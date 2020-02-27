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Что приготовить на завтрак в Великий пост: три необычных рецепта

Рецепты постных завтраков с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46

Великий пост перед Пасхой – один из самых строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение семи недель православным христианами нельзя будет употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко и яйца.

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Что же тогда приготовить на завтрак? Мы предлагаем рецепты вкусных сладких блюд, которые придутся по вкусу всей семье.

Мусс из хурмы и бананов

Мусс из хурмы
Мусс из хурмы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 спелых хурмы
  • 1 банан
  • 2 ч. л. какао-порошка
  • 1 ч. л. овсяных хлопьев
  • 2 финика
  • Корица – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите хурму, удалив плодоножки.
  2. Переложите мякоть в блендер и добавьте банан и другие ингредиенты. Влейте немного воды или растительного молока и измельчите до однородного состояния.
  3. Переложите мусс в стаканчики или креманки и отправьте в холодильник на час.
  4. Украсьте десерт орехами или сухофруктами и подавайте к столу.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

Яблочный крамбл постный

Крамбл с яблоками
Крамбл с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 6 шт. зеленых кислых яблок
  • 3-4 ст.ложки жидкого меда – в яблоки
  • 7-8 ст.ложек жидкого меда – в овсянку
  • 2 ст.ложки крахмала
  • 1 ч.ложка корицы
  • 3/4 стакана муки
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1 ч.ложка соды
  • 1 ч.ложка разрыхлителя
  • 1/2 стакана растительного масла

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте их небольшими кусочками.
  2. В отдельной миске смешайте крахмал и корицу, добавьте к яблокам и перемешайте. Залейте медом и еще раз перемешайте.
  3. В другой миске смешайте муку, овсянку, соду, разрыхлитель.
  4. Добавьте к мучной смеси масло и мед, перемешайте и сделайте крупную крошку.
  5. Выложите яблоки на дно небольшой сковороды или специальной формочки. Сверху добавьте овсяно-мучную смесь.
  6. Запекайте при 180 ºС около 45 минут.

Сырники из тофу постные

Сырники из тофу с бананом
Сырники из тофу с бананом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 200 г твердого тофу
  • 1 спелый банан
  • 1.5 ст.л. рисовой муки
  • Щепотка соли
  • 1 ст.л. сахара
  • Щепотка корицы

Способ приготовления:

  1. Разомните тофу вилкой в мелкую крошку.
  2. Банан очистите, измельчите в пюре и смешайте с тофу.
  3. Добавьте в смесь рисовую муку, соль, сахар и корицу, тщательно перемешайте.
  4. Сформируйте шесть сырников, выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  5. Готовьте под крышкой несколько минут, затем переверните сырники и обжарьте их с другой стороны, уже не накрывая.
  6. Подавайте сырники теплыми вместе с соевой сметаной, вареньем, медом или кленовым сиропом.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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