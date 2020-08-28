Что приготовить на ужин из говядины: три необычных рецепта
Готовим аппетитные блюда из говядины на ужин
Блюда из говядины сытные и вкусные. Но чтобы ваш ужин удался на славу, нужно правильно выбрать говядину. Для жарки покупайте нежирные мягкие куски мяса, а вот для тушения выбирайте кусочки пожирнее.
Говядина готовится довольно долго. Часто ей требуется несколько часов, чтобы стать мягкой и сочной.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе говядины
- 500 г белых грибов
- 5-6 луковиц шалота
- 200-250 мл мясного бульона
- 1 ст.л. муки
- Растительное масло
- Соль, черный свежемолотый перец по вкусу
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Способ приготовления:
- Мясо помыть, обсушить и нарезать крупными кубиками.
- Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки.
- Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать.
- Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около 5 минут.
- Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне.
- В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать.
- Влить бульон и еще раз хорошо перемешать.
- Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.
Время приготовления:
- 1-2 часа
Ингредиенты:
- 800 г говядины
- 2/3 стакана красной смородины
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- Черный молотый перец – по вкусу
- Растительное масло – по вкусу
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
Способ приготовления:
- Вымытую говядину нарежьте средними кусочками.
- Веточки смородины тщательно промойте, плодоножки и мелкие веточки можно не удалять.
- Ягоды протрите через сито, оставшийся жмых переложите в глубокую тарелку, залейте 100 мл воды и отожмите.
- Мясо обжарьте в течение 7-10 минут, затем добавьте специи, смородиновый сок и сахар.
- После закипания уменьшите огонь, продолжайте тушение под крышкой до полной готовности.
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 2 кг говядины, порезанной кусочками размером 5 см
- 2 луковицы
- 4 крупных моркови
- 300 г лука-шалот
- 2 стебля сельдерея без листьев
- Цедра 1/2 апельсина
- 4 веточки тимьяна и петрушки (только листики)
- 60 мл оливкового масла
- 25 г сливочного масла
- 200 г шпика, порезанного на кусочки
- 80 мл коньяка или бренди
- 2 ст.л. муки
- 4 зубчика измельченного чеснока
- 2 звездочки аниса (по желанию)
- 1 1/2 чашки вина каберне-совиньон
Способ приготовления:
- Помыть и обсушить мясо. Порезать лук, три моркови и сельдерей. Шалот залить кипятком и дать постоять 5 минут. Затем очистить, разрезать пополам и дать высохнуть.
- Разогреть 2 ст.л. оливкового масла вместе со сливочным на большом огне. Обжарить мясо с половиной шпика до коричневого цвета в несколько приемов.
- Все мясо выложить в сковороду или огнеупорную кастрюлю, в которой вы будете его запекать. Полить коньяком, поджечь (фламбировать) и посыпать мукой.
- Отдельно обжарить лук, морковь, сельдерей на оливковом масле в течение 5 минут, добавить к мясу вместе с петрушкой, тимьяном, анисом, чесноком и вином, посолить, поперчить.
- Довести до кипения, перемешать, накрыть кастрюлю и запекать в духовке 2 часа при температуре 180 ºС.
- На оставшемся шпике обжарить оставшуюся морковь и лук-шалот. Добавить к мясу, когда оно будет почти готово (за 10-15 минут).
- В качестве гарнира используйте отварной картофель или рис.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить говяжий стейк в горчичном маринаде, а также рассказывали, как сделать бургер с говяжьей котлетой.
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