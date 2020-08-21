Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов вегетарианских блюд из летних овощей
Вкусный летний обед можно приготовить и без мяса
Не знаете, что приготовить на обед без мяса? Наши рецепты вегетарианских блюд помогут вам справиться с этой задачей.
Блюда из подборки вкусные, полезные и не слишком сложные в приготовлении. Они содержат много овощей, поэтому подарят вам порцию витаминов, минералов и полезной клетчатки.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 сладкий перец
- 1 баклажан
- 1 кабачок
- 200 г шампиньонов
- 2 красные сладкие луковицы
- 100 г твердого сыра
Для заправки:
- 2 зубчика чеснока
- 50 мл оливкового масла
- 30 мл уксуса
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. горчицы
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Способ приготовления:
- Овощи помыть. Перец порезать большими полосками, баклажан и кабачок – брусочками, небольшие шампиньоны разрезать пополам, крупные – на четвертинки, лук порезать крупными кусками.
- Приготовить заправку. Для этого в небольшой мисочке смешать все жидкие ингредиенты, выдавить чеснок.
- Овощи выложить в большую жаропрочную посуду, посолить по вкусу и полить заправкой, перемешать.
- Духовку разогреть до 220 ºС. Отправить емкость с овощами в духовку и выпекать примерно 20 минут. Овощи должны стать мягкими.
- После этого достать, посыпать тертым сыром и выпекать еще 20-25 минут, до румяного цвета. Подавать блюдо горячим, по желанию добавив порезанные помидоры черри.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 150 г кабачка
- 80 г грибов
- 30 г лука
- 30 г сметаны
- 20 г твердого сыра
- 10 г помидоров
Способ приготовления:
- Кабачок нарезать "бочонками", достать серединку, оставляя "донышко", посолить и поставить в духовку на 7-10 минут. Другой вариант – можно отварить их в подсоленной воде в течение такого же времени.
- Грибы и лук мелко нарезать, поджарить на растительном масле. Можно взять любые грибы, на ваше усмотрение, – это могут быть шампиньоны, лисички, маслята, белые грибы, а также можно сделать смесь из нескольких видов грибов.
- Заполнить грибами с луком кабачки, полить сметаной, натереть сверху твердый сыр и положить мелко нарезанные помидоры.
- Запечь наши "бочонки" в микроволновке или духовке в течение 3 минут.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 4 баклажана
- 2 луковицы
- 5 сладких зеленых перцев
- 4 помидора
- 12 зубчиков чеснока
- 50 мл оливкового масла
- Петрушка
Щепотка:
- Кедровые орехи
- Соль, перец
- Сахар
Способ приготовления:
- Нарежьте лук полукольцами, почистите и нарежьте перец.
- Нарежьте только мясистую часть помидоров, чтобы они не были водянистыми.
- Баклажаны очистите, разрежьте до половины, чтобы не выпала начинка.
- На одной сковороде обжарьте баклажаны во фритюре, на другой – овощи, которые вы нарезали. Сначала обжарьте лук в течение 5 минут, посолите и добавьте немного сахара.
- Затем добавьте перец, жарьте 4 минуты. Добавьте помидоры, жарьте 4 минуты. Добавьте соль и немного сахара, кедровые орехи и черный перец. За 4 минуты до конца приготовления начинки добавьте чеснок.
- Нафаршируйте обжаренные баклажаны овощной смесью. Отправьте на 10 минут в разогретую до 190 ºС духовку.
- Подавайте блюдо горячим в той посуде, в которой оно готовилось.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 100 г кабачка
- 100 г баклажана
- 100 г болгарского перца
- 100 г помидора
- 50 г феты
- 50 г оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень – для украшения
Способ приготовления:
- Овощи помыть, нарезать на кружочки и обжарить с обеих сторон, можно на сковороде гриль.
- Сразу же, не давая остыть, нарезать небольшими брусочками и перемешать.
- Заправить оливковым маслом и специями и выложить на тарелку.
- Сверху положить нарезанный кубиками сыр, украсить зеленью и сразу же подавать.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 больших баклажана
- 1 маленькая красная луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 пучка свежей петрушки (15 г)
- 2 столовые ложки соленых каперсов
- 1 горсть зеленых оливок
- 5 крупных спелых помидоров
- Оливковое масло
- 1 чайная ложка сушеного орегано с горкой
- 2-3 столовые ложки качественного уксуса на травах
По желанию:
- 2 столовые ложки нарезанного миндаля
Способ приготовления:
- Баклажан нарежьте крупными кусками.
- Очистите и мелко нарежьте лук, затем очистите и измельчите чеснок. Отделите и нарежьте листья петрушки, затем мелко нарежьте стебли.
- Промойте, замочите и процедите каперсы, удалите косточки из оливок. Помидоры нарежьте крупно.
- Поджарьте миндаль, если используете, на горячем гриле или в духовке до светло-коричневого цвета.
- Возьмите большую кастрюлю, налейте немного оливкового масла и поставьте на огонь. Добавьте кусочки баклажана и орегано, приправьте небольшим количеством морской соли и перемешайте, чтобы баклажаны равномерно покрылись маслом. Готовьте на сильном огне около 4-5 минут, время от времени встряхивая сковороду. Если у вас небольшая сковорода, обжаривайте овощи партиями.
- Когда баклажаны станут золотистыми с каждой стороны, добавьте лук, чеснок и стебли петрушки. Продолжайте готовить еще пару минут. Не стесняйтесь добавить в сковороду еще немного масла, если она станет слишком сухой.
- Добавьте высушенные каперсы и оливки и сбрызните травяным уксусом. Когда весь уксус испарится, добавьте помидоры и тушите около 15 минут или до готовности.
- Попробуйте перед подачей на стол. При необходимости приправьте солью, черным перцем и уксусом. Сбрызните небольшим количеством хорошего оливкового масла и подавайте, посыпав нарезанными листьями петрушки и миндалем, если хотите.
Напомним, ранее мы делились рецептом палочек из кабачков в сырной панировке, а также писали, как запечь баклажаны с помидорами и сыром.
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