Что приготовить на завтрак в пост: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных постных завтраков с фото

Постный завтрак Фото: Unsplash

Рождественский пост 2019-2020 начинается 28 ноября и продлится до 6 января. Постный завтрак не должен содержать продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко, сыр, колбасу и сосиски.

Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:

Что же в таком случае приготовить? Мы предлагаем сделать постную овсяную кашу, блинчики на минералке, смузи из авокадо, тыквенные оладьи и сырники из тофу. Все эти блюда очень простые, но в то же время вкусные, полезные и соответствуют канонам поста.

Постная овсянка в банке на ночь

Ленивая овсянка веганская Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

1/2 стакана овсяных хлопьев

1/2 чашки кокосового молока

1 столовая ложка семян чиа

2 столовые ложки миндаля

1/2 столовой ложки кленового сиропа

1 чайная ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в стеклянной банке. Хорошо перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на ночь. На следующее утро достаньте из холодильника, добавьте свои любимые свежие ягоды или фрукты и наслаждайтесь!

Смузи из авокадо от Кортни Кардашьян

Смузи из авокадо Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 стакан нарезанной мякоти авокадо

1 чашка органического кокосового молока

2 ч.л. меда или фиников

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в блендере. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в стакан и подавайте.

Постные блины на минералке

Блины на минеральной воде Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

250 г (1,5 стакана) пшеничной муки высшего сорта

2-2,5 стакана минеральной газированной воды

1 ст. л. сахара

1 щепотка соли

3-4 ст. л. рафинированного растительного масла

Способ приготовления:

В просеянную муку добавить сахар и соль, перемешать. Влить 1 стакан газированной воды и перемешать, чтобы не было комочков. Влить второй стакан воды и замесить жидкое тесто. Накрыть тесто и дать ему постоять 30 минут. За это время клейковина набухнет и, возможно, потребуется добавить еще немного газированной воды (примерно 0,5 стакана), чтобы тесто было достаточно жидким для выпечки тонких блинов. В конце влить растительное масло и еще раз тщательно перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Наливая тесто половником, пожарить тонкие блинчики. Подавать с любой начинкой на свой выбор.

Постные тыквенные оладьи с рисовой мукой

Оладьи с тыквой постные Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Мука – 2/3 чашки

Рисовая мука – 1/3 чашки

Отруби – 1/4 чашки

Коричневый сахар – 2 ст.л.

Сухие дрожжи – 1/2 ч.л.

Соль – 1/4 ч.л.

Тыквенное пюре – 1/4 чашки

Яблочный соус – 1/2 чашки

Соевое молоко – 1/2 чашка

Растительное масло – 1 столовая ложка + для жарки

Способ приготовления:

Смешать в миске муку, рисовую муку, сахар, отруби, соль и дрожжи. Нагреть молоко примерно до 40 ºС. Добавить молоко к мучной смеси и перемешать. Добавить тыквенное пюре, яблочный соус и хорошо перемешать. Накрыть миску с тесто пленкой и поставить в теплое место подходить на 1-1.5 часа. Тесто должна стать очень пористое и пузырчатое. Добавить растительное масло и перемешать. Смазать сковороду тонким слоем масла и нагреть на огне немного ниже среднего. Выкладывать тесто на сковороду по одной столовой ложке на один блинчиков. Выпекать около 2-3-х минут, пока поверхность не покроется пузыриками. Перевернуть и готовить еще 1-2 минуты. Подавать тыквенные оладьи с кленовым сиропом.

Постные сырники из тофу

Сырники с тофу Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Творожный тофу – 300 г

Тростниковый сахар – 40 г

Стручок ванили

Мука

Ложка кукурузного масла

Способ приготовления:

Старайтесь найти тофу помягче, так как это поможет вашим сырникам быть более воздушными. Соединяем тофу с сахаром, добавляем семена ванили, хорошо перемешиваем и формируем наши сырники. Окунаем каждый сырник на секунду в небольшое количестве муки и жарим на кукурузном масле до золотистой корочки. Выкладываем готовые сырники на тарелку и подаем с веганской сметаной и свежими ягодами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное мороженое с бананом и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсянки с яблоками от Гордона Рамзи.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост: правила питания и рецепты

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