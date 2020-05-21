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Что приготовить на завтрак с клубникой: три быстрых рецепта

Рецепты вкусных и полезных завтраков с клубникой

Ирина Павлина
Сегодня, 10:15

Не знаете, что приготовить на завтрак из клубники? Вариантов существует масса. Из клубники можно сделать смузи, добавить ягоды в творог, йогурт или в кашу, использовать для начинки блинов.

С клубникой получаются очень вкусные оладьи на молоке. Из ягод готовят соусы к сырникам или ленивым вареникам.

Мы предлагаем вам несколько простых завтраков с клубникой, которые можно сделать за считанные минуты.

Ленивые вареники с клубничным соусом

Ленивые вареники с клубникой
Ленивые вареники с клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

Для вареников:

  • 250 г творога
  • 1 небольшое яйцо
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. манки
  • 1 ст.л. муки
  • Ванильный экстракт

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Для соуса:

  • 300 г свежей или замороженной клубники (дать оттаять в холодильнике)
  • 1 ст.л. сахара или по вкусу
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала, разведенного в 50 мл холодной воды

Смотрите видео о секретах идеального завтрака:

Способ приготовления:

  1. Соединить все ингредиенты и замесить тесто. Собрать его в шар, завернуть в пленку и отправить на ночь в холодильник.
  2. Утром вскипятить воду, сформировать из теста валики диаметром 1 см и нарезать их на кусочки длиной 2 см. Это займет у вас максимум 5 минут. Не забудьте присыпать поверхность мукой.
  3. Отправить вареники в подсоленную кипящую воду, через минуту аккуратно перемешать ложкой. Варить 2 минуты после всплытия. Переложить шумовкой в миску, по желанию добавить кусочек сливочного масла.
  4. Клубнику смешать с сахаром в кастрюле. Варить, пока сахар не растворится, время от времени помешивая. Влить крахмальную смесь, перемешать и поварить еще несколько минут, пока соус не загустеет и не станет снова прозрачным и ярко-красным.
  5. Подавать вареники с клубничным соусом и сметаной.

Овсянка на кокосовом молоке с клубникой и бананом

Овсянка с клубникой и бананом
Овсянка с клубникой и бананом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 400 мл кокосового молока
  • 400 мл воды
  • 2 банана
  • 100 г клубники
  • Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить.
  2. Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать.
  3. Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом агавы.

Смузи-боул с клубникой и фруктами

Смузи-боул с клубникой
Смузи-боул с клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана коровьего или миндального молока
  • 1/4 стакана апельсинового сока
  • 1/4 стакана натурального йогурта
  • 1 замороженный банан
  • 10-12 шт. замороженной клубники
  • 1 персик (свежий, консервированный или замороженный)
  • 1 столовая ложка меда

Для подачи:

  • Кусочки банана
  • Половинки клубники
  • Гранола

Способ приготовления:

  1. Взбейте блендером молоко, апельсиновый сок, йогурт, банан, клубнику, персик и мед.
  2. Разделите между двумя мисками, добавьте кусочки фруктов и гранолу. Подавайте немедленно.

Напомним, ранее мы делились рецептом десерта с клубникой и овсяным печеньем.

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Источник: Сегодня
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