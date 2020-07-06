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Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 летних рецептов

Сегодня, 14:56

Рецепты вкусных домашних блюд из мяса

Не знаете, что приготовить на ужин из мяса летом? Мы собрали для вас рецепты вкусных и необычных блюд, которые помогут разнообразить ваше меню. Они не только позволят угостить ваших близких аппетитным и легким ужином, но и легко украсят любой праздничный стол.

Шашлычки из свинины в азиатском стиле

Свиные шашлычки в соевом соусе
Свиные шашлычки в соевом соусе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на маринование

Ингредиенты:

  • 600 г свиной вырезки
  • 1 ст.л. молотой паприки
  • 1-2 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. кунжутного масла
  • 1 ч.л. молотого сушеного чеснока
  • Щепотка сушеного базилика
  • Молотый перец чили – по вкусу
  • Щепотка сахара

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Способ приготовления:

  1. Свинину помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками.
  2. Смешайте в миске все остальные ингредиенты.
  3. Положите в емкость мясо и хорошо перемешайте. Накройте и уберите в холодильник минимум на час.
  4. Затем насадите мясо на шампуры или деревянные шпажки и обжарьте на гриле или сковороде.
  5. Можно дополнить свиные шашлычки рисом и овощами.

Фаршированные кабачки с мясом

Фаршированные кабачки в духовке
Фаршированные кабачки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 небольших молодых кабачка
  • 300 г телячьего фарша
  • 1 средняя луковица
  • 1 средний помидор
  • 1 ст. л. томатного соуса
  • 1 шарик моцареллы
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу
  • Петрушка – небольшой пучок
  • Базилик зеленый – небольшой пучок

Смотрите видео, как сделать шашлык по-бразильски:

Способ приготовления:

  1. Вымойте овощи. Кабачки разрежьте вдоль, предварительно отрезав у них кончики. Чайной ложкой выскоблите у кабачков сердцевину, сделав их похожими на лодочки.
  2. Порежьте лук мелкими кубиками.
  3. Измельчите кубиками половину извлеченной мякоти кабачков. Другая половина нам не понадобится.
  4. Кожицу помидора надрежьте сверху ножом крес-накрест. Поместите помидор на минуту в кипяток, достаньте, окуните в холодную воду, а затем снимите кожицу. Разрежьте помидор, удалите семечки. Порежьте помидор мелкими кубиками.
  5. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом для запекания. Смажьте лодочки из кабачков оливковым маслом, слегка натрите солью, поместите на противень. Отправьте в духовку на 15 минут. В это время займитесь фаршем.
  6. Разогрейте сковороду, влейте 2 ст. л. оливкового масла. Пассеруйте половину лука до прозрачности. Добавьте телячий фарш, увеличьте огонь и жарьте 10 минут. За пару минут до выключения посолите и поперчите.
  7. Измельчите петрушку, добавьте в фарш.
  8. Достаньте лодочки из духовки. Духовку не выключайте.
  9. На другой сковороде снова обжарьте половину лука, затем добавьте измельченную мякоть кабачков, доведите до мягкости. После этого добавьте измельченный помидор, томатный соус, посолите, поперчите, протушите 7 минут.
  10. Наполните лодочки на 2/3 фаршем, полейте томатным соусом, сверху посыпьте натертой на крупную терку моцареллой.
  11. Поставьте противень с лодочками в духовку на 20-30 минут.
  12. Достаньте из духовки, дайте постоять 5-10 минут, посыпьте нарезанным базиликом и подавайте.

Молодая картошка с мясом

Тушеная картошка с говядиной
Тушеная картошка с говядиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1-2 часа

Ингредиенты:

  • 500 г молодого картофеля
  • 300 г говядины
  • 1/2 пучка укропа или петрушки
  • 1-2 луковицы
  • 50 г сливочного масла
  • Соль, перец черный
  • Кориандр молотый

Способ приготовления:

  1. Молодую картошку очистить, соскребая внешнюю кожицу, похожую на пленку, и удаляя "глазки". Тщательно вымыть и залить холодной водой, чтобы молодая картошка не потемнела. Чтобы картошка сварилась равномерно, нужно выбирать картофелины одного размера.
  2. Говядину разрезать на небольшие кусочки и обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Затем посолить, поперчить и посыпать щепоткой молотого кориандра.
  3. Продолжая жарить, добавить очищенный и нарезанный крупной соломкой лук. Готовить до мягкости лука.
  4. Залить мясо с луком горячей водой, чтобы жидкость покрыла мясо, и тушить все на маленьком огне под крышкой до готовности мяса. В зависимости от жесткости говядины, это время может составлять от получаса до двух часов.
  5. Добавить очищенный молодой картофель, не разрезая. Продолжать тушить 20 минут. Важно, чтобы жидкость выкипела полностью, и картошка с говядиной была похожа на густое рагу.
  6. Добавить мелко нарезанную зелень. Перемешать картошку и разложить по тарелкам.

Запеченные свиные ребрышки в ананасовом маринаде

Свиные ребра с ананасами
Свиные ребра с ананасами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 кг свиных ребер
  • 1 крупный репчатый лук
  • 3 перца чили
  • 30 г корня имбиря
  • 1 палочка корицы
  • 4 ст. л. соевого соуса
  • 3 ст. л. меда
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 150 мл ананасового сока
  • 1/2 ч. л. соли
  • Сок и цедра 1-2 лаймов

Способ приготовления:

  1. Нарезать репчатый лук полукольцами.
  2. Перец чили мелко порубить, удалив семена.
  3. Очищенный корень имбиря натереть на мелкой терке.
  4. Соединить все подготовленные ингредиенты, добавить соевый соус, корицу, растительное масло, ананасовый сок, соль, сок и цедру лаймов. Тщательно перемешать.
  5. Ребрышки нарезать порционно и мариновать 2 часа.
  6. В форму для запекания выложить ребрышки и залить маринадом. Поставить в духовку и запекать час при 200 ºС.
  7. Достать форму, слить в отдельную кастрюльку жидкость, которая образовалась при запекании. Затем перевернуть ребрышки, подложив под них лук. Готовить еще 10-15 минут.
  8. К жидкости, слитой из формы, добавить мед и тщательно перемешать. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить до загустения, около 10 минут.
  9. Достать форму, полить ребрышки соусом и поставить обратно в духовку под гриль на 2 минуты.
  10. Запеченные ребрышки можно дополнить запеченным картофелем, овощами гриль или вареной кукурузой.

Куриные отбивные в панировке из кукурузных хлопьев

Куриные отбивные в хрустящей панировке
Куриные отбивные в хрустящей панировке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

Для отбивных:

  • 2 куриных филе
  • 70 г дижонской горчицы
  • 1 зубчик чеснока
  • Щепотка молотой корицы
  • 1 яйцо
  • 75 г кукурузных хлопьев
  • 2 ст. л. подсолнечного масла

Для подачи:

  • Помидоры черри или редис
  • Листья салата

Способ приготовления:

  1. Разрежьте куриное филе вдоль и слегка отбейте.
  2. В миску добавьте горчицу, измельченный чеснок, яйцо и корицу. Взбейте маринад до однородной консистенции.
  3. Измельчите в блендере кукурузные хлопья в не слишком мелкую крошку.
  4. Окуните куски филе в маринад. Обваляйте курицу, смоченную маринадом, в кукурузных хлопьях. Дайте постоять 5-10 минут.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу с двух сторон до готовности.
  6. Подавайте хрустящие куриные отбивные с помидорами черри и листьями салата.

Напомним, ранее мы писали, как сделать мясной рулет из фарша в духовке, а также рассказывали, как приготовить медальоны из свинины с апельсинами.

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Источник: Сегодня
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