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Что приготовить на завтрак летом: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 09:04

Рецепты необычных блюд для летнего завтрака с фото

Диетологи не устают повторять, что завтрак – главный прием пищи. Летом приготовить вкусный и полезный завтрак гораздо проще, ведь под рукой всегда есть свежие ягоды, фрукты, овощи и зелень.

Предлагаем рецепты аппетитных, а главное – здоровых завтраков, как быстрых – для рабочих дней, так и тех, что потребуют больше времени на приготовление – для выходных.

Омлет со шпинатом и сыром

Омлет со шпинатом
Омлет со шпинатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 50 г шпината
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1/4 репчатого лука
  • 2 яйца
  • 1 зубчик чеснока
  • 30-50 г сулугуни
  • Щепотка соли
  • Несколько веточек петрушки

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Способ приготовления:

  1. Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде с растительным маслом.
  2. Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еще 1-2 минуты, посолить. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить.
  3. Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился.
  4. Подавать омлет вместе с цельнозерновым хлебом, свежими овощами и любыми соусами на ваш вкус.

Смотрите видео, как сделать творожно-свекольную запеканку с апельсином:

Цельнозерновые сэндвичи с курицей и овощами

Сэндвичи для пикника
Сэндвичи для пикника
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 8 ломтиков цельнозернового хлеба
  • 1 пучок редиски
  • 2 свежих огурца
  • 100 г брынзы или твердого сыра
  • 100 г сливочного сыра
  • 200 г запеченного куриного филе
  • 1 красная луковица
  • Несколько перьев зеленого лука
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.
  2. Куриное филе порезать тонкими ломтиками.
  3. Лук очистить и нарезать кольцами.
  4. Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками.
  5. Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и кусочки курицы.
  6. Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.
  7. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна сторона должна быть с редиской.
  8. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.

Блины с клубникой и рикоттой

Блины с клубникой
Блины с клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 100 г муки
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. без горки сахара
  • 250 мл молока
  • 25 г сливочного масла
  • Соль
  • 12 шт. клубники
  • 150 г рикотты или мягкого творога
  • Несколько листиков зеленого базилика или мяты

Способ приготовления:

  1. Просеять муку в миску, добавить сахар, яйца, 3-4 ложки молока и тщательно перемешать. Постепенно влить оставшееся молоко, чтобы получилось жидкое тесто.
  2. Сливочное масло растопить и остудить, после чего добавить в тесто. Посолить, перемешать до однородности. По желанию оставить на полчаса, чтобы клейковина набухла. Или приготовить тесто с вечера.
  3. Смазать дно маленькой сковороды растительным маслом, нагреть ее, налить 2 ст. л теста. Распределить по сковороде и пожарить блинчик с двух сторон. Повторить с остальным тестом.
  4. Клубнику помыть, удалить листики и нарезать слайсами.
  5. На половинку каждого блинчика намазать рикотту, выложить нарезанную слайсами клубнику, листик базилика или мяты и сложить блинчик вчетверо.

Йогурт с гранолой и персиками

Десерт с гранолой и фруктами
Десерт с гранолой и фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 свежих или консервированных персика
  • 300 г натурального йогурта
  • Гранола – по вкусу
  • Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Налить в бокал йогурт, выложить сверху гранолу.
  2. Полить гранолу йогуртом.
  3. Выложить на йогурт нарезанный персик.
  4. Сверху на персик выложить гранолу.
  5. Полить гранолу йогуртом.
  6. Затем полить йогурт медом и украсить фруктами. Можно добавить несколько листиков мяты, а также горсть свежих ягод.

Овсянка на кокосовом молоке с фруктами

Овсянка с клубникой и бананом
Овсянка с клубникой и бананом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 400 мл кокосового молока
  • 400 мл воды
  • 2 банана
  • 100 г клубники
  • Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить.
  2. Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать.
  3. Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом агавы.
  4. В кашу можно добавить изюм, цукаты, колотые орехи или кокосовую стружку. Из пряностей подойдут ваниль и корица.

Напомним, ранее писали, как сделать "хлопья" из мини-панкейков на завтрак. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом взбитого клубничного молока.

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Источник: Сегодня
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