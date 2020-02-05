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Что приготовить на ужин: три рецепта небанальных запеканок

Лучшие рецепты запеканок с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
Запеканка из макарон на ужин
Запеканка из макарон на ужин
Фото: Depositphotos

Запеканки бывают разные: творожные, овощные, мясные, грибные. Это блюдо можно cделать из чего угодно.

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Для приготовления запеканки в духовке вам понадобится противень с высокими бортиками или специальная форма – металлическая, стеклянная, силиконовая.

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Тыквенно-картофельная запеканка с беконом

Картофельная запеканка с беконом и тыквой
Картофельная запеканка с беконом и тыквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 600 г тыквы
  • 1 кг картофеля
  • 1 луковица
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 100 мл молока
  • 50 г масла
  • 120 г бекона
  • 100 г копченого чеддера
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель, тыкву и лук почистить.
  2. Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре.
  3. Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера.
  4. Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета.
  5. Сыр натереть на терке.
  6. Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть чеддера для посыпки. Выложить половину пюре в неразъемную жаропрочную форму, сверху разложить бекон и оставшееся пюре.
  7. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180 º С духовке, пока не появится золотистая корочка.

Запеканка из капусты и фарша

Капустная запеканка с мясом
Капустная запеканка с мясом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша
  • 500 г сметаны
  • 700 г белокочанной капусты
  • 250 г лука
  • 250 г моркови
  • 150 г сыра
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порежьте лук кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук на растительном масле.
  2. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Отдельно обжарьте на растительном масле морковь. Нашинкуйте капусту и добавьте к моркови.
  4. Посолите по вкусу и тушите под крышкой около 15 минут.
  5. В форму для запекания выложите половину капусты. Поперчите.
  6. Сверху смажьте третьей частью сметаны.
  7. Затем выложите весь фарш и разровняйте. Смажьте частью сметаны.
  8. Выложите оставшуюся капусту. Смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром.
  9. Запекайте в духовке при 180 ºС 25-30 минут.

Запеканка из макарон с курицей и перцем

Запеченная паста с курицей и перцем
Запеченная паста с курицей и перцем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 275 г пасты
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 луковица
  • 3 сладких перца разных цветов
  • 1 ч.л. смеси специй (паприка, чили, соль с добавками)
  • 500 г филе куриных бедрышек
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 1 банка томатного соус для пасты
  • 75 г тертого чеддера
  • Натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления:

  1. Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности.
  2. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте нарезанное полосками филе в течение пяти минут, до золотистого цвета, переложите на тарелку.
  3. Добавьте в сковороду измельченный лук и нарезанный средними кусочками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около восьми минут.
  4. Всыпьте смесь приправ, перемешайте, готовьте одну минуту, затем верните курицу в сковороду, добавьте томатное пюре и 50 мл воды. Готовьте на медленном огне несколько минут, затем добавьте макароны и перемешайте.
  5. Разогрейте духовку в режиме гриль до средней температуры. Переложите пасту в форму для запекания, посыпьте тертым чеддером и поставьте в духовку запекаться до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из макарон и овощей. "Сегодня" также писали, как сделать овощную запеканку с тыквой.

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Источник: Сегодня
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