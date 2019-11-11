Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных блюд из мяса для ужина
Не знаете, что приготовить на ужин из мяса? В нашей подборке вы найдете рецепты приготовления простых и вкусных блюд.
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
Эти идеи пригодятся и для составления праздничного меню. Вы сможете порадовать своих гостей аппетитной и сытной домашней вечерней трапезой.
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Свинина в пиве с черносливом
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 700 г свинины, порезанной кубиками
- 2 луковицы
- 100 г чернослива
- 250 мл светлого пива
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – по вкусу
- Эстрагон – по вкусу
- Мелко нарубленная зелень петрушки – по вкусу
Способ приготовления:
- Свинину помыть и обсушить, добавить соль и специи, перемешать и оставить на 15 минут.
- Обжарить свинину на растительном масле, добавить отдельно обжаренный (до прозрачности) лук, влить пиво и тушить под закрытой крышкой на медленном огне 20 минут.
- Чернослив нарезать полосками, добавить к мясу и продолжать тушить еще 20 минут.
- Готовую свинину посыпать зеленью и дать настояться несколько минут.
Мясо в духовке с сыром и грибами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г свиной вырезки
- 100 г сыра
- 200 г шампиньонов
- 200 г репчатого лука
- 100 г сметаны
- Соль, перец
- Растительное масло
- Свежая зелень
Способ приготовления:
- Свинину помыть и обсушить, нарезать ломтиками толщиной 2 см.
- Отбить кулинарным молотком, посолить и поперчить. Уложить в форму для запекания в один слой и смазать сметаной.
- Грибы и лук помыть. Шампиньоны нарезать пластинками, а очищенный лук – тонкими полукольцами.
- Обжарить лук до прозрачности на растительном масле, добавить грибы и готовить, пока не выпарится жидкость. Приправить по вкусу.
- Выложить лук и грибы на мясо. Отправить в горячую духовку и запекать при 180 ºС, пока сыр не подрумянится.
- Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью.
Мясное жаркое с белыми грибами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе говядины
- 500 г белых грибов
- 5-6 луковиц шалота
- 200-250 мл мясного бульона
- 1 ст.л. муки
- Растительное масло
- Соль, черный свежемолотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо помыть, обсушить и нарезать крупными кубиками.
- Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки.
- Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать.
- Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около 5 минут.
- Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне.
- В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать.
- Влить бульон и еще раз хорошо перемешать.
- Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.
Мясо с картошкой в рукаве
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 1-1,5 кг картофеля
- 500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)
- 1 лук
- 1-2 моркови
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- 3-4 ст.л. томатного соуса
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Картофель почистить, нарезать кубиками.
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
- Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.
- Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса.
- Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить.
- Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 С духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой.
- Подавать картошку с мясом горячей.
Мясо с овощами в яблочном соке
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 500 г свиной вырезки
- 1 луковица
- 2 стебля сельдерея
- 1 морковь
- 2 стакана свежевыжатого яблочного сока
- 1 стакан мясного бульона
- Растительное масло – для обжаривания
- 2-3 веточки тимьяна
- 1 лавровый лист
- 2 душистых перца
- Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем.
- Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета.
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм.
- Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным.
- Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения.
- Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще.
- За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком.
- Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом фрикаделек в томатном соусе.
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