Что приготовить на завтрак быстро и полезно: три рецепта с семенами чиа

Рецепты здоровых завтраков с семенами чиа

Завтрак с семенами чиа Фото: freepik.com

Семена чиа – популярный суперфуд для молодости кожи и хорошего пищеварения. Они богаты белком, в них много кальция и магния. Кроме этого, семена чиа хорошо усваиваются организмом.

Смотрите видео о самых популярных суперфудах:

Если вы готовы включить эту богатую питательными веществами добавку в свой рацион, возьмите на заметку несколько простых рецептов. Кстати, пудинг с семенами чиа – любимый завтрак Меган Маркл.

Смузи с фруктами и семенами чиа от Юлии Высоцкой

Смузи с семенами чиа Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 банан

6 шт. клубники

1 киви

1 ст. л. семян чиа

2 стакана молока

Способ приготовления:

Банан очистить, киви помыть и очистить, клубнику хорошо помыть. Нарезать все ингредиенты небольшими кубиками и сложить в чашу блендера. К фруктово-ягодному миксу добавить семена чиа, залить молоком и как следует взбить в блендере. Разлить смузи по стаканам и наслаждаться! Напиток можно украсить кусочками ягод или фруктов.

Пудинг с семенами чиа от Кортни Кардашьян

Пудинг с чиа простой Фото: Pixabay

Время приготовления:

3 минуты + время для настаивания

Ингредиенты:

2 чашки растительного молока

6-8 столовых ложек семян чиа (добавьте 8, если вы хотите более густой пудинг)

1 чайная ложка корицы

2 чайные ложки экстракта ванили

Немного кленового сиропа сверху (по желанию)

Способ приготовления:

Смешайте семена чиа и молоко в миске или пластиковом контейнере. Добавьте корицу и ваниль, еще раз хорошо перемешайте. Накройте и поставьте в холодильник на два часа или на ночь. Полейте кленовым сиропом или медом. Чтобы сделать вкус пудинга с семенами чиа ярче, добавьте поджаренные орехи и свежие ягоды. Подойдут грецкие орехи и малина или черника.

Смузи-боул с фруктами и семенами чиа

Смузи боул с бананом и ягодами Фото: Pixabay

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 замороженный банан

1 чашка замороженной малины

2 больших финика без косточки

150 мл миндального молока

Для украшения:

1/2 свежего банана

Свежие ягоды

Кокосовая стружка

Семена чиа

Способ приготовления:

Сложить все ингредиенты для смузи в чашу блендера. Взбить до получения однородной массы. Перелить в глубокую мисочку. Украсить смузи-боул кусочками банана, свежими ягодами, кокосовой стружкой и семенами чиа. Подавать блюдо сразу же после приготовления.

Чем полезны семена чиа для здоровья

Семена чиа содержат довольно много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые не вырабатываются в организме, однако нужны для его нормального функционирования. Так, омега-3 необходимы для сердца и сосудов, а омега-6 – для суставов. Поэтому регулярное употребление семян – лучшая профилактика болезней сердечно-сосудистой системы, "таблетка" от высокого давления и воспаления суставов.



Также этот суперфуд – отличный источник кальция. Еще в продукте много магния, поэтому он восстанавливает нервную систему, снижает уровень стресса и даже может излечить от депрессии. Содержится в суперфуде растительный белок и незаменимые аминокислоты, которые тоже полноценно и быстро усваиваются.

Напомним, ранее мы делились рецептом пудинга с семенами чиа от Мирославы Ульяниной. "Сегодня" также рассказывали, как принимать семена льна.

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