Что приготовить на завтрак быстро и полезно: три рецепта с семенами чиа
Рецепты здоровых завтраков с семенами чиа
Семена чиа – популярный суперфуд для молодости кожи и хорошего пищеварения. Они богаты белком, в них много кальция и магния. Кроме этого, семена чиа хорошо усваиваются организмом.
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Если вы готовы включить эту богатую питательными веществами добавку в свой рацион, возьмите на заметку несколько простых рецептов. Кстати, пудинг с семенами чиа – любимый завтрак Меган Маркл.
Смузи с фруктами и семенами чиа от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 банан
- 6 шт. клубники
- 1 киви
- 1 ст. л. семян чиа
- 2 стакана молока
Способ приготовления:
- Банан очистить, киви помыть и очистить, клубнику хорошо помыть.
- Нарезать все ингредиенты небольшими кубиками и сложить в чашу блендера.
- К фруктово-ягодному миксу добавить семена чиа, залить молоком и как следует взбить в блендере.
- Разлить смузи по стаканам и наслаждаться! Напиток можно украсить кусочками ягод или фруктов.
Пудинг с семенами чиа от Кортни Кардашьян
Время приготовления:
- 3 минуты + время для настаивания
Ингредиенты:
- 2 чашки растительного молока
- 6-8 столовых ложек семян чиа (добавьте 8, если вы хотите более густой пудинг)
- 1 чайная ложка корицы
- 2 чайные ложки экстракта ванили
- Немного кленового сиропа сверху (по желанию)
Способ приготовления:
- Смешайте семена чиа и молоко в миске или пластиковом контейнере.
- Добавьте корицу и ваниль, еще раз хорошо перемешайте.
- Накройте и поставьте в холодильник на два часа или на ночь.
- Полейте кленовым сиропом или медом. Чтобы сделать вкус пудинга с семенами чиа ярче, добавьте поджаренные орехи и свежие ягоды. Подойдут грецкие орехи и малина или черника.
Смузи-боул с фруктами и семенами чиа
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 замороженный банан
- 1 чашка замороженной малины
- 2 больших финика без косточки
- 150 мл миндального молока
Для украшения:
- 1/2 свежего банана
- Свежие ягоды
- Кокосовая стружка
- Семена чиа
Способ приготовления:
- Сложить все ингредиенты для смузи в чашу блендера. Взбить до получения однородной массы.
- Перелить в глубокую мисочку.
- Украсить смузи-боул кусочками банана, свежими ягодами, кокосовой стружкой и семенами чиа.
- Подавать блюдо сразу же после приготовления.
Чем полезны семена чиа для здоровья
Семена чиа содержат довольно много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые не вырабатываются в организме, однако нужны для его нормального функционирования. Так, омега-3 необходимы для сердца и сосудов, а омега-6 – для суставов. Поэтому регулярное употребление семян – лучшая профилактика болезней сердечно-сосудистой системы, "таблетка" от высокого давления и воспаления суставов.
Также этот суперфуд – отличный источник кальция. Еще в продукте много магния, поэтому он восстанавливает нервную систему, снижает уровень стресса и даже может излечить от депрессии. Содержится в суперфуде растительный белок и незаменимые аминокислоты, которые тоже полноценно и быстро усваиваются.
Напомним, ранее мы делились рецептом пудинга с семенами чиа от Мирославы Ульяниной. "Сегодня" также рассказывали, как принимать семена льна.
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