Что приготовить на завтрак в Великий пост: три необычных рецепта
Рецепты постных завтраков с фото
Великий пост перед Пасхой – один из самых строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение семи недель православным христианами нельзя будет употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко и яйца.
Что же тогда приготовить на завтрак? Мы предлагаем рецепты вкусных сладких блюд, которые придутся по вкусу всей семье.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 спелых хурмы
- 1 банан
- 2 ч. л. какао-порошка
- 1 ч. л. овсяных хлопьев
- 2 финика
- Корица – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите хурму, удалив плодоножки.
- Переложите мякоть в блендер и добавьте банан и другие ингредиенты. Влейте немного воды или растительного молока и измельчите до однородного состояния.
- Переложите мусс в стаканчики или креманки и отправьте в холодильник на час.
- Украсьте десерт орехами или сухофруктами и подавайте к столу.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 6 шт. зеленых кислых яблок
- 3-4 ст.ложки жидкого меда – в яблоки
- 7-8 ст.ложек жидкого меда – в овсянку
- 2 ст.ложки крахмала
- 1 ч.ложка корицы
- 3/4 стакана муки
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 1 ч.ложка соды
- 1 ч.ложка разрыхлителя
- 1/2 стакана растительного масла
Способ приготовления:
- Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте их небольшими кусочками.
- В отдельной миске смешайте крахмал и корицу, добавьте к яблокам и перемешайте. Залейте медом и еще раз перемешайте.
- В другой миске смешайте муку, овсянку, соду, разрыхлитель.
- Добавьте к мучной смеси масло и мед, перемешайте и сделайте крупную крошку.
- Выложите яблоки на дно небольшой сковороды или специальной формочки. Сверху добавьте овсяно-мучную смесь.
- Запекайте при 180 ºС около 45 минут.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 200 г твердого тофу
- 1 спелый банан
- 1.5 ст.л. рисовой муки
- Щепотка соли
- 1 ст.л. сахара
- Щепотка корицы
Способ приготовления:
- Разомните тофу вилкой в мелкую крошку.
- Банан очистите, измельчите в пюре и смешайте с тофу.
- Добавьте в смесь рисовую муку, соль, сахар и корицу, тщательно перемешайте.
- Сформируйте шесть сырников, выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Готовьте под крышкой несколько минут, затем переверните сырники и обжарьте их с другой стороны, уже не накрывая.
- Подавайте сырники теплыми вместе с соевой сметаной, вареньем, медом или кленовым сиропом.
Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное