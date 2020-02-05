Что приготовить на ужин: три рецепта небанальных запеканок
Лучшие рецепты запеканок с фото
Запеканки бывают разные: творожные, овощные, мясные, грибные. Это блюдо можно cделать из чего угодно.
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Для приготовления запеканки в духовке вам понадобится противень с высокими бортиками или специальная форма – металлическая, стеклянная, силиконовая.
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Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 600 г тыквы
- 1 кг картофеля
- 1 луковица
- 2 ст.л. растительного масла
- 100 мл молока
- 50 г масла
- 120 г бекона
- 100 г копченого чеддера
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель, тыкву и лук почистить.
- Картофель нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и подогретое молоко, размять в пюре.
- Тыкву и лук произвольно нарезать, тушить на разогретой с растительным маслом сковороде до мягкости. Посолить. Пюрировать с помощью блендера.
- Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить до золотистого цвета.
- Сыр натереть на терке.
- Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр, оставив часть чеддера для посыпки. Выложить половину пюре в неразъемную жаропрочную форму, сверху разложить бекон и оставшееся пюре.
- Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180 º С духовке, пока не появится золотистая корочка.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша
- 500 г сметаны
- 700 г белокочанной капусты
- 250 г лука
- 250 г моркови
- 150 г сыра
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Порежьте лук кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук на растительном масле.
- Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Посолите и поперчите по вкусу.
- Отдельно обжарьте на растительном масле морковь. Нашинкуйте капусту и добавьте к моркови.
- Посолите по вкусу и тушите под крышкой около 15 минут.
- В форму для запекания выложите половину капусты. Поперчите.
- Сверху смажьте третьей частью сметаны.
- Затем выложите весь фарш и разровняйте. Смажьте частью сметаны.
- Выложите оставшуюся капусту. Смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте в духовке при 180 ºС 25-30 минут.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 275 г пасты
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 луковица
- 3 сладких перца разных цветов
- 1 ч.л. смеси специй (паприка, чили, соль с добавками)
- 500 г филе куриных бедрышек
- 1 ст.л. томатной пасты
- 1 банка томатного соус для пасты
- 75 г тертого чеддера
- Натуральный йогурт – для подачи
Способ приготовления:
- Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности.
- Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте нарезанное полосками филе в течение пяти минут, до золотистого цвета, переложите на тарелку.
- Добавьте в сковороду измельченный лук и нарезанный средними кусочками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около восьми минут.
- Всыпьте смесь приправ, перемешайте, готовьте одну минуту, затем верните курицу в сковороду, добавьте томатное пюре и 50 мл воды. Готовьте на медленном огне несколько минут, затем добавьте макароны и перемешайте.
- Разогрейте духовку в режиме гриль до средней температуры. Переложите пасту в форму для запекания, посыпьте тертым чеддером и поставьте в духовку запекаться до золотистого цвета.
Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из макарон и овощей. "Сегодня" также писали, как сделать овощную запеканку с тыквой.
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Источник: Сегодня