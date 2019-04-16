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Что приготовить на завтрак из яиц: три оригинальные идеи

Рецепты вкусных блюд из яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:50

Сложно даже представить украинскую семью, в которой никогда не готовят на завтрак омлет. Альтернативных вариантов не так уж много: яичница или просто вареные яйца.. Но мы узнали, как разнообразить яичное меню. 

Яйца пашот

Яйцо пашот
Яйцо пашот
Фото: Pinterest

Разбейте яйцо в ситечко для заваривания чая и аккуратно опустите в несильно кипящую воду. Держите около четырех минут. Выложите на поджаренный тост и разрежьте яйцо. Вкусно и изысканно!

Японский омлет

Японский омлет
Японский омлет
Фото: Pinterest

Вам понадобятся: яйца, болгарский перец, лук, сельдерей, молоко, соль, сахар, кукурузный крахмал. Яйца взбиваем с молоком, солью, сахаром и крахмалом. Добавляем мелко нарезанные овощи.

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Наливаем порцию теста на сковороду с маслом и обжариваем. Как только схватится снизу, сворачиваем в рулет. Добавляем еще немного теста, жарим и сворачиваем. Слоев может быть пять-шесть. Чем больше, тем пышнее будет омлет. 

Французский омлет пуляр

Омлет пуляр
Омлет пуляр
Фото: Pinterest

Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взболтайте с молоком, а белки взбейте в пышную пену. Вылейте на горячую сковороду со сливочным маслом желтковую часть, а сверху – белковую. Переложите на тарелку, разрежьте на две части и положите одну на другую. Украсьте по вкусу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яичные маффины с грибами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом сырного омлета от Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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