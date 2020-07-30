Что приготовить на завтрак: рецепт яичного рулета со шпинатом и сыром

Рулет из омлета в духовке с начинкой – вкусный и полезный завтрак

Омлет уже давно стал популярным блюдом на завтрак. Попробуйте приготовить из него аппетитный яичный рулет с начинкой из молодого шпината и сыра.

Вы можете использовать любой сыр на ваш выбор: чеддер, моцареллу. Подойдут и рассольные сыры вроде брынзы или феты.

Рулет из омлета со шпинатом и сыром

Рулет из омлета с начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

150 ккал на 100 г

Ингредиенты:

8 яиц

1/2 чашки молока

Специи (соль, перец, сухие травы) – по вкусу

Сливочное масло – для смазывания

3-4 ст.л. сливочного сыра

Горсть листьев молодого шпината

100-150 г сыра

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Способ приготовления:

В миске смешать яйца, молоко и специи. Хорошо взбить до однородности. Противень застелить пергаментом, смазать маслом и вылить на него яичную смесь. Поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 15-20 минут. Достать омлет и дать ему немного остыть. Смазать сливочным сыром, сверху положить листья шпината и тертый сыр. Вернуть в духовку на 2-3 минуты, затем достать и немного остудить. Свернуть рулетом и подавать порционно.

С чем подавать блюдо

Дополните омлет тостами и салатом из свежих овощей.

Смотрите видео, как сделать омлет по рецепту Анатолия Анатолича:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.

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