Что приготовить на ужин: три рецепта небанальных запеканок

Лучшие рецепты запеканок с фото

Запеканка из макарон на ужин Фото: Depositphotos

Запеканки бывают разные: творожные, овощные, мясные, грибные. Это блюдо можно cделать из чего угодно.

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Для приготовления запеканки в духовке вам понадобится противень с высокими бортиками или специальная форма – металлическая, стеклянная, силиконовая.

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Тыквенно-картофельная запеканка с беконом

Картофельная запеканка с беконом и тыквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

600 г тыквы

1 кг картофеля

1 луковица

2 ст.л. растительного масла

100 мл молока

50 г масла

120 г бекона

100 г копченого чеддера

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель, тыкву и лук почистить. Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре. Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера. Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета. Сыр натереть на терке. Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть чеддера для посыпки. Выложить половину пюре в неразъемную жаропрочную форму, сверху разложить бекон и оставшееся пюре. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180 º С духовке, пока не появится золотистая корочка.

Запеканка из капусты и фарша

Капустная запеканка с мясом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г мясного фарша

500 г сметаны

700 г белокочанной капусты

250 г лука

250 г моркови

150 г сыра

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте лук кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук на растительном масле. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Посолите и поперчите по вкусу. Отдельно обжарьте на растительном масле морковь. Нашинкуйте капусту и добавьте к моркови. Посолите по вкусу и тушите под крышкой около 15 минут. В форму для запекания выложите половину капусты. Поперчите. Сверху смажьте третьей частью сметаны. Затем выложите весь фарш и разровняйте. Смажьте частью сметаны. Выложите оставшуюся капусту. Смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке при 180 ºС 25-30 минут.

Запеканка из макарон с курицей и перцем

Запеченная паста с курицей и перцем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

275 г пасты

2 ст.л. оливкового масла

1 луковица

3 сладких перца разных цветов

1 ч.л. смеси специй (паприка, чили, соль с добавками)

500 г филе куриных бедрышек

1 ст.л. томатной пасты

1 банка томатного соус для пасты

75 г тертого чеддера

Натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления:

Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте нарезанное полосками филе в течение пяти минут, до золотистого цвета, переложите на тарелку. Добавьте в сковороду измельченный лук и нарезанный средними кусочками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около восьми минут. Всыпьте смесь приправ, перемешайте, готовьте одну минуту, затем верните курицу в сковороду, добавьте томатное пюре и 50 мл воды. Готовьте на медленном огне несколько минут, затем добавьте макароны и перемешайте. Разогрейте духовку в режиме гриль до средней температуры. Переложите пасту в форму для запекания, посыпьте тертым чеддером и поставьте в духовку запекаться до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из макарон и овощей. "Сегодня" также писали, как сделать овощную запеканку с тыквой.

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