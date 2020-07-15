Что приготовить на завтрак из лаваша: три простых рецепта
Рецепты сытных завтраков с тонким лавашом
Завтраки с лавашом – это быстро, вкусно и удобно. Из тонкого пресного хлеба можно делать рулеты и конвертики с разными начинками, готовить с ним пироги и закуски.
В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты несладких завтраков с тонким армянским лавашом, которые помогут разнообразить ваше повседневное меню.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 100-200 г творога
- 200-300 г овечьей брынзы
- 300 г зелени (зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки)
- 5-6 листов лаваша
- 2+4 шт. яиц
- 250 г домашней сметаны или магазинной 30%
Способ приготовления:
- Натрите брынзу, нарежьте зелень, добавьте 2 яйца, творог и перемешайте. Если сыр не соленый, посолите начинку на свой вкус.
- Вырежьте лаваш по размеру формы.
- Сформируйте роллы с сырной начинкой и уложите их плотно в форму.
- Смешайте сметану и 4 яйца. Залейте этой смесью рулеты и запекайте в духовке 45-50 минут при 175 ºС.
Совет: такой пирог можно приготовить вечером, а утром разогреть.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 лист лаваша
- 200 г колбасы
- 2 яйца
- 3 помидора
- 70 г твердого сыра
- Зелень – по вкусу
- Подсолнечное масло – для жарки
Смотрите видео, как сделать хрустящие бутерброды из лаваша:
Способ приготовления:
- Помидоры помыть, залить на минуту кипятком и очистить от кожицы. Нарезать мякоть кубиками.
- Зелень измельчить. Колбасу нарезать небольшими длинными кусочками. Сыр натереть на крупной терке.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Сверху положить лаваш. Разбить яйца, посолить, хорошо взболтать вилкой. Затем добавить помидоры, колбасу, зелень и половину натертого сыра. Накрыть краями лаваша.
- Жарить на слабом огне под крышкой до золотистой корочки. Затем аккуратно перевернуть, посыпать второй частью сыра. Накрыть крышкой и жарить до золотистого цвета.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца
- 2 вареных яйца
- 2 листа тонкого лаваша
- 1/2 шт. красной луковицы
- 4 ст.л. сметаны
- 4 зубчика чеснока
- 1/2 шт. лимона (цедра)
- 2 ч.л. горчицы
- Зеленый лук
- Соль
- 2 сырых яйца
- 100 мл молока
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
- Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца.
- Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок.
- Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу.
- Взбейте яйца с молоком.
- Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Напомним, ранее мы делились рецептом ленивой ачмы из лаваша, а также писали, как сделать лаваш с сыром на гриле.
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