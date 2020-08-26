Что приготовить на ужин из индейки: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты вкусных блюд из индейки

Мясо индейки – вкусный диетический продукт. Блюда из него отличаются большим разнообразием. Индейку можно запекать, жарить и варить. Ее добавляют в салаты и супы, тушат вместе разными соусами и фаршируют.

Фрикадельки из индейки в томатном соусе

Фрикадельки из индейки Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для соуса:

1 луковица

1 стебель сельдерея

3 зубчика чеснока

1 веточка тимьяна

400 мл консервированных помидоров нарезанных

1 ч. л. сахара

Соль и черный перец

1-2 ч. л. соуса песто

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Для фрикаделек:

500 г фарша индейки

1 яйцо

3 ст. л. панировочных сухарей

3 ст. л. тертого пармезана

Смотрите видео, как приготовить оладьи с индейкой:

Способ приготовления:

Мелко порежьте чеснок, лук и сельдерей. Отложите две столовые ложки смеси для фрикаделек, а остальное выложите в сковороду с растительным маслом. Добавьте к овощам измельченный тимьян и тушите на слабом огне в течение 10 минут. Добавьте консервированные помидоры, соль, перец, сахар и соус песто. Тушите вместе с овощами. Соедините все ингредиенты для фрикаделек – фарш, яйцо, сухари, пармезан и две ложки отложенных лука и сельдерея. Осторожно перемешайте смесь, а потом сформируйте фрикадельки влажными руками. Опустите их в соус, доведенный до кипения. При необходимости влейте немного воды или бульона и тушите на слабом огне под крышкой 30 минут. Подавать блюдо можно с рисом, пастой или картофельным пюре.

Запеченная голень индейки в духовке

Голени индейки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

3 голени индейки

3 зубчика чеснока, тонко нарезанных

9 ст.л. жирных сливок

Соль, перец – по вкусу

Розмарин – несколько веточек

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 ºС. Голени индейки помойте, обсушите. Нашпигуйте каждую голень чесноком. Натрите солью и перцем. Сложите голени в утятницу. Смажьте сливками ту часть голеней, которая направлена вверх. Отправьте в духовку и подождите, пока голени подрумянятся (около 15 минут). Перевернуть на другую сторону. Смазать сливками, подрумянить. Затем положить в утятницу розмарин, закрыть крышкой, убавить огонь до 180 ºС и готовить еще около часа. Готовое блюдо достать из духовки и дать ему отдохнуть 15 минут.

Тушеная индейка с овощами

Тушеная индейка с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г филе индейки

3 помидора

200 г цветной капусты

200 г баклажанов

100 г болгарского перца

1 головка репчатого лука

5 ст. ложек сметаны

1 ст. ложка пшеничной муки

Соль, черный молотый перец

Специи

Свежая зелень петрушки или укропа

Способ приготовления:

Филе индейки нарезать небольшими порционными кусочками. Добавить столовую ложку сметаны и специи, перемешать. Оставить на 15-20 минут. Помидоры очистить от кожицы и нарезать дольками. Цветную капусту разобрать на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке довести воду до кипения и отварить цветную капусту в течение двух минут. Затем соцветия откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпать мукой и перемешать. Баклажаны очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец разрезать пополам и вынуть семена. Нарезать соломкой. Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко нашинковать полукольцами. На средний огонь поставить сотейник и разогреть в нем несколько столовых ложек растительного масла. В масле обжарить шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавить филе индейки и продолжать жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой. Добавить помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, добавить болгарский перец. Готовить в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник положить оставшуюся сметану. Блюдо посолить и поперчить по вкусу, а также добавить специи и приправы. Когда соус закипит, уменьшить нагрев до минимума и закрыть сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны. Готовое блюдо выложить в порционные тарелки и украсить свежим измельченным укропом или петрушкой.

Рулетики из индейки с базиликом и сыром

Мясные рулетики с зеленью и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г филе индейки

Несколько веточек зеленого базилика

150 г твердого сыра

50 г грецких орехов

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Филе индейки помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1- 1,5 см. Застелить разделочную доску пищевой пленкой и отбить кусочки филе с двух сторон. Посыпать солью и молотым черным перцем. Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке. Измельчить орехи, базилик и сыр в блендере. Выкладывать по 1-2 ч.л. сырно-базиликовой массы на каждую отбивную и сворачивать мясо плотными рулетиками. Плотно завернуть все получившиеся рулетики в фольгу или поместить их в рукав для запекания, переложить на противень. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать рулеты 30-40 минут до румяной корочки. Рулеты из индейки с начинкой можно подавать к столу как в горячем, так и в охлажденном виде. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или запеченными овощами.

Полпеттоне из индейки с ветчиной и сыром

Полпеттоне из индейки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Для рулета:

500 г фарша индейки

200 г сырых домашних колбасок

200 г вареной колбасы

1 яйцо

75 г черствого белого хлеба

125 мл молока

50 г пармезана

Соль, черный молотый перец, мускатный орех – по вкусу

150 г бекона – для заворачивания

Для начинки:

100 г сырокопченой ветчины

100 г твердого сыра

Способ приготовления:

Разрезать хлеб на кусочки и замочить в молоке. Вареную колбасу нарезать мелкими кубиками. Пармезан натереть на мелкой терке. В миске соединить фарш индейки с выпотрошенными домашними колбасками. Сюда же добавить нарезанную колбасу, отжатый от молока хлеб, яйцо и пармезан. Посолить, поперчить, добавить щепотку тертого мускатного ореха и перемешать до однородности. На пергаментную бумагу выложить получившуюся массу и разровнять руками так, чтобы получился прямоугольник. Немного примять. Сверху выложить нарезанную ветчину, а на нее – тертый твердый сыр, отступив от краев по сантиметру. Аккуратно, но плотно свернуть рулет, помогая себе бумагой. Хорошо слепить края, а затем покрыть поверхность беконом. Плотно завернуть рулет в бумагу и закрутить края, как у конфеты. Поместить мясной рулет в разогретую до 200 ºС духовку. Запекать 50 минут. Достать рулет, освободить его от бумаги и поместить в духовку еще на 10 минут на гриль. Достать, немного остудить и разрезать на кусочки толщиной около 1 см.

Полезный совет

Колбаски в рецепте можно заменить свиным фаршем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить индейку с ананасами и грибами, а также делились рецептом рулетиков из индейки с вялеными томатами и сыром.

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