Что приготовить на Рождество: ТОП-5 рецептов праздничной выпечки

Готовим пироги, рулеты и кексы

Рождественская выпечка Фото: Depositphotos

Сладкая выпечка – один из главных пунктов праздничного меню на Рождество. Мы поделимся лучшими рецептами домашних десертов на любой вкус. Все они готовятся довольно просто, но получаются волшебно вкусными.

Смотрите видео, как приготовить рождественский коктейль эгг-ног:

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Рулет с яблочно-ореховой начинкой

Рулет с яблоками и орехами Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г муки

100 мягкого масла

2 столовые ложки сахара

1/2 кофейной ложки соды

Сметана

Для начинки:

Яблоки

Грецкие орехи

Сахар

Корица

Способ приготовления:

Смешать муку, масло, соду, сахар и щепотку соли. Добавить столько сметаны, чтобы получилось мягкое тесто. Разделить его на две-три части, раскатать на присыпанной мукой поверхности. Сверху выложить измельченные орехи и тертые яблоки (по 2 столовые ложки), сахар и корицу. Свернуть в рулет. Повторить с оставшимся тестом. Готовые рулеты выложить на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать сметаной и выпекать до золотистого цвета. Остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на куски.

Лимонные квадратики от Марты Стюарт

Квадратики с лимонной начинкой Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Для теста:

1 3/4 чашки муки

12 столовых ложек (170 г) замороженного масла

3/4 чашки сахарной пудры, плюс для посыпки

3/4 чайной ложки соли

Для начинки:

4 больших яйца, слегка взбитых вилкой

1/4 стакана цельного молока

3 столовые ложки муки

1 1/3 чашки сахара

3/4 стакана свежевыжатого лимонного сока (около 4 лимонов)

1/4 чайной ложки соли

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 ºС. Застелить форму 23 х 33 см пергаментной бумагой. Приготовить тесто. Натереть замороженное сливочное масло на крупной терке. В отдельной большой миске смешать муку, сахарную пудру и соль. Добавить масло и перемешать деревянной ложкой. Переложить смесь в форму для выпечки; равномерно утрамбовать руками. Поставить в морозильную камеру на 15 минут. Выпекать до слегка золотистого цвета, от 16 до 18 минут. В большой мерной чашке взбить яйца, сахар, муку и соль до однородности. Добавить лимонный сок и молоко. Аккуратно вылить начинку на тесто. Уменьшить нагрев до 160 ºС и готовить около 18 минут, пока начинка не схватится. Вынуть лимонные квадратики из духовки и остудить на решетке. Посыпать готовый десерт просеянной сахарной пудрой и разрезать на порционные квадраты.

Ореховый пирог с абрикосовым джемом

Квадратики с абрикосовым джемом Фото: Gastronomy Blog

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

200 г сливочного масла

100 г сахара

2 яичных желтка

10 г разрыхлителя

1 ст.л. молока

Для начинки:

Абрикосовый джем

100 г молотых грецких орехов

100 г сахара

4 яичных белка

Сахарная пудра и орехи для украшения

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло, желтки и сахар взбить до получения пышной массы. Порциями всыпать просеянную с разрыхлителем муку. Влить молоко и замесить однородное тесто. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в прямоугольный пласт. Переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 15-20 минут. Дать основе остыть и щедро смазать ее абрикосовым джемом. Яичные белки взбить вместе с сахаром, порциями подмешать молотые орехи. Выложить получившуюся смесь на джем и печь еще 15-20 минут. Готовый пирог остудить, украсить сахарной пудрой и половинками грецких орехов. Разрезать на порционные куски и подавать.

Лимонно-маковый пирог от Джейми Оливера

Пирог с лимонами и маком Фото: italyonmymind.com.au

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

115 г несоленого масла, размягченного

115 г сахара

4 больших яйца свободного выгула

180 г молотого миндаля

30 г семян мака

2 лимона, цедра и сок

125 г самовосходящей муки, просеянной

Для лимонного сиропа:

100 г сахара

90 г лимонного сока

Для глазури:

225 г сахарной пудры

1 лимон, цедра и сок

Способ приготовления:

Взбейте миксером сливочное масло с сахаром. По одному добавьте яйца, каждый раз тщательно взбивая. Добавьте муку к яично-масляной смеси. Если у вас нет самовосходящей муки, добавьте чайную ложку разрыхлителя. Добавьте молотый миндаль, мак, цедру и сок лимона. Смажьте форму маслом, застелите бумагой для выпечки. Выложите тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут, пока не появится золотистая корочка. Чтобы проверить готовность, воткните в пирог зубочистку, подержите 5 секунд и вытащите: если она чистая, пирог готов, если слегка липкая – оставьте его в духовке еще ненадолго. Если корочка уже достаточно золотистая, накройте пирог фольгой, чтобы он не сгорел. Приготовьте лимонный сироп. Поставьте на огонь кастрюльку с сахаром и лимонным соком. Нагревайте, помешивая, пока сахар не растворится. Примерно через 4 минуты сироп будет готов, полейте им готовый десерт. Приготовьте глазурь: смешайте в миске сахарную пудру, сок и цедру лимона, тщательно перемешайте. Вылейте всю глазурь в центр пирога, и она сама красиво растечется.

Рогалики с джемом

Рогалики с начинкой Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г муки

110 г сахара

55 г мягкого сливочного масла

110 г сметаны

8 г соды (0,5 ст. л. без горки)

35 г растительного масла

1 яйцо

Щепотка соли

200 г джема или конфитюра

Способ приготовления:

Просеиваем в глубокую миску муку. Добавляем сахар, растительное масло, соль, яйцо и полностью размягченное сливочное масло. Соду добавляем к сметане, хорошо перемешиваем, даем постоять одну-две минуты и добавляем в тесто. Начинаем замешивать тесто в миске, руками. Когда все ингредиенты соединятся, выкладываем на стол (мукой не присыпаем) и продолжаем месить до однородного состояния. Тесто тугое, поэтому понадобятся силы. Делим тесто на две части (каждая будет порцией на противень). Пока работаем с одной частью, другая спокойно лежит в сторонке. Разминаем руками до лепешки и продолжаем раскатывать с помощью скалки до тонкого блина (толщиной в 3 мм). Смазываем полученный круг начинкой, тщательно ее распределяя и не злоупотребляя количеством у краев, иначе в духовке начнет вытекать и подгорать. С помощью ножа делим круг на 20 маленьких треугольников и каждый скручиваем в аккуратный рогалик. Выкладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазывать ничем не нужно! Размещаем рогалики на противне хвостиком вниз, чтобы не раскручивались, и сохраняем между ними место. Отправляем в духовку, разогретую до 180-190 ºС. Выпекаем 20-25 минут. Следим, чтобы рогалики подрумянились, но не подгорели. Пока выпекается первая партия, занимаемся второй частью теста. Можно использовать другую начинку для разнообразия. К тому времени, когда разберетесь со второй порцией теста, первая уже будет готова. Один противень достаем из духовке, другой в духовку отправляем. Даем рогаликам отдохнуть на противне пару минут, присыпаем сахарной пудрой и выкладываем на какое-нибудь блюдо или тарелку. Есть можно как сразу, так и в остывшем виде.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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