Что приготовить на завтрак детям: три рецепта вкусных сладких блинчиков

Самые вкусные блинчики для детей

Сладкие блинчики – любимый завтрак детей и взрослых. Возможно, потому, что они чаще появляются на столе в выходные дни, когда не нужно рано вставать и можно провести время в свое удовольствие.

Мы предлагаем приготовить тонкие блины на молоке с разными начинками. Банан и шоколад, яблоки и корица, творог и вишня – выбирайте вариант на свой вкус.

Блины с нутеллой, бананом и печеньем

Блины с бананом и шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Для блинов:

100 г муки

1 ст.л. сахара

1-2 яйца

1 ст.л. подсолнечного масла

300 мл молока

Для начинки:

2 банана

100 г нутеллы

4 средних печенья

Смотрите видео, как сделать оригинальную начинку для блинов:

Способ приготовления:

Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока. Взбить венчиком до получения однородной массы. Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков. Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики. Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем. Выложить сверху нарезанные кружочками бананы. Завернуть блины и сразу же подавать.

Совет: В начинку можно добавить ягоды. Лучше всего подойдет голубика или тонко нарезанная клубника.

Блины с яблоками и корицей

Блины с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Для блинов:

1 яйцо

300 мл молока

100 мл воды

250 г муки

1 ч.л. сахара

1 ч.л. сливочного масла

Для начинки:

400 г яблок

1 ст.л. сливочного масла

1 ч.л. корицы

1 ч.л. ванили

60 г сахара

Способ приготовления:

Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло. Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму). Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. По желанию можно добавить предварительно замоченный изюм. Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.

Блины с творогом и вишней

Блины с творогом и вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

120 г муки

2 яйца

250 мл молока

7 ст.л. сахара

600 г вишни без косточек

400 г сахара

Шоколад и мята – для подачи

Способ приготовления:

В миску просеять муку и добавить 2 ст.л. сахара. Добавить взбитые вилкой яйца. Помешивая венчиком, постепенно влить молоко, чтобы получилось однородное тесто. Убрать миску с тестом на полчаса в холодильник, после чего испечь тонкие блинчики. Для начинки творог смешать с оставшимся сахаром (5 ст.л.) и пробить его погружным блендером до однородности. Каждый блинчик свернуть пополам, положить на него творог и вишню, и снова свернуть пополам. По желанию посыпать тертым шоколадом, сахарной пудрой, листиками мяты и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом французского блинного пирога с апельсинами.

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