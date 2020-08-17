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Что приготовить на завтрак из дыни: три летних рецепта

Сегодня, 09:01

Из дынной мякоти можно сделать смузи, творожную запеканку и оладьи

Не знаете, что приготовить из дыни на завтрак? Вариантов существует масса. Из дынной мякоти можно сделать смузи, добавить ее в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов. С дыней получаются очень вкусные оладьи.

Лучшие рецепты завтраков из дыни вы найдете в нашей подборке.

Смузи с дыней и йогуртом

Смузи из дыни
Смузи из дыни
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 4 ломтика дыни, очищенных и без семян
  • 100-150 г натурального йогурта
  • Немного ванильного сахара
  • Лед

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Способ приготовления:

  1. Сложить все ингредиенты в блендер и взбить. Перед взбиванием убедитесь, что конкретно ваша модель блендера предназначена для колки льда. Если нет, просто хорошо охладите дыню.
  2. Разлить по стаканам и подавать.

Творожная запеканка с дыней

Запеканка с дыней в духовке
Запеканка с дыней в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г дыни
  • 1 лимон
  • 500 г творога
  • 180 г сметаны
  • 200 г сахара
  • 3 яйца
  • 4 ст. л. манки

Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:

Способ приготовления:

  1. Творог выложить в глубокую тарелку, размять вилкой. Чтобы запеканка была однородной, можно протереть творог через сито.
  2. Добавить сметану и сахар (оставить по паре столовых ложек). Разбить в смесь яйца, всыпать манку. Тщательно перемешать массу до однородности.
  3. Дыню и лимон помыть. С лимона снять цедру, измельчить. Дыню разрезать, удалить семена и корки, нарезать маленькими кубиками.
  4. Дыню и цедру выложить в сковороду, присыпать оставшимся сахаром. Тушить на сильном огне несколько минут. Слить сок, кусочки дыни и цедру переложить к творогу. Еще раз перемешать.
  5. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. Выложить заготовку, равномерно распределить. Смазать сметаной. Выпекать в духовке 30-35 минут при 180 ºС.
  6. Остудить блюдо, по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски. Подавать со сметаной, вареньем, свежими ягодами или фруктами.

Оладьи с дыней на кефире

Оладьи с дыней
Оладьи с дыней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 300 мл кефира
  • 30 г сахара
  • 2 г соли
  • 200 г муки
  • 5 г разрыхлителя
  • 20 мл подсолнечного масла
  • 150 г дыни

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить до однородности.
  2. Влить кефир, перемешать.
  3. Добавить сахар и щепотку соли. Всыпать пшеничную муку.
  4. Добавить порцию разрыхлителя, перемешать. В конце влить растительное масло.
  5. Последними добавить кусочки свежей дыни, еще раз перемешать.
  6. На раскаленной сковороде с маслом выпекать оладьи с дыней до золотистой корочки.
  7. Подавать оладьи теплыми вместе со сметаной или джемом. Можно посыпать их фруктами или ягодами.

Напомним, ранее мы делились рецептами сладких рисовых пудингов на завтрак, а также рассказывали, что приготовить на завтрак из тунца.

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Источник: Сегодня
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