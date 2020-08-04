Что приготовить на ужин летом: рецепты вкусных блюд
Множество вкуснейших блюд можно сделать на ужин просто и недорого
Не знаете, что приготовить на ужин летом? Чтобы облегчить задачу, максимально используйте сезонные овощи, фрукты и грибы. А чтобы не проводить много времени у плиты, возьмите на заметку простые летние рецепты из нашей подборки.
Время приготовления:
- 1-2 часа
Ингредиенты:
- 500 г молодого картофеля
- 300 г говядины
- 1/2 пучка укропа или петрушки
- 1-2 луковицы
- 50 г сливочного масла
- Соль, перец черный
- Кориандр молотый
Способ приготовления:
- Молодую картошку очистить, соскребая внешнюю кожицу, похожую на пленку, и удаляя "глазки". Тщательно вымыть и залить холодной водой, чтобы молодая картошка не потемнела. Чтобы картошка сварилась равномерно, нужно выбирать картофелины одного размера.
- Говядину разрезать на небольшие кусочки и обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Затем посолить, поперчить и посыпать щепоткой молотого кориандра.
- Продолжая жарить, добавить очищенный и нарезанный крупной соломкой лук. Готовить до мягкости лука.
- Залить мясо с луком горячей водой, чтобы жидкость покрыла мясо, и тушить все на маленьком огне под крышкой до готовности мяса. В зависимости от жесткости говядины, это время может составлять от получаса до двух часов.
- Добавить очищенный молодой картофель, не разрезая. Продолжать тушить 20 минут. Важно, чтобы жидкость выкипела полностью, и картошка с говядиной была похожа на густое рагу.
- Добавить мелко нарезанную зелень. Перемешать картошку и разложить по тарелкам.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 900 г куриных частей или бедер на кости с кожей
- Морская соль – по вкусу
- Молотый черный перец – по вкусу
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. коричневого сахара
- 4 зубчика чеснока
- Кусочки лимона – для подачи
Смотрите видео, как сделать овощное рагу на гриле:
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 °С. Застелить противень пергаментной бумагой.
- Промыть курицу и обсушить. Приправить солью и перцем по вкусу.
- В большой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, коричневый сахар и чеснок. Добавить курицу в маринад и перемешать.
- Положить курицу на противень шкуркой вниз. Запекать от 20-25 минут. Перевернуть и запекать еще 10 минут или до готовности.
- Подавать блюдо горячим вместе с дольками лимона, рисом и салатом из рукколы.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 больших филе морской белой рыбы
- Сок половины лимона
- 4 ст.л. оливкового масла
- 1 средняя луковица
- 1 большой красный сладкий перец
- 1/2 ч.л. сахара
- 1 средняя морковь
- 1 средний молодой кабачок-цукини
- 1 большая луковица лука-порея
- Соль и молотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу посыпать солью и перцем, полить соком лимона, накрыть и оставить на полчаса.
- Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками. Кабачки также нарезать кубиками
- Лук очистить, половину отложить, а вторую половину нарезать кубиками.
- Лук-порей разрезать вдоль пополам, разобрать на пластины и очень тщательно промыть. Затем нарезать светлую часть полукольцами.
- В посуде, которую можно ставить и на плиту, и в духовку, разогреть половину оливкового масла. Готовить на среднем огне лук, морковь, кабачки и лук-порей со щепоткой соли, часто помешивая, до мягкости, около 7 минут. Слегка поперчить овощи и оставить в сторону на время.
- Отложенную половину луковицы нарезать вдоль полукольцами.
- У сладкого перца удалить семена и перегородки и нарезать его тонкими длинными полосками.
- В небольшой сковороде разогреть вторую половину оливкового масла. Готовить на нем лук и сладкий перец со щепоткой соли и с сахаром, часто помешивая, до мягкости, 5 минут. Сильно зажаривать овощи для этого рецепта не нужно, они будут продолжать готовиться в духовке.
- Филе рыбы достать из маринада и выложить на овощную подушку в форму. Сверху выложить лук со сладким перцем.
- Поставить форму в разогретую до 190 ºC духовку на 15-25 минут, в зависимости от толщины рыбного филе.
- Подавать рыбу горячей как основное блюдо. В качестве гарнира использовать "овощную подушку".
Напомним, ранее мы писали, как сделать лодочки из кабачков с мясным фаршем, а также делились рецептом традиционного греческого супа из рыбы.
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