Что приготовить на завтрак быстро и полезно: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных и здоровых завтраков от знаменитых кулинаров

Оригинальные идеи для завтрака Фото: Unsplash

Если вам надоело делать по утрам обычные бутерброды с сыром и колбасой или есть хлопья с молоком, то наверняка вас интересует вопрос, что приготовить на завтрак.

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Мы поделимся интересными рецептами несложных блюд, которые не только подарят вашему организму порцию питательных веществ, но и поднимут настроение даже в самое ненастное утро.

Пудинг с семенами чиа от Кортни Кардашьян

Пудинг с семенами чиа Фото: Unsplash

Время приготовления:

3 минуты + время для настаивания

Ингредиенты:

2 чашки растительного молока

6-8 столовых ложек семян чиа (добавьте 8, если вы хотите более густой пудинг)

1 чайная ложка корицы

2 чайные ложки экстракта ванили

Немного кленового сиропа сверху (по желанию)

Способ приготовления:

Смешайте семена чиа и молоко в миске или пластиковом контейнере. Добавьте корицу и ваниль, еще раз хорошо перемешайте. Накройте и поставьте в холодильник на два часа или на ночь. Полейте кленовым сиропом или медом. Чтобы сделать вкус пудинга с семенами чиа ярче, добавьте поджаренные орехи и свежие ягоды. Подойдут грецкие орехи и малина или черника.

Овсяная каша с яблоками и корицей по рецепту Гордона Рамзи

Овсянка с яблоками и корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев

4 мелко нарезанных финика

1/2 чайной ложки молотой корицы

Щепотка тертого мускатного ореха

Щепотка молотого душистого перца

2 нарезанных яблока

400 мл молока плюс для подачи

Морская соль

Способ приготовления:

В среднюю кастрюлю с толстым дном отправьте овсяные хлопья, финики, специи и 3/4 нарезанных яблок. Посолите, влейте молоко и 400 мл горячей воды. Поставьте на огонь. Нагревайте, помешивая, пока каша не начнет кипеть. Варите на умеренном огне в течение 15-20 минут, регулярно помешивая, до кремообразной консистенции. Кусочки яблок должны размягчиться, а жидкость впитаться. Подавайте овсянку вместе с кусочками свежих яблок. Поставьте рядом кувшин с дополнительной порцией молока.

Безглютеновые оладьи с бананом и малиной от Лизы Глинской

Оладьи с бананом на рисовой муке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 банана (200 г)

2 яйца (100 г)

40 г тростникового сахара

100 г рисовой муки

6 г разрыхлителя

100 г малины

Корица

Ваниль

Способ приготовления:

Взбейте блендером банан с сахаром и яйцами. Затем всыпьте рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. Пробейте до однородности. Добавьте ягоды, аккуратно перемешайте. Выпекайте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием без жира. Сковороду нужно разогреть чуть выше среднего, налить тесто и накрыть крышкой. Через несколько минут оладьи перевернуть и снова накрыть крышкой. Жарить еще минуту и снять со сковороды.

Лаваш со шпинатом и сыром от Аниты Луценко

Лаваш со шпинатом и сыром Фото: instagram.com/anitasporty

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 брусочек замороженного шпината

1 ст.л. сливок 10%

Помидор

Сыр пониженной жирности

Соль, перец

Масло сливочное 82,5% – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

Шпинат разморозить или положить его в чистую сковороду, залить небольшим количеством воды и оставить на 1 минуту (так он сам разморозится). Плеснуть сливок, добавить соль и перец. Перемешать и готовить 20 секунд, переложить на тарелку. Помыть сковороду и вернуть ее на огонь. Выложить на лист лаваша шпинат, тертый сыр, нарезанный помидор и завернуть. Наколоть кусочек масла на вилку и смазать им сковороду. Выложить лаваш и обжарить с двух сторон по минуте под крышкой. За это время сыр должен расплавиться, а лаваш слегка подрумяниться.

Гранола с орехами от Даши Малаховой

Гранола с йогуртом

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

50 г миндаля

50 г грецких орехов

50 г кешью

Молотая корица

Сушеная клюква

100 г овсяных хлопьев

Семена льна

Кунжут

Цедра апельсина

3 ст. ложки растительного масла

3-4 ст. ложки жидкого меда

Йогурт для подачи

Способ приготовления:

Смешайте орехи, семена и овсяные хлопья. Добавьте корицу, клюквку и перемешайте. Заправьте растительнм маслом и медом. Тщательно перемешайте и переложите на противень. Запеките в микроволновке в течение 5-7 минут или в духовке, прогрев до хрустящего состояния. Гранолу немного остудите и подавайте с натуральным йогуртом. Хранить оставшуюся гарнолу лучше все го в плотно закрывающейся банке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой. "Сегодня" также делись рецептом сырных вафель на кефире от Юлии Высоцкой.

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