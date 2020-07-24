Что приготовить на завтрак из авокадо: три необычных рецепта
Рецепты вкусных и полезных завтраков из авокадо
Авокадо – один из самых модных продуктов. Из него делают салаты, закуски, холодные супы, напитки. Этот фрукт даже добавляют в десерты – например, очень популярен шоколадный мусс из авокадо.
Мы поделимся рецептами несложных и вкусных завтраков из авокадо, которые вы сможете легко повторить на собственной кухне.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка
- Кунжутная паста тахини – 1 ст.л.
- Авокадо – 2 маленьких спелых
- Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Вода бутилированная – 3-5 ст.л.
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды.
- Перемолоть до получения гладкой массы.
- Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.
- Хумус с авокадо можно есть вместе с питой, кукурузными чипсами или крекерами.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- Нарезанная мякоть авокадо – 1 чашка
- Органическое кокосовое молоко – 1 чашка
- Мед или финики – 2 ч.л.
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Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты в блендере.
- Взбейте до получения однородной массы.
- Перелейте в стакан и подавайте.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Хлеб цельнозерновой – 4 ломтика
- Молоко – 180 мл
- Пармезан тертый или сыр очень твердых сортов – 50 г
- Фундук – 25 г
- Соль, перец – по вкусу
- Масло сливочное – по необходимости
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Шампиньоны – горсть
- Авокадо – 1 шт.
- Лимон – 0,25 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Кедровые орехи – по вкусу
- Масло оливковое – 1-2 ст. л.
- Малина – по вкусу
Способ приготовления:
- Мякоть авокадо нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
- Притомить нарезанные грибы в нагретой с оливковым маслом сковороде, добавив очищенный зубчик чеснока для аромата. Слегка посолить и поперчить.
- Взбить молоко с яйцом. Измельчить фундук, смешать его с тертым пармезаном, а затем добавить в молоко. Посолить, поперчить и перемешать.
- Опустить ломтики хлеба в молоко, а потом запечь их на нагретом со сливочным маслом противне в духовке до румяной корочки.
- На поджаренные ломтики хлеба выложить авокадо и грибы. Посыпать кедровыми орешками и малиной. Если это завтрак – сделать яйцо-пашот.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тосты с лососем и авокадо. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом смузи из авокадо и киви.
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