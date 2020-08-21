Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов вегетарианских блюд из летних овощей

Вкусный летний обед можно приготовить и без мяса

Не знаете, что приготовить на обед без мяса? Наши рецепты вегетарианских блюд помогут вам справиться с этой задачей.

Блюда из подборки вкусные, полезные и не слишком сложные в приготовлении. Они содержат много овощей, поэтому подарят вам порцию витаминов, минералов и полезной клетчатки.

Запеченные овощи под сырной корочкой

Овощи в духовке с сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 сладкий перец

1 баклажан

1 кабачок

200 г шампиньонов

2 красные сладкие луковицы

100 г твердого сыра

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Для заправки:

2 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

30 мл уксуса

1 ч.л. меда

1 ч.л. горчицы

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Способ приготовления:

Овощи помыть. Перец порезать большими полосками, баклажан и кабачок – брусочками, небольшие шампиньоны разрезать пополам, крупные – на четвертинки, лук порезать крупными кусками. Приготовить заправку. Для этого в небольшой мисочке смешать все жидкие ингредиенты, выдавить чеснок. Овощи выложить в большую жаропрочную посуду, посолить по вкусу и полить заправкой, перемешать. Духовку разогреть до 220 ºС. Отправить емкость с овощами в духовку и выпекать примерно 20 минут. Овощи должны стать мягкими. После этого достать, посыпать тертым сыром и выпекать еще 20-25 минут, до румяного цвета. Подавать блюдо горячим, по желанию добавив порезанные помидоры черри.

"Бочонки" из кабачков с грибами, сыром и помидорами

Кабачки с грибами и помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

150 г кабачка

80 г грибов

30 г лука

30 г сметаны

20 г твердого сыра

10 г помидоров

Способ приготовления:

Кабачок нарезать "бочонками", достать серединку, оставляя "донышко", посолить и поставить в духовку на 7-10 минут. Другой вариант – можно отварить их в подсоленной воде в течение такого же времени. Грибы и лук мелко нарезать, поджарить на растительном масле. Можно взять любые грибы, на ваше усмотрение, – это могут быть шампиньоны, лисички, маслята, белые грибы, а также можно сделать смесь из нескольких видов грибов. Заполнить грибами с луком кабачки, полить сметаной, натереть сверху твердый сыр и положить мелко нарезанные помидоры. Запечь наши "бочонки" в микроволновке или духовке в течение 3 минут.

Баклажаны с начинкой по-турецки Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

4 баклажана

2 луковицы

5 сладких зеленых перцев

4 помидора

12 зубчиков чеснока

50 мл оливкового масла

Петрушка

Щепотка:

Кедровые орехи

Соль, перец

Сахар

Способ приготовления:

Нарежьте лук полукольцами, почистите и нарежьте перец. Нарежьте только мясистую часть помидоров, чтобы они не были водянистыми. Баклажаны очистите, разрежьте до половины, чтобы не выпала начинка. На одной сковороде обжарьте баклажаны во фритюре, на другой – овощи, которые вы нарезали. Сначала обжарьте лук в течение 5 минут, посолите и добавьте немного сахара. Затем добавьте перец, жарьте 4 минуты. Добавьте помидоры, жарьте 4 минуты. Добавьте соль и немного сахара, кедровые орехи и черный перец. За 4 минуты до конца приготовления начинки добавьте чеснок. Нафаршируйте обжаренные баклажаны овощной смесью. Отправьте на 10 минут в разогретую до 190 ºС духовку. Подавайте блюдо горячим в той посуде, в которой оно готовилось.

Теплый салат из овощей с сыром

Салат из летних овощей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

100 г кабачка

100 г баклажана

100 г болгарского перца

100 г помидора

50 г феты

50 г оливкового масла

Соль, перец – по вкусу

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Овощи помыть, нарезать на кружочки и обжарить с обеих сторон, можно на сковороде гриль. Сразу же, не давая остыть, нарезать небольшими брусочками и перемешать. Заправить оливковым маслом и специями и выложить на тарелку. Сверху положить нарезанный кубиками сыр, украсить зеленью и сразу же подавать.

Капоната от Джейми Оливера

Капоната из баклажанов Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 больших баклажана

1 маленькая красная луковица

2 зубчика чеснока

1/2 пучка свежей петрушки (15 г)

2 столовые ложки соленых каперсов

1 горсть зеленых оливок

5 крупных спелых помидоров

Оливковое масло

1 чайная ложка сушеного орегано с горкой

2-3 столовые ложки качественного уксуса на травах

По желанию:

2 столовые ложки нарезанного миндаля

Способ приготовления:

Баклажан нарежьте крупными кусками. Очистите и мелко нарежьте лук, затем очистите и измельчите чеснок. Отделите и нарежьте листья петрушки, затем мелко нарежьте стебли. Промойте, замочите и процедите каперсы, удалите косточки из оливок. Помидоры нарежьте крупно. Поджарьте миндаль, если используете, на горячем гриле или в духовке до светло-коричневого цвета. Возьмите большую кастрюлю, налейте немного оливкового масла и поставьте на огонь. Добавьте кусочки баклажана и орегано, приправьте небольшим количеством морской соли и перемешайте, чтобы баклажаны равномерно покрылись маслом. Готовьте на сильном огне около 4-5 минут, время от времени встряхивая сковороду. Если у вас небольшая сковорода, обжаривайте овощи партиями. Когда баклажаны станут золотистыми с каждой стороны, добавьте лук, чеснок и стебли петрушки. Продолжайте готовить еще пару минут. Не стесняйтесь добавить в сковороду еще немного масла, если она станет слишком сухой. Добавьте высушенные каперсы и оливки и сбрызните травяным уксусом. Когда весь уксус испарится, добавьте помидоры и тушите около 15 минут или до готовности. Попробуйте перед подачей на стол. При необходимости приправьте солью, черным перцем и уксусом. Сбрызните небольшим количеством хорошего оливкового масла и подавайте, посыпав нарезанными листьями петрушки и миндалем, если хотите.

Напомним, ранее мы делились рецептом палочек из кабачков в сырной панировке, а также писали, как запечь баклажаны с помидорами и сыром.

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