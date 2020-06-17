Что приготовить на завтрак летом: ТОП-5 рецептов

Рецепты необычных блюд для летнего завтрака с фото

Диетологи не устают повторять, что завтрак – главный прием пищи. Летом приготовить вкусный и полезный завтрак гораздо проще, ведь под рукой всегда есть свежие ягоды, фрукты, овощи и зелень.

Предлагаем рецепты аппетитных, а главное – здоровых завтраков, как быстрых – для рабочих дней, так и тех, что потребуют больше времени на приготовление – для выходных.

Омлет со шпинатом и сыром

Омлет со шпинатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

50 г шпината

1 ст. л. растительного масла

1/4 репчатого лука

2 яйца

1 зубчик чеснока

30-50 г сулугуни

Щепотка соли

Несколько веточек петрушки

Способ приготовления:

Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде с растительным маслом. Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еще 1-2 минуты, посолить. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить. Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился. Подавать омлет вместе с цельнозерновым хлебом, свежими овощами и любыми соусами на ваш вкус.

Смотрите видео, как сделать творожно-свекольную запеканку с апельсином:

Цельнозерновые сэндвичи с курицей и овощами

Сэндвичи для пикника Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

8 ломтиков цельнозернового хлеба

1 пучок редиски

2 свежих огурца

100 г брынзы или твердого сыра

100 г сливочного сыра

200 г запеченного куриного филе

1 красная луковица

Несколько перьев зеленого лука

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками. Куриное филе порезать тонкими ломтиками. Лук очистить и нарезать кольцами. Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками. Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и кусочки курицы. Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна сторона должна быть с редиской. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.

Блины с клубникой и рикоттой

Блины с клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

100 г муки

2 яйца

1 ст.л. без горки сахара

250 мл молока

25 г сливочного масла

Соль

12 шт. клубники

150 г рикотты или мягкого творога

Несколько листиков зеленого базилика или мяты

Способ приготовления:

Просеять муку в миску, добавить сахар, яйца, 3-4 ложки молока и тщательно перемешать. Постепенно влить оставшееся молоко, чтобы получилось жидкое тесто. Сливочное масло растопить и остудить, после чего добавить в тесто. Посолить, перемешать до однородности. По желанию оставить на полчаса, чтобы клейковина набухла. Или приготовить тесто с вечера. Смазать дно маленькой сковороды растительным маслом, нагреть ее, налить 2 ст. л теста. Распределить по сковороде и пожарить блинчик с двух сторон. Повторить с остальным тестом. Клубнику помыть, удалить листики и нарезать слайсами. На половинку каждого блинчика намазать рикотту, выложить нарезанную слайсами клубнику, листик базилика или мяты и сложить блинчик вчетверо.

Йогурт с гранолой и персиками

Десерт с гранолой и фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 свежих или консервированных персика

300 г натурального йогурта

Гранола – по вкусу

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Налить в бокал йогурт, выложить сверху гранолу. Полить гранолу йогуртом. Выложить на йогурт нарезанный персик. Сверху на персик выложить гранолу. Полить гранолу йогуртом. Затем полить йогурт медом и украсить фруктами. Можно добавить несколько листиков мяты, а также горсть свежих ягод.

Овсянка на кокосовом молоке с фруктами

Овсянка с клубникой и бананом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

400 мл кокосового молока

400 мл воды

2 банана

100 г клубники

Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу

Щепотка соли

Способ приготовления:

Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить. Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать. Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом агавы. В кашу можно добавить изюм, цукаты, колотые орехи или кокосовую стружку. Из пряностей подойдут ваниль и корица.

Напомним, ранее писали, как сделать "хлопья" из мини-панкейков на завтрак. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом взбитого клубничного молока.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться