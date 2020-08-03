Что приготовить на обед летом: три рецепта крем-супа из кабачков

Готовим вкусные и легкие супы из кабачков на обед

Из молодых кабачков можно сделать очень вкусные крем-супы. Они получаются нежными и легкими и не требуют особых добавок, кроме картофеля и лука. Все, что нужно сделать – это слегка обжарить все овощи, залить водой или бульоном, если есть (подойдут и куриный, и овощной, и грибной), немного поварить, взбить блендером и добавить сливки по вкусу.

Крем-суп из кабачков с овощами

Суп из кабачков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 л куриного бульона

200 мл сливок 20%

4-5 молодых кабачков

1-2 картофелины

1-2 моркови

1 репчатый лук

1 зубчик чеснока

2 ст. л. растительного масла

Гренки – для украшения

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Почистить картофель, кабачки, морковь и лук. Лук мелко нашинковать. В небольшой кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук и раздавленный чеснок. Нарезать картофель, кабачки, морковь и отправить в кастрюлю тушиться на 7-10 минут. Влить куриный бульон и варить до готовности овощей. Затем отлить бульон в отдельную емкость, а овощи измельчить в пюре. Разогреть сливки. В кастрюлю с пюре добавить бульон и горячие сливки, прогреть крем-суп, постоянно помешивая. Выключить огонь, накрыть крышкой и дать немного настояться. Готовый суп можно посыпать сухариками, тертым сыром, нарезанной зеленью или кусочками овощей.

Кабачковый крем-суп с чесночными гренками

Суп из кабачков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 кг кабачков

1-2 луковицы

1 долька чеснока

2 ст.л. растительного масла

500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)

200 мл сливок

1/2 ч.л. прованских или итальянских трав

соль, молотый перец

50 г сливочного масла

1 ст.л. муки с горкой

Смотрите видео, как приготовить грибной крем-суп:

Для чесночных гренок:

Несколько ломтиков белого хлеба без корок

1 долька чеснока

Оливковое масло

Способ приготовления:

Кабачок и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером. Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения. В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй. Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки. Подавать суп с крутонами и зеленью.

Крем-суп из запеченных кабачков

Кабачковый крем-суп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

1 л овощного бульона

2-3 средних картофелины

3 средних кабачка

4 зубчика чеснока

1 лук репчатый

2 ст.л. оливкового масла

150 мл сливок

2 лавровых листа

2 вяленых помидора

Несколько веточек петрушки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Молодые кабачки разрезать вдоль на три части, сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла, выложить на противень с пергаментной бумагой, запекать в духовке при 200 ºС в течение 30-40 минут. Лук нарезать небольшими кубиками, чеснок очистить. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло, обжарить чеснок в течение минуты на сильном огне, добавить лук, обжарить на среднем огне до золотистого цвета. Добавить бульон, картофель, посолить и варить около 20 минут до размягчения картофеля. Кабачки после запекания отправить в кастрюлю, варить около 10 минут. За 1-2 минуты до конца приготовления добавить лавровый лист, сливки. Лавровый лист убрать из супа, поперчить, снять с огня, измельчить все блендером, вернуть на слабый огонь и прогреть суп еще раз. Разлить суп по тарелкам, добавить несколько веточек петрушки, нарезанные вяленые томаты и подавать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного супа от Джулии Чайлд и писали, как сделать окрошку дома.

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