Что приготовить на завтрак ребенку: три необычных рецепта овсяной каши
Готовим овсянку на завтрак
Не секрет, что овсяная каша позитивно влияет на здоровье. В ней много ценных витаминов, микроэлементов, а главное – "медленных" углеводов, что снабжают организм человека энергией. Клетчатка, которая в достаточном количестве есть в овсянке, улучшает пищеварение.
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Но далеко не все дети любят эту полезную кашу. Чтобы сделать овсянку привлекательнее для малышей, используйте вкусные добавки: фрукты, ягоды, орехи и шоколад.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г овсяных хлопьев
- 4 мелко нарезанных финика
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- Щепотка тертого мускатного ореха
- Щепотка молотого душистого перца
- 2 нарезанных яблока
- 400 мл молока плюс для подачи
- Морская соль
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Способ приготовления:
- В среднюю кастрюлю с толстым дном отправьте овсяные хлопья, финики, специи и 3/4 нарезанных яблок. Посолите, влейте молоко и 400 мл горячей воды.
- Поставьте на огонь. Нагревайте, помешивая, пока каша не начнет кипеть.
- Варите на умеренном огне в течение 15-20 минут, регулярно помешивая, до кремообразной консистенции. Кусочки яблок должны размягчиться, а жидкость впитаться.
- Подавайте овсянку вместе с кусочками свежих яблок. Поставьте рядом кувшин с дополнительной порцией молока.
Время приготовления:
- зависит от модели мультиварки
Ингредиенты:
- 150 г овсяных хлопьев
- 300-400 мл молока
- 100 мл сливок
- 10 г сливочного масла
- Корица
- Миндальные хлопья
- Черника
- Сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- В чашу мультиварки выложите овсяные хлопья.
- Добавьте немного сахара, залейте молоком и сливками.
- Добавьте по вкусу немного корицы, миндальные хлопья и сливочное масло.
- Готовьте на режиме "Молочная каша" до звукового сигнала.
- В готовую овсянку добавьте чернику и очищенную и мелко нарезанную грушу.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г лесных орехов без кожицы
- 200 г фиников
- 400 г овсяных хлопьев
- 2 чайные ложки экстракта ванили
- 3 столовые ложки с горкой качественного какао-порошка
- 1 апельсин
Для каждой порции:
- 200 мл кокосовой воды
- 1 столовая ложка греческого йогурта
- 80 г свежих фруктов
- 1 щепотка молотой корицы или качественного какао-порошка
Способ приготовления:
- Поджарьте орехи, затем отправьте в чашу кухонного комбайна.
- Удалите косточки из фиников и добавьте мякоть к фундуку вместе с половиной хлопьев, экстрактом ванили, какао-порошком и мелко натертой апельсиновой цедрой.
- Хорошо измельчите и перемешайте эту смесь с оставшимися хлопьями. Пересыпьте в банку в крышкой. Там заготовка может храниться до двух недель.
- Положите 65 г смеси в кастрюлю и налейте 200 мл кокосовой воды. Аккуратно нагревайте в течение трех минут или до загустения. Если смесь получится слишком густой, добавьте еще немного воды.
- Добавьте в каждую порцию по ложке греческого йогурта и по 80 г свежих фруктов. Посыпьте щепоткой молотой корицы или какао.
Совет: из фруктов можно взять малину, ежевику, нарезанный банан, тертое яблоко или грушу, кусочки апельсина.
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