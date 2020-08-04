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Что приготовить на ужин летом: рецепты вкусных блюд

Сегодня, 17:40

Множество вкуснейших блюд можно сделать на ужин просто и недорого

Не знаете, что приготовить на ужин летом? Чтобы облегчить задачу, максимально используйте сезонные овощи, фрукты и грибы. А чтобы не проводить много времени у плиты, возьмите на заметку простые летние рецепты из нашей подборки.

Молодая картошка с мясом и зеленью

Тушеная картошка с говядиной
Тушеная картошка с говядиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1-2 часа

Ингредиенты:

  • 500 г молодого картофеля
  • 300 г говядины
  • 1/2 пучка укропа или петрушки
  • 1-2 луковицы
  • 50 г сливочного масла
  • Соль, перец черный
  • Кориандр молотый

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Способ приготовления:

  1. Молодую картошку очистить, соскребая внешнюю кожицу, похожую на пленку, и удаляя "глазки". Тщательно вымыть и залить холодной водой, чтобы молодая картошка не потемнела. Чтобы картошка сварилась равномерно, нужно выбирать картофелины одного размера.
  2. Говядину разрезать на небольшие кусочки и обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Затем посолить, поперчить и посыпать щепоткой молотого кориандра.
  3. Продолжая жарить, добавить очищенный и нарезанный крупной соломкой лук. Готовить до мягкости лука.
  4. Залить мясо с луком горячей водой, чтобы жидкость покрыла мясо, и тушить все на маленьком огне под крышкой до готовности мяса. В зависимости от жесткости говядины, это время может составлять от получаса до двух часов.
  5. Добавить очищенный молодой картофель, не разрезая. Продолжать тушить 20 минут. Важно, чтобы жидкость выкипела полностью, и картошка с говядиной была похожа на густое рагу.
  6. Добавить мелко нарезанную зелень. Перемешать картошку и разложить по тарелкам.

Запеченная курица с чесноком и лимоном

Запеченная курица с чесноком и лимоном
Запеченная курица с чесноком и лимоном
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 900 г куриных частей или бедер на кости с кожей
  • Морская соль – по вкусу
  • Молотый черный перец – по вкусу
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. коричневого сахара
  • 4 зубчика чеснока
  • Кусочки лимона – для подачи

Смотрите видео, как сделать овощное рагу на гриле:

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 °С. Застелить противень пергаментной бумагой.
  2. Промыть курицу и обсушить. Приправить солью и перцем по вкусу.
  3. В большой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, коричневый сахар и чеснок. Добавить курицу в маринад и перемешать.
  4. Положить курицу на противень шкуркой вниз. Запекать от 20-25 минут. Перевернуть и запекать еще 10 минут или до готовности.
  5. Подавать блюдо горячим вместе с дольками лимона, рисом и салатом из рукколы.

Запеченная рыба с летними овощами

Запеченная рыба с овощами
Запеченная рыба с овощами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 больших филе морской белой рыбы
  • Сок половины лимона
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 1 средняя луковица
  • 1 большой красный сладкий перец
  • 1/2 ч.л. сахара
  • 1 средняя морковь
  • 1 средний молодой кабачок-цукини
  • 1 большая луковица лука-порея
  • Соль и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу посыпать солью и перцем, полить соком лимона, накрыть и оставить на полчаса.
  2. Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками. Кабачки также нарезать кубиками
  3. Лук очистить, половину отложить, а вторую половину нарезать кубиками.
  4. Лук-порей разрезать вдоль пополам, разобрать на пластины и очень тщательно промыть. Затем нарезать светлую часть полукольцами.
  5. В посуде, которую можно ставить и на плиту, и в духовку, разогреть половину оливкового масла. Готовить на среднем огне лук, морковь, кабачки и лук-порей со щепоткой соли, часто помешивая, до мягкости, около 7 минут. Слегка поперчить овощи и оставить в сторону на время.
  6. Отложенную половину луковицы нарезать вдоль полукольцами.
  7. У сладкого перца удалить семена и перегородки и нарезать его тонкими длинными полосками.
  8. В небольшой сковороде разогреть вторую половину оливкового масла. Готовить на нем лук и сладкий перец со щепоткой соли и с сахаром, часто помешивая, до мягкости, 5 минут. Сильно зажаривать овощи для этого рецепта не нужно, они будут продолжать готовиться в духовке.
  9. Филе рыбы достать из маринада и выложить на овощную подушку в форму. Сверху выложить лук со сладким перцем.
  10. Поставить форму в разогретую до 190 ºC духовку на 15-25 минут, в зависимости от толщины рыбного филе.
  11. Подавать рыбу горячей как основное блюдо. В качестве гарнира использовать "овощную подушку".

Напомним, ранее мы писали, как сделать лодочки из кабачков с мясным фаршем, а также делились рецептом традиционного греческого супа из рыбы.

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Источник: Сегодня
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