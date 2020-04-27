Что приготовить на обед весной: рецепты вкусных супов из черемши
Обычно черемша продается пучками, как шпинат или щавель
Черемшу можно добавлять в салаты, супы, рагу, соусы, запеканки, готовить начинки для хлеба и пирогов. Вкус этой зелени настолько яркий, что блюда из черемши не нуждаются в большом количестве ингредиентов.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 лук-порей
- 3 средних картофелины
- Немного подсолнечного масла
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 л куриного бульона
- 1 лавровый лист
- 150 мл густой сметаны или сливок
- 50 мл белого сухого вина
- 100-150 г листьев черемши (1 большой пучок)
- Соль и перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Нашинкуйте репчатый лук и лук-порей. Картофель порежьте кубиками.
- Разогрейте растительное масло со сливочным. Когда пена от сливочного масла осядет, добавьте оба вида лука. Потушите до мягкости.
- Добавьте картофель, лавровый лист и горячий бульон. Варите до готовности картофеля.
- Когда картофель сварится, добавьте сливки или сметану, вино и нарезанную черемшу. Посолите и поперчите по вкусу.
- Доведите до кипения и взбейте все блендером.
- Подавайте суп горячим c гренками из багета и кусочками вареного яйца.
Смотрите видео, как вырастить зелень дома:
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 300 г мяса на косточке
- 2 луковицы
- 2 яйца
- 1 морковь
- 1 помидор
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 картофелины
- 1 пучок черемши
- 1 пучок щавеля
- 1 пучок петрушки
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Мясо на косточке промыть, луковицу очистить.
- Сложить в кастрюлю и залить холодной водой.
- Варить 1-1,5 часа, снимая пену, луковицу после 15 минут варки убрать.
- Картофель очистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон. Варить 3-5 минут.
- Достать мясо и разделить.
- В сковороде на растительном масле обжарить мелко нашинкованный лук и тертую на терке морковь.
- Все зелень промыть и обсушить, мелко нашинковать
- В бульон добавить пережаренную морковь и лук. Добавить мясо и варить 2-3 минуты.
- Добавить кубиками нарезанный помидор, варить 2 минуты.
- Добавить зелень, перемешать и посолить. Накрыть крышкой и дать постоять 10-15 минут.
- Разлить по тарелкам и выложить ломтики отварных яиц. Подавать к столу со сметаной.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 400 г банка нарезанных шампиньонов
- 800 мл овощного бульона
- 100 г черемши
- 2 шт. белого лука
- 1 морковь
- 1 стебель сельдерея
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль морская и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите овощи. Лук нарежьте полукольцами, морковь и сельдерей – небольшими кубиками.
- В кастрюлю с толстым дном влейте оливковое масло и слегка обжарьте лук.
- Добавьте шампиньоны и немного овощного бульона и тушите на медленном огне 15 минут.
- Влейте оставшийся бульон, положите в суп морковь и сельдерей и варите еще 15 минут.
- Черемшу промойте под проточной водой, нарежьте тонкими полосками и положите в суп.
- Снимите с огня, посолите и поперчите по вкусу.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салаты с черемшой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить пасту с соусом из черемши.
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Источник: Сегодня