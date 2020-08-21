Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов вегетарианских блюд из летних овощей

Сегодня, 12:41

Вкусный летний обед можно приготовить и без мяса

Не знаете, что приготовить на обед без мяса? Наши рецепты вегетарианских блюд помогут вам справиться с этой задачей.

Блюда из подборки вкусные, полезные и не слишком сложные в приготовлении. Они содержат много овощей, поэтому подарят вам порцию витаминов, минералов и полезной клетчатки.

Запеченные овощи под сырной корочкой

Овощи в духовке с сыром
Овощи в духовке с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 сладкий перец
  • 1 баклажан
  • 1 кабачок
  • 200 г шампиньонов
  • 2 красные сладкие луковицы
  • 100 г твердого сыра

Читайте также:
Как приготовить жареный молодой картофель с лисичками и зеленью

Для заправки:

  • 2 зубчика чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • 30 мл уксуса
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. горчицы

Смотрите видео, как приготовить турецкую яичную с овощами:

Способ приготовления:

  1. Овощи помыть. Перец порезать большими полосками, баклажан и кабачок – брусочками, небольшие шампиньоны разрезать пополам, крупные – на четвертинки, лук порезать крупными кусками.
  2. Приготовить заправку. Для этого в небольшой мисочке смешать все жидкие ингредиенты, выдавить чеснок.
  3. Овощи выложить в большую жаропрочную посуду, посолить по вкусу и полить заправкой, перемешать.
  4. Духовку разогреть до 220 ºС. Отправить емкость с овощами в духовку и выпекать примерно 20 минут. Овощи должны стать мягкими.
  5. После этого достать, посыпать тертым сыром и выпекать еще 20-25 минут, до румяного цвета. Подавать блюдо горячим, по желанию добавив порезанные помидоры черри.

"Бочонки" из кабачков с грибами, сыром и помидорами

Кабачки с грибами и помидорами
Кабачки с грибами и помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 150 г кабачка
  • 80 г грибов
  • 30 г лука
  • 30 г сметаны
  • 20 г твердого сыра
  • 10 г помидоров

Способ приготовления:

  1. Кабачок нарезать "бочонками", достать серединку, оставляя "донышко", посолить и поставить в духовку на 7-10 минут. Другой вариант – можно отварить их в подсоленной воде в течение такого же времени.
  2. Грибы и лук мелко нарезать, поджарить на растительном масле. Можно взять любые грибы, на ваше усмотрение, – это могут быть шампиньоны, лисички, маслята, белые грибы, а также можно сделать смесь из нескольких видов грибов.
  3. Заполнить грибами с луком кабачки, полить сметаной, натереть сверху твердый сыр и положить мелко нарезанные помидоры.
  4. Запечь наши "бочонки" в микроволновке или духовке в течение 3 минут.

Имам-баялды

Баклажаны с начинкой по-турецки
Баклажаны с начинкой по-турецки
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 4 баклажана
  • 2 луковицы
  • 5 сладких зеленых перцев
  • 4 помидора
  • 12 зубчиков чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • Петрушка

Щепотка:

  • Кедровые орехи
  • Соль, перец
  • Сахар

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лук полукольцами, почистите и нарежьте перец.
  2. Нарежьте только мясистую часть помидоров, чтобы они не были водянистыми.
  3. Баклажаны очистите, разрежьте до половины, чтобы не выпала начинка.
  4. На одной сковороде обжарьте баклажаны во фритюре, на другой – овощи, которые вы нарезали. Сначала обжарьте лук в течение 5 минут, посолите и добавьте немного сахара.
  5. Затем добавьте перец, жарьте 4 минуты. Добавьте помидоры, жарьте 4 минуты. Добавьте соль и немного сахара, кедровые орехи и черный перец. За 4 минуты до конца приготовления начинки добавьте чеснок.
  6. Нафаршируйте обжаренные баклажаны овощной смесью. Отправьте на 10 минут в разогретую до 190 ºС духовку.
  7. Подавайте блюдо горячим в той посуде, в которой оно готовилось.

Теплый салат из овощей с сыром

Салат из летних овощей
Салат из летних овощей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 100 г кабачка
  • 100 г баклажана
  • 100 г болгарского перца
  • 100 г помидора
  • 50 г феты
  • 50 г оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления:

  1. Овощи помыть, нарезать на кружочки и обжарить с обеих сторон, можно на сковороде гриль.
  2. Сразу же, не давая остыть, нарезать небольшими брусочками и перемешать.
  3. Заправить оливковым маслом и специями и выложить на тарелку.
  4. Сверху положить нарезанный кубиками сыр, украсить зеленью и сразу же подавать.

Капоната от Джейми Оливера

Капоната из баклажанов
Капоната из баклажанов
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 больших баклажана
  • 1 маленькая красная луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 пучка свежей петрушки (15 г)
  • 2 столовые ложки соленых каперсов
  • 1 горсть зеленых оливок
  • 5 крупных спелых помидоров
  • Оливковое масло
  • 1 чайная ложка сушеного орегано с горкой
  • 2-3 столовые ложки качественного уксуса на травах

По желанию:

  • 2 столовые ложки нарезанного миндаля

Способ приготовления:

  1. Баклажан нарежьте крупными кусками.
  2. Очистите и мелко нарежьте лук, затем очистите и измельчите чеснок. Отделите и нарежьте листья петрушки, затем мелко нарежьте стебли.
  3. Промойте, замочите и процедите каперсы, удалите косточки из оливок. Помидоры нарежьте крупно.
  4. Поджарьте миндаль, если используете, на горячем гриле или в духовке до светло-коричневого цвета.
  5. Возьмите большую кастрюлю, налейте немного оливкового масла и поставьте на огонь. Добавьте кусочки баклажана и орегано, приправьте небольшим количеством морской соли и перемешайте, чтобы баклажаны равномерно покрылись маслом. Готовьте на сильном огне около 4-5 минут, время от времени встряхивая сковороду. Если у вас небольшая сковорода, обжаривайте овощи партиями.
  6. Когда баклажаны станут золотистыми с каждой стороны, добавьте лук, чеснок и стебли петрушки. Продолжайте готовить еще пару минут. Не стесняйтесь добавить в сковороду еще немного масла, если она станет слишком сухой.
  7. Добавьте высушенные каперсы и оливки и сбрызните травяным уксусом. Когда весь уксус испарится, добавьте помидоры и тушите около 15 минут или до готовности.
  8. Попробуйте перед подачей на стол. При необходимости приправьте солью, черным перцем и уксусом. Сбрызните небольшим количеством хорошего оливкового масла и подавайте, посыпав нарезанными листьями петрушки и миндалем, если хотите.

Напомним, ранее мы делились рецептом палочек из кабачков в сырной панировке, а также писали, как запечь баклажаны с помидорами и сыром.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить на завтрак: рецепты французских тостов Баклажаны как грибы: рецепты популярной закуски Что приготовить из лаваша: три рецепта аппетитных закусок Что приготовить на ужин летом: ТОП-5 рецептов блюд из свинины
рецепты овощи кабачки что приготовить баклажаны
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Назван самый скандальный знак Зодиака
Назван самый скандальный знак Зодиака
Разрушают кишечник: от каких круп стоит отказаться
Разрушают кишечник: от каких круп стоит отказаться
7 знаменитостей, которые рано стали мамами
7 знаменитостей, которые рано стали мамами
Винник поведал, как относится к претензиям мужей своих поклонниц
Винник поведал, как относится к претензиям мужей своих поклонниц

Популярные статьи

Сегодня, 12:00Food

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 21 августа 2020 года: у кого из знаков зодиака проблемы решатся сами собой

Вчера, 16:24Food

Баклажаны как грибы: рецепты популярной закуски

Вчера, 14:10Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:49Travel

Что ждет пассажиров МАУ, SkyUp и Ryanair: отмены рейсов и новая схема возврата денег

Вчера, 07:32Психология

Какие знаки зодиака самые красивые среди женщин: их только три

Вчера, 06:15Техно

Древний храм пришельцев обнаружен на Марсе: фото

19 августаFun

"Худший кошмар в моей жизни": пассажир самолета снял на видео, как трескается окно возле его кресла

19 августаСтиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

19 августаFood

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

19 августаEvents

Новолуние 19 августа 2020: что нельзя делать на Спасовский молодой месяц

19 августаFun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

19 августаEvents

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

18 августаFun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

18 августаFun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

18 августаWellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

Новости партнеров

Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Кэмерон Диас впервые назвала причины завершения карьеры
Кэмерон Диас впервые назвала причины завершения карьеры
Кому противопоказано есть помидоры?
Кому противопоказано есть помидоры?
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
Вы выращиваете орхидеи? Узнайте, как ухаживать за ними
Вы выращиваете орхидеи? Узнайте, как ухаживать за ними

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять