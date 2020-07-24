Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить на завтрак из авокадо: три необычных рецепта

Сегодня, 09:01

Рецепты вкусных и полезных завтраков из авокадо

Авокадо – один из самых модных продуктов. Из него делают салаты, закуски, холодные супы, напитки. Этот фрукт даже добавляют в десерты – например, очень популярен шоколадный мусс из авокадо.

Мы поделимся рецептами несложных и вкусных завтраков из авокадо, которые вы сможете легко повторить на собственной кухне.

Хумус из нута с авокадо

Хумус с авокадо и нутом
Хумус с авокадо и нутом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка
  • Кунжутная паста тахини – 1 ст.л.
  • Авокадо – 2 маленьких спелых
  • Лимонный сок – 2-3 ст.л (или по вкусу)
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Вода бутилированная – 3-5 ст.л.
  • Соль, перец

Читайте также:
Лайфхак: как почистить и разрезать авокадо

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды.
  2. Перемолоть до получения гладкой массы.
  3. Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.
  4. Хумус с авокадо можно есть вместе с питой, кукурузными чипсами или крекерами.

Смузи из авокадо от Кортни Кардашьян

Смузи из авокадо
Смузи из авокадо
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • Нарезанная мякоть авокадо – 1 чашка
  • Органическое кокосовое молоко – 1 чашка
  • Мед или финики – 2 ч.л.

Смотрите видео, как сделать панкейки с авокадо и лососем от Александра Педана:

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в блендере.
  2. Взбейте до получения однородной массы.
  3. Перелейте в стакан и подавайте.

Тосты с авокадо от диетолога Светланы Фус

Тост с авокадо и шампиньонами
Тост с авокадо и шампиньонами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Хлеб цельнозерновой – 4 ломтика
  • Молоко – 180 мл
  • Пармезан тертый или сыр очень твердых сортов – 50 г
  • Фундук – 25 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло сливочное – по необходимости
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Шампиньоны – горсть
  • Авокадо – 1 шт.
  • Лимон – 0,25 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Кедровые орехи – по вкусу
  • Масло оливковое – 1-2 ст. л.
  • Малина – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мякоть авокадо нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
  2. Притомить нарезанные грибы в нагретой с оливковым маслом сковороде, добавив очищенный зубчик чеснока для аромата. Слегка посолить и поперчить.
  3. Взбить молоко с яйцом. Измельчить фундук, смешать его с тертым пармезаном, а затем добавить в молоко. Посолить, поперчить и перемешать.
  4. Опустить ломтики хлеба в молоко, а потом запечь их на нагретом со сливочным маслом противне в духовке до румяной корочки.
  5. На поджаренные ломтики хлеба выложить авокадо и грибы. Посыпать кедровыми орешками и малиной. Если это завтрак – сделать яйцо-пашот.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тосты с лососем и авокадо. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом смузи из авокадо и киви.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить летний салат из авокадо и клубники Как сделать сырники в сметанном соусе в духовке Лучшие рецепты зеленых смузи, которые подарят вам заряд бодрости Что приготовить на завтрак из черники: три простых рецепта
рецепты завтрак авокадо что приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри

Популярные статьи

Сегодня, 06:54Events

День святой Ольги и Елены-2020: история, поздравления, картинки, проза и стихи

Вчера, 16:49Афиша

Дэниелу Рэдклиффу – 31: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Вчера, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Вчера, 12:11Психология

Что такое обида и как она влияет на качество жизни: лайфхак от психолога

Вчера, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

22 июляШоу-бизнес

Дочь Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной в дерзкой фотосессии для Vogue

22 июляАфиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

22 июляШоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

22 июляШоу-бизнес

"Вот это отчаянные": Джамала с мужем и маленькими детьми улетела в Турцию

22 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

22 июляШоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

22 июляFood

Как правильно заморозить арбуз на зиму

22 июляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия

22 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

21 июляШоу-бизнес

Тина Кароль в блестящем платье выступила на Славянском базаре – 2020

21 июляFood

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Новости партнеров

"Я вас не уважаю!": Домогаров обратился к зрителям из-за Ефремова
"Я вас не уважаю!": Домогаров обратился к зрителям из-за Ефремова
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Актриса Ная Ривера умерла в 33 года
Актриса Ная Ривера умерла в 33 года

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять