Что приготовить на завтрак: три рецепта рисового пудинга

Разные рецепты приготовления сладкого рисового пудинга

Рисовый пудинг – это невероятно сытное и вкусное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака. Он станет хорошей альтернативой привычной рисовой каше на молоке. Предлагаем вам несколько оригинальных рецептов, которые вы сможете легко повторить на собственной кухне.

Рисовый пудинг на топленом молоке

Рисовый пудинг Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

70 г риса

500 мл топленого молока

150 г сливок для взбивания 33-38%

1 ст.л. сахара

Ягоды – по вкусу

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Способ приготовления:

Рис промыть и высыпать в кастрюлю. Влить молоко. Поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и варить 40 минут. Время от времени помешивайте, иногда может подгореть. В конце добавить сахар, перемешать и остудить. Поставить в холодильник и дать остыть. Взбить холодные сливки и добавить в кашу, предварительно ее размяв. Разложить по мискам, украсить кислыми ягодами, шоколадной стружкой или молотой корицей.

Рисовый пудинг с грушей и орехами

Рисовый пудинг с грушей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

200 г риса арборио

500 мл молока

2 крупные груши (очищенные от кожуры)

5 ст. л. сахара

1/2 пакетика ванильного сахара

Горсть колотых орехов (фисташек или миндаля)

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Способ приготовления:

Рис залить молоком, довести до кипения и варить на небольшом огне под закрытой крышкой 15-20 минут. В готовый и слегка остывший рис добавить сахар, ваниль и нарезанные небольшими ломтиками груши (часть кусочков груши оставить для украшения пудинга). Перемешать. Переложить рисово-грушевую смесь в жаропрочную форму и запекать в духовке 10-15 минут при 180 ºС. Дать остыть и подавать к столу с ломтиками груши и орехами. По желанию полить десерт медом или кленовым сиропом.

Рисовый пудинг в духовке с творогом и сухофруктами

Рисовый пудинг в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

1 стакан круглозерного риса

3 стакана молока

1 ст.л. сливочного масла

3–4 ст.л. сахара

200 г пастообразного творога

1 яйцо

2 белка

50 г кураги

50 г изюма

Щепотка соли

Панировочные сухари

Способ приготовления:

Рис размолоть в блендере в течение 2–3 минут. Затем промыть и залить холодной водой так, чтобы она была на 1 см выше уровня крупы. Поставить на средний огонь. Как только вода выкипит, добавить молоко и варить на слабом огне до готовности каши, 15–20 минут. В горячую кашу добавить соль и сливочное масло. Нагреть духовку до 170 °С. Смешать творог с яйцом и сахаром. Добавить к рису, тщательно перемешать и добавить сухофрукты. Белки взбить до мягких пиков. Аккуратно ввести в смесь лопаткой. Форму смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить рисовую массу в форму, разровнять лопаткой. Поставить в духовку на 40-45 минут. Десерт можно есть как теплым, так и охлажденным, дополнив сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.

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