Что приготовить на обед весной: рецепты вкусных супов из черемши

Обычно черемша продается пучками, как шпинат или щавель

Черемшу можно добавлять в салаты, супы, рагу, соусы, запеканки, готовить начинки для хлеба и пирогов. Вкус этой зелени настолько яркий, что блюда из черемши не нуждаются в большом количестве ингредиентов.

Крем-суп из картофеля и черемши

Суп из черемши Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 луковица

1 лук-порей

3 средних картофелины

Немного подсолнечного масла

1 ст. л. сливочного масла

1 л куриного бульона

1 лавровый лист

150 мл густой сметаны или сливок

50 мл белого сухого вина

100-150 г листьев черемши (1 большой пучок)

Соль и перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Нашинкуйте репчатый лук и лук-порей. Картофель порежьте кубиками. Разогрейте растительное масло со сливочным. Когда пена от сливочного масла осядет, добавьте оба вида лука. Потушите до мягкости. Добавьте картофель, лавровый лист и горячий бульон. Варите до готовности картофеля. Когда картофель сварится, добавьте сливки или сметану, вино и нарезанную черемшу. Посолите и поперчите по вкусу. Доведите до кипения и взбейте все блендером. Подавайте суп горячим c гренками из багета и кусочками вареного яйца.

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Зеленый борщ с черемшой и щавелем

Зеленый борщ с черемшой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

300 г мяса на косточке

2 луковицы

2 яйца

1 морковь

1 помидор

2 ст.л. растительного масла

2 картофелины

1 пучок черемши

1 пучок щавеля

1 пучок петрушки

Соль, перец

Способ приготовления:

Мясо на косточке промыть, луковицу очистить. Сложить в кастрюлю и залить холодной водой. Варить 1-1,5 часа, снимая пену, луковицу после 15 минут варки убрать. Картофель очистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон. Варить 3-5 минут. Достать мясо и разделить. В сковороде на растительном масле обжарить мелко нашинкованный лук и тертую на терке морковь. Все зелень промыть и обсушить, мелко нашинковать В бульон добавить пережаренную морковь и лук. Добавить мясо и варить 2-3 минуты. Добавить кубиками нарезанный помидор, варить 2 минуты. Добавить зелень, перемешать и посолить. Накрыть крышкой и дать постоять 10-15 минут. Разлить по тарелкам и выложить ломтики отварных яиц. Подавать к столу со сметаной.

Грибной суп с черемшой

Грибной суп с черемшой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

400 г банка нарезанных шампиньонов

800 мл овощного бульона

100 г черемши

2 шт. белого лука

1 морковь

1 стебель сельдерея

2 ст. л. оливкового масла

Соль морская и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите овощи. Лук нарежьте полукольцами, морковь и сельдерей – небольшими кубиками. В кастрюлю с толстым дном влейте оливковое масло и слегка обжарьте лук. Добавьте шампиньоны и немного овощного бульона и тушите на медленном огне 15 минут. Влейте оставшийся бульон, положите в суп морковь и сельдерей и варите еще 15 минут. Черемшу промойте под проточной водой, нарежьте тонкими полосками и положите в суп. Снимите с огня, посолите и поперчите по вкусу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салаты с черемшой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить пасту с соусом из черемши.

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