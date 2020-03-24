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Что приготовить на завтрак ребенку: три необычных рецепта овсяной каши

Готовим овсянку на завтрак

Ирина Павлина
Сегодня, 09:01

Не секрет, что овсяная каша позитивно влияет на здоровье. В ней много ценных витаминов, микроэлементов, а главное – "медленных" углеводов, что снабжают организм человека энергией. Клетчатка, которая в достаточном количестве есть в овсянке, улучшает пищеварение.

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Но далеко не все дети любят эту полезную кашу. Чтобы сделать овсянку привлекательнее для малышей, используйте вкусные добавки: фрукты, ягоды, орехи и шоколад.

Овсянка с яблоками и корицей от Гордона Рамзи

Овсянка с яблоками и корицей
Овсянка с яблоками и корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г овсяных хлопьев
  • 4 мелко нарезанных финика
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • Щепотка тертого мускатного ореха
  • Щепотка молотого душистого перца
  • 2 нарезанных яблока
  • 400 мл молока плюс для подачи
  • Морская соль

Смотрите видео, как приготовить овсяное печенье без сахара:

Способ приготовления:

  1. В среднюю кастрюлю с толстым дном отправьте овсяные хлопья, финики, специи и 3/4 нарезанных яблок. Посолите, влейте молоко и 400 мл горячей воды.
  2. Поставьте на огонь. Нагревайте, помешивая, пока каша не начнет кипеть.
  3. Варите на умеренном огне в течение 15-20 минут, регулярно помешивая, до кремообразной консистенции. Кусочки яблок должны размягчиться, а жидкость впитаться.
  4. Подавайте овсянку вместе с кусочками свежих яблок. Поставьте рядом кувшин с дополнительной порцией молока.

Овсяная каша с грушей и черникой в мультиварке от Даши Малаховой

Овсянка на молоке с грушей и черникой
Овсянка на молоке с грушей и черникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • зависит от модели мультиварки

Ингредиенты:

  • 150 г овсяных хлопьев
  • 300-400 мл молока
  • 100 мл сливок
  • 10 г сливочного масла
  • Корица
  • Миндальные хлопья
  • Черника
  • Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В чашу мультиварки выложите овсяные хлопья.
  2. Добавьте немного сахара, залейте молоком и сливками.
  3. Добавьте по вкусу немного корицы, миндальные хлопья и сливочное масло.
  4. Готовьте на режиме "Молочная каша" до звукового сигнала.
  5. В готовую овсянку добавьте чернику и очищенную и мелко нарезанную грушу.

Шоколадная каша с фруктами и орехами от Джейми Оливера

Каша с шоколадом
Каша с шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г лесных орехов без кожицы
  • 200 г фиников
  • 400 г овсяных хлопьев
  • 2 чайные ложки экстракта ванили
  • 3 столовые ложки с горкой качественного какао-порошка
  • 1 апельсин

Для каждой порции:

  • 200 мл кокосовой воды
  • 1 столовая ложка греческого йогурта
  • 80 г свежих фруктов
  • 1 щепотка молотой корицы или качественного какао-порошка

Способ приготовления:

  1. Поджарьте орехи, затем отправьте в чашу кухонного комбайна.
  2. Удалите косточки из фиников и добавьте мякоть к фундуку вместе с половиной хлопьев, экстрактом ванили, какао-порошком и мелко натертой апельсиновой цедрой.
  3. Хорошо измельчите и перемешайте эту смесь с оставшимися хлопьями. Пересыпьте в банку в крышкой. Там заготовка может храниться до двух недель.
  4. Положите 65 г смеси в кастрюлю и налейте 200 мл кокосовой воды. Аккуратно нагревайте в течение трех минут или до загустения. Если смесь получится слишком густой, добавьте еще немного воды.
  5. Добавьте в каждую порцию по ложке греческого йогурта и по 80 г свежих фруктов. Посыпьте щепоткой молотой корицы или какао.

Совет: из фруктов можно взять малину, ежевику, нарезанный банан, тертое яблоко или грушу, кусочки апельсина.

Напомним, ранее мы писали, как сделать рисовый пудинг на топленом молоке. "Сегодня" также делились рецептом ленивой овсянки в банке с мандарином.

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Источник: Сегодня
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