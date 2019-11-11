Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных блюд из мяса для ужина

Что приготовить на ужин из мяса Фото: freepik.com

Не знаете, что приготовить на ужин из мяса? В нашей подборке вы найдете рецепты приготовления простых и вкусных блюд.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Эти идеи пригодятся и для составления праздничного меню. Вы сможете порадовать своих гостей аппетитной и сытной домашней вечерней трапезой.

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Свинина в пиве с черносливом

Свинина в пиве с черносливом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

700 г свинины, порезанной кубиками

2 луковицы

100 г чернослива

250 мл светлого пива

Соль, перец – по вкусу

Паприка – по вкусу

Эстрагон – по вкусу

Мелко нарубленная зелень петрушки – по вкусу

Способ приготовления:

Свинину помыть и обсушить, добавить соль и специи, перемешать и оставить на 15 минут. Обжарить свинину на растительном масле, добавить отдельно обжаренный (до прозрачности) лук, влить пиво и тушить под закрытой крышкой на медленном огне 20 минут. Чернослив нарезать полосками, добавить к мясу и продолжать тушить еще 20 минут. Готовую свинину посыпать зеленью и дать настояться несколько минут.

Мясо в духовке с сыром и грибами

Мясо в духовке с грибами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки

100 г сыра

200 г шампиньонов

200 г репчатого лука

100 г сметаны

Соль, перец

Растительное масло

Свежая зелень

Способ приготовления:

Свинину помыть и обсушить, нарезать ломтиками толщиной 2 см. Отбить кулинарным молотком, посолить и поперчить. Уложить в форму для запекания в один слой и смазать сметаной. Грибы и лук помыть. Шампиньоны нарезать пластинками, а очищенный лук – тонкими полукольцами. Обжарить лук до прозрачности на растительном масле, добавить грибы и готовить, пока не выпарится жидкость. Приправить по вкусу. Выложить лук и грибы на мясо. Отправить в горячую духовку и запекать при 180 ºС, пока сыр не подрумянится. Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью.

Мясное жаркое с белыми грибами

Тушеная говядина с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г филе говядины

500 г белых грибов

5-6 луковиц шалота

200-250 мл мясного бульона

1 ст.л. муки

Растительное масло

Соль, черный свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Мясо помыть, обсушить и нарезать крупными кубиками. Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки. Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать. Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около 5 минут. Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне. В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать. Влить бульон и еще раз хорошо перемешать. Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.

Мясо с картошкой в рукаве

Мясо с картошкой в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

1-1,5 кг картофеля

500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)

1 лук

1-2 моркови

1 ст.л. горчицы в зернах

3-4 ст.л. томатного соуса

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Картофель почистить, нарезать кубиками. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости. Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса. Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить. Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 С духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой. Подавать картошку с мясом горячей.

Мясо с овощами в яблочном соке

Тушеная свинина с овощами и яблочным соком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки

1 луковица

2 стебля сельдерея

1 морковь

2 стакана свежевыжатого яблочного сока

1 стакан мясного бульона

Растительное масло – для обжаривания

2-3 веточки тимьяна

1 лавровый лист

2 душистых перца

Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем. Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм. Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным. Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения. Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще. За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком. Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом фрикаделек в томатном соусе.

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