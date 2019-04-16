Что приготовить на завтрак из яиц: три оригинальные идеи

Рецепты вкусных блюд из яиц

Сложно даже представить украинскую семью, в которой никогда не готовят на завтрак омлет. Альтернативных вариантов не так уж много: яичница или просто вареные яйца.. Но мы узнали, как разнообразить яичное меню.

Яйца пашот

Яйцо пашот Фото: Pinterest

Разбейте яйцо в ситечко для заваривания чая и аккуратно опустите в несильно кипящую воду. Держите около четырех минут. Выложите на поджаренный тост и разрежьте яйцо. Вкусно и изысканно!

Японский омлет

Японский омлет Фото: Pinterest

Вам понадобятся: яйца, болгарский перец, лук, сельдерей, молоко, соль, сахар, кукурузный крахмал. Яйца взбиваем с молоком, солью, сахаром и крахмалом. Добавляем мелко нарезанные овощи.

Читайте также Завтрак от Юлии Высоцкой: итальянский омлет с лисичками

Наливаем порцию теста на сковороду с маслом и обжариваем. Как только схватится снизу, сворачиваем в рулет. Добавляем еще немного теста, жарим и сворачиваем. Слоев может быть пять-шесть. Чем больше, тем пышнее будет омлет.

Французский омлет пуляр

Омлет пуляр Фото: Pinterest

Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взболтайте с молоком, а белки взбейте в пышную пену. Вылейте на горячую сковороду со сливочным маслом желтковую часть, а сверху – белковую. Переложите на тарелку, разрежьте на две части и положите одну на другую. Украсьте по вкусу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яичные маффины с грибами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом сырного омлета от Григория Германа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram