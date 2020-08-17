Что приготовить на завтрак из дыни: три летних рецепта

Из дынной мякоти можно сделать смузи, творожную запеканку и оладьи

Не знаете, что приготовить из дыни на завтрак? Вариантов существует масса. Из дынной мякоти можно сделать смузи, добавить ее в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов. С дыней получаются очень вкусные оладьи.

Лучшие рецепты завтраков из дыни вы найдете в нашей подборке.

Смузи с дыней и йогуртом

Смузи из дыни Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

4 ломтика дыни, очищенных и без семян

100-150 г натурального йогурта

Немного ванильного сахара

Лед

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Способ приготовления:

Сложить все ингредиенты в блендер и взбить. Перед взбиванием убедитесь, что конкретно ваша модель блендера предназначена для колки льда. Если нет, просто хорошо охладите дыню. Разлить по стаканам и подавать.

Творожная запеканка с дыней

Запеканка с дыней в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г дыни

1 лимон

500 г творога

180 г сметаны

200 г сахара

3 яйца

4 ст. л. манки

Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:

Способ приготовления:

Творог выложить в глубокую тарелку, размять вилкой. Чтобы запеканка была однородной, можно протереть творог через сито. Добавить сметану и сахар (оставить по паре столовых ложек). Разбить в смесь яйца, всыпать манку. Тщательно перемешать массу до однородности. Дыню и лимон помыть. С лимона снять цедру, измельчить. Дыню разрезать, удалить семена и корки, нарезать маленькими кубиками. Дыню и цедру выложить в сковороду, присыпать оставшимся сахаром. Тушить на сильном огне несколько минут. Слить сок, кусочки дыни и цедру переложить к творогу. Еще раз перемешать. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. Выложить заготовку, равномерно распределить. Смазать сметаной. Выпекать в духовке 30-35 минут при 180 ºС. Остудить блюдо, по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски. Подавать со сметаной, вареньем, свежими ягодами или фруктами.

Оладьи с дыней на кефире

Оладьи с дыней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 яйца

300 мл кефира

30 г сахара

2 г соли

200 г муки

5 г разрыхлителя

20 мл подсолнечного масла

150 г дыни

Способ приготовления:

Яйца взбить до однородности. Влить кефир, перемешать. Добавить сахар и щепотку соли. Всыпать пшеничную муку. Добавить порцию разрыхлителя, перемешать. В конце влить растительное масло. Последними добавить кусочки свежей дыни, еще раз перемешать. На раскаленной сковороде с маслом выпекать оладьи с дыней до золотистой корочки. Подавать оладьи теплыми вместе со сметаной или джемом. Можно посыпать их фруктами или ягодами.

Напомним, ранее мы делились рецептами сладких рисовых пудингов на завтрак, а также рассказывали, что приготовить на завтрак из тунца.

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