Что приготовить на завтрак: рецепт яичного рулета со шпинатом и сыром
Рулет из омлета в духовке с начинкой – вкусный и полезный завтрак
Омлет уже давно стал популярным блюдом на завтрак. Попробуйте приготовить из него аппетитный яичный рулет с начинкой из молодого шпината и сыра.
Вы можете использовать любой сыр на ваш выбор: чеддер, моцареллу. Подойдут и рассольные сыры вроде брынзы или феты.
Рулет из омлета со шпинатом и сыром
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 150 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 1/2 чашки молока
- Специи (соль, перец, сухие травы) – по вкусу
- Сливочное масло – для смазывания
- 3-4 ст.л. сливочного сыра
- Горсть листьев молодого шпината
- 100-150 г сыра
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Способ приготовления:
- В миске смешать яйца, молоко и специи. Хорошо взбить до однородности.
- Противень застелить пергаментом, смазать маслом и вылить на него яичную смесь.
- Поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 15-20 минут.
- Достать омлет и дать ему немного остыть. Смазать сливочным сыром, сверху положить листья шпината и тертый сыр.
- Вернуть в духовку на 2-3 минуты, затем достать и немного остудить. Свернуть рулетом и подавать порционно.
С чем подавать блюдо
Дополните омлет тостами и салатом из свежих овощей.
Смотрите видео, как сделать омлет по рецепту Анатолия Анатолича:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.
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