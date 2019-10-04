Что приготовить на завтрак из яиц: топ-5 оригинальных рецептов

Идеи вкусных завтраков из яиц

На завтрак из яиц можно приготовить не только омлет Фото: freepik.com

На первый взгляд кажется, что все, что можно приготовить на завтрак из яиц – это омлет, яичница и вареные яйца. На самом деле, существует масса рецептов вкусных и полезных блюд.

Смотрите видео, как сварить яйца-пашот в пакете:

Завтрак из яиц может быть любым: быстрым и "ленивым", повседневным и праздничным, сытным и диетическим. Все зависит от того, какой способ приготовления яиц вы выберете.

Яичница-болтунья по-средиземноморски

Скрэмбл по-средиземноморски Фото: Depositphotos

Яичница-болтунья со шпинатом, сыром и овощами – это вкусное и не слишком сложное блюдо. Если вы измельчите овощи, сыр и зелень накануне, то утром потратите на него буквально пять минут. Приготовить яйца-скрэмбл можно на сковороде или в мультиварке.

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 больших яйца

1/8 чайной ложки соли

1/2 ст.л. ложки оливкового масла

Щепотка хлопьев красного перца

1/2 стакана листьев шпината

Половинка вяленого помидора, мелко нарезанного

1 ч.л. ложка мелко нарезанного запеченного сладкого перца

1 столовая ложка тертого сыра пармезан + для подачи

Свежемолотый черный перец

Измельченная свежая петрушка

Поджаренный хлеб – для подачи

Способ приготовления:

Взбить яйца и соль в небольшой миске с помощью вилки. Разогреть оливковое масло в средней сковороде. Добавить острый красный перец и шпинат и готовить, пока шпинат не завянет, периодически помешивая. Добавить вяленые помидоры и сладкий перец. Готовить еще 30 секунд, помешивая. Добавить взбитые яйца и жарить, постоянно помешивая, пока яйца не "схватятся". Снять с огня, добавить пармезан, перемешать и переложить все на тарелку. Посыпать молотым перцем и зеленью петрушки. Подавать яичницу вместе с тостами.

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Зеленые яичные блины с ветчиной по рецепту Найджелы Лоусон

Яичные блинчики Фото: nigella.com

"Честно говоря, этот завтрак выходного дня можно подавать в любое время суток. По моему опыту, яйца с домашним соусом песто и ветчиной очень нравятся детям. Еще один плюс – это совершенно здоровое блюдо", – прокомментировала рецепт Найджела Лоусон, британская ведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг.

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

75 г соуса песто

1 большое яйцо

75 г обычной муки

150 мл полуобезжиренного молока

масло для жарки

5 больших тонких ломтиков ветчины

Способ приготовления:

Смешайте или взбейте в блендере соус песто, яйцо, муку и молоко, чтобы получилось жидкое тесто. Смажьте сковороду для блинов, вытерев остатки масла кухонным полотенцем, и поставьте на средний огонь. Наливая примерно по 100 мл / 1/2 стакана жидкого теста, пожарьте пять тонких блинчиков. Выкладывайте блины между кусками пергаментной бумаги. Когда вы закончите их готовить, положите по кусочку ветчины на каждый блин и сверните или сложите в треугольники – или как вам нравится!

Яичные маффины с брокколи

Маффины с брокколи Фото: Depositphotos

Маффины могут быть не только сладкими, но и закусочными. Мы предлагаем приготовить яичные кексы с брокколи. Это отличный завтрак для всей семьи, сытный и полезный.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г замороженных соцветий брокколи

8 яиц

4 ст. л. муки

1 стакан молока

1 пучок свежей зелени

Масло сливочное – для смазывания формочек

Соль морская и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Брокколи отварите в подсоленной воде в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте ледяной водой. Яйца взбейте с молоком, просейте муку, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите, поперчите. Хорошо перемешайте. Формочки для запекания смажьте сливочным маслом. Столовой ложкой выложите тесто и в серединку вставьте соцветие брокколи. Выпекайте при 180° C в течение 15 минут или до готовности.

На заметку: Соцветия брокколи в рецепте кладутся в формочки целиком, но вы можете разрезать их на более мелкие кусочки. В маффины можно добавить сыр – твердый или брынзу.

Омлет "Пуляр" от Марины Боржемской

Омлет "Пуляр" Фото: Depositphotos

Очень вкусный, сытный и нежный омлет с необычным разрезом. В конце XVIII века семейная пара Анет и Виктор Пуляр открыли гостиницу, где это блюдо подавали на завтрак. В наше время такой омлет можно попробовать во многих ресторанах Франции.

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 желтка

2 ст л молока

2-3 белка

Соль по вкусу

Можно добавить сыр, шпинат, творог (добавлять с желткам)

Способ приготовления:

Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с молоком, добавляем соль и выливаем на антипригарную сковороду. На медленном огне под крышкой томим около 2 минут. Тем временем готовим белок. Хорошенько взбиваем в крепкую пену. Открываем сковороду, на которой слегка схватился желток, лопаткой аккуратно выкладываем воздушную белковую смесь. Накрываем крышку так, чтобы оставался выход для пара, иначе ваш омлет осядет. Готовим на маленьком огне 6-7 минут. Можно подавать омлет с зеленью и свежими овощами.

Яйца "в облаке"

Яичница "в облаке" Фото: Depositphotos

Яичница "в облаке" – один из самых популярных фуд-трендов Instagram. Это нежнейшее утреннее блюдо напоминает безе. Вам нужно будет хорошо взбить белки, осторожно перемешать их с тертым сыром, выложить на противень и запечь вместе с желтками в центре.

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

4 яйца

1/4 стакана мелко натертого пармезана

Соль

Растительное масло

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220° С. Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте растительным маслом с помощью силиконовой кисточки. Разделите яйца на желтки и белки. Взбивайте белки в большой миске на высокой скорости, пока не образуются крепкие пики, около 2-3 минут. Добавьте мелко натертый сыр, перемешайте аккуратными движениями снизу вверх. Выложите белки на противень – сделайте четыре аккуратные горки с углублениями в центре. Запекайте в течение 3 минут, затем осторожно добавьте в каждую лунку по желтку. Посолите и готовьте еще 3 минуты. Аккуратно снимите лопаткой и подавайте на тостах, по желанию добавив зелень.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яйца Бенедикт. "Сегодня" также делились рецептом сырного омлета от Джейми Оливера.

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