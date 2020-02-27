Что приготовить на завтрак в Великий пост: три необычных рецепта

Рецепты постных завтраков с фото

Великий пост перед Пасхой – один из самых строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение семи недель православным христианами нельзя будет употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко и яйца.

Что же тогда приготовить на завтрак? Мы предлагаем рецепты вкусных сладких блюд, которые придутся по вкусу всей семье.

Мусс из хурмы и бананов

Мусс из хурмы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 спелых хурмы

1 банан

2 ч. л. какао-порошка

1 ч. л. овсяных хлопьев

2 финика

Корица – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите хурму, удалив плодоножки. Переложите мякоть в блендер и добавьте банан и другие ингредиенты. Влейте немного воды или растительного молока и измельчите до однородного состояния. Переложите мусс в стаканчики или креманки и отправьте в холодильник на час. Украсьте десерт орехами или сухофруктами и подавайте к столу.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

Яблочный крамбл постный

Крамбл с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

6 шт. зеленых кислых яблок

3-4 ст.ложки жидкого меда – в яблоки

7-8 ст.ложек жидкого меда – в овсянку

2 ст.ложки крахмала

1 ч.ложка корицы

3/4 стакана муки

1 стакан овсяных хлопьев

1 ч.ложка соды

1 ч.ложка разрыхлителя

1/2 стакана растительного масла

Способ приготовления:

Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте их небольшими кусочками. В отдельной миске смешайте крахмал и корицу, добавьте к яблокам и перемешайте. Залейте медом и еще раз перемешайте. В другой миске смешайте муку, овсянку, соду, разрыхлитель. Добавьте к мучной смеси масло и мед, перемешайте и сделайте крупную крошку. Выложите яблоки на дно небольшой сковороды или специальной формочки. Сверху добавьте овсяно-мучную смесь. Запекайте при 180 ºС около 45 минут.

Сырники из тофу постные

Сырники из тофу с бананом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

200 г твердого тофу

1 спелый банан

1.5 ст.л. рисовой муки

Щепотка соли

1 ст.л. сахара

Щепотка корицы

Способ приготовления:

Разомните тофу вилкой в мелкую крошку. Банан очистите, измельчите в пюре и смешайте с тофу. Добавьте в смесь рисовую муку, соль, сахар и корицу, тщательно перемешайте. Сформируйте шесть сырников, выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Готовьте под крышкой несколько минут, затем переверните сырники и обжарьте их с другой стороны, уже не накрывая. Подавайте сырники теплыми вместе с соевой сметаной, вареньем, медом или кленовым сиропом.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться