Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить на завтрак: три рецепта рисового пудинга

Сегодня, 09:04

Разные рецепты приготовления сладкого рисового пудинга

Рисовый пудинг – это невероятно сытное и вкусное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака. Он станет хорошей альтернативой привычной рисовой каше на молоке. Предлагаем вам несколько оригинальных рецептов, которые вы сможете легко повторить на собственной кухне.

Рисовый пудинг на топленом молоке

Рисовый пудинг
Рисовый пудинг
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 70 г риса
  • 500 мл топленого молока
  • 150 г сливок для взбивания 33-38%
  • 1 ст.л. сахара
  • Ягоды – по вкусу

Читайте также:
Как сделать апельсиновый пудинг на пару

Способ приготовления:

  1. Рис промыть и высыпать в кастрюлю. Влить молоко.
  2. Поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и варить 40 минут. Время от времени помешивайте, иногда может подгореть.
  3. В конце добавить сахар, перемешать и остудить. Поставить в холодильник и дать остыть.
  4. Взбить холодные сливки и добавить в кашу, предварительно ее размяв.
  5. Разложить по мискам, украсить кислыми ягодами, шоколадной стружкой или молотой корицей.

Рисовый пудинг с грушей и орехами

Рисовый пудинг с грушей
Рисовый пудинг с грушей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 200 г риса арборио
  • 500 мл молока
  • 2 крупные груши (очищенные от кожуры)
  • 5 ст. л. сахара
  • 1/2 пакетика ванильного сахара
  • Горсть колотых орехов (фисташек или миндаля)

Смотрите видео, как сделать итальянский рисовый пирог:

Способ приготовления:

  1. Рис залить молоком, довести до кипения и варить на небольшом огне под закрытой крышкой 15-20 минут.
  2. В готовый и слегка остывший рис добавить сахар, ваниль и нарезанные небольшими ломтиками груши (часть кусочков груши оставить для украшения пудинга). Перемешать.
  3. Переложить рисово-грушевую смесь в жаропрочную форму и запекать в духовке 10-15 минут при 180 ºС.
  4. Дать остыть и подавать к столу с ломтиками груши и орехами. По желанию полить десерт медом или кленовым сиропом.

Рисовый пудинг в духовке с творогом и сухофруктами

Рисовый пудинг в духовке
Рисовый пудинг в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 1 стакан круглозерного риса
  • 3 стакана молока
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 3–4 ст.л. сахара
  • 200 г пастообразного творога
  • 1 яйцо
  • 2 белка
  • 50 г кураги
  • 50 г изюма
  • Щепотка соли
  • Панировочные сухари

Способ приготовления:

  1. Рис размолоть в блендере в течение 2–3 минут. Затем промыть и залить холодной водой так, чтобы она была на 1 см выше уровня крупы. Поставить на средний огонь.
  2. Как только вода выкипит, добавить молоко и варить на слабом огне до готовности каши, 15–20 минут. В горячую кашу добавить соль и сливочное масло.
  3. Нагреть духовку до 170 °С.
  4. Смешать творог с яйцом и сахаром.
  5. Добавить к рису, тщательно перемешать и добавить сухофрукты.
  6. Белки взбить до мягких пиков. Аккуратно ввести в смесь лопаткой.
  7. Форму смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить рисовую массу в форму, разровнять лопаткой.
  8. Поставить в духовку на 40-45 минут.
  9. Десерт можно есть как теплым, так и охлажденным, дополнив сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.

Напомним, ранее мы делились рецептом ленивой овсянки в банке с ягодами, а также рассказывали, как спасти пересоленную рисовую кашу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как заготовить персики на зиму: рецепты домашней консервации Блюда из красной смородины: готовим пирог, морс и желе Что приготовить на ужин из фарша: ТОП-5 летних рецептов Маринованные арбузы в банках: лучшие рецепты на зиму
рецепты завтрак каша рис пудинг
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Победительница Холостяк 10 о реакции отца на измену М.Михайлюка
Победительница Холостяк 10 о реакции отца на измену М.Михайлюка
Где можно понежиться на пляже в Украине и за сколько?
Где можно понежиться на пляже в Украине и за сколько?
Ашхабад вступил во Всемирную федерацию туристических городов
Ашхабад вступил во Всемирную федерацию туристических городов
Настя Каменских назвала лучшие упражнения для ягодиц
Настя Каменских назвала лучшие упражнения для ягодиц

Популярные статьи

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:47Fun

Парень отказался от алкоголя и наркотиков: как он изменился спустя пять лет (фото)

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Вчера, 08:15Fun

Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

9 августаШоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

9 августаТехно

Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

9 августаПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 августа: все знаки зодиака

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

8 августаFun

День кошек 2020: как отдыхают на море одесские коты (фото)

Новости партнеров

Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Как блокчейн способствует распространению вакцины от COVID-19?
Как блокчейн способствует распространению вакцины от COVID-19?
Красивые и успешные звездные сестры
Красивые и успешные звездные сестры
В чому користь. Як і кому потрібно їсти гострий перець
В чому користь. Як і кому потрібно їсти гострий перець
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Нутриціолог із Луцька: як швидко скинути набрані за карантин кг
Нутриціолог із Луцька: як швидко скинути набрані за карантин кг
Даша Астаф'єва опублікувала серію чуттєвих портретів
Даша Астаф'єва опублікувала серію чуттєвих портретів

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять