Что приготовить на завтрак ребенку: три необычных рецепта овсяной каши

Готовим овсянку на завтрак

Не секрет, что овсяная каша позитивно влияет на здоровье. В ней много ценных витаминов, микроэлементов, а главное – "медленных" углеводов, что снабжают организм человека энергией. Клетчатка, которая в достаточном количестве есть в овсянке, улучшает пищеварение.

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Но далеко не все дети любят эту полезную кашу. Чтобы сделать овсянку привлекательнее для малышей, используйте вкусные добавки: фрукты, ягоды, орехи и шоколад.

Овсянка с яблоками и корицей от Гордона Рамзи

Овсянка с яблоками и корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев

4 мелко нарезанных финика

1/2 чайной ложки молотой корицы

Щепотка тертого мускатного ореха

Щепотка молотого душистого перца

2 нарезанных яблока

400 мл молока плюс для подачи

Морская соль

Смотрите видео, как приготовить овсяное печенье без сахара:

Способ приготовления:

В среднюю кастрюлю с толстым дном отправьте овсяные хлопья, финики, специи и 3/4 нарезанных яблок. Посолите, влейте молоко и 400 мл горячей воды. Поставьте на огонь. Нагревайте, помешивая, пока каша не начнет кипеть. Варите на умеренном огне в течение 15-20 минут, регулярно помешивая, до кремообразной консистенции. Кусочки яблок должны размягчиться, а жидкость впитаться. Подавайте овсянку вместе с кусочками свежих яблок. Поставьте рядом кувшин с дополнительной порцией молока.

Овсяная каша с грушей и черникой в мультиварке от Даши Малаховой

Овсянка на молоке с грушей и черникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

зависит от модели мультиварки

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев

300-400 мл молока

100 мл сливок

10 г сливочного масла

Корица

Миндальные хлопья

Черника

Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

В чашу мультиварки выложите овсяные хлопья. Добавьте немного сахара, залейте молоком и сливками. Добавьте по вкусу немного корицы, миндальные хлопья и сливочное масло. Готовьте на режиме "Молочная каша" до звукового сигнала. В готовую овсянку добавьте чернику и очищенную и мелко нарезанную грушу.

Шоколадная каша с фруктами и орехами от Джейми Оливера

Каша с шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г лесных орехов без кожицы

200 г фиников

400 г овсяных хлопьев

2 чайные ложки экстракта ванили

3 столовые ложки с горкой качественного какао-порошка

1 апельсин

Для каждой порции:

200 мл кокосовой воды

1 столовая ложка греческого йогурта

80 г свежих фруктов

1 щепотка молотой корицы или качественного какао-порошка

Способ приготовления:

Поджарьте орехи, затем отправьте в чашу кухонного комбайна. Удалите косточки из фиников и добавьте мякоть к фундуку вместе с половиной хлопьев, экстрактом ванили, какао-порошком и мелко натертой апельсиновой цедрой. Хорошо измельчите и перемешайте эту смесь с оставшимися хлопьями. Пересыпьте в банку в крышкой. Там заготовка может храниться до двух недель. Положите 65 г смеси в кастрюлю и налейте 200 мл кокосовой воды. Аккуратно нагревайте в течение трех минут или до загустения. Если смесь получится слишком густой, добавьте еще немного воды. Добавьте в каждую порцию по ложке греческого йогурта и по 80 г свежих фруктов. Посыпьте щепоткой молотой корицы или какао.

Совет: из фруктов можно взять малину, ежевику, нарезанный банан, тертое яблоко или грушу, кусочки апельсина.

Напомним, ранее мы писали, как сделать рисовый пудинг на топленом молоке. "Сегодня" также делились рецептом ленивой овсянки в банке с мандарином.

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