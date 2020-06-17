Что приготовить на завтрак летом: ТОП-5 рецептов
Рецепты необычных блюд для летнего завтрака с фото
Диетологи не устают повторять, что завтрак – главный прием пищи. Летом приготовить вкусный и полезный завтрак гораздо проще, ведь под рукой всегда есть свежие ягоды, фрукты, овощи и зелень.
Предлагаем рецепты аппетитных, а главное – здоровых завтраков, как быстрых – для рабочих дней, так и тех, что потребуют больше времени на приготовление – для выходных.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 50 г шпината
- 1 ст. л. растительного масла
- 1/4 репчатого лука
- 2 яйца
- 1 зубчик чеснока
- 30-50 г сулугуни
- Щепотка соли
- Несколько веточек петрушки
Читайте также:Завтрак выходного дня: творожная запеканка с вишней
Способ приготовления:
- Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде с растительным маслом.
- Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еще 1-2 минуты, посолить. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить.
- Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился.
- Подавать омлет вместе с цельнозерновым хлебом, свежими овощами и любыми соусами на ваш вкус.
Смотрите видео, как сделать творожно-свекольную запеканку с апельсином:
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 8 ломтиков цельнозернового хлеба
- 1 пучок редиски
- 2 свежих огурца
- 100 г брынзы или твердого сыра
- 100 г сливочного сыра
- 200 г запеченного куриного филе
- 1 красная луковица
- Несколько перьев зеленого лука
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.
- Куриное филе порезать тонкими ломтиками.
- Лук очистить и нарезать кольцами.
- Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками.
- Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и кусочки курицы.
- Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.
- Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна сторона должна быть с редиской.
- По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 100 г муки
- 2 яйца
- 1 ст.л. без горки сахара
- 250 мл молока
- 25 г сливочного масла
- Соль
- 12 шт. клубники
- 150 г рикотты или мягкого творога
- Несколько листиков зеленого базилика или мяты
Способ приготовления:
- Просеять муку в миску, добавить сахар, яйца, 3-4 ложки молока и тщательно перемешать. Постепенно влить оставшееся молоко, чтобы получилось жидкое тесто.
- Сливочное масло растопить и остудить, после чего добавить в тесто. Посолить, перемешать до однородности. По желанию оставить на полчаса, чтобы клейковина набухла. Или приготовить тесто с вечера.
- Смазать дно маленькой сковороды растительным маслом, нагреть ее, налить 2 ст. л теста. Распределить по сковороде и пожарить блинчик с двух сторон. Повторить с остальным тестом.
- Клубнику помыть, удалить листики и нарезать слайсами.
- На половинку каждого блинчика намазать рикотту, выложить нарезанную слайсами клубнику, листик базилика или мяты и сложить блинчик вчетверо.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 свежих или консервированных персика
- 300 г натурального йогурта
- Гранола – по вкусу
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Налить в бокал йогурт, выложить сверху гранолу.
- Полить гранолу йогуртом.
- Выложить на йогурт нарезанный персик.
- Сверху на персик выложить гранолу.
- Полить гранолу йогуртом.
- Затем полить йогурт медом и украсить фруктами. Можно добавить несколько листиков мяты, а также горсть свежих ягод.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 400 мл кокосового молока
- 400 мл воды
- 2 банана
- 100 г клубники
- Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить.
- Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать.
- Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом агавы.
- В кашу можно добавить изюм, цукаты, колотые орехи или кокосовую стружку. Из пряностей подойдут ваниль и корица.
Напомним, ранее писали, как сделать "хлопья" из мини-панкейков на завтрак. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом взбитого клубничного молока.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное