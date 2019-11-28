Что приготовить на завтрак в пост: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных постных завтраков с фото
Рождественский пост 2019-2020 начинается 28 ноября и продлится до 6 января. Постный завтрак не должен содержать продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко, сыр, колбасу и сосиски.
Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:
Что же в таком случае приготовить? Мы предлагаем сделать постную овсяную кашу, блинчики на минералке, смузи из авокадо, тыквенные оладьи и сырники из тофу. Все эти блюда очень простые, но в то же время вкусные, полезные и соответствуют канонам поста.
Читайте также:Постная выпечка: рецепт плюшек с корицей и изюмом
Постная овсянка в банке на ночь
Время приготовления:
- 5 минут + время для настаивания
Ингредиенты:
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1/2 чашки кокосового молока
- 1 столовая ложка семян чиа
- 2 столовые ложки миндаля
- 1/2 столовой ложки кленового сиропа
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты в стеклянной банке.
- Хорошо перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на ночь.
- На следующее утро достаньте из холодильника, добавьте свои любимые свежие ягоды или фрукты и наслаждайтесь!
Смузи из авокадо от Кортни Кардашьян
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан нарезанной мякоти авокадо
- 1 чашка органического кокосового молока
- 2 ч.л. меда или фиников
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты в блендере.
- Взбейте до получения однородной массы.
- Перелейте в стакан и подавайте.
Постные блины на минералке
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 250 г (1,5 стакана) пшеничной муки высшего сорта
- 2-2,5 стакана минеральной газированной воды
- 1 ст. л. сахара
- 1 щепотка соли
- 3-4 ст. л. рафинированного растительного масла
Способ приготовления:
- В просеянную муку добавить сахар и соль, перемешать. Влить 1 стакан газированной воды и перемешать, чтобы не было комочков.
- Влить второй стакан воды и замесить жидкое тесто. Накрыть тесто и дать ему постоять 30 минут.
- За это время клейковина набухнет и, возможно, потребуется добавить еще немного газированной воды (примерно 0,5 стакана), чтобы тесто было достаточно жидким для выпечки тонких блинов. В конце влить растительное масло и еще раз тщательно перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Наливая тесто половником, пожарить тонкие блинчики.
- Подавать с любой начинкой на свой выбор.
Постные тыквенные оладьи с рисовой мукой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Мука – 2/3 чашки
- Рисовая мука – 1/3 чашки
- Отруби – 1/4 чашки
- Коричневый сахар – 2 ст.л.
- Сухие дрожжи – 1/2 ч.л.
- Соль – 1/4 ч.л.
- Тыквенное пюре – 1/4 чашки
- Яблочный соус – 1/2 чашки
- Соевое молоко – 1/2 чашка
- Растительное масло – 1 столовая ложка + для жарки
Способ приготовления:
- Смешать в миске муку, рисовую муку, сахар, отруби, соль и дрожжи.
- Нагреть молоко примерно до 40 ºС.
- Добавить молоко к мучной смеси и перемешать.
- Добавить тыквенное пюре, яблочный соус и хорошо перемешать.
- Накрыть миску с тесто пленкой и поставить в теплое место подходить на 1-1.5 часа.
- Тесто должна стать очень пористое и пузырчатое. Добавить растительное масло и перемешать.
- Смазать сковороду тонким слоем масла и нагреть на огне немного ниже среднего.
- Выкладывать тесто на сковороду по одной столовой ложке на один блинчиков.
- Выпекать около 2-3-х минут, пока поверхность не покроется пузыриками.
- Перевернуть и готовить еще 1-2 минуты.
- Подавать тыквенные оладьи с кленовым сиропом.
Постные сырники из тофу
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Творожный тофу – 300 г
- Тростниковый сахар – 40 г
- Стручок ванили
- Мука
- Ложка кукурузного масла
Способ приготовления:
- Старайтесь найти тофу помягче, так как это поможет вашим сырникам быть более воздушными. Соединяем тофу с сахаром, добавляем семена ванили, хорошо перемешиваем и формируем наши сырники.
- Окунаем каждый сырник на секунду в небольшое количестве муки и жарим на кукурузном масле до золотистой корочки.
- Выкладываем готовые сырники на тарелку и подаем с веганской сметаной и свежими ягодами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное мороженое с бананом и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсянки с яблоками от Гордона Рамзи.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост: правила питания и рецепты
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.