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Что приготовить на обед весной: рецепты вкусных супов из черемши

Обычно черемша продается пучками, как шпинат или щавель

Ирина Павлина
Сегодня, 14:40

Черемшу можно добавлять в салаты, супы, рагу, соусы, запеканки, готовить начинки для хлеба и пирогов. Вкус этой зелени настолько яркий, что блюда из черемши не нуждаются в большом количестве ингредиентов.

Крем-суп из картофеля и черемши

Суп из черемши
Суп из черемши
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 лук-порей
  • 3 средних картофелины
  • Немного подсолнечного масла
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 л куриного бульона
  • 1 лавровый лист
  • 150 мл густой сметаны или сливок
  • 50 мл белого сухого вина
  • 100-150 г листьев черемши (1 большой пучок)
  • Соль и перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Нашинкуйте репчатый лук и лук-порей. Картофель порежьте кубиками.
  2. Разогрейте растительное масло со сливочным. Когда пена от сливочного масла осядет, добавьте оба вида лука. Потушите до мягкости.
  3. Добавьте картофель, лавровый лист и горячий бульон. Варите до готовности картофеля.
  4. Когда картофель сварится, добавьте сливки или сметану, вино и нарезанную черемшу. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Доведите до кипения и взбейте все блендером.
  6. Подавайте суп горячим c гренками из багета и кусочками вареного яйца.

Смотрите видео, как вырастить зелень дома:

Зеленый борщ с черемшой и щавелем

Зеленый борщ с черемшой
Зеленый борщ с черемшой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 300 г мяса на косточке
  • 2 луковицы
  • 2 яйца
  • 1 морковь
  • 1 помидор
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 2 картофелины
  • 1 пучок черемши
  • 1 пучок щавеля
  • 1 пучок петрушки
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Мясо на косточке промыть, луковицу очистить.
  2. Сложить в кастрюлю и залить холодной водой.
  3. Варить 1-1,5 часа, снимая пену, луковицу после 15 минут варки убрать.
  4. Картофель очистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон. Варить 3-5 минут.
  5. Достать мясо и разделить.
  6. В сковороде на растительном масле обжарить мелко нашинкованный лук и тертую на терке морковь.
  7. Все зелень промыть и обсушить, мелко нашинковать
  8. В бульон добавить пережаренную морковь и лук. Добавить мясо и варить 2-3 минуты.
  9. Добавить кубиками нарезанный помидор, варить 2 минуты.
  10. Добавить зелень, перемешать и посолить. Накрыть крышкой и дать постоять 10-15 минут.
  11. Разлить по тарелкам и выложить ломтики отварных яиц. Подавать к столу со сметаной.

Грибной суп с черемшой

Грибной суп с черемшой
Грибной суп с черемшой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 400 г банка нарезанных шампиньонов
  • 800 мл овощного бульона
  • 100 г черемши
  • 2 шт. белого лука
  • 1 морковь
  • 1 стебель сельдерея
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль морская и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите овощи. Лук нарежьте полукольцами, морковь и сельдерей – небольшими кубиками.
  2. В кастрюлю с толстым дном влейте оливковое масло и слегка обжарьте лук.
  3. Добавьте шампиньоны и немного овощного бульона и тушите на медленном огне 15 минут.
  4. Влейте оставшийся бульон, положите в суп морковь и сельдерей и варите еще 15 минут.
  5. Черемшу промойте под проточной водой, нарежьте тонкими полосками и положите в суп.
  6. Снимите с огня, посолите и поперчите по вкусу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салаты с черемшой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить пасту с соусом из черемши.

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Источник: Сегодня
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