи горячим бульоном или водой и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите 5 минут. Добавьте горошек, фасоль и варите 15 минут до готовности овощей. В конце посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и снимите с огня.
  4. Разлейте суп по тарелкам, добавьте в каждую по половинке вареного яйца и рубленую зелень.

Минестроне с летними овощами и пастой

Минестроне с летними овощами
Минестроне с летними овощами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 луковица
  • Зерна с одного початка кукурузы
  • 200 г брокколи
  • 2-3 помидора
  • 1 зеленый цукини
  • 1 желтый цукини
  • Горсть мелкой пасты
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сушеные итальянские травы – по вкусу
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Тертый пармезан – для подачи

Способ приготовления:

  1. Все овощи нарезать мелкими кубиками.
  2. Лук мелко покрошить, сельдерей нарезать тонкими дольками.
  3. В кастрюле с толстым дном обжарить лук и морковь на оливковом масле. Затем добавить сельдерей, цукини и готовить еще 5 минут.
  4. Добавить помидоры, тушить еще несколько минут.
  5. Всыпать итальянские травы, соль, перец, остальные овощи и влить 1 л горячей воды. Варить 10 минут на слабом огне, за 5 минут до готовности добавить мелкую пасту.
  6. Готовый суп разлить по тарелкам, присыпать тертым пармезаном, капнуть оливкового масла и подавать.

Сырный суп с овощами и курицей

Сырный суп с овощами и курицей
Сырный суп с овощами и курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)
  • 300 г филе курицы или индейки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 50-100 г плавленого сыра
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь.
  2. Разделите на соцветия кочан капусты.
  3. Добавьте соцветия в бульон за 5-10 минут до конца варки.
  4. Готовое филе достаньте, разделите на небольшие кусочки, верните в суп.
  5. Лук выбросите и пюрируйте суп блендером.
  6. Добавьте сыр и, помешивая, варите 5 минут на медленном огне. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
  7. Подавайте блюдо к столу со свежей зеленью и гренками.

Зеленый борщ со шпинатом

Зеленый борщ без мяса
Зеленый борщ без мяса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1-1,5 л воды
  • 1 большая морковь
  • 2 луковицы
  • 2 картофелины
  • 1 лавровый лист
  • 1 пучок шпината
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 куриных яйца
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца в течение 8 минут. Остудите и почистите.
  2. Одну луковицу и половину большой моркови почистите. Морковь произвольно нарежьте, лук оставьте целым.
  3. Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист и несколько щепоток соли.
  4. Доведите суп до кипения и варите 20 минут. Затем удалите шумовкой овощи и лавровый лист.
  5. Оставшуюся морковь и лук нарежьте небольшими кубиками. Такими же кусочками нарежьте очищенный картофель.
  6. Лук и морковь обжарьте на растительном масле до мягкости.
  7. Зелень промойте и тонко нашинкуйте.
  8. Добавьте все овощи и зелень в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения. Варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.
  9. Положите в каждую тарелку половинку вареного яйца. Подавайте зеленый борщ вместе с хлебом и сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого свекольника, а также писали, как приготовить лагман с бараниной.

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Источник: Сегодня
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