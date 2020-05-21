Что приготовить на завтрак с клубникой: три быстрых рецепта
Рецепты вкусных и полезных завтраков с клубникой
Не знаете, что приготовить на завтрак из клубники? Вариантов существует масса. Из клубники можно сделать смузи, добавить ягоды в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов.
С клубникой получаются очень вкусные оладьи на молоке. Из ягод готовят соусы к сырникам или ленивым вареникам.
Мы предлагаем вам несколько простых завтраков с клубникой, которые можно сделать за считанные минуты.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
Для вареников:
- 250 г творога
- 1 небольшое яйцо
- 1-2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. манки
- 1 ст.л. муки
- Ванильный экстракт
Для соуса:
- 300 г свежей или замороженной клубники (дать оттаять в холодильнике)
- 1 ст.л. сахара или по вкусу
- 1 ст.л. кукурузного крахмала, разведенного в 50 мл холодной воды
Смотрите видео о секретах идеального завтрака:
Способ приготовления:
- Соединить все ингредиенты и замесить тесто. Собрать его в шар, завернуть в пленку и отправить на ночь в холодильник.
- Утром вскипятить воду, сформировать из теста валики диаметром 1 см и нарезать их на кусочки длиной 2 см. Это займет у вас максимум 5 минут. Не забудьте присыпать поверхность мукой.
- Отправить вареники в подсоленную кипящую воду, через минуту аккуратно перемешать ложкой. Варить 2 минуты после всплытия. Переложить шумовкой в миску, по желанию добавить кусочек сливочного масла.
- Клубнику смешать с сахаром в кастрюле. Варить, пока сахар не растворится, время от времени помешивая. Влить крахмальную смесь, перемешать и поварить еще несколько минут, пока соус не загустеет и не станет снова прозрачным и ярко-красным.
- Подавать вареники с клубничным соусом и сметаной.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 400 мл кокосового молока
- 400 мл воды
- 2 банана
- 100 г клубники
- Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить.
- Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать.
- Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом агавы.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана коровьего или миндального молока
- 1/4 стакана апельсинового сока
- 1/4 стакана натурального йогурта
- 1 замороженный банан
- 10-12 шт. замороженной клубники
- 1 персик (свежий, консервированный или замороженный)
- 1 столовая ложка меда
Для подачи:
- Кусочки банана
- Половинки клубники
- Гранола
Способ приготовления:
- Взбейте блендером молоко, апельсиновый сок, йогурт, банан, клубнику, персик и мед.
- Разделите между двумя мисками, добавьте кусочки фруктов и гранолу. Подавайте немедленно.
Напомним, ранее мы делились рецептом десерта с клубникой и овсяным печеньем.
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