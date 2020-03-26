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Что приготовить на ужин быстро и просто: ТОП-5 диетических рецептов

Рецепты легких блюд для ужина

Ирина Павлина
Сегодня, 12:10

Не знаете, что приготовить на ужин быстро и вкусно? Наши идеи помогут вам решить эту задачу. Благодаря им вам не придется долго возиться на кухне.

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Предлагаем вам рецепты блюд, которые вы сможете приготовить на обед без лишних усилий и при этом будете наслаждаться их вкусом.

Рыба по-гречески с морковью

Жареная рыба по-гречески
Жареная рыба по-гречески
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 700-750 г рыбного филе
  • 3 шт. репчатого лука
  • 3 моркови
  • Соль, молотый перец
  • 4 ст.л. томатной пасты или соуса
  • Специи для рыбы
  • Подсолнечное масло

Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:

Способ приготовления:

  1. Рыбу помыть, разрезать на порционные куски и приправить по вкусу.
  2. Лук и морковь почистить и помыть.
  3. Лук нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на растительном масле до прозрачности.
  4. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и продолжать обжаривать на небольшом огне, пока морковь не станет мягкой.
  5. Затем добавить томатную пасту или соус. Тщательно перемешать, уменьшить огонь и тушить 10 минут. Добавить немного соли и специй.
  6. На сковородку выложить часть овощной подушки, на нее поместить рыбное филе. Сверху рыбу обильно покрыть оставшейся морковно-луковой смесью и тушить еще 20 минут на слабом огне.

Куриные тефтели в сметанно-томатном соусе

Куриные тефтели для детей
Куриные тефтели для детей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 400 г куриного фарша
  • 1/2 стакана риса
  • 1 морковь
  • 1 яйцо
  • Соль, перец

Для соуса:

  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 стакан воды или бульона
  • 1 ст.л. муки
  • Соль, перец
  • Сушеные итальянские травы

Способ приготовления:

  1. Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.
  2. Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить лишнюю жидкость.
  3. Смешать фарш, морковь, рис и яйцо. Приправить по вкусу.
  4. Перемешать получившийся фарш, слепить из него небольшие шарики.
  5. Обвалять тефтели в муке и обжарить их на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
  6. Для соуса смешать сметану, томатную пасту и муку, добавить стакан воды и приправы. Перемешать, чтобы получилась однородная смесь без комочков.
  7. Залить этой смесью тефтели и тушить около 20 минут под закрытой крышкой на слабом огне.

Фузилли с лососем и брокколи

Фузилли с рыбой и брокколи
Фузилли с рыбой и брокколи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 упаковки (200 г) брокколи
  • 160 г фузилли
  • 300 г филе лосося
  • 2 помидора
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Пасту отварите в подсоленной воде по инструкции на упаковке.
  2. В отдельной кастрюле отварите до готовности брокколи.
  3. Филе лосося нарежьте на кусочки размером 2х2 см и обжарьте на сковороде в оливковом масле.
  4. Добавьте к лососю брокколи и отваренную пасту. Через две-три минуты добавьте еще немного масла и мелко нарезанный, очищенный от кожицы один помидор. Посолите, поперчите и готовьте еще три-пять минут.
  5. Все хорошо перемешайте и разложите по тарелкам. Сверху украсьте мелко порезанным свежим помидором.

Запеканка из печени с овощами

Печеночная запеканка
Печеночная запеканка
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 600 г куриной печени
  • По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов
  • 200 г сладкого перца
  • 100 г белое вино
  • 80 г манки
  • 200 г жирной сметаны
  • 4 яйца
  • 40 г сливочного масла
  • Соль, перец
  • Сушеный чеснок
  • Сушеный тимьян

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы.
  2. Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость.
  3. Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку.
  4. Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте.
  5. Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут.
  6. Затем дайте запеканке полностью остыть.

Запеченная цветная капуста в духовке

Запеченная цветная капуста
Запеченная цветная капуста
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты средних размеров (можно использовать замороженную)
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 лимон (понадобится цедра и сок)
  • 1 ч.л. сушеного орегано
  • 2–3 зубчика чеснока
  • Соль – по вкусу
  • Пучок свежей зелени (петрушка, мята) – для украшения

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 190 °С.
  2. Капусту разобрать на соцветия и положить в большую миску. Добавить 2 ст.л. оливкового масла, цедру лимона, орегано и соль, перемешать.
  3. Форму для запекания смазать оставшимся оливковым маслом.
  4. Выложить капусту и поставить в духовку на 45 минут, периодически помешивая, чтобы она не подгорела.
  5. Добавить раздавленный в пасту чеснок, перемешать и поставить в духовку еще на пять минут.
  6. Перед подачей полить лимонным соком и посыпать свежей зеленью.

Совет: Перед запеканием цветную капусту можно отварить в течение пяти минут в кипящей подсоленной воде. Так она быстрее приготовится в духовке и будет нежнее.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на обед из курицы. "Сегодня" также делились рецептом рыбной запеканки с кукурузной крупой.

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Источник: Сегодня
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