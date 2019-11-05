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Что приготовить на завтрак быстро и полезно: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных и здоровых завтраков от знаменитых кулинаров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:45
Оригинальные идеи для завтрака
Оригинальные идеи для завтрака
Фото: Unsplash

Если вам надоело делать по утрам обычные бутерброды с сыром и колбасой или есть хлопья с молоком, то наверняка вас интересует вопрос, что приготовить на завтрак.

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Мы поделимся интересными рецептами несложных блюд, которые не только подарят вашему организму порцию питательных веществ, но и поднимут настроение даже в самое ненастное утро.

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Пудинг с семенами чиа от Кортни Кардашьян

Пудинг с семенами чиа
Пудинг с семенами чиа
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 3 минуты + время для настаивания

Ингредиенты:

  • 2 чашки растительного молока
  • 6-8 столовых ложек семян чиа (добавьте 8, если вы хотите более густой пудинг)
  • 1 чайная ложка корицы
  • 2 чайные ложки экстракта ванили
  • Немного кленового сиропа сверху (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Смешайте семена чиа и молоко в миске или пластиковом контейнере.
  2. Добавьте корицу и ваниль, еще раз хорошо перемешайте.
  3. Накройте и поставьте в холодильник на два часа или на ночь.
  4. Полейте кленовым сиропом или медом. Чтобы сделать вкус пудинга с семенами чиа ярче, добавьте поджаренные орехи и свежие ягоды. Подойдут грецкие орехи и малина или черника.

Овсяная каша с яблоками и корицей по рецепту Гордона Рамзи

Овсянка с яблоками и корицей
Овсянка с яблоками и корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г овсяных хлопьев
  • 4 мелко нарезанных финика
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • Щепотка тертого мускатного ореха
  • Щепотка молотого душистого перца
  • 2 нарезанных яблока
  • 400 мл молока плюс для подачи
  • Морская соль

Способ приготовления:

  1. В среднюю кастрюлю с толстым дном отправьте овсяные хлопья, финики, специи и 3/4 нарезанных яблок. Посолите, влейте молоко и 400 мл горячей воды.
  2. Поставьте на огонь. Нагревайте, помешивая, пока каша не начнет кипеть.
  3. Варите на умеренном огне в течение 15-20 минут, регулярно помешивая, до кремообразной консистенции. Кусочки яблок должны размягчиться, а жидкость впитаться.
  4. Подавайте овсянку вместе с кусочками свежих яблок. Поставьте рядом кувшин с дополнительной порцией молока.

Безглютеновые оладьи с бананом и малиной от Лизы Глинской

Оладьи с бананом на рисовой муке
Оладьи с бананом на рисовой муке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 банана (200 г)
  • 2 яйца (100 г)
  • 40 г тростникового сахара
  • 100 г рисовой муки
  • 6 г разрыхлителя
  • 100 г малины
  • Корица
  • Ваниль

Способ приготовления:

  1. Взбейте блендером банан с сахаром и яйцами.
  2. Затем всыпьте рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. Пробейте до однородности.
  3. Добавьте ягоды, аккуратно перемешайте.
  4. Выпекайте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием без жира. Сковороду нужно разогреть чуть выше среднего, налить тесто и накрыть крышкой.
  5. Через несколько минут оладьи перевернуть и снова накрыть крышкой.
  6. Жарить еще минуту и снять со сковороды.

Лаваш со шпинатом и сыром от Аниты Луценко

Лаваш со шпинатом и сыром
Лаваш со шпинатом и сыром
Фото: instagram.com/anitasporty

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 брусочек замороженного шпината
  • 1 ст.л. сливок 10%
  • Помидор
  • Сыр пониженной жирности
  • Соль, перец
  • Масло сливочное 82,5% – для смазывания сковороды

Способ приготовления:

  1. Шпинат разморозить или положить его в чистую сковороду, залить небольшим количеством воды и оставить на 1 минуту (так он сам разморозится).
  2. Плеснуть сливок, добавить соль и перец. Перемешать и готовить 20 секунд, переложить на тарелку.
  3. Помыть сковороду и вернуть ее на огонь.
  4. Выложить на лист лаваша шпинат, тертый сыр, нарезанный помидор и завернуть.
  5. Наколоть кусочек масла на вилку и смазать им сковороду.
  6. Выложить лаваш и обжарить с двух сторон по минуте под крышкой. За это время сыр должен расплавиться, а лаваш слегка подрумяниться.

Гранола с орехами от Даши Малаховой

Гранола с йогуртом
Гранола с йогуртом

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 50 г миндаля
  • 50 г грецких орехов
  • 50 г кешью
  • Молотая корица
  • Сушеная клюква
  • 100 г овсяных хлопьев
  • Семена льна
  • Кунжут
  • Цедра апельсина
  • 3 ст. ложки растительного масла
  • 3-4 ст. ложки жидкого меда
  • Йогурт для подачи

Способ приготовления:

  1. Смешайте орехи, семена и овсяные хлопья. Добавьте корицу, клюквку и перемешайте. Заправьте растительнм маслом и медом.
  2. Тщательно перемешайте и переложите на противень. Запеките в микроволновке в течение 5-7 минут или в духовке, прогрев до хрустящего состояния.
  3. Гранолу немного остудите и подавайте с натуральным йогуртом. Хранить оставшуюся гарнолу лучше все го в плотно закрывающейся банке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой. "Сегодня" также делись рецептом сырных вафель на кефире от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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