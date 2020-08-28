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Что приготовить на ужин из говядины: три необычных рецепта

Сегодня, 14:07

Готовим аппетитные блюда из говядины на ужин

Блюда из говядины сытные и вкусные. Но чтобы ваш ужин удался на славу, нужно правильно выбрать говядину. Для жарки покупайте нежирные мягкие куски мяса, а вот для тушения выбирайте кусочки пожирнее.

Говядина готовится довольно долго. Часто ей требуется несколько часов, чтобы стать мягкой и сочной.

Жаркое из говядины с белыми грибами

Тушеная говядина с грибами
Тушеная говядина с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 500 г филе говядины
  • 500 г белых грибов
  • 5-6 луковиц шалота
  • 200-250 мл мясного бульона
  • 1 ст.л. муки
  • Растительное масло
  • Соль, черный свежемолотый перец по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мясо помыть, обсушить и нарезать крупными кубиками.
  2. Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки.
  3. Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать.
  4. Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около 5 минут.
  5. Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по 3-4 минуты с каждой стороны.
  6. Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне.
  7. В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать.
  8. Влить бульон и еще раз хорошо перемешать.
  9. Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.

Мясо в соке красной смородины

Тушеная говядина со смородиной
Тушеная говядина со смородиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1-2 часа

Ингредиенты:

  • 800 г говядины
  • 2/3 стакана красной смородины
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Растительное масло – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Способ приготовления:

  1. Вымытую говядину нарежьте средними кусочками.
  2. Веточки смородины тщательно промойте, плодоножки и мелкие веточки можно не удалять.
  3. Ягоды протрите через сито, оставшийся жмых переложите в глубокую тарелку, залейте 100 мл воды и отожмите.
  4. Мясо обжарьте в течение 7-10 минут, затем добавьте специи, смородиновый сок и сахар.
  5. После закипания уменьшите огонь, продолжайте тушение под крышкой до полной готовности.

Говядина с овощами и красным вином

Мясо в духовке во французском стиле
Мясо в духовке во французском стиле
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг говядины, порезанной кусочками размером 5 см
  • 2 луковицы
  • 4 крупных моркови
  • 300 г лука-шалот
  • 2 стебля сельдерея без листьев
  • Цедра 1/2 апельсина
  • 4 веточки тимьяна и петрушки (только листики)
  • 60 мл оливкового масла
  • 25 г сливочного масла
  • 200 г шпика, порезанного на кусочки
  • 80 мл коньяка или бренди
  • 2 ст.л. муки
  • 4 зубчика измельченного чеснока
  • 2 звездочки аниса (по желанию)
  • 1 1/2 чашки вина каберне-совиньон

Способ приготовления:

  1. Помыть и обсушить мясо. Порезать лук, три моркови и сельдерей. Шалот залить кипятком и дать постоять 5 минут. Затем очистить, разрезать пополам и дать высохнуть.
  2. Разогреть 2 ст.л. оливкового масла вместе со сливочным на большом огне. Обжарить мясо с половиной шпика до коричневого цвета в несколько приемов.
  3. Все мясо выложить в сковороду или огнеупорную кастрюлю, в которой вы будете его запекать. Полить коньяком, поджечь (фламбировать) и посыпать мукой.
  4. Отдельно обжарить лук, морковь, сельдерей на оливковом масле в течение 5 минут, добавить к мясу вместе с петрушкой, тимьяном, анисом, чесноком и вином, посолить, поперчить.
  5. Довести до кипения, перемешать, накрыть кастрюлю и запекать в духовке 2 часа при температуре 180 ºС.
  6. На оставшемся шпике обжарить оставшуюся морковь и лук-шалот. Добавить к мясу, когда оно будет почти готово (за 10-15 минут).
  7. В качестве гарнира используйте отварной картофель или рис.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить говяжий стейк в горчичном маринаде, а также рассказывали, как сделать бургер с говяжьей котлетой.

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Источник: Сегодня
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