Что приготовить на завтрак с клубникой: три быстрых рецепта

Рецепты вкусных и полезных завтраков с клубникой

Не знаете, что приготовить на завтрак из клубники? Вариантов существует масса. Из клубники можно сделать смузи, добавить ягоды в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов.

С клубникой получаются очень вкусные оладьи на молоке. Из ягод готовят соусы к сырникам или ленивым вареникам.

Мы предлагаем вам несколько простых завтраков с клубникой, которые можно сделать за считанные минуты.

Ленивые вареники с клубничным соусом

Ленивые вареники с клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Для вареников:

250 г творога

1 небольшое яйцо

1-2 ст.л. сахара

1 ст.л. манки

1 ст.л. муки

Ванильный экстракт

Для соуса:

300 г свежей или замороженной клубники (дать оттаять в холодильнике)

1 ст.л. сахара или по вкусу

1 ст.л. кукурузного крахмала, разведенного в 50 мл холодной воды

Смотрите видео о секретах идеального завтрака:

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты и замесить тесто. Собрать его в шар, завернуть в пленку и отправить на ночь в холодильник. Утром вскипятить воду, сформировать из теста валики диаметром 1 см и нарезать их на кусочки длиной 2 см. Это займет у вас максимум 5 минут. Не забудьте присыпать поверхность мукой. Отправить вареники в подсоленную кипящую воду, через минуту аккуратно перемешать ложкой. Варить 2 минуты после всплытия. Переложить шумовкой в миску, по желанию добавить кусочек сливочного масла. Клубнику смешать с сахаром в кастрюле. Варить, пока сахар не растворится, время от времени помешивая. Влить крахмальную смесь, перемешать и поварить еще несколько минут, пока соус не загустеет и не станет снова прозрачным и ярко-красным. Подавать вареники с клубничным соусом и сметаной.

Овсянка на кокосовом молоке с клубникой и бананом

Овсянка с клубникой и бананом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

400 мл кокосового молока

400 мл воды

2 банана

100 г клубники

Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу

Щепотка соли

Способ приготовления:

Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить. Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать. Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом агавы.

Смузи-боул с клубникой и фруктами

Смузи-боул с клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/2 стакана коровьего или миндального молока

1/4 стакана апельсинового сока

1/4 стакана натурального йогурта

1 замороженный банан

10-12 шт. замороженной клубники

1 персик (свежий, консервированный или замороженный)

1 столовая ложка меда

Для подачи:

Кусочки банана

Половинки клубники

Гранола

Способ приготовления:

Взбейте блендером молоко, апельсиновый сок, йогурт, банан, клубнику, персик и мед. Разделите между двумя мисками, добавьте кусочки фруктов и гранолу. Подавайте немедленно.

Напомним, ранее мы делились рецептом десерта с клубникой и овсяным печеньем.

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