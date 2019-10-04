Что приготовить на завтрак из яиц: топ-5 оригинальных рецептов
Идеи вкусных завтраков из яиц
На первый взгляд кажется, что все, что можно приготовить на завтрак из яиц – это омлет, яичница и вареные яйца. На самом деле, существует масса рецептов вкусных и полезных блюд.
Смотрите видео, как сварить яйца-пашот в пакете:
Завтрак из яиц может быть любым: быстрым и "ленивым", повседневным и праздничным, сытным и диетическим. Все зависит от того, какой способ приготовления яиц вы выберете.
Яичница-болтунья по-средиземноморски
Яичница-болтунья со шпинатом, сыром и овощами – это вкусное и не слишком сложное блюдо. Если вы измельчите овощи, сыр и зелень накануне, то утром потратите на него буквально пять минут. Приготовить яйца-скрэмбл можно на сковороде или в мультиварке.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 больших яйца
- 1/8 чайной ложки соли
- 1/2 ст.л. ложки оливкового масла
- Щепотка хлопьев красного перца
- 1/2 стакана листьев шпината
- Половинка вяленого помидора, мелко нарезанного
- 1 ч.л. ложка мелко нарезанного запеченного сладкого перца
- 1 столовая ложка тертого сыра пармезан + для подачи
- Свежемолотый черный перец
- Измельченная свежая петрушка
- Поджаренный хлеб – для подачи
Способ приготовления:
- Взбить яйца и соль в небольшой миске с помощью вилки.
- Разогреть оливковое масло в средней сковороде. Добавить острый красный перец и шпинат и готовить, пока шпинат не завянет, периодически помешивая.
- Добавить вяленые помидоры и сладкий перец. Готовить еще 30 секунд, помешивая.
- Добавить взбитые яйца и жарить, постоянно помешивая, пока яйца не "схватятся".
- Снять с огня, добавить пармезан, перемешать и переложить все на тарелку. Посыпать молотым перцем и зеленью петрушки.
- Подавать яичницу вместе с тостами.
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Зеленые яичные блины с ветчиной по рецепту Найджелы Лоусон
"Честно говоря, этот завтрак выходного дня можно подавать в любое время суток. По моему опыту, яйца с домашним соусом песто и ветчиной очень нравятся детям. Еще один плюс – это совершенно здоровое блюдо", – прокомментировала рецепт Найджела Лоусон, британская ведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 75 г соуса песто
- 1 большое яйцо
- 75 г обычной муки
- 150 мл полуобезжиренного молока
- масло для жарки
- 5 больших тонких ломтиков ветчины
Способ приготовления:
- Смешайте или взбейте в блендере соус песто, яйцо, муку и молоко, чтобы получилось жидкое тесто.
- Смажьте сковороду для блинов, вытерев остатки масла кухонным полотенцем, и поставьте на средний огонь.
- Наливая примерно по 100 мл / 1/2 стакана жидкого теста, пожарьте пять тонких блинчиков.
- Выкладывайте блины между кусками пергаментной бумаги. Когда вы закончите их готовить, положите по кусочку ветчины на каждый блин и сверните или сложите в треугольники – или как вам нравится!
Яичные маффины с брокколи
Маффины могут быть не только сладкими, но и закусочными. Мы предлагаем приготовить яичные кексы с брокколи. Это отличный завтрак для всей семьи, сытный и полезный.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г замороженных соцветий брокколи
- 8 яиц
- 4 ст. л. муки
- 1 стакан молока
- 1 пучок свежей зелени
- Масло сливочное – для смазывания формочек
- Соль морская и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Брокколи отварите в подсоленной воде в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте ледяной водой.
- Яйца взбейте с молоком, просейте муку, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите, поперчите. Хорошо перемешайте.
- Формочки для запекания смажьте сливочным маслом.
- Столовой ложкой выложите тесто и в серединку вставьте соцветие брокколи.
- Выпекайте при 180° C в течение 15 минут или до готовности.
На заметку: Соцветия брокколи в рецепте кладутся в формочки целиком, но вы можете разрезать их на более мелкие кусочки. В маффины можно добавить сыр – твердый или брынзу.
Омлет "Пуляр" от Марины Боржемской
Очень вкусный, сытный и нежный омлет с необычным разрезом. В конце XVIII века семейная пара Анет и Виктор Пуляр открыли гостиницу, где это блюдо подавали на завтрак. В наше время такой омлет можно попробовать во многих ресторанах Франции.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 желтка
- 2 ст л молока
- 2-3 белка
- Соль по вкусу
- Можно добавить сыр, шпинат, творог (добавлять с желткам)
Способ приготовления:
- Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с молоком, добавляем соль и выливаем на антипригарную сковороду. На медленном огне под крышкой томим около 2 минут.
- Тем временем готовим белок. Хорошенько взбиваем в крепкую пену. Открываем сковороду, на которой слегка схватился желток, лопаткой аккуратно выкладываем воздушную белковую смесь.
- Накрываем крышку так, чтобы оставался выход для пара, иначе ваш омлет осядет. Готовим на маленьком огне 6-7 минут.
- Можно подавать омлет с зеленью и свежими овощами.
Яйца "в облаке"
Яичница "в облаке" – один из самых популярных фуд-трендов Instagram. Это нежнейшее утреннее блюдо напоминает безе. Вам нужно будет хорошо взбить белки, осторожно перемешать их с тертым сыром, выложить на противень и запечь вместе с желтками в центре.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1/4 стакана мелко натертого пармезана
- Соль
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220° С. Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте растительным маслом с помощью силиконовой кисточки.
- Разделите яйца на желтки и белки.
- Взбивайте белки в большой миске на высокой скорости, пока не образуются крепкие пики, около 2-3 минут.
- Добавьте мелко натертый сыр, перемешайте аккуратными движениями снизу вверх.
- Выложите белки на противень – сделайте четыре аккуратные горки с углублениями в центре.
- Запекайте в течение 3 минут, затем осторожно добавьте в каждую лунку по желтку. Посолите и готовьте еще 3 минуты.
- Аккуратно снимите лопаткой и подавайте на тостах, по желанию добавив зелень.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яйца Бенедикт. "Сегодня" также делились рецептом сырного омлета от Джейми Оливера.
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