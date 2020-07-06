Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 летних рецептов
Рецепты вкусных домашних блюд из мяса
Не знаете, что приготовить на ужин из мяса летом? Мы собрали для вас рецепты вкусных и необычных блюд, которые помогут разнообразить ваше меню. Они не только позволят угостить ваших близких аппетитным и легким ужином, но и легко украсят любой праздничный стол.
Время приготовления:
- 30 минут + время на маринование
Ингредиенты:
- 600 г свиной вырезки
- 1 ст.л. молотой паприки
- 1-2 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. кунжутного масла
- 1 ч.л. молотого сушеного чеснока
- Щепотка сушеного базилика
- Молотый перец чили – по вкусу
- Щепотка сахара
Читайте также:Как сварить вкусный борщ с мясом и черносливом
Способ приготовления:
- Свинину помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками.
- Смешайте в миске все остальные ингредиенты.
- Положите в емкость мясо и хорошо перемешайте. Накройте и уберите в холодильник минимум на час.
- Затем насадите мясо на шампуры или деревянные шпажки и обжарьте на гриле или сковороде.
- Можно дополнить свиные шашлычки рисом и овощами.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 небольших молодых кабачка
- 300 г телячьего фарша
- 1 средняя луковица
- 1 средний помидор
- 1 ст. л. томатного соуса
- 1 шарик моцареллы
- 4 ст.л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
- Петрушка – небольшой пучок
- Базилик зеленый – небольшой пучок
Смотрите видео, как сделать шашлык по-бразильски:
Способ приготовления:
- Вымойте овощи. Кабачки разрежьте вдоль, предварительно отрезав у них кончики. Чайной ложкой выскоблите у кабачков сердцевину, сделав их похожими на лодочки.
- Порежьте лук мелкими кубиками.
- Измельчите кубиками половину извлеченной мякоти кабачков. Другая половина нам не понадобится.
- Кожицу помидора надрежьте сверху ножом крес-накрест. Поместите помидор на минуту в кипяток, достаньте, окуните в холодную воду, а затем снимите кожицу. Разрежьте помидор, удалите семечки. Порежьте помидор мелкими кубиками.
- Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом для запекания. Смажьте лодочки из кабачков оливковым маслом, слегка натрите солью, поместите на противень. Отправьте в духовку на 15 минут. В это время займитесь фаршем.
- Разогрейте сковороду, влейте 2 ст. л. оливкового масла. Пассеруйте половину лука до прозрачности. Добавьте телячий фарш, увеличьте огонь и жарьте 10 минут. За пару минут до выключения посолите и поперчите.
- Измельчите петрушку, добавьте в фарш.
- Достаньте лодочки из духовки. Духовку не выключайте.
- На другой сковороде снова обжарьте половину лука, затем добавьте измельченную мякоть кабачков, доведите до мягкости. После этого добавьте измельченный помидор, томатный соус, посолите, поперчите, протушите 7 минут.
- Наполните лодочки на 2/3 фаршем, полейте томатным соусом, сверху посыпьте натертой на крупную терку моцареллой.
- Поставьте противень с лодочками в духовку на 20-30 минут.
- Достаньте из духовки, дайте постоять 5-10 минут, посыпьте нарезанным базиликом и подавайте.
Время приготовления:
- 1-2 часа
Ингредиенты:
- 500 г молодого картофеля
- 300 г говядины
- 1/2 пучка укропа или петрушки
- 1-2 луковицы
- 50 г сливочного масла
- Соль, перец черный
- Кориандр молотый
Способ приготовления:
- Молодую картошку очистить, соскребая внешнюю кожицу, похожую на пленку, и удаляя "глазки". Тщательно вымыть и залить холодной водой, чтобы молодая картошка не потемнела. Чтобы картошка сварилась равномерно, нужно выбирать картофелины одного размера.
- Говядину разрезать на небольшие кусочки и обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Затем посолить, поперчить и посыпать щепоткой молотого кориандра.
- Продолжая жарить, добавить очищенный и нарезанный крупной соломкой лук. Готовить до мягкости лука.
- Залить мясо с луком горячей водой, чтобы жидкость покрыла мясо, и тушить все на маленьком огне под крышкой до готовности мяса. В зависимости от жесткости говядины, это время может составлять от получаса до двух часов.
- Добавить очищенный молодой картофель, не разрезая. Продолжать тушить 20 минут. Важно, чтобы жидкость выкипела полностью, и картошка с говядиной была похожа на густое рагу.
- Добавить мелко нарезанную зелень. Перемешать картошку и разложить по тарелкам.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 кг свиных ребер
- 1 крупный репчатый лук
- 3 перца чили
- 30 г корня имбиря
- 1 палочка корицы
- 4 ст. л. соевого соуса
- 3 ст. л. меда
- 3 ст. л. растительного масла
- 150 мл ананасового сока
- 1/2 ч. л. соли
- Сок и цедра 1-2 лаймов
Способ приготовления:
- Нарезать репчатый лук полукольцами.
- Перец чили мелко порубить, удалив семена.
- Очищенный корень имбиря натереть на мелкой терке.
- Соединить все подготовленные ингредиенты, добавить соевый соус, корицу, растительное масло, ананасовый сок, соль, сок и цедру лаймов. Тщательно перемешать.
- Ребрышки нарезать порционно и мариновать 2 часа.
- В форму для запекания выложить ребрышки и залить маринадом. Поставить в духовку и запекать час при 200 ºС.
- Достать форму, слить в отдельную кастрюльку жидкость, которая образовалась при запекании. Затем перевернуть ребрышки, подложив под них лук. Готовить еще 10-15 минут.
- К жидкости, слитой из формы, добавить мед и тщательно перемешать. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить до загустения, около 10 минут.
- Достать форму, полить ребрышки соусом и поставить обратно в духовку под гриль на 2 минуты.
- Запеченные ребрышки можно дополнить запеченным картофелем, овощами гриль или вареной кукурузой.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
Для отбивных:
- 2 куриных филе
- 70 г дижонской горчицы
- 1 зубчик чеснока
- Щепотка молотой корицы
- 1 яйцо
- 75 г кукурузных хлопьев
- 2 ст. л. подсолнечного масла
Для подачи:
- Помидоры черри или редис
- Листья салата
Способ приготовления:
- Разрежьте куриное филе вдоль и слегка отбейте.
- В миску добавьте горчицу, измельченный чеснок, яйцо и корицу. Взбейте маринад до однородной консистенции.
- Измельчите в блендере кукурузные хлопья в не слишком мелкую крошку.
- Окуните куски филе в маринад. Обваляйте курицу, смоченную маринадом, в кукурузных хлопьях. Дайте постоять 5-10 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу с двух сторон до готовности.
- Подавайте хрустящие куриные отбивные с помидорами черри и листьями салата.
Напомним, ранее мы писали, как сделать мясной рулет из фарша в духовке, а также рассказывали, как приготовить медальоны из свинины с апельсинами.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное