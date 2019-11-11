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Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных блюд из мяса для ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:57
Что приготовить на ужин из мяса
Что приготовить на ужин из мяса
Фото: freepik.com

Не знаете, что приготовить на ужин из мяса? В нашей подборке вы найдете рецепты приготовления простых и вкусных блюд.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Эти идеи пригодятся и для составления праздничного меню. Вы сможете порадовать своих гостей аппетитной и сытной домашней вечерней трапезой.

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Свинина в пиве с черносливом

Свинина в пиве с черносливом
Свинина в пиве с черносливом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 700 г свинины, порезанной кубиками
  • 2 луковицы
  • 100 г чернослива
  • 250 мл светлого пива
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – по вкусу
  • Эстрагон – по вкусу
  • Мелко нарубленная зелень петрушки – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свинину помыть и обсушить, добавить соль и специи, перемешать и оставить на 15 минут.
  2. Обжарить свинину на растительном масле, добавить отдельно обжаренный (до прозрачности) лук, влить пиво и тушить под закрытой крышкой на медленном огне 20 минут.
  3. Чернослив нарезать полосками, добавить к мясу и продолжать тушить еще 20 минут.
  4. Готовую свинину посыпать зеленью и дать настояться несколько минут.

Мясо в духовке с сыром и грибами

Мясо в духовке с грибами и сыром
Мясо в духовке с грибами и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г свиной вырезки
  • 100 г сыра
  • 200 г шампиньонов
  • 200 г репчатого лука
  • 100 г сметаны
  • Соль, перец
  • Растительное масло
  • Свежая зелень

Способ приготовления:

  1. Свинину помыть и обсушить, нарезать ломтиками толщиной 2 см.
  2. Отбить кулинарным молотком, посолить и поперчить. Уложить в форму для запекания в один слой и смазать сметаной.
  3. Грибы и лук помыть. Шампиньоны нарезать пластинками, а очищенный лук – тонкими полукольцами.
  4. Обжарить лук до прозрачности на растительном масле, добавить грибы и готовить, пока не выпарится жидкость. Приправить по вкусу.
  5. Выложить лук и грибы на мясо. Отправить в горячую духовку и запекать при 180 ºС, пока сыр не подрумянится.
  6. Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью.

Мясное жаркое с белыми грибами

Тушеная говядина с грибами
Тушеная говядина с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 500 г филе говядины
  • 500 г белых грибов
  • 5-6 луковиц шалота
  • 200-250 мл мясного бульона
  • 1 ст.л. муки
  • Растительное масло
  • Соль, черный свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть, обсушить и нарезать крупными кубиками.
  2. Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки.
  3. Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать.
  4. Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около 5 минут.
  5. Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по 3-4 минуты с каждой стороны.
  6. Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне.
  7. В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать.
  8. Влить бульон и еще раз хорошо перемешать.
  9. Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.

Мясо с картошкой в рукаве

Мясо с картошкой в духовке
Мясо с картошкой в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 1-1,5 кг картофеля
  • 500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)
  • 1 лук
  • 1-2 моркови
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • 3-4 ст.л. томатного соуса
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Картофель почистить, нарезать кубиками.
  2. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
  3. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.
  4. Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса.
  5. Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить.
  6. Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 С духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой.
  7. Подавать картошку с мясом горячей.

Мясо с овощами в яблочном соке

Тушеная свинина с овощами и яблочным соком
Тушеная свинина с овощами и яблочным соком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г свиной вырезки
  • 1 луковица
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 морковь
  • 2 стакана свежевыжатого яблочного сока
  • 1 стакан мясного бульона
  • Растительное масло – для обжаривания
  • 2-3 веточки тимьяна
  • 1 лавровый лист
  • 2 душистых перца
  • Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем.
  2. Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета.
  3. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм.
  4. Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным.
  5. Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения.
  6. Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще.
  7. За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком.
  8. Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом фрикаделек в томатном соусе.

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Источник: Сегодня
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