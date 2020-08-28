Что приготовить на ужин из говядины: три необычных рецепта

Готовим аппетитные блюда из говядины на ужин

Блюда из говядины сытные и вкусные. Но чтобы ваш ужин удался на славу, нужно правильно выбрать говядину. Для жарки покупайте нежирные мягкие куски мяса, а вот для тушения выбирайте кусочки пожирнее.

Говядина готовится довольно долго. Часто ей требуется несколько часов, чтобы стать мягкой и сочной.

Жаркое из говядины с белыми грибами

Тушеная говядина с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г филе говядины

500 г белых грибов

5-6 луковиц шалота

200-250 мл мясного бульона

1 ст.л. муки

Растительное масло

Соль, черный свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Мясо помыть, обсушить и нарезать крупными кубиками. Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки. Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать. Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около 5 минут. Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне. В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать. Влить бульон и еще раз хорошо перемешать. Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.

Мясо в соке красной смородины

Тушеная говядина со смородиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1-2 часа

Ингредиенты:

800 г говядины

2/3 стакана красной смородины

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

Черный молотый перец – по вкусу

Растительное масло – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Способ приготовления:

Вымытую говядину нарежьте средними кусочками. Веточки смородины тщательно промойте, плодоножки и мелкие веточки можно не удалять. Ягоды протрите через сито, оставшийся жмых переложите в глубокую тарелку, залейте 100 мл воды и отожмите. Мясо обжарьте в течение 7-10 минут, затем добавьте специи, смородиновый сок и сахар. После закипания уменьшите огонь, продолжайте тушение под крышкой до полной готовности.

Говядина с овощами и красным вином

Мясо в духовке во французском стиле Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

2 кг говядины, порезанной кусочками размером 5 см

2 луковицы

4 крупных моркови

300 г лука-шалот

2 стебля сельдерея без листьев

Цедра 1/2 апельсина

4 веточки тимьяна и петрушки (только листики)

60 мл оливкового масла

25 г сливочного масла

200 г шпика, порезанного на кусочки

80 мл коньяка или бренди

2 ст.л. муки

4 зубчика измельченного чеснока

2 звездочки аниса (по желанию)

1 1/2 чашки вина каберне-совиньон

Способ приготовления:

Помыть и обсушить мясо. Порезать лук, три моркови и сельдерей. Шалот залить кипятком и дать постоять 5 минут. Затем очистить, разрезать пополам и дать высохнуть. Разогреть 2 ст.л. оливкового масла вместе со сливочным на большом огне. Обжарить мясо с половиной шпика до коричневого цвета в несколько приемов. Все мясо выложить в сковороду или огнеупорную кастрюлю, в которой вы будете его запекать. Полить коньяком, поджечь (фламбировать) и посыпать мукой. Отдельно обжарить лук, морковь, сельдерей на оливковом масле в течение 5 минут, добавить к мясу вместе с петрушкой, тимьяном, анисом, чесноком и вином, посолить, поперчить. Довести до кипения, перемешать, накрыть кастрюлю и запекать в духовке 2 часа при температуре 180 ºС. На оставшемся шпике обжарить оставшуюся морковь и лук-шалот. Добавить к мясу, когда оно будет почти готово (за 10-15 минут). В качестве гарнира используйте отварной картофель или рис.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить говяжий стейк в горчичном маринаде, а также рассказывали, как сделать бургер с говяжьей котлетой.

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