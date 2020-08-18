Что приготовить на обед летом: ТОП-5 рецептов сезонных супов

Готовим вкусные и полезные супы для летнего обеда

Горячие, густые и сытные супы идеальны для зимы, в то время как легкие супы и холодные первые блюда как нельзя лучше подходят для теплого времени года.

Мы поделимся рецептами вкусных и полезных супов из сезонных продуктов, которые можно будет приготовить на обед летом.

Крем-суп из лисичек

Суп с лисичками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

100 г лисичек

1/2 шт. репчатого лука

20 г растительного масла

30 г сливок 18%

20 г молока

5 г соевого соуса

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук нарезать кубиками, обжаривать 5 минут в масле. Нарезать кусочками лисички, добавить их к луку, поджаривать еще 10 минут. Залить частью сливок так, чтобы они покрыли грибы, дать закипеть. Перелить в блендер и перебить, но не в абсолютно однородную массу, а в такую, где будут еще чувствоваться кусочки грибов. Вылить в ковшик, добавить оставшиеся сливки и молоко. Их количество можно варьировать по вашему вкусу — сделать суп боле густым или более жидким. Дать закипеть, добавить соевый соус и специи по вкусу, снять с огня. Перед подачей положить в суп несколько кусочков отдельно поджаренных грибов (любых, по вкусу).

Легкий овощной суп с яйцом

Летний суп с яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

2 молодые картофелины

3 сладких помидора

100 г стручковой фасоли

100 г стручкового горошка

2 зубчика чеснока

4 ст.л. растительного масла

200 г рубленых томатов в собственном соку

1,5 л воды или любого бульона

1 лавровый лист

2 сваренных вкрутую яйца

4 веточки петрушки и укропа

Соль, перец

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Способ приготовления:

Молодой картофель хорошо помойте. Не очищая, нарежьте небольшими кубиками. Помидоры нарежьте кубиками крупнее. Фасоль и горошек разрежьте поперек пополам. Чеснок мелко порубите. Обжаривайте картофель в хорошо разогретом глубоком сотейнике на растительном масле 4-5 минут. Добавьте чеснок, консервированные и свежие помидоры, обжаривайте все вместе еще 3-4 минуты. Залейте овощи горячим бульоном или водой и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите 5 минут. Добавьте горошек, фасоль и варите 15 минут до готовности овощей. В конце посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и снимите с огня. Разлейте суп по тарелкам, добавьте в каждую по половинке вареного яйца и рубленую зелень.

Минестроне с летними овощами и пастой

Минестроне с летними овощами Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 картофелины

1 морковь

2 стебля сельдерея

1 луковица

Зерна с одного початка кукурузы

200 г брокколи

2-3 помидора

1 зеленый цукини

1 желтый цукини

Горсть мелкой пасты

Соль, перец – по вкусу

Сушеные итальянские травы – по вкусу

1 ст.л. оливкового масла

Тертый пармезан – для подачи

Способ приготовления:

Все овощи нарезать мелкими кубиками. Лук мелко покрошить, сельдерей нарезать тонкими дольками. В кастрюле с толстым дном обжарить лук и морковь на оливковом масле. Затем добавить сельдерей, цукини и готовить еще 5 минут. Добавить помидоры, тушить еще несколько минут. Всыпать итальянские травы, соль, перец, остальные овощи и влить 1 л горячей воды. Варить 10 минут на слабом огне, за 5 минут до готовности добавить мелкую пасту. Готовый суп разлить по тарелкам, присыпать тертым пармезаном, капнуть оливкового масла и подавать.

Сырный суп с овощами и курицей

Сырный суп с овощами и курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)

300 г филе курицы или индейки

1 луковица

1 морковь

50-100 г плавленого сыра

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь. Разделите на соцветия кочан капусты. Добавьте соцветия в бульон за 5-10 минут до конца варки. Готовое филе достаньте, разделите на небольшие кусочки, верните в суп. Лук выбросите и пюрируйте суп блендером. Добавьте сыр и, помешивая, варите 5 минут на медленном огне. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут. Подавайте блюдо к столу со свежей зеленью и гренками.

Зеленый борщ со шпинатом

Зеленый борщ без мяса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1-1,5 л воды

1 большая морковь

2 луковицы

2 картофелины

1 лавровый лист

1 пучок шпината

1 пучок петрушки

1 пучок зеленого лука

2 ст. л. растительного масла

2 куриных яйца

Соль, перец

Способ приготовления:

Отварите яйца в течение 8 минут. Остудите и почистите. Одну луковицу и половину большой моркови почистите. Морковь произвольно нарежьте, лук оставьте целым. Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист и несколько щепоток соли. Доведите суп до кипения и варите 20 минут. Затем удалите шумовкой овощи и лавровый лист. Оставшуюся морковь и лук нарежьте небольшими кубиками. Такими же кусочками нарежьте очищенный картофель. Лук и морковь обжарьте на растительном масле до мягкости. Зелень промойте и тонко нашинкуйте. Добавьте все овощи и зелень в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения. Варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов. Положите в каждую тарелку половинку вареного яйца. Подавайте зеленый борщ вместе с хлебом и сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого свекольника, а также писали, как приготовить лагман с бараниной.

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