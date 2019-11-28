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Что приготовить на завтрак в пост: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных постных завтраков с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Постный завтрак
Постный завтрак
Фото: Unsplash

Рождественский пост 2019-2020 начинается 28 ноября и продлится до 6 января. Постный завтрак не должен содержать продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко, сыр, колбасу и сосиски.

Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:

Что же в таком случае приготовить? Мы предлагаем сделать постную овсяную кашу, блинчики на минералке, смузи из авокадо, тыквенные оладьи и сырники из тофу. Все эти блюда очень простые, но в то же время вкусные, полезные и соответствуют канонам поста.

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Постная овсянка в банке на ночь

Ленивая овсянка веганская
Ленивая овсянка веганская
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1/2 чашки кокосового молока
  • 1 столовая ложка семян чиа
  • 2 столовые ложки миндаля
  • 1/2 столовой ложки кленового сиропа
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в стеклянной банке.
  2. Хорошо перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на ночь.
  3. На следующее утро достаньте из холодильника, добавьте свои любимые свежие ягоды или фрукты и наслаждайтесь!

Смузи из авокадо от Кортни Кардашьян

Смузи из авокадо
Смузи из авокадо
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан нарезанной мякоти авокадо
  • 1 чашка органического кокосового молока
  • 2 ч.л. меда или фиников

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в блендере.
  2. Взбейте до получения однородной массы.
  3. Перелейте в стакан и подавайте.

Постные блины на минералке

Блины на минеральной воде
Блины на минеральной воде
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 250 г (1,5 стакана) пшеничной муки высшего сорта
  • 2-2,5 стакана минеральной газированной воды
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 щепотка соли
  • 3-4 ст. л. рафинированного растительного масла

Способ приготовления:

  1. В просеянную муку добавить сахар и соль, перемешать. Влить 1 стакан газированной воды и перемешать, чтобы не было комочков.
  2. Влить второй стакан воды и замесить жидкое тесто. Накрыть тесто и дать ему постоять 30 минут.
  3. За это время клейковина набухнет и, возможно, потребуется добавить еще немного газированной воды (примерно 0,5 стакана), чтобы тесто было достаточно жидким для выпечки тонких блинов. В конце влить растительное масло и еще раз тщательно перемешать.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Наливая тесто половником, пожарить тонкие блинчики.
  5. Подавать с любой начинкой на свой выбор.

Постные тыквенные оладьи с рисовой мукой

Оладьи с тыквой постные
Оладьи с тыквой постные
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Мука – 2/3 чашки
  • Рисовая мука – 1/3 чашки
  • Отруби – 1/4 чашки
  • Коричневый сахар – 2 ст.л.
  • Сухие дрожжи – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1/4 ч.л.
  • Тыквенное пюре – 1/4 чашки
  • Яблочный соус – 1/2 чашки
  • Соевое молоко – 1/2 чашка
  • Растительное масло – 1 столовая ложка + для жарки

Способ приготовления:

  1. Смешать в миске муку, рисовую муку, сахар, отруби, соль и дрожжи.
  2. Нагреть молоко примерно до 40 ºС.
  3. Добавить молоко к мучной смеси и перемешать.
  4. Добавить тыквенное пюре, яблочный соус и хорошо перемешать.
  5. Накрыть миску с тесто пленкой и поставить в теплое место подходить на 1-1.5 часа.
  6. Тесто должна стать очень пористое и пузырчатое. Добавить растительное масло и перемешать.
  7. Смазать сковороду тонким слоем масла и нагреть на огне немного ниже среднего.
  8. Выкладывать тесто на сковороду по одной столовой ложке на один блинчиков.
  9. Выпекать около 2-3-х минут, пока поверхность не покроется пузыриками.
  10. Перевернуть и готовить еще 1-2 минуты.
  11. Подавать тыквенные оладьи с кленовым сиропом.

Постные сырники из тофу

Сырники с тофу
Сырники с тофу
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Творожный тофу – 300 г
  • Тростниковый сахар – 40 г
  • Стручок ванили
  • Мука
  • Ложка кукурузного масла

Способ приготовления:

  1. Старайтесь найти тофу помягче, так как это поможет вашим сырникам быть более воздушными. Соединяем тофу с сахаром, добавляем семена ванили, хорошо перемешиваем и формируем наши сырники.
  2. Окунаем каждый сырник на секунду в небольшое количестве муки и жарим на кукурузном масле до золотистой корочки.
  3. Выкладываем готовые сырники на тарелку и подаем с веганской сметаной и свежими ягодами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное мороженое с бананом и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсянки с яблоками от Гордона Рамзи.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост: правила питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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