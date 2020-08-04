Что приготовить на ужин летом: рецепты вкусных блюд

Множество вкуснейших блюд можно сделать на ужин просто и недорого

Не знаете, что приготовить на ужин летом? Чтобы облегчить задачу, максимально используйте сезонные овощи, фрукты и грибы. А чтобы не проводить много времени у плиты, возьмите на заметку простые летние рецепты из нашей подборки.

Молодая картошка с мясом и зеленью

Тушеная картошка с говядиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1-2 часа

Ингредиенты:

500 г молодого картофеля

300 г говядины

1/2 пучка укропа или петрушки

1-2 луковицы

50 г сливочного масла

Соль, перец черный

Кориандр молотый

Способ приготовления:

Молодую картошку очистить, соскребая внешнюю кожицу, похожую на пленку, и удаляя "глазки". Тщательно вымыть и залить холодной водой, чтобы молодая картошка не потемнела. Чтобы картошка сварилась равномерно, нужно выбирать картофелины одного размера. Говядину разрезать на небольшие кусочки и обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Затем посолить, поперчить и посыпать щепоткой молотого кориандра. Продолжая жарить, добавить очищенный и нарезанный крупной соломкой лук. Готовить до мягкости лука. Залить мясо с луком горячей водой, чтобы жидкость покрыла мясо, и тушить все на маленьком огне под крышкой до готовности мяса. В зависимости от жесткости говядины, это время может составлять от получаса до двух часов. Добавить очищенный молодой картофель, не разрезая. Продолжать тушить 20 минут. Важно, чтобы жидкость выкипела полностью, и картошка с говядиной была похожа на густое рагу. Добавить мелко нарезанную зелень. Перемешать картошку и разложить по тарелкам.

Запеченная курица с чесноком и лимоном

Запеченная курица с чесноком и лимоном Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

900 г куриных частей или бедер на кости с кожей

Морская соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

3 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. коричневого сахара

4 зубчика чеснока

Кусочки лимона – для подачи

Смотрите видео, как сделать овощное рагу на гриле:

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 °С. Застелить противень пергаментной бумагой. Промыть курицу и обсушить. Приправить солью и перцем по вкусу. В большой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, коричневый сахар и чеснок. Добавить курицу в маринад и перемешать. Положить курицу на противень шкуркой вниз. Запекать от 20-25 минут. Перевернуть и запекать еще 10 минут или до готовности. Подавать блюдо горячим вместе с дольками лимона, рисом и салатом из рукколы.

Запеченная рыба с летними овощами

Запеченная рыба с овощами Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 больших филе морской белой рыбы

Сок половины лимона

4 ст.л. оливкового масла

1 средняя луковица

1 большой красный сладкий перец

1/2 ч.л. сахара

1 средняя морковь

1 средний молодой кабачок-цукини

1 большая луковица лука-порея

Соль и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу посыпать солью и перцем, полить соком лимона, накрыть и оставить на полчаса. Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками. Кабачки также нарезать кубиками Лук очистить, половину отложить, а вторую половину нарезать кубиками. Лук-порей разрезать вдоль пополам, разобрать на пластины и очень тщательно промыть. Затем нарезать светлую часть полукольцами. В посуде, которую можно ставить и на плиту, и в духовку, разогреть половину оливкового масла. Готовить на среднем огне лук, морковь, кабачки и лук-порей со щепоткой соли, часто помешивая, до мягкости, около 7 минут. Слегка поперчить овощи и оставить в сторону на время. Отложенную половину луковицы нарезать вдоль полукольцами. У сладкого перца удалить семена и перегородки и нарезать его тонкими длинными полосками. В небольшой сковороде разогреть вторую половину оливкового масла. Готовить на нем лук и сладкий перец со щепоткой соли и с сахаром, часто помешивая, до мягкости, 5 минут. Сильно зажаривать овощи для этого рецепта не нужно, они будут продолжать готовиться в духовке. Филе рыбы достать из маринада и выложить на овощную подушку в форму. Сверху выложить лук со сладким перцем. Поставить форму в разогретую до 190 ºC духовку на 15-25 минут, в зависимости от толщины рыбного филе. Подавать рыбу горячей как основное блюдо. В качестве гарнира использовать "овощную подушку".

Напомним, ранее мы писали, как сделать лодочки из кабачков с мясным фаршем, а также делились рецептом традиционного греческого супа из рыбы.

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