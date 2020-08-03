Что приготовить на обед летом: три рецепта крем-супа из кабачков
Готовим вкусные и легкие супы из кабачков на обед
Из молодых кабачков можно сделать очень вкусные крем-супы. Они получаются нежными и легкими и не требуют особых добавок, кроме картофеля и лука. Все, что нужно сделать – это слегка обжарить все овощи, залить водой или бульоном, если есть (подойдут и куриный, и овощной, и грибной), немного поварить, взбить блендером и добавить сливки по вкусу.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 л куриного бульона
- 200 мл сливок 20%
- 4-5 молодых кабачков
- 1-2 картофелины
- 1-2 моркови
- 1 репчатый лук
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- Гренки – для украшения
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Почистить картофель, кабачки, морковь и лук. Лук мелко нашинковать.
- В небольшой кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук и раздавленный чеснок.
- Нарезать картофель, кабачки, морковь и отправить в кастрюлю тушиться на 7-10 минут.
- Влить куриный бульон и варить до готовности овощей. Затем отлить бульон в отдельную емкость, а овощи измельчить в пюре.
- Разогреть сливки.
- В кастрюлю с пюре добавить бульон и горячие сливки, прогреть крем-суп, постоянно помешивая. Выключить огонь, накрыть крышкой и дать немного настояться.
- Готовый суп можно посыпать сухариками, тертым сыром, нарезанной зеленью или кусочками овощей.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 1-2 луковицы
- 1 долька чеснока
- 2 ст.л. растительного масла
- 500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)
- 200 мл сливок
- 1/2 ч.л. прованских или итальянских трав
- соль, молотый перец
- 50 г сливочного масла
- 1 ст.л. муки с горкой
Смотрите видео, как приготовить грибной крем-суп:
Для чесночных гренок:
- Несколько ломтиков белого хлеба без корок
- 1 долька чеснока
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Кабачок и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером.
- Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения.
- В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй.
- Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки.
- Подавать суп с крутонами и зеленью.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 1 л овощного бульона
- 2-3 средних картофелины
- 3 средних кабачка
- 4 зубчика чеснока
- 1 лук репчатый
- 2 ст.л. оливкового масла
- 150 мл сливок
- 2 лавровых листа
- 2 вяленых помидора
- Несколько веточек петрушки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Молодые кабачки разрезать вдоль на три части, сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла, выложить на противень с пергаментной бумагой, запекать в духовке при 200 ºС в течение 30-40 минут.
- Лук нарезать небольшими кубиками, чеснок очистить. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло, обжарить чеснок в течение минуты на сильном огне, добавить лук, обжарить на среднем огне до золотистого цвета. Добавить бульон, картофель, посолить и варить около 20 минут до размягчения картофеля.
- Кабачки после запекания отправить в кастрюлю, варить около 10 минут. За 1-2 минуты до конца приготовления добавить лавровый лист, сливки.
- Лавровый лист убрать из супа, поперчить, снять с огня, измельчить все блендером, вернуть на слабый огонь и прогреть суп еще раз.
- Разлить суп по тарелкам, добавить несколько веточек петрушки, нарезанные вяленые томаты и подавать к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного супа от Джулии Чайлд и писали, как сделать окрошку дома.
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