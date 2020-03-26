Что приготовить на ужин быстро и просто: ТОП-5 диетических рецептов

Рецепты легких блюд для ужина

Не знаете, что приготовить на ужин быстро и вкусно? Наши идеи помогут вам решить эту задачу. Благодаря им вам не придется долго возиться на кухне.

Предлагаем вам рецепты блюд, которые вы сможете приготовить на обед без лишних усилий и при этом будете наслаждаться их вкусом.

Рыба по-гречески с морковью

Жареная рыба по-гречески Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

700-750 г рыбного филе

3 шт. репчатого лука

3 моркови

Соль, молотый перец

4 ст.л. томатной пасты или соуса

Специи для рыбы

Подсолнечное масло

Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:

Способ приготовления:

Рыбу помыть, разрезать на порционные куски и приправить по вкусу. Лук и морковь почистить и помыть. Лук нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на растительном масле до прозрачности. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и продолжать обжаривать на небольшом огне, пока морковь не станет мягкой. Затем добавить томатную пасту или соус. Тщательно перемешать, уменьшить огонь и тушить 10 минут. Добавить немного соли и специй. На сковородку выложить часть овощной подушки, на нее поместить рыбное филе. Сверху рыбу обильно покрыть оставшейся морковно-луковой смесью и тушить еще 20 минут на слабом огне.

Куриные тефтели в сметанно-томатном соусе

Куриные тефтели для детей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

1/2 стакана риса

1 морковь

1 яйцо

Соль, перец

Для соуса:

1 ст.л. томатной пасты

1 ст.л. сметаны

1 стакан воды или бульона

1 ст.л. муки

Соль, перец

Сушеные итальянские травы

Способ приготовления:

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить лишнюю жидкость. Смешать фарш, морковь, рис и яйцо. Приправить по вкусу. Перемешать получившийся фарш, слепить из него небольшие шарики. Обвалять тефтели в муке и обжарить их на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Для соуса смешать сметану, томатную пасту и муку, добавить стакан воды и приправы. Перемешать, чтобы получилась однородная смесь без комочков. Залить этой смесью тефтели и тушить около 20 минут под закрытой крышкой на слабом огне.

Фузилли с лососем и брокколи

Фузилли с рыбой и брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/2 упаковки (200 г) брокколи

160 г фузилли

300 г филе лосося

2 помидора

3 ст.л. оливкового масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Пасту отварите в подсоленной воде по инструкции на упаковке. В отдельной кастрюле отварите до готовности брокколи. Филе лосося нарежьте на кусочки размером 2х2 см и обжарьте на сковороде в оливковом масле. Добавьте к лососю брокколи и отваренную пасту. Через две-три минуты добавьте еще немного масла и мелко нарезанный, очищенный от кожицы один помидор. Посолите, поперчите и готовьте еще три-пять минут. Все хорошо перемешайте и разложите по тарелкам. Сверху украсьте мелко порезанным свежим помидором.

Запеканка из печени с овощами

Печеночная запеканка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

600 г куриной печени

По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов

200 г сладкого перца

100 г белое вино

80 г манки

200 г жирной сметаны

4 яйца

40 г сливочного масла

Соль, перец

Сушеный чеснок

Сушеный тимьян

Способ приготовления:

Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы. Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость. Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку. Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте. Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут. Затем дайте запеканке полностью остыть.

Запеченная цветная капуста в духовке

Запеченная цветная капуста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты средних размеров (можно использовать замороженную)

3 ст.л. оливкового масла

1 лимон (понадобится цедра и сок)

1 ч.л. сушеного орегано

2–3 зубчика чеснока

Соль – по вкусу

Пучок свежей зелени (петрушка, мята) – для украшения

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 190 °С. Капусту разобрать на соцветия и положить в большую миску. Добавить 2 ст.л. оливкового масла, цедру лимона, орегано и соль, перемешать. Форму для запекания смазать оставшимся оливковым маслом. Выложить капусту и поставить в духовку на 45 минут, периодически помешивая, чтобы она не подгорела. Добавить раздавленный в пасту чеснок, перемешать и поставить в духовку еще на пять минут. Перед подачей полить лимонным соком и посыпать свежей зеленью.

Совет: Перед запеканием цветную капусту можно отварить в течение пяти минут в кипящей подсоленной воде. Так она быстрее приготовится в духовке и будет нежнее.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на обед из курицы. "Сегодня" также делились рецептом рыбной запеканки с кукурузной крупой.

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