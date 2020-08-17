Что приготовить на завтрак из дыни: три летних рецепта
Из дынной мякоти можно сделать смузи, творожную запеканку и оладьи
Не знаете, что приготовить из дыни на завтрак? Вариантов существует масса. Из дынной мякоти можно сделать смузи, добавить ее в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов. С дыней получаются очень вкусные оладьи.
Лучшие рецепты завтраков из дыни вы найдете в нашей подборке.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 4 ломтика дыни, очищенных и без семян
- 100-150 г натурального йогурта
- Немного ванильного сахара
- Лед
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Способ приготовления:
- Сложить все ингредиенты в блендер и взбить. Перед взбиванием убедитесь, что конкретно ваша модель блендера предназначена для колки льда. Если нет, просто хорошо охладите дыню.
- Разлить по стаканам и подавать.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г дыни
- 1 лимон
- 500 г творога
- 180 г сметаны
- 200 г сахара
- 3 яйца
- 4 ст. л. манки
Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:
Способ приготовления:
- Творог выложить в глубокую тарелку, размять вилкой. Чтобы запеканка была однородной, можно протереть творог через сито.
- Добавить сметану и сахар (оставить по паре столовых ложек). Разбить в смесь яйца, всыпать манку. Тщательно перемешать массу до однородности.
- Дыню и лимон помыть. С лимона снять цедру, измельчить. Дыню разрезать, удалить семена и корки, нарезать маленькими кубиками.
- Дыню и цедру выложить в сковороду, присыпать оставшимся сахаром. Тушить на сильном огне несколько минут. Слить сок, кусочки дыни и цедру переложить к творогу. Еще раз перемешать.
- Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. Выложить заготовку, равномерно распределить. Смазать сметаной. Выпекать в духовке 30-35 минут при 180 ºС.
- Остудить блюдо, по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски. Подавать со сметаной, вареньем, свежими ягодами или фруктами.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 300 мл кефира
- 30 г сахара
- 2 г соли
- 200 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 20 мл подсолнечного масла
- 150 г дыни
Способ приготовления:
- Яйца взбить до однородности.
- Влить кефир, перемешать.
- Добавить сахар и щепотку соли. Всыпать пшеничную муку.
- Добавить порцию разрыхлителя, перемешать. В конце влить растительное масло.
- Последними добавить кусочки свежей дыни, еще раз перемешать.
- На раскаленной сковороде с маслом выпекать оладьи с дыней до золотистой корочки.
- Подавать оладьи теплыми вместе со сметаной или джемом. Можно посыпать их фруктами или ягодами.
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