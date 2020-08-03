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Что приготовить на обед летом: три рецепта крем-супа из кабачков

Сегодня, 14:04

Готовим вкусные и легкие супы из кабачков на обед

Из молодых кабачков можно сделать очень вкусные крем-супы. Они получаются нежными и легкими и не требуют особых добавок, кроме картофеля и лука. Все, что нужно сделать – это слегка обжарить все овощи, залить водой или бульоном, если есть (подойдут и куриный, и овощной, и грибной), немного поварить, взбить блендером и добавить сливки по вкусу.

Крем-суп из кабачков с овощами

Суп из кабачков
Суп из кабачков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 л куриного бульона
  • 200 мл сливок 20%
  • 4-5 молодых кабачков
  • 1-2 картофелины
  • 1-2 моркови
  • 1 репчатый лук
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Гренки – для украшения
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Почистить картофель, кабачки, морковь и лук. Лук мелко нашинковать.
  2. В небольшой кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук и раздавленный чеснок.
  3. Нарезать картофель, кабачки, морковь и отправить в кастрюлю тушиться на 7-10 минут.
  4. Влить куриный бульон и варить до готовности овощей. Затем отлить бульон в отдельную емкость, а овощи измельчить в пюре.
  5. Разогреть сливки.
  6. В кастрюлю с пюре добавить бульон и горячие сливки, прогреть крем-суп, постоянно помешивая. Выключить огонь, накрыть крышкой и дать немного настояться.
  7. Готовый суп можно посыпать сухариками, тертым сыром, нарезанной зеленью или кусочками овощей.

Кабачковый крем-суп с чесночными гренками

Суп из кабачков
Суп из кабачков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 1-2 луковицы
  • 1 долька чеснока
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)
  • 200 мл сливок
  • 1/2 ч.л. прованских или итальянских трав
  • соль, молотый перец
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст.л. муки с горкой

Смотрите видео, как приготовить грибной крем-суп:

Для чесночных гренок:

  • Несколько ломтиков белого хлеба без корок
  • 1 долька чеснока
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Кабачок и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером.
  2. Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения.
  3. В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй.
  4. Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки.
  5. Подавать суп с крутонами и зеленью.

Крем-суп из запеченных кабачков

Кабачковый крем-суп
Кабачковый крем-суп
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 1 л овощного бульона
  • 2-3 средних картофелины
  • 3 средних кабачка
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 лук репчатый
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 150 мл сливок
  • 2 лавровых листа
  • 2 вяленых помидора
  • Несколько веточек петрушки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Молодые кабачки разрезать вдоль на три части, сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла, выложить на противень с пергаментной бумагой, запекать в духовке при 200 ºС в течение 30-40 минут.
  2. Лук нарезать небольшими кубиками, чеснок очистить. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло, обжарить чеснок в течение минуты на сильном огне, добавить лук, обжарить на среднем огне до золотистого цвета. Добавить бульон, картофель, посолить и варить около 20 минут до размягчения картофеля.
  3. Кабачки после запекания отправить в кастрюлю, варить около 10 минут. За 1-2 минуты до конца приготовления добавить лавровый лист, сливки.
  4. Лавровый лист убрать из супа, поперчить, снять с огня, измельчить все блендером, вернуть на слабый огонь и прогреть суп еще раз.
  5. Разлить суп по тарелкам, добавить несколько веточек петрушки, нарезанные вяленые томаты и подавать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного супа от Джулии Чайлд и писали, как сделать окрошку дома.

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Источник: Сегодня
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