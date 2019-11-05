Что приготовить на завтрак быстро и полезно: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных и здоровых завтраков от знаменитых кулинаров
Если вам надоело делать по утрам обычные бутерброды с сыром и колбасой или есть хлопья с молоком, то наверняка вас интересует вопрос, что приготовить на завтрак.
Смотрите видео, чем завтракают украинцы:
Мы поделимся интересными рецептами несложных блюд, которые не только подарят вашему организму порцию питательных веществ, но и поднимут настроение даже в самое ненастное утро.
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Пудинг с семенами чиа от Кортни Кардашьян
Время приготовления:
- 3 минуты + время для настаивания
Ингредиенты:
- 2 чашки растительного молока
- 6-8 столовых ложек семян чиа (добавьте 8, если вы хотите более густой пудинг)
- 1 чайная ложка корицы
- 2 чайные ложки экстракта ванили
- Немного кленового сиропа сверху (по желанию)
Способ приготовления:
- Смешайте семена чиа и молоко в миске или пластиковом контейнере.
- Добавьте корицу и ваниль, еще раз хорошо перемешайте.
- Накройте и поставьте в холодильник на два часа или на ночь.
- Полейте кленовым сиропом или медом. Чтобы сделать вкус пудинга с семенами чиа ярче, добавьте поджаренные орехи и свежие ягоды. Подойдут грецкие орехи и малина или черника.
Овсяная каша с яблоками и корицей по рецепту Гордона Рамзи
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г овсяных хлопьев
- 4 мелко нарезанных финика
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- Щепотка тертого мускатного ореха
- Щепотка молотого душистого перца
- 2 нарезанных яблока
- 400 мл молока плюс для подачи
- Морская соль
Способ приготовления:
- В среднюю кастрюлю с толстым дном отправьте овсяные хлопья, финики, специи и 3/4 нарезанных яблок. Посолите, влейте молоко и 400 мл горячей воды.
- Поставьте на огонь. Нагревайте, помешивая, пока каша не начнет кипеть.
- Варите на умеренном огне в течение 15-20 минут, регулярно помешивая, до кремообразной консистенции. Кусочки яблок должны размягчиться, а жидкость впитаться.
- Подавайте овсянку вместе с кусочками свежих яблок. Поставьте рядом кувшин с дополнительной порцией молока.
Безглютеновые оладьи с бананом и малиной от Лизы Глинской
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 банана (200 г)
- 2 яйца (100 г)
- 40 г тростникового сахара
- 100 г рисовой муки
- 6 г разрыхлителя
- 100 г малины
- Корица
- Ваниль
Способ приготовления:
- Взбейте блендером банан с сахаром и яйцами.
- Затем всыпьте рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. Пробейте до однородности.
- Добавьте ягоды, аккуратно перемешайте.
- Выпекайте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием без жира. Сковороду нужно разогреть чуть выше среднего, налить тесто и накрыть крышкой.
- Через несколько минут оладьи перевернуть и снова накрыть крышкой.
- Жарить еще минуту и снять со сковороды.
Лаваш со шпинатом и сыром от Аниты Луценко
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 брусочек замороженного шпината
- 1 ст.л. сливок 10%
- Помидор
- Сыр пониженной жирности
- Соль, перец
- Масло сливочное 82,5% – для смазывания сковороды
Способ приготовления:
- Шпинат разморозить или положить его в чистую сковороду, залить небольшим количеством воды и оставить на 1 минуту (так он сам разморозится).
- Плеснуть сливок, добавить соль и перец. Перемешать и готовить 20 секунд, переложить на тарелку.
- Помыть сковороду и вернуть ее на огонь.
- Выложить на лист лаваша шпинат, тертый сыр, нарезанный помидор и завернуть.
- Наколоть кусочек масла на вилку и смазать им сковороду.
- Выложить лаваш и обжарить с двух сторон по минуте под крышкой. За это время сыр должен расплавиться, а лаваш слегка подрумяниться.
Гранола с орехами от Даши Малаховой
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 50 г миндаля
- 50 г грецких орехов
- 50 г кешью
- Молотая корица
- Сушеная клюква
- 100 г овсяных хлопьев
- Семена льна
- Кунжут
- Цедра апельсина
- 3 ст. ложки растительного масла
- 3-4 ст. ложки жидкого меда
- Йогурт для подачи
Способ приготовления:
- Смешайте орехи, семена и овсяные хлопья. Добавьте корицу, клюквку и перемешайте. Заправьте растительнм маслом и медом.
- Тщательно перемешайте и переложите на противень. Запеките в микроволновке в течение 5-7 минут или в духовке, прогрев до хрустящего состояния.
- Гранолу немного остудите и подавайте с натуральным йогуртом. Хранить оставшуюся гарнолу лучше все го в плотно закрывающейся банке.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой. "Сегодня" также делись рецептом сырных вафель на кефире от Юлии Высоцкой.
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