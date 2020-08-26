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Что приготовить на ужин из индейки: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 12:30

Лучшие рецепты вкусных блюд из индейки

Мясо индейки – вкусный диетический продукт. Блюда из него отличаются большим разнообразием. Индейку можно запекать, жарить и варить. Ее добавляют в салаты и супы, тушат вместе разными соусами и фаршируют.

Фрикадельки из индейки в томатном соусе

Фрикадельки из индейки
Фрикадельки из индейки
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для соуса:

  • 1 луковица
  • 1 стебель сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 веточка тимьяна
  • 400 мл консервированных помидоров нарезанных
  • 1 ч. л. сахара
  • Соль и черный перец
  • 1-2 ч. л. соуса песто

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Для фрикаделек:

  • 500 г фарша индейки
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. панировочных сухарей
  • 3 ст. л. тертого пармезана

Смотрите видео, как приготовить оладьи с индейкой:

Способ приготовления:

  1. Мелко порежьте чеснок, лук и сельдерей. Отложите две столовые ложки смеси для фрикаделек, а остальное выложите в сковороду с растительным маслом.
  2. Добавьте к овощам измельченный тимьян и тушите на слабом огне в течение 10 минут.
  3. Добавьте консервированные помидоры, соль, перец, сахар и соус песто. Тушите вместе с овощами.
  4. Соедините все ингредиенты для фрикаделек – фарш, яйцо, сухари, пармезан и две ложки отложенных лука и сельдерея.
  5. Осторожно перемешайте смесь, а потом сформируйте фрикадельки влажными руками.
  6. Опустите их в соус, доведенный до кипения. При необходимости влейте немного воды или бульона и тушите на слабом огне под крышкой 30 минут.
  7. Подавать блюдо можно с рисом, пастой или картофельным пюре.

Запеченная голень индейки в духовке

Голени индейки в духовке
Голени индейки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 3 голени индейки
  • 3 зубчика чеснока, тонко нарезанных
  • 9 ст.л. жирных сливок
  • Соль, перец – по вкусу
  • Розмарин – несколько веточек

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 ºС.
  2. Голени индейки помойте, обсушите. Нашпигуйте каждую голень чесноком. Натрите солью и перцем.
  3. Сложите голени в утятницу. Смажьте сливками ту часть голеней, которая направлена вверх. Отправьте в духовку и подождите, пока голени подрумянятся (около 15 минут).
  4. Перевернуть на другую сторону. Смазать сливками, подрумянить.
  5. Затем положить в утятницу розмарин, закрыть крышкой, убавить огонь до 180 ºС и готовить еще около часа.
  6. Готовое блюдо достать из духовки и дать ему отдохнуть 15 минут.

Тушеная индейка с овощами

Тушеная индейка с овощами
Тушеная индейка с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки
  • 3 помидора
  • 200 г цветной капусты
  • 200 г баклажанов
  • 100 г болгарского перца
  • 1 головка репчатого лука
  • 5 ст. ложек сметаны
  • 1 ст. ложка пшеничной муки
  • Соль, черный молотый перец
  • Специи
  • Свежая зелень петрушки или укропа

Способ приготовления:

  1. Филе индейки нарезать небольшими порционными кусочками. Добавить столовую ложку сметаны и специи, перемешать. Оставить на 15-20 минут.
  2. Помидоры очистить от кожицы и нарезать дольками. Цветную капусту разобрать на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке довести воду до кипения и отварить цветную капусту в течение двух минут. Затем соцветия откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпать мукой и перемешать.
  3. Баклажаны очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец разрезать пополам и вынуть семена. Нарезать соломкой.
  4. Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко нашинковать полукольцами. На средний огонь поставить сотейник и разогреть в нем несколько столовых ложек растительного масла.
  5. В масле обжарить шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавить филе индейки и продолжать жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой.
  6. Добавить помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, добавить болгарский перец.
  7. Готовить в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник положить оставшуюся сметану.
  8. Блюдо посолить и поперчить по вкусу, а также добавить специи и приправы.
  9. Когда соус закипит, уменьшить нагрев до минимума и закрыть сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны.
  10. Готовое блюдо выложить в порционные тарелки и украсить свежим измельченным укропом или петрушкой.

Рулетики из индейки с базиликом и сыром

Мясные рулетики с зеленью и сыром
Мясные рулетики с зеленью и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки
  • Несколько веточек зеленого базилика
  • 150 г твердого сыра
  • 50 г грецких орехов
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Филе индейки помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1- 1,5 см.
  2. Застелить разделочную доску пищевой пленкой и отбить кусочки филе с двух сторон. Посыпать солью и молотым черным перцем.
  3. Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке.
  4. Измельчить орехи, базилик и сыр в блендере.
  5. Выкладывать по 1-2 ч.л. сырно-базиликовой массы на каждую отбивную и сворачивать мясо плотными рулетиками.
  6. Плотно завернуть все получившиеся рулетики в фольгу или поместить их в рукав для запекания, переложить на противень. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать рулеты 30-40 минут до румяной корочки.
  7. Рулеты из индейки с начинкой можно подавать к столу как в горячем, так и в охлажденном виде. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или запеченными овощами.

Полпеттоне из индейки с ветчиной и сыром

Полпеттоне из индейки
Полпеттоне из индейки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

Для рулета:

  • 500 г фарша индейки
  • 200 г сырых домашних колбасок
  • 200 г вареной колбасы
  • 1 яйцо
  • 75 г черствого белого хлеба
  • 125 мл молока
  • 50 г пармезана
  • Соль, черный молотый перец, мускатный орех – по вкусу
  • 150 г бекона – для заворачивания

Для начинки:

  • 100 г сырокопченой ветчины
  • 100 г твердого сыра

Способ приготовления:

  1. Разрезать хлеб на кусочки и замочить в молоке. Вареную колбасу нарезать мелкими кубиками. Пармезан натереть на мелкой терке.
  2. В миске соединить фарш индейки с выпотрошенными домашними колбасками. Сюда же добавить нарезанную колбасу, отжатый от молока хлеб, яйцо и пармезан. Посолить, поперчить, добавить щепотку тертого мускатного ореха и перемешать до однородности.
  3. На пергаментную бумагу выложить получившуюся массу и разровнять руками так, чтобы получился прямоугольник. Немного примять. Сверху выложить нарезанную ветчину, а на нее – тертый твердый сыр, отступив от краев по сантиметру.
  4. Аккуратно, но плотно свернуть рулет, помогая себе бумагой. Хорошо слепить края, а затем покрыть поверхность беконом. Плотно завернуть рулет в бумагу и закрутить края, как у конфеты. Поместить мясной рулет в разогретую до 200 ºС духовку. Запекать 50 минут.
  5. Достать рулет, освободить его от бумаги и поместить в духовку еще на 10 минут на гриль. Достать, немного остудить и разрезать на кусочки толщиной около 1 см.

Полезный совет

Колбаски в рецепте можно заменить свиным фаршем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить индейку с ананасами и грибами, а также делились рецептом рулетиков из индейки с вялеными томатами и сыром.

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Источник: Сегодня
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