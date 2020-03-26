Что приготовить на ужин быстро и просто: ТОП-5 диетических рецептов
Рецепты легких блюд для ужина
Не знаете, что приготовить на ужин быстро и вкусно? Наши идеи помогут вам решить эту задачу. Благодаря им вам не придется долго возиться на кухне.
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Предлагаем вам рецепты блюд, которые вы сможете приготовить на обед без лишних усилий и при этом будете наслаждаться их вкусом.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 700-750 г рыбного филе
- 3 шт. репчатого лука
- 3 моркови
- Соль, молотый перец
- 4 ст.л. томатной пасты или соуса
- Специи для рыбы
- Подсолнечное масло
Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:
Способ приготовления:
- Рыбу помыть, разрезать на порционные куски и приправить по вкусу.
- Лук и морковь почистить и помыть.
- Лук нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на растительном масле до прозрачности.
- Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и продолжать обжаривать на небольшом огне, пока морковь не станет мягкой.
- Затем добавить томатную пасту или соус. Тщательно перемешать, уменьшить огонь и тушить 10 минут. Добавить немного соли и специй.
- На сковородку выложить часть овощной подушки, на нее поместить рыбное филе. Сверху рыбу обильно покрыть оставшейся морковно-луковой смесью и тушить еще 20 минут на слабом огне.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 1/2 стакана риса
- 1 морковь
- 1 яйцо
- Соль, перец
Для соуса:
- 1 ст.л. томатной пасты
- 1 ст.л. сметаны
- 1 стакан воды или бульона
- 1 ст.л. муки
- Соль, перец
- Сушеные итальянские травы
Способ приготовления:
- Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.
- Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить лишнюю жидкость.
- Смешать фарш, морковь, рис и яйцо. Приправить по вкусу.
- Перемешать получившийся фарш, слепить из него небольшие шарики.
- Обвалять тефтели в муке и обжарить их на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
- Для соуса смешать сметану, томатную пасту и муку, добавить стакан воды и приправы. Перемешать, чтобы получилась однородная смесь без комочков.
- Залить этой смесью тефтели и тушить около 20 минут под закрытой крышкой на слабом огне.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1/2 упаковки (200 г) брокколи
- 160 г фузилли
- 300 г филе лосося
- 2 помидора
- 3 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Пасту отварите в подсоленной воде по инструкции на упаковке.
- В отдельной кастрюле отварите до готовности брокколи.
- Филе лосося нарежьте на кусочки размером 2х2 см и обжарьте на сковороде в оливковом масле.
- Добавьте к лососю брокколи и отваренную пасту. Через две-три минуты добавьте еще немного масла и мелко нарезанный, очищенный от кожицы один помидор. Посолите, поперчите и готовьте еще три-пять минут.
- Все хорошо перемешайте и разложите по тарелкам. Сверху украсьте мелко порезанным свежим помидором.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 600 г куриной печени
- По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов
- 200 г сладкого перца
- 100 г белое вино
- 80 г манки
- 200 г жирной сметаны
- 4 яйца
- 40 г сливочного масла
- Соль, перец
- Сушеный чеснок
- Сушеный тимьян
Способ приготовления:
- Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы.
- Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость.
- Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку.
- Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте.
- Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут.
- Затем дайте запеканке полностью остыть.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты средних размеров (можно использовать замороженную)
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 лимон (понадобится цедра и сок)
- 1 ч.л. сушеного орегано
- 2–3 зубчика чеснока
- Соль – по вкусу
- Пучок свежей зелени (петрушка, мята) – для украшения
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 190 °С.
- Капусту разобрать на соцветия и положить в большую миску. Добавить 2 ст.л. оливкового масла, цедру лимона, орегано и соль, перемешать.
- Форму для запекания смазать оставшимся оливковым маслом.
- Выложить капусту и поставить в духовку на 45 минут, периодически помешивая, чтобы она не подгорела.
- Добавить раздавленный в пасту чеснок, перемешать и поставить в духовку еще на пять минут.
- Перед подачей полить лимонным соком и посыпать свежей зеленью.
Совет: Перед запеканием цветную капусту можно отварить в течение пяти минут в кипящей подсоленной воде. Так она быстрее приготовится в духовке и будет нежнее.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на обед из курицы. "Сегодня" также делились рецептом рыбной запеканки с кукурузной крупой.
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