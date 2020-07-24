Что приготовить на завтрак из авокадо: три необычных рецепта

Рецепты вкусных и полезных завтраков из авокадо

Авокадо – один из самых модных продуктов. Из него делают салаты, закуски, холодные супы, напитки. Этот фрукт даже добавляют в десерты – например, очень популярен шоколадный мусс из авокадо.

Мы поделимся рецептами несложных и вкусных завтраков из авокадо, которые вы сможете легко повторить на собственной кухне.

Хумус из нута с авокадо

Хумус с авокадо и нутом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка

Кунжутная паста тахини – 1 ст.л.

Авокадо – 2 маленьких спелых

Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)

Оливковое масло – 2 ст.л.

Вода бутилированная – 3-5 ст.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды. Перемолоть до получения гладкой массы. Добавить воду по вкусу и еще раз взбить. Хумус с авокадо можно есть вместе с питой, кукурузными чипсами или крекерами.

Смузи из авокадо от Кортни Кардашьян

Смузи из авокадо Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

Нарезанная мякоть авокадо – 1 чашка

Органическое кокосовое молоко – 1 чашка

Мед или финики – 2 ч.л.

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Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в блендере. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в стакан и подавайте.

Тосты с авокадо от диетолога Светланы Фус

Тост с авокадо и шампиньонами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Хлеб цельнозерновой – 4 ломтика

Молоко – 180 мл

Пармезан тертый или сыр очень твердых сортов – 50 г

Фундук – 25 г

Соль, перец – по вкусу

Масло сливочное – по необходимости

Яйцо куриное – 2 шт.

Шампиньоны – горсть

Авокадо – 1 шт.

Лимон – 0,25 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Кедровые орехи – по вкусу

Масло оливковое – 1-2 ст. л.

Малина – по вкусу

Способ приготовления:

Мякоть авокадо нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком. Притомить нарезанные грибы в нагретой с оливковым маслом сковороде, добавив очищенный зубчик чеснока для аромата. Слегка посолить и поперчить. Взбить молоко с яйцом. Измельчить фундук, смешать его с тертым пармезаном, а затем добавить в молоко. Посолить, поперчить и перемешать. Опустить ломтики хлеба в молоко, а потом запечь их на нагретом со сливочным маслом противне в духовке до румяной корочки. На поджаренные ломтики хлеба выложить авокадо и грибы. Посыпать кедровыми орешками и малиной. Если это завтрак – сделать яйцо-пашот.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тосты с лососем и авокадо. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом смузи из авокадо и киви.

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