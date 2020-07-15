Что приготовить на завтрак из лаваша: три простых рецепта

Рецепты сытных завтраков с тонким лавашом

Завтраки с лавашом – это быстро, вкусно и удобно. Из тонкого пресного хлеба можно делать рулеты и конвертики с разными начинками, готовить с ним пироги и закуски.

В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты несладких завтраков с тонким армянским лавашом, которые помогут разнообразить ваше повседневное меню.

Ленивый пирог из лаваша с брынзой и зеленью

Пирог с брынзой и зеленью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

100-200 г творога

200-300 г овечьей брынзы

300 г зелени (зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки)

5-6 листов лаваша

2+4 шт. яиц

250 г домашней сметаны или магазинной 30%

Способ приготовления:

Натрите брынзу, нарежьте зелень, добавьте 2 яйца, творог и перемешайте. Если сыр не соленый, посолите начинку на свой вкус. Вырежьте лаваш по размеру формы. Сформируйте роллы с сырной начинкой и уложите их плотно в форму. Смешайте сметану и 4 яйца. Залейте этой смесью рулеты и запекайте в духовке 45-50 минут при 175 ºС.

Совет: такой пирог можно приготовить вечером, а утром разогреть.

Яичница в лаваше с колбасой, помидорами и сыром

Яичница в лаваше Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 лист лаваша

200 г колбасы

2 яйца

3 помидора

70 г твердого сыра

Зелень – по вкусу

Подсолнечное масло – для жарки

Смотрите видео, как сделать хрустящие бутерброды из лаваша:

Способ приготовления:

Помидоры помыть, залить на минуту кипятком и очистить от кожицы. Нарезать мякоть кубиками. Зелень измельчить. Колбасу нарезать небольшими длинными кусочками. Сыр натереть на крупной терке. На сковороду налить подсолнечное масло. Сверху положить лаваш. Разбить яйца, посолить, хорошо взболтать вилкой. Затем добавить помидоры, колбасу, зелень и половину натертого сыра. Накрыть краями лаваша. Жарить на слабом огне под крышкой до золотистой корочки. Затем аккуратно перевернуть, посыпать второй частью сыра. Накрыть крышкой и жарить до золотистого цвета.

Конвертики из лаваша с тунцом

Конвертики из лаваша в кляре Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 банка консервированного тунца

2 вареных яйца

2 листа тонкого лаваша

1/2 шт. красной луковицы

4 ст.л. сметаны

4 зубчика чеснока

1/2 шт. лимона (цедра)

2 ч.л. горчицы

Зеленый лук

Соль

2 сырых яйца

100 мл молока

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца. Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок. Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу. Взбейте яйца с молоком. Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы делились рецептом ленивой ачмы из лаваша, а также писали, как сделать лаваш с сыром на гриле.

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