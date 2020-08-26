Что приготовить на ужин из индейки: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты вкусных блюд из индейки
Мясо индейки – вкусный диетический продукт. Блюда из него отличаются большим разнообразием. Индейку можно запекать, жарить и варить. Ее добавляют в салаты и супы, тушат вместе разными соусами и фаршируют.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для соуса:
- 1 луковица
- 1 стебель сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 1 веточка тимьяна
- 400 мл консервированных помидоров нарезанных
- 1 ч. л. сахара
- Соль и черный перец
- 1-2 ч. л. соуса песто
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Для фрикаделек:
- 500 г фарша индейки
- 1 яйцо
- 3 ст. л. панировочных сухарей
- 3 ст. л. тертого пармезана
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Способ приготовления:
- Мелко порежьте чеснок, лук и сельдерей. Отложите две столовые ложки смеси для фрикаделек, а остальное выложите в сковороду с растительным маслом.
- Добавьте к овощам измельченный тимьян и тушите на слабом огне в течение 10 минут.
- Добавьте консервированные помидоры, соль, перец, сахар и соус песто. Тушите вместе с овощами.
- Соедините все ингредиенты для фрикаделек – фарш, яйцо, сухари, пармезан и две ложки отложенных лука и сельдерея.
- Осторожно перемешайте смесь, а потом сформируйте фрикадельки влажными руками.
- Опустите их в соус, доведенный до кипения. При необходимости влейте немного воды или бульона и тушите на слабом огне под крышкой 30 минут.
- Подавать блюдо можно с рисом, пастой или картофельным пюре.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 3 голени индейки
- 3 зубчика чеснока, тонко нарезанных
- 9 ст.л. жирных сливок
- Соль, перец – по вкусу
- Розмарин – несколько веточек
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 ºС.
- Голени индейки помойте, обсушите. Нашпигуйте каждую голень чесноком. Натрите солью и перцем.
- Сложите голени в утятницу. Смажьте сливками ту часть голеней, которая направлена вверх. Отправьте в духовку и подождите, пока голени подрумянятся (около 15 минут).
- Перевернуть на другую сторону. Смазать сливками, подрумянить.
- Затем положить в утятницу розмарин, закрыть крышкой, убавить огонь до 180 ºС и готовить еще около часа.
- Готовое блюдо достать из духовки и дать ему отдохнуть 15 минут.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе индейки
- 3 помидора
- 200 г цветной капусты
- 200 г баклажанов
- 100 г болгарского перца
- 1 головка репчатого лука
- 5 ст. ложек сметаны
- 1 ст. ложка пшеничной муки
- Соль, черный молотый перец
- Специи
- Свежая зелень петрушки или укропа
Способ приготовления:
- Филе индейки нарезать небольшими порционными кусочками. Добавить столовую ложку сметаны и специи, перемешать. Оставить на 15-20 минут.
- Помидоры очистить от кожицы и нарезать дольками. Цветную капусту разобрать на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке довести воду до кипения и отварить цветную капусту в течение двух минут. Затем соцветия откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпать мукой и перемешать.
- Баклажаны очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец разрезать пополам и вынуть семена. Нарезать соломкой.
- Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко нашинковать полукольцами. На средний огонь поставить сотейник и разогреть в нем несколько столовых ложек растительного масла.
- В масле обжарить шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавить филе индейки и продолжать жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой.
- Добавить помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, добавить болгарский перец.
- Готовить в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник положить оставшуюся сметану.
- Блюдо посолить и поперчить по вкусу, а также добавить специи и приправы.
- Когда соус закипит, уменьшить нагрев до минимума и закрыть сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны.
- Готовое блюдо выложить в порционные тарелки и украсить свежим измельченным укропом или петрушкой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г филе индейки
- Несколько веточек зеленого базилика
- 150 г твердого сыра
- 50 г грецких орехов
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Филе индейки помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1- 1,5 см.
- Застелить разделочную доску пищевой пленкой и отбить кусочки филе с двух сторон. Посыпать солью и молотым черным перцем.
- Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке.
- Измельчить орехи, базилик и сыр в блендере.
- Выкладывать по 1-2 ч.л. сырно-базиликовой массы на каждую отбивную и сворачивать мясо плотными рулетиками.
- Плотно завернуть все получившиеся рулетики в фольгу или поместить их в рукав для запекания, переложить на противень. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать рулеты 30-40 минут до румяной корочки.
- Рулеты из индейки с начинкой можно подавать к столу как в горячем, так и в охлажденном виде. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или запеченными овощами.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
Для рулета:
- 500 г фарша индейки
- 200 г сырых домашних колбасок
- 200 г вареной колбасы
- 1 яйцо
- 75 г черствого белого хлеба
- 125 мл молока
- 50 г пармезана
- Соль, черный молотый перец, мускатный орех – по вкусу
- 150 г бекона – для заворачивания
Для начинки:
- 100 г сырокопченой ветчины
- 100 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Разрезать хлеб на кусочки и замочить в молоке. Вареную колбасу нарезать мелкими кубиками. Пармезан натереть на мелкой терке.
- В миске соединить фарш индейки с выпотрошенными домашними колбасками. Сюда же добавить нарезанную колбасу, отжатый от молока хлеб, яйцо и пармезан. Посолить, поперчить, добавить щепотку тертого мускатного ореха и перемешать до однородности.
- На пергаментную бумагу выложить получившуюся массу и разровнять руками так, чтобы получился прямоугольник. Немного примять. Сверху выложить нарезанную ветчину, а на нее – тертый твердый сыр, отступив от краев по сантиметру.
- Аккуратно, но плотно свернуть рулет, помогая себе бумагой. Хорошо слепить края, а затем покрыть поверхность беконом. Плотно завернуть рулет в бумагу и закрутить края, как у конфеты. Поместить мясной рулет в разогретую до 200 ºС духовку. Запекать 50 минут.
- Достать рулет, освободить его от бумаги и поместить в духовку еще на 10 минут на гриль. Достать, немного остудить и разрезать на кусочки толщиной около 1 см.
Полезный совет
Колбаски в рецепте можно заменить свиным фаршем.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить индейку с ананасами и грибами, а также делились рецептом рулетиков из индейки с вялеными томатами и сыром.
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